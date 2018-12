"Es importante entender que la JIATF-S no es una agencia policial, sino una unidad del Departamento de Defensa, por lo que no tenemos autoridad para hacer cumplir la ley", aclara el teniente coronel Ajamian. De la misma forma que en Argentina las FFAA no pueden intervenir en temas de seguridad interior, como es el contrabando o el narcotráfico. Pero sí pueden compartir información. "Nuestro trabajo termina cuando se lo entregamos a las Fuerzas de Seguridad. El arresto y la recolección de las pruebas les corresponde a ellos. Luego entra en el sistema judicial, ya sea de los EEU o de los estados socios. Y empieza de nuevo el proceso con información renovada", resume el jefe del Grupo de Iniciativas Estratégicas de la JIATF-S.

La información se comparte con los pares de la Región a través de un sistema desclasificado (CSII) que está basado en la web y no necesita un equipamiento especial. Pero también suele suceder que se compartan los datos por fuera del sistema de computación. Según explicó Ajamian a DEF, se transmite una coordenada o un cuadrante de un mapa donde hay alta probabilidad de encontrar una actividad ilícita. A partir de ahí, ya depende de la capacidad de respuesta de cada país en el que dicha actividad se encuentre.