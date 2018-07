Otro factor que incide en la efectividad de la tecnología furtiva es el uso de materiales no metálicos o compuestos para el casco del avión. Los materiales compuestos son transparentes al radar; los metales, en cambio, reflejan hacia el radar toda la radiación que reciben si forman ángulos rectos o si no tienen una forma adecuada. La utilización de materiales compuestos, como la fibra de carbono que se emplea como revestimiento, permite reducir el peso de la aeronave y enriquece sus prestaciones.

La pintura radar-absorbente, especialmente en las terminaciones de materiales metálicos, ayuda a que tanto aviones como barcos stealth no sean detectados. Estas pinturas –en realidad, películas adhesivas– han demostrado ser muy problemáticas en situaciones de alta humedad, hasta el punto de desprenderse en vuelo.