Como si se tratara de una radiografía del momento que había vivido Maradona, la Pulga también renunció después de una dolorosa final perdida. Tras la derrota con Chile en la Copa América de Estados Unidos, el rosarino concluyó su ciclo. "Es increíble pero no se me da. Evidentemente tiene que ser así. Hoy otra vez lo perdimos por penales. Jugué 4 finales y perdí las cuatro. Se terminó para mí la Selección, no es para mí. Lo busqué, era lo que más deseaba pero ya está", sorprendió el astro del Barcelona en una entrevista a la salida del vestuario de Nueva Jersey.