LA LETRA DEL NUEVO TEMA DE LA SELECCIÓN

A los ingleses los corrimos en todos lados

los alemanes tienen miedo de cruzarnos

ay, brasilero no sabés la que te espera

cuando vengas a jugar a la Bombonera.

Por los colores de mi patria doy la vida

como lo hicieron los soldados en Malvinas

cuando me muera no quiero nada de flores

yo quiero un trapo que tengan estos colores.

Y vamos vamos vamos vamos Selección,

y vamos vamos vamos vamos Selección