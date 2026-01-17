Encuesta exclusiva sobre el futuro de Venezuela: qué opinan los sudamericanos

Exclusivo para DEF: la encuesta que revela la opinión de los sudamericanos respecto al futuro de Venezuela (Fotos: archivo DEF/Gráficos: consultora Afiches)

En un momento político delicado, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, Venezuela se debate entre la incertidumbre y la esperanza. Una encuesta de la consultora Afiches refleja cuál es el sentir en la región tras la intervención militar estadounidense. Realizado en forma online, entre el 5 y el 8 de enero pasados, el sondeo recogió 820 casos en Venezuela y 1330 distribuidos en Colombia, Brasil y Argentina, con un muestreo estratificado por sexo, edad, nivel educativo y preferencia política en la última elección presidencial.

A la pregunta abierta sobre el sentimiento que prima entre los venezolanos, que buscaba una respuesta espontánea de los consultados, el 31% manifestó su incertidumbre, en tanto que el 30% se mostró esperanzado. “Con incertidumbre, pero con mucha fe en un cambio positivo” es la frase que resume la opinión de la mayoría relativa. Por su parte, el 70% de los consultados reclama un cambio de administración. Incluso entre los votantes de Maduro, el 35% coincide con la demanda de un nuevo gobierno que se haga cargo de la administración del país.

Una “dictadura” carente de credibilidad

El 49% de los encuestados dentro del país considera que Venezuela vive bajo una dictadura, frente a un 23% que sigue calificando al gobierno actual como una democracia. El 28% restante opta por no definir el sistema político: la falta de certezas no se limita al plano emocional, sino que también se manifiesta en la dificultad para identificar respuestas y definiciones claras.

La falta de credibilidad del sistema electoral es transversal: el 60% cree que el ganador de las últimas elecciones fue Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España. También entre los votantes de Maduro emergen dudas sobre la legitimidad del resultado: el 32% dice no estar seguro de que este último haya sido el verdadero ganador. Este es un dato que refleja que la falta de legitimidad no se limita a polarizaciones ideológicas, sino que atraviesa las distintas opiniones políticas.

La visión sobre el rol de EE. UU. en la nueva etapa

En este escenario de expectativas de cambio, el rol de EE. UU. se vuelve central en la discusión pública. El 43% de los venezolanos está de acuerdo con la intervención del gobierno estadounidense, mientras que el 35% la rechaza y un 22% evita posicionarse. La mayoría se muestra favorable a un “rol activo de EE. UU. en la transición”.

El 41% considera que EE. UU. debería “acompañar a un posible nuevo gobierno”, en tanto que un 5% cree que debería asumir el control temporal del país y el 35% prefiere que se retire completamente del proceso. Hay un 15% que no sabe o no contesta, lo que, en definitiva, consolida un patrón de desconfianza e indecisión ciudadana frente al futuro político del país.

Las posibles salidas políticas: María Corina Machado, la dirigente opositora mejor valorada

La flamante Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sigue siendo la figura opositora con mayor respaldo: acumula un 51% de imagen positiva en el país y aparece como la dirigente más valorada ante un posible escenario de elecciones.

Sin embargo, aunque sea la dirigente más elegida, la incertidumbre pesa más que su liderazgo. Aún permanece la dificultad del electorado para proyectar figuras: el 32% no tiene claro quién debería ser el próximo presidente. A pesar del escenario de inestabilidad institucional, una mayoría mira con optimismo hacia el porvenir. El 66% de los venezolanos cree que el país estará mejor dentro de un año.

Venezuela, vista desde el exterior: la opinión de Colombia, Argentina y Brasil

La percepción sobre Venezuela es más uniforme en el exterior. En tres países claves de la región, existe consenso mayoritario sobre la naturaleza autoritaria del régimen: el 64% en Brasil, el 67% en Argentina y el 77% en Colombia considera que Venezuela vive bajo una dictadura. El balance general, a nivel regional, es el de una visión optimista sobre el futuro de Venezuela, con el 58% en Brasil, el 62% en Colombia y el 60% en Argentina.

El acuerdo con la intervención de EE. UU. también varía según el contexto político de cada nación. Colombia muestra el mayor respaldo: el 78% de los colombianos está de acuerdo con la intervención, una cifra que incluye al 64% de quienes votaron por el presidente Gustavo Petro.

En ese país, además, Machado goza de un fuerte respaldo: el 48% considera que debería ser la próxima presidenta de Venezuela. Detrás de ella, se ubica Edmundo González Urrutia, quien fuera su candidato en la última contienda, con el 19% de los apoyos entre los colombianos.

La líder opositora María Corina Machado también lidera la preferencia opositora en Brasil (31%) y Argentina (25%). Le sigue Edmundo González Urrutia, con el 23% de preferencias en Brasil y el 21% en Argentina. En estos dos países, hay niveles más bajos de conocimiento y una mayor proporción de encuestados que no sabe o no responde sobre quién debería liderar el futuro venezolano: 29% en Argentina y 25% en Brasil.