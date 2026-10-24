La maquinaria geopolítica del petróleo: tensiones internacionales y su impacto en la economía global

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El costo de vida y los costos operativos de la economía mundial no responden únicamente a dinámicas del comercio local; se determinan en gran medida en las mesas de negociación diplomática y en los corredores marítimos por donde transita el suministro energético internacional. En el contexto actual, la cotización del barril de petróleo se ha afianzado como uno de los factores geopolíticos de mayor gravitación sobre los índices de precios, afectando desde el transporte de mercancías hasta los insumos básicos de la canasta alimentaria.

¿Por qué el petróleo aumenta tanto?

Detrás de la evolución en el precio del petróleo, convergen decisiones deliberadas de oferta y limitaciones de infraestructura. En primer lugar, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), entre ellos Rusia, aplica una estrategia de control de la oferta orientada a la disciplina de mercado. Mediante recortes voluntarios en los volúmenes de extracción diaria, la alianza genera un entorno de competencia entre las economías consumidoras, sosteniendo la cotización internacional en niveles elevados.

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A esta administración de la producción primaria, se suma una restricción en la capacidad global de refinación. Años de inversión insuficiente e incidentes operativos en plantas estratégicas han ajustado los márgenes de procesamiento. Como resultado, la disponibilidad de derivados finales como el diésel y la gasolina enfrenta cuellos de botella que reaccionan con incrementos inmediatos ante cualquier alteración imprevista en la operación de las refinerías.

Detrás de la evolución en el precio del petróleo, convergen decisiones deliberadas de oferta y limitaciones de infraestructura (Foto: archivo DEF)

El ámbito de la logística marítima introduce un componente determinante en la prima de riesgo. El estrecho de Ormuz, vía por la cual transita aproximadamente el 20 % del crudo consumido a nivel mundial, permanece bajo constante observación por riesgos geopolíticos en el golfo Pérsico, lo que traslada de manera directa costos adicionales al valor final del barril.

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De forma paralela, las interrupciones en la navegación a través del mar Rojo han obligado a alterar las rutas comerciales bordeando el continente africano por el cabo de Buena Esperanza. Esta desviación incrementa los días de tránsito, eleva el costo de los seguros marítimos y mantiene volúmenes significativos de combustible retenidos en altamar. Asimismo, el conflicto en Europa del Este sostiene la presión sobre la oferta de refinados tras afectaciones en plantas procesadoras de la región.

El futuro del precio del petróleo

El impacto de este panorama internacional varía sustancialmente según la estructura regulatoria e industrial de cada país:

Estados Unidos: Bajo un esquema de libre mercado, las variaciones en la cotización del crudo West Texas Intermediate (WTI) se trasladan con rapidez a los precios minoristas de los combustibles. Esto genera presiones inflacionarias de alcance general que limitan la flexibilidad de la Reserva Federal en cuanto a la política de tasas de interés.

México: La administración gubernamental utiliza un mecanismo de compensación fiscal sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para atenuar las variaciones en las estaciones de servicio. Sin embargo, dada la dependencia de importaciones de refinados, esta medida implica una menor recaudación tributaria, que incide sobre el balance fiscal y el perfil financiero de la empresa estatal Pemex.

América Latina (importadores netos): Países como Chile, Uruguay, Perú y las naciones de América Central enfrentan choques macroeconómicos directos debido al incremento en la factura energética. Esto deriva en presiones sobre las reservas internacionales, depreciación de las monedas locales y un encarecimiento encadenado de las tarifas de transporte y la logística de alimentos.

América Latina (productores): Economías como Brasil, Guyana y Argentina experimentan un incremento en los ingresos por exportaciones o en el desarrollo de sus recursos no convencionales. No obstante, estas administraciones afrontan el reto estructural de equilibrar los precios internos con la paridad internacional, evaluando el impacto inflacionario frente a la sostenibilidad de las inversiones en el sector energético.

De cara al corto y mediano plazo, el comportamiento del mercado petrolero se proyecta sobre tres variables principales. Un escenario base prevé una volatilidad moderada con cotizaciones oscilando entre los 75 y los 85 dólares por barril, sujeta al mantenimiento de las rutas de navegación y a la modulación de cuotas de extracción por parte de la OPEP+.

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El estrecho de Ormuz, vía por la cual transita aproximadamente el 20 % del crudo consumido a nivel mundial, permanece bajo constante observación por riesgos geopolíticos en el golfo Pérsico (Foto: archivo DEF)

Un escenario de mayor fricción geopolítica o interrupciones en el estrecho de Ormuz podría proyectar los precios por encima de los 100 dólares, activando riesgos de estanflación a nivel global. En contraposición, una menor actividad industrial en las principales economías, sumada a una oferta sólida del hemisferio occidental, tendería a presionar las cotizaciones a la baja, reflejando a su vez una desaceleración en el crecimiento económico mundial.