El técnico de 53 años explicó: "No tengo un sentimiento contra mi país. Yo amo mi país y soy argentino hasta la médula pero ante todo está el profesionalismo y el agradecimiento a Ecuador que me abrió las puertas hace 14 años y que me trató de maravilla. Hoy tengo que ser grato con todo eso, por lo que voy a encarar el partido ante Argentina con total profesionalismo".