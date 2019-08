El co-investigador Nicholas Allen, psicólogo clínico de la Universidad de Oregon en Eugene Allen, dijo a Science que años de práctica le dejaron una lección valiosa: "La mayor parte de los impulsos suicidas son efímeros. Cuando he visitado en el hospital a pacientes que se recuperaban de un intento, siempre me dijeron 'Estoy muy contento de no haber muerto'". De ahí, opinó, la importancia de MAPS: ayudar a que la gente pase esos momentos oscuros.