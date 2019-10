Fernando Maldonado (MP 449400), especialista en Psicología y Psiquiatría y médico de planta del Hospital Neuropsiquiátrico Colonia Cabred, en Opendoor, insiste en hablar de trastornos y no de enfermedades. “Uno nunca debe estigmatizar a los pacientes; es decir, si alguien tiene depresión, no se lo puede catalogar como ‘depresivo’. Es importante hacer fuerza en esto, porque genera conciencia en la sociedad de que no es lo mismo ‘ser’ que ‘tener’”, afirma.