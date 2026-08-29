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El eje CRINK, ¿cómo se unen los enemigos de Estados Unidos para debilitarlo?

China, Rusia, Irán y Corea del Norte coordinan armas, inteligencia y tropas en una alianza informal que desafía el poder de Washington y la política exterior de Trump

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Un misil chino disparado desde el hombro, la precisión de un dron ruso guiado por satélite y miles de soldados norcoreanos desplegados en el frente europeo. Lo que hasta hace poco parecía una serie de incidentes aislados en la geopolítica mundial hoy dibuja un mapa coordinado. En Estados Unidos, los altos mandos militares lo resumen en dos palabras: “alineamiento entre adversarios”.

Aunque no existe una firma oficial, un documento único ni un tratado defensivo similar al de la OTAN, la convergencia estratégica entre China, Rusia, Irán y Corea del Norte se aceleró de forma brutal a raíz de la guerra en Ucrania y la reciente escalada de tensión de Washington e Israel contra Teherán.

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El “alineamiento entre adversarios”: ¿qué es el bloque CRINK?

En junio de 2025, el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., el general Dan Caine, lanzó una advertencia ante el Congreso que pasó casi desapercibida: los cuatro principales adversarios globales de Washington estaban alcanzando “niveles de cooperación sin precedentes”.

Aunque no existe una firma oficial, un documento único ni un tratado defensivo similar al de la OTAN, la convergencia estratégica entre China, Rusia, Irán y Corea del Norte se aceleró de forma brutal (Fotos: archivo DEF)
Aunque no existe una firma oficial, un documento único ni un tratado defensivo similar al de la OTAN, la convergencia estratégica entre China, Rusia, Irán y Corea del Norte se aceleró de forma brutal (Fotos: archivo DEF)

No se trata de una alianza ideológica ni de un pacto formal. El bloque, conocido informalmente por las siglas CRINK, funciona como un eje pragmático e informal articulado en tres capas principales: militar, económica y política internacional. Y cada uno cumple un papel específico.

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China optó por el rol de proveedor militar silencioso. Documentos e informes de inteligencia han revelado contratos millonarios entre Irán y firmas chinas para la entrega de entre 300 y 400 sistemas portátiles de defensa aérea como los QW-12 y FN-16, destinados a reconstruir la defensa antiaérea iraní.

Para evadir las alertas internacionales, las operaciones se canalizan a través de empresas intermediarias radicadas en Hong Kong, como Zhongqing Baoshang International Investment. Aunque la Cancillería china desestima las acusaciones, las sanciones del Tesoro estadounidense sobre empresas de componentes electrónicos confirman la vía fluida de suministros.

Por su parte, Rusia esgrime la inteligencia satelital como arma estratégica. Tras probar y perfeccionar los drones kamikaze iraníes Shahed en el frente ucraniano, Rusia devuelve el favor compartiendo imágenes de sus satélites militares prácticamente en tiempo real. Esto le permite a Teherán ubicar bases, radares y activos navales estadounidenses e israelíes con máxima precisión.

El bloque, conocido informalmente por las siglas CRINK, funciona como un eje pragmático e informal articulado en tres capas principales
El bloque, conocido informalmente por las siglas CRINK, funciona como un eje pragmático e informal articulado en tres capas principales

Y, por último, Corea del Norte. Pionyang dio el paso más drástico al enviar contingentes militares activos a la guerra en Ucrania. Las estimaciones de inteligencia contabilizan a más de 11.000 soldados norcoreanos, incluidas fuerzas de élite, combatiendo en territorio ruso para sostener el desgaste del frente. Se trata de un quiebre histórico que demuestra cómo el régimen de Kim Jong-un está dispuesto a movilizar capital humano para consolidar el eje.

La peligrosa contradicción de Estados Unidos frente a sus enemigos

El mayor obstáculo de Washington ante esta amenaza radica en las grietas de su propia estrategia interna. Existe un abierto contrapunto entre los informes del Pentágono y el discurso de la administración de Donald Trump.

Por un lado, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, admitió ante el Congreso la existencia del alineamiento, reconociendo que China y Rusia facilitan de forma directa las capacidades militares de Irán.

Pese a la gravedad del anuncio y en contradicción absoluta, Donald Trump minimizó reiteradamente estos hallazgos en público, afirmando confiar en las promesas personales de Vladimir Putin y Xi Jinping.

Esta discrepancia genera paradojas diplomáticas en la política exterior estadounidense. Mientras Trump amenaza a China con imponer aranceles del 50 % a sus productos, califica a sus líderes como socios de diálogo y desestima su implicación directa en el apoyo bélico a Irán.

China optó por el rol de proveedor militar silencioso. Documentos e informes de inteligencia han revelado contratos millonarios entre Irán y firmas chinas para la entrega de entre 300 y 400 sistemas portátiles de defensa (Fotos: archivo DEF)
China optó por el rol de proveedor militar silencioso. Documentos e informes de inteligencia han revelado contratos millonarios entre Irán y firmas chinas para la entrega de entre 300 y 400 sistemas portátiles de defensa (Fotos: archivo DEF)

El peligro estratégico de esta alianza difusa radica en que imposibilita una respuesta militar o diplomática tradicional. Al no haber un tratado formal de la OTAN que activar, las acciones combinadas de este bloque resultan difíciles de disuadir o sancionar por completo.

La estrategia del eje busca forzar a Estados Unidos a dispersar su capacidad defensiva de forma simultánea entre Europa del Este, Medio Oriente y el Indopacífico. Si la tensión escalase en puntos calientes como el estrecho de Taiwán, la fórmula probada por Irán, mediante hardware chino, inteligencia rusa y maniobras norcoreanas, podría replicarse en un tercer teatro de operaciones global.

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