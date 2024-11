Guía de Arte y Cultura: semana del 29 de noviembre al 6 de diciembre

MUESTRAS

El artista francés Yo-Yo Gonthier presenta La nube que hablaba en Buenos Aires

El sábado 30 de noviembre a las 17 se llevará a cabo la instalación participativa del artista francés Yo-Yo Gonthier en el barrio de La Boca, en el marco de la programación cultural propuesta por el Institut français d’Argentine – Embajada de Francia en la Argentina-.

La nube que hablaba, instalación a gran escala del artista visual y fotógrafo Yo-Yo Gonthier recorrerá el barrio de La Boca acompañada por Soy el hijo del río, exposición que inaugurará ese mismo día en Proa21, que exhibe diferentes travesías de la nube del artista en distintas partes del mundo. La muestra podrá visitarse desde el 30 de noviembre, durante todo el mes de diciembre, de jueves a domingos de 12 a 19.

Desde Proa21 partirá una nube inmensa que ha sido confeccionada junto con los artistas locales Javier Ferrante, Juan Carlos Urrutia, Sebastián Baez, Pedro Montes de Oca, Yhomara Muñoz y Paula La Fea. La nube realizará un recorrido por el barrio de La Boca para terminar con una navegación por el Riachuelo.

La nube que hablaba se convierte en un gesto poético y visual. Una instalación participativa a través de la cual Gonthier propone una reflexión sobre la relación de las sociedades contemporáneas con su propia memoria y el papel del artista en la sociedad actual, con el objetivo de dar una respuesta poética elaborada colectivamente. Cada vez que se realiza esta performance colectiva, la experiencia queda registrada en ensayos fotográficos y fílmicos tomados por el artista con la ayuda de otros colegas que se unen temporalmente a su proyecto en distintas ciudades del mundo.

La nube que hablaba, performance + exposición, 30 de noviembre a las 17. Entrada libre.

* Proa21, en Av. Pedro de Mendoza 2073, C. A. B. A.

————

Niños de la guerra

El proyecto presenta la visión del mundo de los jóvenes artistas que, a pesar de las duras pruebas de la guerra, siguen creando cosas hermosas. Inauguración 4 de noviembre de 2024, a las 18:00. La exposición se extenderá del 4 de noviembre al 8 de diciembre de 2024.

Una serie de 78 dibujos realizados por jóvenes ucranianos de entre 4 y 17 años serán exhibidos en la muestra Niños de la Guerra. Las obras, realizadas con diferentes técnicas artísticas, fueron creadas por jóvenes que llevan casi tres años viviendo en un país que sufre bombardeos constantes. La muestra forma parte del proyecto artístico MALYUY.UA.WAR, que comenzó en la primera semana de la invasión rusa a gran escala.

Se puede visitar de miércoles a domingo, en el tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario, y formará parte de La Noche de los Museos, el sábado 9 de noviembre.

* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C. A. B. A.

————

Imaginando cuentos, muestra de ilustraciones de Laura Aguerrebehere

El viernes 25 de octubre, a las 18 horas, será la inauguración oficial de Imaginando cuentos, muestra de ilustraciones de Laura Aguerrebehere, que se extenderá hasta el 13 de diciembre. Un recorrido por libros y materiales vinculados a ilustración de la artista, que incluye originales, procesos creativos, trabajos finales, libros y elementos especialmente creados para esta exposición. Sew puede visitar de 8 a 20, de lunes a viernes,con entrada libre y gratuita.

* Espacio cultural de la Biblioteca del Congreso, en Alsina 1835, C.A.B.A.

————

35 pirulines, del Taller Azul

Se puede visitar de lunes a viernes de 8 a 20 la muestra interdisciplinaria del Taller Azul, recientemente nominado al premio ALMA, un espacio dedicado al arte infantil creado por Silvia Katz en 1987 en la ciudad de Salta. La exhibición reúne las obras de 171 creadores que hilvanan generaciones, disciplinas y latitudes en un espacio de arte y literatura dedicado a las infancias. Hasta 2025.

* Espacio cultural de la Biblioteca del Congreso, en Alsina 1835, C.A.B.A.

————

EN EL CENTRO CULTURAL RECOLETA

Memorias en gestación

El Programa de Arte y Tecnología MediaLab CCEBA celebra 20 años en el Centro Cultural Recoleta. El 13 de noviembre a las 18 se inauguró la exposición Memorias en gestación que ocupa las salas 7, 8 y 9 del Centro Cultural Recoleta.

