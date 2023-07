Opinión: Nayib Bukele, el polémico presidente salvadoreño que se ha convertido en una estrella de TikTok

La plataforma TikTok ofrece una forma sencialla de realizar videos que fácilmente se hacen virales y cuyo público es de menos de 35 años (Fernando Calzada)

La aparición de nuevas plataformas, como TikTok, muestra la intromisión de la propaganda política, desde los medios tradicionales de comunicación, hasta las redes sociales que la población creía que eran solo espacios de entretenimiento. Actualmente, 4600 millones de personas en el mundo utilizan cotidianamente diferentes redes sociales, mientras que una de estas, TikTok, ya superó los 1000 millones de usuarios activos en el mundo, según informa la empresa especializada en estadística Statista.

La plataforma TikTok ofrece una forma sencilla de realizar videos que fácilmente se hacen virales y cuyo público es en la gran mayoría joven, de menos de 35 años. La peculiaridad de esta aplicación es que, según el perfil de cada usuario, la selección de videos mostrados es dirigida por el algoritmo hacia sus intereses y opiniones, haciendo que, al momento de informarse sobre un tema o noticia, los videos mostrados enseñen solo una de las realidades o posturas existentes al respecto: aquella con la que el individuo ya simpatiza o la que logra mejor posicionamiento en el algoritmo.

La política en TikTok

En la actualidad, esta plataforma da lugar a que se desarrolle un espacio enteramente dedicado a la política, donde personalidades de este rubro son capaces de publicitar su discurso e imagen de manera gratuita y masiva. La red tiene gran preparación previa y posibilita la restricción de opiniones contrarias en los videos publicados. La viralización de este contenido lleva a que dichos videos eclipsen la opinión de opositores, acaparando a los usuarios en sus búsquedas. A su vez, se llega a un público joven que anteriormente era difícil de alcanzar.

Dentro de las personalidades destacadas que utilizan este medio se encuentran el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el de El Salvador, Nayib Bukele; el de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohammed; y el de Venezuela, Nicolás Maduro, entre otros, y cada vez más políticos se suman a esta red social.

Nayib Bukele y sus mensajes virales

En el primer puesto de presidentes con más seguidores en la plataforma, se encuentra Nayib Bukele, de El Salvador, con 4,5 millones de seguidores. Hoy Bukele es criticado por sus políticas de gobierno, en particular aquellas respectivas a la seguridad interna del país. Su postulación a la reelección, inicialmente inconstitucional, y las acusaciones de posibles tendencias autoritarias y censura a medios de comunicación, así como la violación de derechos humanos de presos y detenidos son algunos de los alegatos en su contra.

Sin embargo, el mensaje que transmite a través de TikTok es completamente diferente. Allí, Bukele se muestra como una persona comprometida con el pueblo salvadoreño, fiel a la religión católica, hombre de familia, defensor de la seguridad, las fuerzas armadas y la policía nacional. Esto se ve reflejado en los mensajes de TikTok publicados en su cuenta personal verificada, @nayibbukele, que analizaremos a continuación.

El video publicado por Bukele el 24 de noviembre de 2022, con más de 2,2 millones de visitas, consignaba, ante una exhibición de la Fuerza Armada salvadoreña, la victoria parcial de la guerra contra las pandillas, que lleva ya ocho meses. Allí el mandatario afirmaba: “La gloria es de Dios y para Dios [...]. Los seres humanos somos el instrumento de Dios, para llevarles paz, libertad y felicidad para todos los salvadoreños [...]. La paz no se consigue firmando acuerdos entre corruptos, repartiéndose el poder entre asesinos”. A su vez, agradecía a la fuerza militar y policial por llevar a cabo estos logros. Diez días después, este discurso se veía reforzado con otra aparición en la red, que contó con más de 1,1 millones de visitas. En esta oportunidad, comunicaba el cercado del municipio de Soyapango, con el despliegue de 8500 soldados y 1500 agentes rodeando la ciudad que se encargaron de la extracción uno a uno de los pandilleros del lugar, donde afirmaba a los ciudadanos comunes que no tenían nada que temer y podían continuar su vida normalmente.

En otra publicación, del 16 de octubre de 2022, ante una procuradora de Derechos Humanos, el presidente expresaba su opinión sobre las acusaciones en su contra, afirmando: “Nadie duda que los derechos de los reos son importantes [...] pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada [...]. A nadie le importan los derechos humanos de la gente honrada [...] pero son más importantes los derechos de la gente honrada [...]. No estamos hablando de derechos humanos; estamos hablando de derechos de los delincuentes, que son dos cosas distintas [...]. Nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes [...] pero nuestra prioridad son los derechos de la gente honrada que son los que no tienen derecho restringido porque no cometieron ningún delito”. Este video tuvo más de 20,4 millones de visitas.

