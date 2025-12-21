Suicidios: ¿se pueden reducir las altas tasas de una de las principales causas de muerte en el mundo?

DEF consultó al teniente coronel médico Martín Bourdieu para conocer los abordajes respecto a los suicidios (Fotos: archivo DEF)

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el suicidio es un grave problema de salud para todo el mundo: más allá de los ingresos, afecta a todos los países por igual.

Según los especialistas, esta época del año es clave para abordar las formas de prevenirlo, ya que, para ciertas personas, los momentos de cierre y balance pueden resultar angustiantes al extremo por atravesar alguna situación crítica en sus vidas, como divorcio, pérdida de trabajo o malestar emocional. Lo importante, es que se pueden tomar medidas para detectar el suicidio a tiempo.

Un dato: el suicidio es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el planeta se suicidan cerca de 720.000 personas por año. ¿Qué pasa con este tema en Argentina? Se estima que es uno de los países de mayor incidencia de Sudamérica.

Suicidio, un fenómeno multidimensional que afecta a ricos y a pobres por igual

Se sabe que el suicidio es un fenómeno multicausal y complejo. De hecho, fue abordado en distintos momentos de la historia por la filosofía, la sociología y la clínica. Sin ir más lejos, también es un tema tratado por las principales religiones del mundo.

Hay varias certezas sobre el tema: en poblaciones tratadas, el riesgo de suicidio puede disminuir; la gran mayoría de los casos se dan en personas con determinados trastornos psiquiátricos en el momento de cometer el acto; y, en los últimos años, hay una tendencia a ser cometido por personas jóvenes. Por eso, los expertos insisten en implementar medidas educativas y de diagnóstico precoz en pos de prevenirlo.

Esta época del año, momento de balance y cierre, puede ser extremadamente angustiante para muchas personas

Además, los expertos diferencian entre la ideación suicida (como paso previo), la conducta suicida no letal, suicidio consumado y el parasuicidio (conductas cuya intención no es acabar con la vida, sino modificar el ambiente).

¿Qué factores vinculados al contexto colaboran con una baja tasa de suicidios? Estudios demuestran que la cifra se reduce en personas que tienen pareja estable, poseen buena salud, cuentan con una estructura familiar consolidada y tienen una creencia religiosa (monoteísta). En ese sentido, cabe recordar que el propio Émile Durkheim, uno de los padres de la sociología moderna, destacó la relevancia de la subordinación a los intereses del núcleo familiar: el individuo, al estar integrado, disminuye los impulsos suicidas e individualistas.

Otro detalle, no menor: el factor de riesgo más importante para el suicidio es el padecimiento de una enfermedad o trastorno mental.

Situaciones de desesperación y desesperanza

Un especialista cuya experiencia lo convierte en un referente para hablar sobre el tema es el teniente coronel VGM Martín María Bourdieu, psiquiatra del Ejército Argentino y director médico del Centro de Salud Conjunto “Veteranos de Guerra de Malvinas”.

Ubicado en el límite ente los barrios de Palermo y Colegiales, el Centro de Salud Conjunto llevan años trabajando e investigando sobre el suicidio, particularmente con foco en el estrés postraumático. Cabe recordar que la posguerra de Malvinas encendió las alarmas en materia de salud mental.

El teniente coronel VGM Martín María Bourdieu es psiquiatra del Ejército Argentino y director médico del Centro de Salud Conjunto “Veteranos de Guerra de Malvinas”

De hecho, la historia del teniente coronel médico Martín Bourdieu está estrechamente ligada a la lucha por la soberanía: como soldado conscripto, participó del conflicto en el Atlántico Sur. Al regresar, terminó la carrera de medicina y optó por sumarse a las filas del Ejército, como parte del cuerpo de profesionales. Desde entonces, el psiquiatra militar le puso el cuerpo al bienestar de los efectivos, sobre todo de los héroes. Además, fue uno de los responsables de la primera directiva que realizó la Fuerza en materia de prevención y reducción de casos de suicidio, un documento que tiene casi 25 años y que, con el paso del tiempo, se fue actualizando.

En diálogo con DEF, el médico contó que la gran parte de los suicidios se observan en quienes tienen una afección de base psiquiátrica o atraviesan un trastorno de la esfera emocional. En ese sentido, suele afectar a quienes cursan un cuadro de depresión, aun bajo tratamiento. La cifra puede llegar a incrementarse si, además, se incorporan determinadas sustancias: “Eso potencia hasta 10 veces el riesgo”.

“Existen situaciones de desesperación y desesperanza, el sujeto tiene la sensación de que lo que está viviendo no va a cambiar, no observa alternativas. Aparece la desesperación. Eso puede generar un estado de ansiedad que lleva al acto compulsivo”, agregó.

