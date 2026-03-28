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Defensa y seguridad: ciberamenazas, crimen organizado y el nuevo giro estratégico de la Argentina

Funcionarios y especialistas analizaron el impacto de la tecnología, la expansión del crimen organizado y la necesidad de adaptar las capacidades estatales a un escenario más dinámico y global

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La jornada inaugural estuvo atravesada por un diagnóstico compartido: el contexto internacional se volvió más incierto y exige repensar las herramientas (Fotos: Fernando Calzada)
La jornada inaugural estuvo atravesada por un diagnóstico compartido: el contexto internacional se volvió más incierto y exige repensar las herramientas (Fotos: Fernando Calzada)

La Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) fue sede del IV Congreso Hemisférico de Seguridad y Defensa, organizado por el Capítulo Argentina del Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry (WJPC), un encuentro que reunió a autoridades políticas, académicas y especialistas para debatir los principales desafíos estratégicos del siglo XXI. La jornada inaugural estuvo atravesada por un diagnóstico compartido: el contexto internacional se volvió más incierto y exige repensar las herramientas tradicionales de defensa, así como profundizar la integración estratégica entre el área de seguridad y de defensa.

Los expositores coincidieron en que los riesgos actuales ya no pueden analizarse de forma aislada. La expansión de las tecnologías, la reconfiguración de los conflictos y el accionar de actores no estatales obligan a los países a revisar sus esquemas de seguridad y su inserción internacional.

Un cambio de enfoque frente a amenazas más complejas

En su intervención, la exministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich, planteó que la separación histórica entre defensa y seguridad resulta insuficiente frente a amenazas que operan de manera integrada. “Los fenómenos como el terrorismo y el crimen organizado ya no responden a lógicas aisladas, sino que se articulan en redes globales con capacidad de adaptación”, remarcó la senadora.

Patricia Bullrich planteó que la separación histórica entre defensa y seguridad resulta insuficiente frente a amenazas que operan de manera integrada
Patricia Bullrich planteó que la separación histórica entre defensa y seguridad resulta insuficiente frente a amenazas que operan de manera integrada

En ese contexto, subrayó la necesidad de avanzar hacia esquemas de coordinación entre distintas áreas del Estado, con un rol central de la inteligencia y el intercambio de información. También hizo referencia a la dimensión internacional de estos desafíos, al señalar que las amenazas actuales trascienden las fronteras y requieren mecanismos de cooperación sostenidos.

Por su parte, el actual ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, se refirió al proceso de reposicionamiento de Argentina en el escenario global en materia de defensa: “Este enfoque busca recuperar presencia en espacios internacionales, fortalecer vínculos estratégicos y desarrollar capacidades acordes a las exigencias actuales”.

Entre los ejes mencionados, destacó la modernización de las Fuerzas Armadas, la incorporación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de áreas como la ciberdefensa, la inteligencia y la vigilancia de espacios estratégicos. También subrayó la importancia de la interoperabilidad y de la cooperación bilateral y multilateral, en particular con nuestros principales aliados occidentales, entre ellos los participantes del “Escudo de las Américas”.

Desde el ámbito académico, el rector Julio César Spota planteó que la defensa nacional debe entenderse como un proceso continuo de toma de decisiones orientado a proteger intereses fundamentales como la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación. En un contexto de restricciones presupuestarias, señaló la necesidad de optimizar recursos y traducir objetivos estratégicos en acciones concretas.

Entre los ejes mencionados, Presti destacó la modernización de las Fuerzas Armadas, la incorporación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de áreas como la ciberdefensa, la inteligencia y la vigilancia de espacios estratégicos
Entre los ejes mencionados, Presti destacó la modernización de las Fuerzas Armadas, la incorporación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de áreas como la ciberdefensa, la inteligencia y la vigilancia de espacios estratégicos

Ciberdefensa: vulnerabilidades, tecnología y coordinación

El primer eje temático del Congreso estuvo dedicado a la ciberseguridad y ciberdefensa, consideradas un dominio transversal que impacta en todos los sectores. Los especialistas advirtieron que la aceleración de la digitalización amplió la superficie de ataque y generó nuevas vulnerabilidades estructurales.

Marc Asturias, vicepresidente de marketing para América Latina y Canadá de Fortinet, señaló que el escenario actual presenta un desequilibrio entre atacantes y defensores. Según los datos expuestos, en Argentina, se registran “miles de millones de intentos de ataque al año”, mientras que, a nivel global, se contabilizan decenas de miles por segundo. “Una vulnerabilidad puede ser explotada en pocos días desde que se hace pública, mientras que los sistemas tardan meses en detectarla, lo que amplía la brecha de riesgo”, advirtió Asturias.

En ese contexto, explicó que la inteligencia artificial (IA) ya está siendo utilizada por actores maliciosos para automatizar procesos, acelerar el reconocimiento de sistemas y ejecutar ataques con mayor precisión. Esto reduce las barreras de entrada: ya no es necesario contar con altos conocimientos técnicos para llevar adelante operaciones complejas.

Rodrigo Cárdenas Holik, director de la Licenciatura en Ciberdefensa, incorporó la dimensión normativa al debate: “La ciberdefensa se desarrolla dentro de marcos legales que delimitan competencias entre defensa nacional y seguridad interior”. Esto implica que las respuestas deben articularse respetando esas jurisdicciones, lo que agrega complejidad operativa.

