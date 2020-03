Algunos mitos como “si los niños no toman leche, no tendrán calcio”, “tienen que acostumbrase a las golosinas” o “la leche materna deja de ser nutritiva a partir de los seis meses” fueron derribados por Critzmann, quien, además, agrega que “el calcio está presente en una multitud de alimentos. La Asociación Médica de Pediatría sugiere no tomar litros y litros de leche por día porque, si no, se desplaza a otros alimentos que también son importantes. Por otro lado, la leche materna puede ser consumida todo el tiempo que se quiera, no aquellas que ofrecen las empresas porque tienen azúcar y no están recomendadas”.