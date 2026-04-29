‘Mortal Kombat: Legacy Kollection’ incorpora juego cruzado y nuevos modos en su última actualización

Mortal Kombat Legacy Kollection, de Digital Eclipse.

La nueva actualización de Mortal Kombat: Legacy Kollection, desarrollada por Digital Eclipse y distribuida por Atari, introduce por primera vez el juego cruzado (Krossplay), lo que permite a usuarios de PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC enfrentarse entre sí en los modos Quick Play y Online Arcade. La incorporación de modos multijugador por equipos y soporte para tecnología de refresco variable (VRR) convierte este lanzamiento en el más completo para la colección de clásicos, reafirmando el lugar de estos emblemáticos videojuegos de lucha en el panorama de 2026.

Impacto del Krossplay en la comunidad de jugadores

Antes de esta actualización, los jugadores de Mortal Kombat: Legacy Kollection solo podían competir en línea con usuarios de la misma plataforma. La llegada del Krossplay elimina esta restricción, ampliando el abanico de rivales y facilitando la organización de partidas, ya sean amistosas o competitivas, entre amigos que dispongan de diferentes dispositivos. Esta función representa una mejora significativa para la comunidad, que durante años solicitó la posibilidad de jugar sin limitaciones de consola.

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El Krossplay está disponible en los modos Quick Play y Online Arcade, y se integra con el sistema ya existente de Room Code, que permitía encontrar a otros jugadores de manera directa. Con la comunidad repartida entre diversas plataformas, esta función promete reducir los tiempos de espera para encontrar partidas y aumentar la variedad de oponentes en línea. Sin embargo, existen ciertas limitaciones técnicas para algunos usuarios: la Nintendo Switch 1 no es compatible con el juego cruzado en Mortal Kombat Trilogy ni con el modo en línea de Mortal Kombat 4, debido a restricciones propias de ese modelo.

A la vez, la inclusión de Krossplay representa un avance hacia entornos más abiertos en la industria de videojuegos, algo que ya se observa en títulos competitivos modernos pero que sigue siendo poco frecuente en colecciones de juegos clásicos. Según Atari y Digital Eclipse, su objetivo es lograr un ecosistema en el que todos los jugadores, independientemente de su consola o PC, puedan convivir sin restricciones.

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Nuevos modos de juego y mejoras técnicas implementadas

Además del Krossplay, la actualización incorpora el modo de combates en línea por parejas (dos contra dos), presente en Ultimate Mortal Kombat 3 (en versiones arcade y SNES), Mortal Kombat Trilogy (PS1) y Mortal Kombat 4 (arcade). Esta inclusión aporta una dinámica cooperativa inédita hasta el momento, incentivando estrategias de equipo y promoviendo una interacción social más directa.

En cuanto a mejoras técnicas, destaca la introducción del soporte para Variable Refresh Rate (VRR), una función que permite a consolas como PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch 2 (en modo portátil) y PC adaptar la sincronización de imagen, alineándose así con la tasa de fotogramas original de los salones arcade. Según Atari, esta característica contribuye a mejorar la fluidez de las partidas y asegura que los movimientos y la jugabilidad mantengan el ritmo clásico, una demanda común entre los jugadores veteranos. Los usuarios pueden activar esta función manualmente desde el menú de opciones.

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La actualización también añade la posibilidad de seleccionar el nivel antes de cada partida en línea, lo que brinda mayor personalización y control a los jugadores. Atari y Digital Eclipse han implementado, además, mejoras menores y correcciones que afectan positivamente la experiencia general, como la solución de un error que impedía establecer requisitos mínimos de conexión en las salas y la prevención de la pérdida accidental de repeticiones importantes (Kombat Kard) al retirarlas de favoritos. Mejoras en la localización a distintos idiomas facilitan el acceso a comunidades internacionales.

Mortal Kombat: Legacy Kollection, de Digital Eclipse.

Opiniones de la comunidad y respuesta de los desarrolladores

La reacción inicial de la comunidad Mortal Kombat ha sido mayormente positiva, resaltando especialmente la solución a una de las demandas históricas: la igualdad de oportunidades entre plataformas en el multijugador en línea. Numerosos usuarios comentaban que no poder competir con amigos con diferentes consolas era un impedimento para disfrutar plenamente de la colección. La disminución en los tiempos de espera para encontrar partidas y la opción de enfrentarse a una mayor variedad de oponentes han sido valoradas en foros y redes sociales.

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Por su parte, el modo dos contra dos en línea se percibe como una mejora que aporta frescura a juegos clásicos como Ultimate Mortal Kombat 3 y Mortal Kombat 4, ahora jugables en modo cooperativo en línea por primera vez.

En lo que se refiere a estabilidad y calidad de conexión, la comunidad señala que los problemas técnicos se han reducido y que la experiencia de juego es ahora más estable gracias a las correcciones y al soporte para VRR en la mayoría de plataformas. No obstante, algunos usuarios de Nintendo Switch 1 lamentan las limitaciones técnicas que impiden el acceso a ciertas funciones, lo que abre un debate sobre el avance del hardware y la compatibilidad de nuevas opciones en sistemas antiguos.

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Digital Eclipse ha comunicado que esta será la última actualización que incorpore funciones nuevas y significativas para Mortal Kombat: Legacy Kollection, aunque continuará supervisando posibles mejoras menores y resolviendo errores según las sugerencias que reciba por Discord. Esto demuestra una actitud atenta al feedback de la comunidad y un enfoque de mejora continua en la gestión de las plataformas en línea, adaptándose a las necesidades que puedan surgir.

El caso de Mortal Kombat: Legacy Kollection ilustra de qué manera los desarrolladores y las editoras pueden prolongar la vigencia de títulos clásicos y revitalizar comunidades activas, incluso mucho tiempo después de su lanzamiento original. Asimismo, destaca los desafíos que supone mantener la compatibilidad y la igualdad de experiencias en un entorno donde la tecnología avanza rápidamente, afectando a miles de jugadores que buscan continuidad y competitividad sin importar el dispositivo que utilizan.

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