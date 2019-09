-¿Veías que las personas con problemas auditivos no encontraban soluciones tecnológicas?

-Hay algunos intentos, buenos proyectos a nivel mundial, pero hacía falta algo que fuese 100 por ciento gratuito y estuviera bien armado. Yo lo atribuyo a que la sordera es un problema muy invisible; la mayoría de la gente no la reconoce como una discapacidad. Podés tener una persona al lado y, si nadie te dice que es sorda, no te enterás. Eso, de alguna manera, se traslada a la tecnología: hay un montón de proyectos para distintas discapacidades, pero para la sordera hay muy poquito. Nosotros estamos trabajando mucho para convertir la app en un servicio que permita a las organizaciones comunicarse con personas con discapacidad de forma más fácil. Hoy te pasa que un sordo no puede ir a la comisaría a hacer una denuncia, ni registrarse en la recepción de un espacio de coworking, ni ir a comprar algo a un local de comida rápida, lo cual te demuestra que a la sociedad le falta pensar en esas soluciones. Y no es un público chico, porque en Argentina hay 700.000 sordos, sin contar otras discapacidades. Entonces, tenés un millón o un millón y medio de personas a las que no les estás proveyendo servicios; es como si no existieran, tanto en el sector privado como en el sector público.