Marcelo Romero, José Pereyra, Ximena Albornoz y Francisco Calcagno, integrantes del Ministerio de Seguridad Nacional
Marcelo Romero, José Pereyra, Ximena Albornoz y Francisco Calcagno, integrantes del Ministerio de Seguridad Nacional

También destacó que el ciberespacio es un dominio transversal que atraviesa los ámbitos terrestre, marítimo, aéreo y espacial, pero con características propias, lo que obliga a repensar los enfoques tradicionales. En ese sentido, subrayó la necesidad de definir con precisión qué se considera infraestructura crítica y cómo se prioriza su protección.

Durante el panel de expertos, se contaba con la presencia del comisario mayor Adrián Acosta, director general de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina; el comisario general Carlos Rojas, superintendente de Investigaciones y Cibercrimen Policía de la Ciudad de Buenos Aires; la doctora ingeniera Olga Cavalli, decana de la Facultad de Defensa Nacional; y el licenciado Emmanuel Vilas, director de la carrera de Ciberseguridad en la Universidad Siglo XXI.

Advirtieron que sectores como energía, salud, transporte, sistemas financieros y telecomunicaciones presentan distintos niveles de criticidad, pero todos pueden ser vectores de ataque. En particular, se mencionó que más del 90 % del tráfico de internet depende de cables submarinos, lo que representa una vulnerabilidad estratégica, no solo para las estructuras gobernantes, sino también para la ciudadanía en su conjunto.

Además, se abordaron casos concretos de ciberataques a instituciones públicas, que generaron interrupciones prolongadas en servicios esenciales como el PAMI, lo que afectó desde la atención médica hasta el acceso a medicamentos.

Los especialistas coincidieron en que la respuesta debe ser integral y combinar tecnología, regulación, cooperación público-privada y generación de capacidades humanas. También remarcaron que la ciberdefensa no es un evento puntual, sino un proceso continuo de vigilancia, adaptación y mejora.

Ignacio Cichello, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico en el Ministerio de Seguridad Nacional, introdujo el impacto del crecimiento exponencial de los datos en las investigaciones criminales
Ignacio Cichello, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico en el Ministerio de Seguridad Nacional, introdujo el impacto del crecimiento exponencial de los datos en las investigaciones criminales

Crimen organizado y nuevas dinámicas del delito

El segundo eje del Congreso abordó el avance del crimen organizado transnacional, caracterizado por estructuras más flexibles, descentralizadas y con capacidad de adaptación constante. En este caso, el panel fue moderado por el doctor Marcelo Romero, subsecretario de Investigación Criminal, e integrado por el abogado José Pereyra, director nacional de Lucha contra el Crimen Organizado; Ximena Albornoz, directora nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y contra la Integridad Sexual; y Francisco Calcagno, director de Investigación de Delitos Económicos.

Señalaron que estas organizaciones ya no operan bajo esquemas rígidos, sino que mutan en función de las oportunidades, combinando distintas actividades y expandiéndose a través de redes que atraviesan fronteras.

En ese marco, Pereyra advirtió que el modelo tradicional de combate al delito presenta limitaciones frente a estas dinámicas. Entre los principales problemas, se mencionaron la fragmentación de las investigaciones, la falta de coordinación entre fuerzas y un abordaje insuficiente del componente financiero.

“Para ello, creamos equipos multiagenciales y el desarrollo de estrategias orientadas a identificar y desarticular los flujos económicos que sostienen estas estructuras de crimen organizado, bajo la premisa de que el dinero constituye su principal sostén operativo”, detalló el director.

Al mismo tiempo, se destacó que el crimen organizado funciona cada vez más bajo una lógica empresarial, con diversificación de actividades y adaptación tecnológica. A los delitos tradicionales, como el narcotráfico o la trata de personas, se suman nuevas modalidades, entre ellas las estafas digitales, que, en los últimos años, se consolidaron como una de las principales fuentes de ingresos.

Marc Asturias, vicepresidente de marketing para América Latina y Canadá de Fortinet, señaló que el escenario actual presenta un desequilibrio entre atacantes y defensores (Fotos: Fernando Calzada)
Marc Asturias, vicepresidente de marketing para América Latina y Canadá de Fortinet, señaló que el escenario actual presenta un desequilibrio entre atacantes y defensores (Fotos: Fernando Calzada)

En el caso de la trata, Albornoz advirtió sobre el uso creciente de plataformas digitales para la captación de víctimas, a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y entornos virtuales, lo que amplía el alcance de las organizaciones y dificulta su detección.

Estas redes operan de manera simultánea en múltiples planos, que combinan actividades territoriales, financieras y digitales”, destacó Calcagno. Esto incluye desde el control de rutas y mercados hasta la utilización de criptomonedas y herramientas tecnológicas para ocultar transacciones, lo que incrementa la complejidad de las investigaciones y exige nuevas capacidades por parte del Estado.

En este contexto, Ignacio Cichello, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico en el Ministerio de Seguridad Nacional, introdujo el impacto del crecimiento exponencial de los datos en las investigaciones criminales, al señalar que el volumen de información disponible dificulta la identificación de patrones relevantes. “Este escenario obliga a desarrollar métodos más eficientes y herramientas de análisis avanzadas que permitan mejorar la toma de decisiones”, agregó Cichello.

En conjunto, los expositores coincidieron en que el abordaje del crimen organizado requiere un enfoque integral, con mayor coordinación institucional y capacidad de adaptación frente a estructuras en permanente evolución.

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