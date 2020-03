Al principio parecía lejana, del otro lado de la frontera, en Río de Janeiro. Era un rumor que había amenazado un par de veces antes y se había cobrado algunas vidas, pero nada que no se pudiera controlar. Al contrario: si ya había estado en el país y no había pasado a mayores, había razones suficientes para dejar de preocuparse. Así veían desde Buenos Aires la fiebre amarilla a comienzos de 1871, cuando el presidente Domingo Faustino Sarmiento decidió no extender la cuarentena para los buques provenientes de Brasil.