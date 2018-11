"No me gusta el San Bernardo. Me parece que son todos hippies que se hacen los nostálgicos como si fuese un filtro de Instagram", dice Lucila. El San Bernardo es un bar de la avenida Corrientes en el que la propia desidia de su decoración lo hace parecer retro. Tiene mesas de pool y ping pong, y es famoso en el ambiente del cine o el teatro. A Lucila, en cambio, sí le gustan los bares de arcade. No porque no parezcan hechos para Instagram sino porque la nostalgia que evoca es de algún modo más auténtica.