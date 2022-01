Coronavirus en Argentina: el avance de la variante ómicron y las nuevas medidas sanitarias

En Argentina se acordó acelerar los plazos de vacunación y aplicar terceras dosis de refuerzo antes de los seis meses previstos originalmente. Foto: Fernando Calzada.

Detectada en nuestro país el pasado 5 de diciembre en un viajero procedente de Sudáfrica, la variante ómicron del virus SARS Cov-2 ha generado un tsunami de contagios en los principales centros urbanos del país. Calificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “variante preocupante”, la ómicron -conocida científicamente por su código B.1.1529- fue aislada por primera vez en los laboratorios Lancet de Johannesburgo, a partir de una muestra tomada el 9 de noviembre de 2021 en Botsuana. Quince días más tarde, la noticia fue difundida por las autoridades sudafricanas a la comunidad internacional.

En Argentina, el Consejo Federal de Salud, que reúne a las autoridades de los 24 distritos y de la Nación, tomó inmediatamente cartas en el asunto. En ese ámbito, los ministros acordaron acelerar los plazos de vacunación y aplicar la dosis de refuerzo (tercera) antes de los seis meses previstos originalmente. Además, considerando los desplazamientos que se producen durante el verano, se autorizó la vacunación a las personas fuera de su lugar de residencia. “Durante el mes de enero, más de cinco millones de personas cumplen cinco meses de su segunda dosis; por eso, hay que ser flexibles y favorecer el acceso de los refuerzos”, manifestó, en ese sentido, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

Existe la expectativa que con tanta gente vacunada y un período de transmisibilidad más corto, el pico de contagios tenga un descenso más rápido que la ola anterior. Foto: Fernando Calzada.

Las autoridades prevén que la ola de contagios se estabilice en el corto plazo, a diferencia de lo ocurrido con las anteriores variantes del SARS Cov-2. Al respecto, la propia ministra afirmó: “Tenemos la expectativa de que, con tanta gente vacunada y un período de transmisibilidad más corto, este pico de contagios, que ha sido exponencial e inusitado, tenga un descenso mucho más rápido que la ola anterior, en función también de lo que estamos viendo en Sudáfrica”.

ÓMICRON VERSUS DELTA

Caracterizada por su mayor contagiosidad y menor letalidad, esta nueva variante del coronavirus, la ómicron, presenta más de 50 mutaciones en su genoma respecto del virus original detectado en Wuhan (China). De esas mutaciones, 32 se producen en la proteína espiga, estructura en forma de corona que cubre la superficie del virus y se adhiere a las células humanas para poder infectarlas. Esas mutaciones hacen más difícil que nuestro sistema inmunitario reconozca el virus y evite la infección.

Investigadores de la Facultad de Medicina LKS de la Universidad de Hong Kong determinaron que la variante ómicron se multiplica 70 veces más rápido que la delta en los tejidos que recubren las vías respiratorias. A su vez, respecto de delta y beta (otra de las anteriores variantes), ómicron tiene más posibilidades de reinfectar a alguien que ya ha padecido el virus.

Por otro lado, la infección que genera en el pulmón es relativamente menor que las anteriores variantes, lo que explica la menor gravedad de la enfermedad.

A diferencia de las variantes anteriores, que muchas veces requerían internaciones en terapia intensiva, ómicron genera una infección en el pulmón relativamente menor, lo que explica la menor gravedad de la enfermedad. Foto: Fernando Calzada.

Otra noticia alentadora es el resultado de un estudio del Instituto de Investigaciones Sanitarias de África, con sede en Durban, que sugiere que las personas que contraigan esta nueva variante contarán con una mayor respuesta inmune frente a otras variantes del virus, particularmente la delta. “El aumento en la neutralización de la variante delta en individuos infectados con ómicron puede generar una disminución de la capacidad de delta para reinfectar a esos individuos”, aseguró el virólogo Alex Sigal, académico de esa institución.

AISLAMIENTO Y TESTEOS

En el marco de esta nueva ola, las autoridades han ajustado los protocolos frente a los casos confirmados, con o sin pauta de vacunación completa, y a los contactos estrechos. Las nuevas indicaciones acortan los días de aislamiento y buscan evitar el colapso de los centros de testeo. Entre las nuevas medidas tendientes a descomprimir la situación, se encuentra la de no hisopar a los contactos estrechos y la autorización por parte de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) de cuatro tests de autoevaluación de los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiene, cuya venta se realizará exclusivamente en farmacias.

Respecto de los casos confirmados con pauta de vacunación completa, el nuevo protocolo insta a un aislamiento durante siete días a partir del inicio de los síntomas, o a partir de la fecha del diagnóstico positivo, en caso de contagios asintomáticos. Ese aislamiento recién podrá ser interrumpido al séptimo día, siempre que el enfermo no presente síntomas en las anteriores 48 horas. Para los no vacunados, el aislamiento de los casos confirmados será de diez días, o bien de siete, siempre que al séptimo día el paciente se realice un test que le dé negativo y no presente síntomas.

Las nuevas pautas en los protocolos buscan evitar el colapso de los centros de testeo. Foto: Fernando Calzada.

En cuanto a los contactos estrechos, se considera como tales a las personas que hayan permanecido, durante al menos 15 minutos, a una distancia menor a dos metros con un caso confirmado de COVID-19, mientras este último presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de sus síntomas. La nueva pauta del Ministerio de Salud en estos casos es no hisoparse y permanecer cinco días aislado, con cuidados estrictos hasta completar los diez días. Y solo en caso de síntomas, se sugiere consultar al sistema de salud. La prioridad es, una vez más, evitar saturar los centros de testeo.

VIAJES Y PASES SANITARIOS

Un capítulo aparte es el de los espectáculos masivos, el turismo interno y los requisitos exigidos a aquellas personas que ingresan al país desde el exterior. A los mayores de 13 años que quieran participar de eventos considerados de alto riego epidemiológico, como viajes grupales, eventos en salones de fiesta cerrados o ambientes abiertos o cerrados con más de 1000 personas, el Ministerio de Salud les exige la presentación del pase sanitario. Puede descargarse desde la aplicación CuidAR, que permite acreditar el estado de vacunación de cada argentino según consta en el registro federal NOMIVAC.

A los mayores de 13 años que quieren participar de eventos considerados de alto riesgo epidemiológico, el Ministerio de Salud les exige la presentación del pase sanitario que permite acreditar el estado de vacunación de cada argentino. Foto: Fernando Calzada.

Para desplazarse por el país, los requisitos varían de provincia a provincia, siendo los más comunes la presentación de carnet de vacunación o pase sanitario, certificado de turismo y, en algunos casos, un test PCR negativo de al menos 48 horas anteriores al ingreso en el territorio provincial en cuestión.

Por su parte, al entrar al país por vía aérea, fluvial o terrestre, tanto los ciudadanos residentes como los extranjeros mayores de seis años deberán contar con un test PCR negativo realizado en el país de origen dentro de las 72 horas previas al inicio del viaje, o bien un certificado de alta médica emitido dentro de los 90 días previos que justifique que cursó la enfermedad. Además, entre el tercero y quinto día de su arribo a la Argentina, deberán realizarse un nuevo test que acredite su estado de salud respecto del virus SARS Cov-2.

Con algunas restricciones, pero ya sin las cuarentenas que rigieron durante períodos anteriores, las autoridades sanitarias ajustan su estrategia para hacer frente a la nueva etapa de la pandemia, en plena ola de contagios por la nueva variante ómicron.

SEGUIR LEYENDO: