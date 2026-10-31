El puente entre el Bitcoin popular y el corporativo en tiempos de ciberataques

Diego Gutiérrez Zaldívar es el CEO y co-founder de Rootstock Labs (Foto: Fernando Calzada)

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Lo que nació hace más de una década como un experimento de escasez digital y reserva de valor atraviesa hoy una etapa de profunda maduración. En un contexto global donde las tesorerías corporativas, los fondos de inversión y los gobiernos miran con creciente interés los activos digitales, el bitcoin empieza a trascender su rol de “oro digital” para consolidarse como la base de una nueva infraestructura financiera global.

Luego de una nueva edición de LABITCONF, la conferencia de bitcoin más longeva del mundo, conversamos con Diego Gutiérrez Zaldívar, CEO y co-founder de Rootstock Labs, acerca de los desafíos de construir contratos inteligentes sobre la red más segura, el impacto de la inteligencia artificial en el software y las oportunidades que se abren para América Latina en esta era de adopción institucional.

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La adopción del bitcoin y su evolución

-Para empezar, ¿cómo y cuándo surge Rootstock y cuál es su objetivo respecto al bitcoin?

-Rootstock nace en 2016 porque llegamos a la conclusión de que, para que el bitcoin pudiera servir verdaderamente a toda la sociedad, era necesario expandir sus capacidades. Pero queríamos lograrlo preservando sus mismos principios: la descentralización y la neutralidad.

El gran desafío era cómo construir infraestructura tecnológica y financiera sobre el bitcoin manteniendo su esencia, pero yendo más allá de ser solo una reserva de valor. Ya en ese momento se veía con claridad que la red principal del bitcoin no iba a funcionar como una red de pagos cotidiana. La gran innovación que trajo el bitcoin al mundo fue la tecnología blockchain, las redes descentralizadas para asegurarla y la creación de un “oro digital”: el primer activo fuertemente escaso en el entorno digital.

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-Mencionás el concepto de “oro digital”, ¿de qué manera Rootstock busca expandir ese impacto al resto de la economía?

-El oro tradicional es un activo cuyo poder de compra históricamente se incrementa si se atesora a largo plazo (a 3 o 5 años, o más). Sin embargo, esa capacidad de ahorro a largo plazo está restringida a tal vez un 15 % de la población global. La pregunta que nos hicimos fue: ¿cómo hacemos para que la infraestructura y las bases económicas del bitcoin puedan darle servicio al otro 85 %? Ese porcentaje que tal vez no puede atesorar a tres años y vive mes a mes, pero que igual necesita crédito, transacciones internacionales o enviar remesas a sus familias.

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Lo que nació hace más de una década como un experimento de escasez digital y reserva de valor atraviesa hoy una etapa de profunda maduración (Foto: archivo DEF)

El sistema financiero tradicional deja a mucha gente fuera, no por maldad, sino por ineficiencia de diseño: exige formalización y colaterales tradicionales. Nosotros nos propusimos crear un sistema inclusivo por diseño, ultraseguro, que funcione el 100 % del tiempo y sin riesgo de contraparte, usando el bitcoin como el activo de reserva subyacente más confiable del mundo.

-¿Cómo ves hoy la maduración del bitcoin en la sociedad en comparación con sus primeros años?

-La sociedad está empezando a entender el bitcoin como activo, pero todavía no lo entendió plenamente como infraestructura. Al principio, generaba desconfianza o temor, pero, tras más de una década y media, demostró que todas sus promesas técnicas se cumplen: la emisión está predeterminada, el límite estricto de 21 millones es inviolable y la red nunca cayó.

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Para nosotros, en Rootstock Labs, la consolidación del bitcoin como activo de reserva es solo el cimiento. Lo que viene en los próximos años es la adopción del bitcoin como infraestructura financiera: sistemas de remesas, productos de crédito y herramientas institucionales montadas sobre su seguridad.

Los casos concretos y el uso de inteligencia artificial

-¿Cuáles son los casos de uso concretos que permite desarrollar Rootstock sobre el bitcoin?

-La mayoría de las personas e instituciones quieren dos cosas: resguardar valor y, al mismo tiempo, obtener liquidez o rendimiento sin desprenderse de sus activos. En Rootstock, permitimos generar rendimientos seguros sobre el bitcoin –tasas sostenibles del 2 % al 3 % anual, priorizando siempre la seguridad– y acceder a líneas de crédito utilizando el bitcoin como colateral.

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Al ejecutarse mediante contratos inteligentes y de forma automatizada, se elimina la custodia de terceros: la plataforma custodia los fondos mediante código auditable, minimizando el riesgo de contraparte. Además, no existe la mora en los créditos: si una posición entra en riesgo por volatilidad, el sistema liquida automáticamente el colateral y cancela la deuda en tiempo real de manera transparente.

"La sociedad está empezando a entender el bitcoin como activo, pero todavía no lo entendió plenamente como infraestructura", explicó el CEO de Rootstock

-¿Qué diferencia hay entre la red Rootstock y Rootstock Labs como empresa?

-Rootstock es la red descentralizada de contratos inteligentes sobre el bitcoin, un protocolo abierto que cualquier persona puede utilizar de forma directa y entre pares (peer-to-peer).

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Por su parte, Rootstock Labs es la empresa que originó y desarrolla esta tecnología. Nuestro rol comercial es construir las interfaces técnicas, legales y de cumplimiento para que las corporaciones e instituciones puedan interactuar con estas herramientas. Las empresas tradicionales necesitan tratar “empresa a empresa” para sus matrices de riesgo; nosotros construimos ese puente formal para que operen sobre finanzas descentralizadas con la seguridad y el respaldo que requieren.

