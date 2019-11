-No siempre, este año me cambié de carrera. Ahora, estudio Ingeniería Electrónica; antes, estudiaba Mecatrónica, porque siempre supe que tenía inquietudes técnicas. Eso sí, desde la primaria, sabía que iba a ir a una escuela técnica y lo hice. Cuando escuché de Mecatrónica dije: “Guau, esto es lo que más se parece a lo que me apasiona” y me metí, pero una vez adentro no estaba muy conforme con la forma en que se dictaba y, bueno, me cambié. Igual, sigo pensando que la Mecatrónica es lo que más me gusta.