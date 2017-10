Pese a sus temores, las entradas para acompañarlo en su última presentación se agotaron en menos de 24 horas: "Estaba anonadado. Fueron D'Onofrio y Francescoli los que un día que me sentaron y me dijeron: '¿Cómo no vas a hacer una despedida? Vos tenés que hacerla por todo lo que viviste en River, por todo lo que le diste al club'. Fue muy sorprendente, yo tenía miedo: 'Mirá si no vienen, mirá si no se llena'", cuenta emocionado sobre el evento que quedó reflejado en el libro El último gol.