¡Hola! Aquí tienes la transcripción adaptada en un formato de dos preguntas y respuestas, con un tono fluido, directo y listo para incluir en tu nota:

—¿Cuál es la importancia de la seguridad en el mundo cripto hoy en día y qué reflexión te deja lo que pasó con el caso Binance?

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—El mundo cripto generó un escenario completamente nuevo: por primera vez, el valor existe de forma digital y puede moverse de manera autónoma, sin depender de un banco o institución intermediaria. Esto exige modelos de seguridad totalmente distintos a los tradicionales. Lo cripto es lo primero que recibe los ataques porque hay mucho dinero en juego; está en la frontera de la creación de nuevos modelos de seguridad digital.

Dicho esto, en este caso en particular no falló ni Bitcoin, ni la tecnología ni la criptografía: lo que falló fue el modelo operativo de una empresa. Hay que saber diferenciar los proyectos cripto de las plataformas que los operan. Es un aprendizaje costoso y una llamada de atención: el ecosistema tiene soluciones tecnológicas muy avanzadas, pero necesita incorporar con urgencia las mejores prácticas en seguridad operacional, no solo digital.

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-¿Qué impacto está teniendo la inteligencia artificial en la seguridad informática y en el desarrollo de software dentro de la blockchain?

-La inteligencia artificial aceleró drásticamente el proceso de “endurecimiento” (hardening) del software. Históricamente, el código se volvía más seguro con el paso de los años a medida que se encontraban vulnerabilidades cada tres o seis meses. Con los nuevos modelos de IA, la detección de brechas y los vectores de ataque se volvieron un desafío casi diario.

"La mayoría de las personas e instituciones quieren dos cosas: resguardar valor y, al mismo tiempo, obtener liquidez o rendimiento sin desprenderse de sus activos", explicó Gutiérrez Zaldívar (Foto: Fernando Calzada)

Fue un shock inicial fuerte, pero la defensa también incorpora estas herramientas. En Rootstock, contamos con uno de los equipos de seguridad en blockchain más especializados a nivel global, lo que nos permitió adaptarnos rápido.

En el ecosistema más amplio, hubo proyectos que decidieron cerrar o pausar operaciones de forma preventiva ante la velocidad de estos cambios. Un caso emblemático fue Tropicus, una plataforma de préstamos descentralizada en Rootstock que decidió cerrar preventivamente para evitar riesgos a sus usuarios: desarmaron todas las posiciones y devolvieron el 100 % de los fondos a los depositantes. Demostraron que las finanzas descentralizadas pueden liquidarse de forma ordenada y ética. Hoy estamos colaborando con esos equipos para relanzar plataformas similares ya adaptadas al nuevo estándar post-IA.

El bitcoin en Argentina y el panorama en la región

-¿Cómo analizás la adopción en América Latina frente a la creciente institucionalización global del bitcoin?

-América Latina, y Argentina en particular, tiene una de las comunidades de base (grassroots) más sólidas del mundo. Lo que vemos ahora a nivel global no reemplaza a esa comunidad, sino que se monta sobre ella: es la capa de adopción institucional. Bancos de inversión internacionales y tesorerías corporativas ya proyectan el bitcoin como el activo de mejor rendimiento anualizado para los próximos años, frente a la pérdida de hegemonía y la inflación de monedas tradicionales como el dólar.

Aunque los países desarrollados lideren los volúmenes de compra institucional por su disponibilidad de capital, la infraestructura que desarrollamos permite que empresas y personas de economías emergentes puedan acceder a las mismas herramientas de preservación de valor y rebalanceo de tesorería (hedging), democratizando el acceso financiero.

-Mencionabas novedades dentro de la compañía, ¿qué están presentando actualmente desde Rootstock Labs?

-Estamos lanzando Rootstock Capital, la unidad enfocada puntualmente en servicios financieros para empresas e inversores institucionales. Es el empaquetamiento corporativo de toda la tecnología que venimos desarrollando: asesoramiento, integración de tesorería y productos de rendimiento sobre el bitcoin pensados a la medida de lo que exige el mundo corporativo.

La inteligencia artificial aceleró drásticamente el proceso de “endurecimiento” (hardening) del software (Foto: archivo DEF)

-Sos también uno de los fundadores históricos de LABITCONF. ¿Qué representa este evento para la región y qué presencia tienen este año?

-LABITCONF nació en 2013 desde la comunidad de la ONG Bitcoin Argentina, en una época en la que el bitcoin estaba muy incomprendido o estigmatizado. Queríamos mostrar la tecnología y su potencial transformador para la sociedad. Es la primera conferencia de bitcoin en América Latina y hoy es la más antigua del mundo en funcionamiento ininterrumpido.

Como cofundador y parte del equipo de Rootstock, estuve presente desde los inicios. Este año, conectando con la semana de la tecnología (Tech Week), volvemos a participar activamente del evento con el equipo técnico y de negocio, compartiendo justamente esta visión: cómo llevar al bitcoin de ser únicamente un activo de reserva a consolidarse como la infraestructura financiera del futuro.

—¿Cuál dirías que fue el tema central de LABITCONF y qué balance hacés del encuentro?

—LABITCONF cumple siempre un rol educativo clave. Este año tuvimos la presencia de Saifedean Ammous, creador de El patrón Bitcoin y uno de los escritores más famosos del mundo, con su perspectiva de pensar a Bitcoin como el patrón de valor del futuro y el reemplazo del oro en formato digital. Lo lindo del evento es que conviven charlas súper profundas con talleres para quienes recién están empezando, así que todos se llevan algo valioso.

Más allá de los contenidos, LABITCONF es una experiencia impulsada por el factor humano: encontrarnos con los emprendedores que venimos construyendo este ecosistema desde hace más de trece años es tan importante como los debates técnicos.