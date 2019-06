–¿Cómo cree que el orden emergente impactará sobre la región americana, históricamente bajo el paraguas de EE. UU., pero cada vez más dependiente de China en términos comerciales?

–Existen fuertes diferencias entre lo que se llama "dependencia comercial" o lo que puede ser caratulado como "dependencia tecnológica, nuclear, de infraestructura crítica y/o militar". No creo que las relaciones comerciales de cualquier estado de la región con China sean una fuente de conflicto. Pero las posibilidades de un conflicto en nuestra región aumentan si la tecnología cibernética y de comunicaciones (5G, por ejemplo), la producción, el control y la regulación de la energía nuclear o el control de la infraestructura energética, y principalmente, la provisión de la tecnología de los sistemas de armas o el control de desarrollos de vectores misilísticos o espaciales son dominadas por potencias no occidentales. No menciono las ya conocidas acciones de ataque cibernético que reciben organizaciones estatales y empresas privadas de la región en forma frecuente, cuya atribución es de gran dificultad, pero que pueden incentivar divergencias.