"Manuel de Gorina es un brujo. Pero él no hace hechizos ni pócimas milagrosas, él cura", dijo una vecina de la casa donde Valdez atiende mas no vive. Su casa, el lugar donde pernocta, es prácticamente desconocido. Una joven de 26 años contó que hace seis años lo visita. A ella le preguntaron: ¿Y te ayuda? A lo que respondió: "¿Qué te parece? Me voy de acá con un alivio… A veces me hace llorar".