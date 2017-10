Sus declaraciones no fueron en contra del criterio del entrenador, por el contrario, fue elogioso con el hecho de que asumió en un momento complejo: "Sampaoli agarró un fierro caliente y no se lavó las manos. No tiene nada de culpa en estas Eliminatorias". El deseo de volver a ver al Pipa en celeste y blanco pasa por el concepto que tiene Biglia por el delantero de Juventus y, lógicamente, por la buena relación que los une más allá del campo de juego.