TikTok también le ha servido a Bukele como medio para reforzar su imagen a través de sus adeptos famosos. Uno de los casos más llamativos es el del actor argentino Juan Soler, quien cuenta con más de 149.000 seguidores en la famosa red y 1,2 millones en Instagram. El día 27 de agosto de 2022, subió un video de una entrevista que le hicieron, donde expresó reiteradas veces su apoyo al mandatario salvadoreño y dijo: “Me parece un tipo que está mostrando que los latinoamericanos podemos ser buenas personas, sin buscar el interés personal”. Ante tal respuesta, el entrevistador preguntó al entrevistado si no consideraba a Bukele un dictador, a lo que Soler respondió: “Si empiezas con eso, me voy a ir. No, cero, me parece un tipo que está haciendo todo lo que se tiene que hacer y yo haría exactamente lo mismo, y si tuvieras hijos y una familia y quisieras vislumbrar un futuro para tu entorno familiar creo que también serías como Bukele. Es un tipo que está haciendo las cosas que tiene que hacer sin que le tiemble la mano y la voz”. Ante el claro partidismo del entrevistado, el periodista optó por preguntar esta vez sobre los derechos de prensa y libertad, citando medios como El Faro y El Mundo, que afirman ser constantemente perseguidos, pero Soler inmediatamente puso en duda la confiabilidad e imparcialidad del medio El Faro. Este video ha tenido más de 228.000 reproducciones y los comentarios muestran gran aceptación por parte de los usuarios respecto de los dichos del actor argentino.

En último lugar, se puede destacar cómo Bukele ha utilizado TikTok como alternativa a la cadena nacional. En el video del 19 de marzo del 2022, Bukele anunció las once medidas que tomaría su Gobierno para contrarrestar la inflación mundial y mitigar el impacto sobre la economía salvadoreña; las medidas anunciadas estaban orientadas a evitar el aumento de precios en los servicios públicos y los artículos de la canasta básica. Asimismo, hizo especial hincapié en la baja del precio del combustible a través de un precio subsidiado que permitiría potenciar la economía del país durante la crisis y fomentar el crecimiento. Estas medidas fueron vistas por más de 1,6 millones de usuarios.

Una selfie de Bukele antes de empezar su discurso en la última Asamblea General de Naciones Unidas, en 2019 (@nayibbukele)

Trasfondo objetivo

En líneas generales, el perfil del presidente Bukele en TikTok busca mostrar a un mandatario fuertemente comprometido con los valores de familia, religión y seguridad, muy arraigados en la sociedad salvadoreña. El hecho de que utilice esta plataforma le permite aprovechar una gran masa de seguidores en un rango etario joven y no circunscrito a nivel nacional, sino que trascienda fronteras y le dé un mayor reconocimiento a nivel internacional. La gran aprobación que tiene Bukele a nivel interno, y que se refleja en las redes sociales, le permite legitimar su Gobierno, promover un cambio en las suposiciones sobre su país, incentivar el turismo e impulsar la reforma constitucional que le permita, por medios democráticos, obtener la reelección.

Para lograr llegar a estos seguidores, Bukele ha usado tácticas para poner a su favor el algoritmo de TikTok, tales como incorporar música popular utilizada por jóvenes y que la plataforma promociona o aprovechar videos en tendencia, donde los recrea a su favor para lograr una “humanización” de su imagen, hecho que se complementa con el uso de vestimenta casual en entrevistas y exposiciones importantes y el uso de un lenguaje coloquial y poco formal a la hora de presentarse al público. Bukele, además, muestra constantemente su vida familiar y la convocatoria de personas reconocidas por el público para realizar sus entrevistas. Esta humanización es importante porque genera una sensación de cercanía y de apego de la población nacional e internacional hacia el primer mandatario, hace que el individuo deje de evaluarlo en base a mediciones cuantitativas y medidas de gobierno y pase a hacerlo a través de una valoración personal y subjetiva.

¿Hacia el nuevo objetivo de las redes?

Las redes sociales han llegado para quedarse y multiplicarse. Para la política, se han convertido en un recurso accesible y fácil que permite llegar al tipo de población objetivo según la plataforma utilizada. En el caso de Facebook, está más orientado a la población adulta, mientras que Twitter o Instagram se dirigen a los jóvenes adultos y TikTok a los adolescentes y potenciales votantes.

Tal como Bukele, otros presidentes y personajes del ámbito político han comenzado a utilizar TikTok como medio de comunicación de las actividades o medidas que toman en su cargo y han obtenido grandes cantidades de seguidores. Así logran nutrirse de aquellos que se interesan por las acciones que lleva a cabo la función pública y obtienen propaganda gratuita, que pueden utilizar una vez que dejen el cargo para fines personales o si necesitan ser reelectos, ya que las cuentas están a nombre de ellos y no del cargo que representan. Este fenómeno se continuará repitiendo en tanto que las redes sociales continúen evolucionando y los usuarios vayan aumentando y, con ellas, también lo harán los políticos y las formas de difundir su mensaje.

Lo que queda por ver es si su estrategia mediática le permitirá a Bukele obtener el quórum necesario para la reforma constitucional que le permita la reelección y, de lograrlo, cómo impactará en el quehacer político de otros países que intenten emular la misma estrategia.

*Mariana Laura Cóvolo es licenciada en Relaciones Internacionales, directora de carrera de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad de Congreso, directora del Centro de Investigación Orientado a la Práctica y directora de la Revista UCINA Internacional.

Valentina Azul Vera es estudiante avanzada de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de Congreso. Integra el Centro de Investigación Orientado a la Práctica y es investigadora júnior de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad de Congreso.

Alejo Gaspar Guaycochea es estudiante avanzado de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de Congreso. Es integrante del Centro de Investigación Orientado a la Práctica y miembro del equipo de redacción de la organización civil Diplomacia Activa.