Los expertos diferencian entre la ideación suicida, la conducta suicida no letal, suicidio consumado y el parasuicidio

Suicidio, comunicación y tabú

Sobre aquella primera directiva del Ejército –de carácter público– redactada a comienzos del milenio, tan solo a unos meses de la crisis de diciembre de 2001, DEF observa la absoluta vigencia del contexto abordado, aún con el paso de los años. ¿A qué se debe? “La afección psiquiátrica siempre fue igual. Es una enfermedad como cualquier otra. Lo que cambió fue la posibilidad de detectarla a tiempo para comenzar un tratamiento”, dice Bourdieu.

Y, sobre aquel documento, agrega que tiene que ver con el cuidado del personal. “Justamente, una de las consideraciones que aborda es que debemos cuidar a nuestros compañeros. Si vemos que alguien modifica su carácter o se aísla, entonces algo le está sucediendo: la normativa plantea que se debe informar a un superior para adoptar los recursos necesarios para ayudar. Además, el problema debe ser derivado al médico de la Unidad”, completa.

En síntesis, la comunicación se transforma en la protagonista de la prevención, sobre todo en el entorno social más cercano de los individuos. Por eso, Bourdieu hace hincapié en que el primero que tiene que dar la voz alerta es quién está al lado o conoce al sujeto, por ejemplo, un compañero o amigo. Aunque, el médico aclara que esa comunicación, en muchos casos, no se llega a concretar por miedo a perjudicar o traicionar al individuo afectado.

Cuándo alguien amenaza con suicidarse, ¿hay que creerle? “Sí. La persona que dice que se va a matar lo termina haciendo. Incluso, luego del hecho, si uno revisa lo que le sucedió, suelen haber dado muchas señales previas. Por eso no hay que tener miedo a preguntar, sobre todo en una entrevista clínica: se necesita saber si pensó en quitarse la vida, si hubo una ideación o si pensó en cómo lo llevaría a cabo”, responde.

En lo que respecta al suicidio, la comunicación se transforma en la protagonista de la prevención

Luego, al ser consultado por el suicidio como un tema tabú para la sociedad, Bourdieu es contundente: “Pareciera que si no lo mencionamos, no existe”. En ese sentido, el médico psiquiatra explica la relevancia de las altas tasas de suicidio como causales de muerte en varias partes del mundo, no solo en Argentina, sino en otros países de la región, en Estados Unidos y en Europa, aún a sabiendas de que, en varias carátulas, no aparece como tal, sino calificada como muerte por intoxicación medicamentosa.

Sobre la época del año, diciembre se convierte en un mes trágico para este tema: “Se hacen evaluaciones emocionales sobre el año que pasó. También ocurre que se ponen en evidencia las ausencias, las muertes, las separaciones, las roturas, o la cuestión económica. Ello puede llevar a que el sujeto tome decisiones fatales”.

El papel de las instituciones en la prevención

El teniente coronel Martín Bourdie reconoce que, fundamentalmente en las Fuerzas Armadas, desde hace décadas se trabaja en la salud mental del personal. No solo con atención y controles psicológicos en distintas etapas de las carreras profesionales de los efectivos, sino también en la prevención temprana de consumo de drogas, sustancias que pueden potenciar el acto suicida.

“Considero que se dieron pasos agigantados en el cuidado de la salud mental, porque se entiende la importancia que tiene a partir de la experiencia que se tuvo con los Veteranos de Guerra, porque ellos no pudieron tener una contención temprana. Es decir, estuvo la posibilidad, pero lo que cambió fue la proactividad: no se espera la consulta, yo voy a buscar a los efectivos y estoy atento, sobre todo cuando vivieron situaciones potencialmente postraumáticas”, dice el médico psiquiatra.

En la última semana, se conocieron varios casos de suicidios en las Fuerzas Armadas y de Seguridad argentinas (Fotos: archivo DEF)

“Lo que pasó con los Veteranos fue que si bien había posibilidad de asistirlo, no fue por cuenta propia”, agrega Boourdieu. “A nivel sociedad, tampoco existían lugares especializados. Entonces, pasaron años y se cronoficó. Por eso, insisto, el mejor tratamiento para cualquier enfermedad es la prevención. Y, si pasa, cuanto antes hagas el tratamiento, mayores probabilidades de buen pronóstico”, concluye.

Dónde buscar ayuda

Si en algún momento de la vida se experimentan ideas suicidas, no dudar en consultar al sistema de salud, a personas del entorno escolar, laboral o afectivo. Llamar al 0800-333-1665, dirigirse a una guardia de Salud Mental en el hospital público más cercano, y/o comunicarse con el SAME (107).

Líneas de prevención del suicidio en Argentina:

135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires)

(011) 5275-1135 o 0800 345 1435 (desde todo el país)

Salud Mental Responde: 0800-333-1665 (línea telefónica de hospitales públicos CABA) y 4863-8888 / 4861-5586 / 4123-3120 (lunes a viernes de 8 a 20). Para fines de semana, feriados y por la noche: 4123-3100internos 3484/3485 .

Hospital Bonaparte: 0800 999 0091 (urgencias Salud Mental 24 hs)

Hospital Borda: 4360-6670