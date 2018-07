-¿Con qué problemas se encuentran los padres al tener que acercarse a niños y jóvenes que entienden la vida desde otra dimensión y, a su vez, cuáles son los problemas que observan, en esa relación, los integrantes de la generación Zuckerberg?

-MC: Las experiencias infantiles del adulto de hoy eran más parecidas a las experiencias infantiles de sus padres que la que tienen con la infancia/adolescencia de sus hijos. Las etapas evolutivas transcurrían en la casa familiar, la escuela, las veredas del barrio, los amigos, el club, las fiestas, el trabajo. La niñez era el punto de partida y la adultez el de llegada. Ahora no es así, aunque esta secuencia biológica no es modificable, hay diversidad de infancias, adolescencias y adulteces, niños que tempranamente tienen experiencias que en el pasado estaban reservadas a los adultos; adultos que vuelven a situaciones consideradas propias de la adolescencia; jóvenes que se demoran en su maduración laboral/profesional y familiar. Ser viejo es sinónimo de estorbo e inutilidad. Los sueños para "cuando sea grande" han cedido el terreno a permanecer o volver a la adolescencia, que ya no es la etapa en la que se adolece, que duele, sino la meca de la vida plena.

-AM: Serrat cantaba: "A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción", a los adultos les da satisfacción si los hijos alcanzan un logro que atribuyen como algo valioso. En cambio, los hijos no piensan lo mismo y muchas veces los padres no se dan cuenta de eso.

-MC: Los hijos buscan diferenciarse de los padres como un rasgo de su crecimiento, de su búsqueda de identidad, de su aspiración de libertad y de inserción en un mundo nuevo.

-AM: Pero la búsqueda de la diferenciación también ocurre, por oposición a las figuras parentales vividas como obstaculizadoras, por la imposibilidad de encontrar puntos de acuerdo; por vivenciarlas como competitivamente destructivas; por la dificultad de sintonizar empáticamente. A los hijos no les gusta cuando los adultos se adolescentizan, cuando se hacen los cancheros, los ven como impostados, ridículos y los rechazan. Hay mucho de esto, sobre todo en los grupos urbanos de estratos sociales medios y altos.

-MC: Esta situación no tiene que ver con la tecnología, sino con la crisis de los adultos, que a veces reniegan de cómo han vivido y quieren recuperar el tiempo perdido "haciendo su vida", como si eso fuera algo aparte de las dimensiones de la parentalidad, la filiación, la amistad o los compromisos sociales y laborales. "Hacer la vida" es honrarla, como diría Eladia Blázquez, es comprometerse con uno mismo, con los otros, en primer lugar, con los hijos y con los padres, como ciudadanos de un país, con el cuidado del planeta.

-AM: El compromiso no es agobio, obligación, aburrimiento, el compromiso ocurre cuando hay un sentido, un para qué y/o un para quién. Entonces, se buscan los caminos para acercarse al niño/adolescente, sin darse por vencido.