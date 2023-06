Manuel Belgrano, el prócer multifacético que dedicó su vida a la construcción de una nación independiente

Manuel Belgrano, chozno nieto del prócer nacional, en su despacho del Instituto Belgraniano (Fernando Calzada)

La vida de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano estuvo enteramente dedicada a la defensa de los intereses de una patria cuyos cimientos ayudó a edificar. Desde su primera responsabilidad pública durante el Virreinato, como secretario del Real Consulado, hasta su participación en la Primera Junta de Gobierno y su rol al mando del Ejército del Norte, este gran argentino nos legó una enseñanza imborrable, que se transmite a las nuevas generaciones y que tiene una fecha emblemática: el 20 de junio de 1820 fallecía el creador de nuestra enseña patria. A partir de un Decreto Presidencial de 1938, cada año se festeja el 20 de junio como el Día de la Bandera.

“Es uno de los próceres que más se estudian en las instituciones educativas”, afirma, en diálogo con DEF, su chozno, quien asume con honor su mismo nombre y apellido, y actualmente preside el Instituto Belgraniano. “Nosotros hacemos una gran difusión y vamos a los colegios cada vez que nos convocan”, enfatiza. “Suele decirse que Belgrano murió en la absoluta pobreza; por el contrario, yo digo que murió rico por todo lo que hizo y lo que nos dejó. Puede que haya muerto sin una moneda en el bolsillo, porque se le debían diez años de salario en el Ejército, de los cuales él había donado la mitad. Pero dejó un ejemplo de vida que la sociedad admira”, asegura, al tiempo que puntualiza que tiene un hijo Manuel y un nieto del mismo nombre.

Para él, la responsabilidad va mucho más allá de un tema de homonimias: “Es una vocación y una responsabilidad que yo asumí. Decidí interiorizarme más en la vida de Belgrano y aprender. Empecé a leer mucho y a conocer más sobre su legado”, completa. Recuerda que, como todos los años, el pasado 20 de junio rindieron homenaje a Belgrano en el Convento de Santo Domingo, donde se encuentra su mausoleo. En cuanto al “feriado puente” decretado este año, el presidente del Instituto Belgraniano admite no entender esa decisión, que vació la jornada de su importancia e imposibilitó una mayor concurrencia.

Manuel Belgrano es uno de los próceres que más se estudian en las instituciones educativas por su contribución a la lucha por nuestra independencia (Archivo DEF)

EL LEGADO DE UN GRAN PATRIOTA

-¿Cómo fue la formación de Manuel Belgrano?

-Belgrano se ocupó de distintas disciplinas, desde la política hasta la esfera militar. No hay que olvidarse de que su formación había sido como abogado: se recibió de bachiller en Leyes en la Universidad de Salamanca y de abogado en Valladolid. Luego, como autodidacta, estudió Economía y hoy es considerado el primer economista argentino. De hecho, actualmente se conmemora el 2 de junio como el “Día del Economista”, en su homenaje, ya un 2 de junio de 1974 él asumió como secretario del Real Consulado de Buenos Aires.

-¿Qué destacaría de su legado?

-El gran legado que nos deja no es la bandera como diseño, sino lo que ella significa. En los momentos en que creó nuestra enseña patria, estábamos bajo gobiernos que juraban fidelidad a Fernando VII. Belgrano creó la bandera para diferenciarse del enemigo, y así lo indicó expresamente el 27 de febrero de 1812. Anteriormente, el 13 de febrero, él había bregado por la creación de una escarapela con ese mismo objetivo. Sin embargo, lo que significó la bandera para la patria fue que se convirtió en un gran símbolo de unión, de identidad, de lo que significa la nación. Ahora bien, su legado fue mucho más amplio.

-¿En qué otras facetas podríamos destacar su aporte?

-Belgrano dejó un gran legado en temas de educación. Donó sus premios para dotar al país de cuatro escuelas y, durante su período en el Consulado, se encargó de crear las Escuelas de Comercio, de Artes y Oficios, de Agronomía, de Matemáticas y, lo que fue muy importante para su época, la escuela para mujeres. Dejó un gran legado que va más allá de la creación de la bandera. En algún sentido, nosotros los “belgranianos” decimos que la bandera tapó a Belgrano.

Sable perteneciente a Manuel Belgrano (Fernando Calzada)

LA BANDERA ARGENTINA: LEYENDA Y VERDAD

-¿Dónde se encuentra la bandera original creada por Belgrano?

-Hubo un manoseo sobre ese tema. La primera bandera está en la actual Bolivia, que por entonces era el Alto Perú. Fue encontrada en la capilla de Titirí. Se inventó una historia, se dijo que Belgrano la había escondido, pero es mentira.

-¿Hubo también una polémica respecto del color?

-Hubo una investigación capciosa, que decía que la bandera era azul y no celeste. Y hace unos cuantos años, un investigador en Química hizo un análisis para determinar el color. Belgrano escribió muy clarito: blanca y celeste. ¿Por qué se hizo un análisis químico? ¿Por qué se sospechaba que era azul? No se entiende. Si él, que fue quien creó la bandera, dijo que era celeste, no se entiende el motivo de la discusión. Cuando Belgrano pidió el uso de una escarapela el 13 de febrero de 1812 y el Triunvirato le respondió cinco días más tarde, lo autorizó a usar la bandera nacional, que en ese momento era azul celeste y blanca. Insisto: azul celeste y blanca.

Carta manuscrita firmada por Manuel Belgrano (Fernando Calzada)

LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CASA BELGRANIANA

-En los últimos años, también se han hecho investigaciones sobre la casa de Manuel Belgrano, en la entonces calle Santo Domingo, a metros del convento. ¿Qué nos podría comentar al respecto?

-En el año 2020. a mí me regalaron un dibujo, una acuarela muy linda que hizo la esposa de uno de los administradores de donde está el edificio, que es el sitio histórico. Yo la tenía en mi casa, en una biblioteca. Entonces, la vio un arquitecto que estudia mucho sobre las construcciones coloniales. Llamé a un investigador historiador, amigo mío, y empezaron a investigar. Tuvieron que recopilar mucha información, desde la compra del terreno hasta sus medidas. Están los comprobantes de los materiales que se compraron y hasta el más mínimo detalle. Y, por último, determinaron la tasación del inmueble. Con esos datos, se reconstruyó toda la casa. A mediados de 2020, comenzó la investigación, que se cerró en 2021. En 2022, se presentó el libro. Hubo que leer gran cantidad de documentos, incluso un juicio de 1200 páginas, para extraer únicamente cinco datos. La casa que ellos reconstruyeron digitalmente es casi igual a aquella donde estaba la placa recordatoria.

-La placa era la único que permitía determinar la ubicación de la fachada original, pero fue robada el año pasado. ¿Qué se supo de ese robo?

-Era un documento, una fuente primaria. La policía pudo seguir la trayectoria de los ladrones hasta Avenida Belgrano y Florida, pero allí se perdió el rastro. Hoy estamos viendo qué hacer. A partir de imágenes de la placa original, un agente de Santiago del Estero me ofreció hacer una réplica exacta pero pintada en cerámica.

