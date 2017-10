El conjunto de Bahía Blanca se jugaba una final por el descenso en su reducto y cayó con el Globo, que tomó aire en la tabla de promedios. Por eso, el estratega del Aurinegro brindó una conferencia de prensa junto al presidente Alfredo Dagna e hizo oficial su renuncia. "No es que me quedé sin fuerzas, no es una cuestión de estar caído en lo anímico, sino una decisión deportiva y futbolísitca", argumentó.