-Llegamos a eso de las seis de la tarde, según nuestra hora. Para ellos eran las seis de la mañana y se estaban levantando. En un primer momento, nos quedamos afuera porque los norteamericanos no apoyan expediciones de aventura o turismo, al punto de que no las reciben en la base. Después de entrevistarnos con el encargado y el jefe científico de la base y explicarles que éramos expedición oficial, gubernamental, que venía desde la Base Belgrano II, nos recibieron, nos invitaron a desayunar y nos ofrecieron alojamiento, ofrecimiento que declinamos porque preferimos seguir usando las carpas para no malacostumbrarnos. No podían creer que hubiéramos hecho la expedición en moto, y su asombro fue mayor cuando supieron que volvíamos de la misma manera. "Sabíamos que los argentinos eran locos, pero no tanto", nos decían.