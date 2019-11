Un soldado de la ONU no es un soldado normal. O, mejor dicho, no es solo un soldado normal: no está preparado para matar, sino para disuadir. Negociación, contemplación de derechos humanos, derechos civiles y trabajo interagencial con ONG son algunas de las características que portan las tropas, también llamadas Cascos Azules, reclutadas por Naciones Unidas para mantener la paz en el mundo. Todo empezó en 1945, con la creación de Naciones Unidas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, el fin se veía inevitable: era necesario que las naciones se unieran y aportaran recursos para mantener la paz global.