Es una exposición colectiva que cruza arte, tecnología y ciencia y surge de la convocatoria pública Apoyo a la producción. Arte contemporáneo MediaLab del Centro Cultural de España en Buenos Aires, que fue creada en 2021 para estimular la investigación artística en la Argentina a través del financiamiento de proyectos y experiencias innovadoras. Las seis propuestas seleccionadas entre 2023 y 2024, que tienen a Jimena Ferreiro como curadora invitada por el Medialab CCEBA, encuentran aquí su materialización luego de un intenso proceso de conceptualización y exploración a cargo de un comité integrado por Rodrigo Alonso, Mariana Rodríguez Iglesias y Mene Savasta durante 2023; y Jazmín Adler, Florencia Levy y Javier Villa en el transcurso de este año, bajo la coordinación de Emiliano Causa y Matías Romero Costas, responsables del programa MediaLab.

Los artistas que integran esta gran exhibición son Andrés Belfanti, Federico Ragessi, Penny Di Roma, Indira Montoya, Karen Palacio, Franco Palioff, Leonello Zambón y el Sindicato involuntario.

En la sala 7 Penny Di Roma (Ciudad de Buenos Aires, 1988) exhibe Poéticas de la Naturaleza, instalación de luz led, higrostato, humidificador ultrasónico y ecosistema de musgos. Andrés Belfanti (Villa María, 1985) y Federico Ragessi (Ciudad de Córdoba, 1985) presentan la instalación sonora titulada Études (Sobre un rollo de pianola encontrado).

En la sala 8 Indira Montoya (Ciudad de Córdoba, 1975) propone la videoinstalación titulada Te convertirás en sal (2024), compuesta por videos generados con motores de videojuegos y una experiencia de realidad virtual para Oculus.

En la sala 9 Franco Palioff (Junín, 1988) presenta la videoinstalación titulada ElectroChikry y Leonello Zambón (Ciudad de Buenos Aires, 1970), junto al Sindicato Involuntario, la instalación La Memoria de un Eco: Espejismos aurales en el desierto fantasma. Mientras que Karen Palacio (Ciudad de Córdoba, 1994) propone Lenguaje frontera: Otros infinitos en las fisuras técnicas de los sistemas (videoarte).

Los seis artistas convocados proponen cierta exploración arqueológica de pasados remotos o incluso más próximos, que se funden en ficciones especulativas que anticipan desastres ecológicos y versiones posthumanas.

Memorias en gestación podrá visitarse de martes a viernes de 13:30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22, con entrada libre y sin costo para residentes argentinos, en el Centro Cultural Recoleta.

*

La artista salteña Roxana Ramos llega al Centro Cultural Recoleta

El miércoles 13 de noviembre a las 18 se inauguró Contorno biográfico, la nueva muestra de la artista Roxana Ramos, en la sala 4 del Centro Cultural Recoleta, con curaduría de Carla Barbero.

Roxana Ramos (1978, Cafayate, Salta) es parte fundamental de la escena cultural del noroeste argentino. A través de su práctica artística, la docencia y la gestión cultural, ha contribuido durante más de dos décadas a la consolidación de un panorama artístico en la región.

Contorno biográfico, primera exposición individual de Ramos en Buenos Aires, está integrada por una selección de piezas enfocadas en la memoria de los oficios familiares, en particular el de la panadería. A través de una serie de videoperformances, dibujos y esculturas, la exposición propone un recorrido poético que explora la relación entre el cuerpo y el territorio, así como entre el cuerpo y la memoria familiar, convirtiendo sus acciones tanto en un registro biográfico como social.

Roxana ha recibido destacados reconocimientos, como las becas del Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella (2021-2022), las Becas a la Creación y Formación del FNA (2019 y 2017), la Beca Montessori de la Universidad de Salamanca, España (2019), la Fundación Antorchas (2003), Trama (2004-2005) y Riej Academie (2001).

Contorno biográfico podrá visitarse de martes a viernes de 13:30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22, con entrada libre y sin costo para residentes argentinos, en el Centro Cultural Recoleta.

*

El imaginario de Cortázar, en la nueva gran exhibición del Centro Cultural Recoleta

Pinturas, esculturas, fotografías, videos, instalaciones sonoras, objetos personales y un imponente túnel de 93 metros para celebrar a Julio Cortázar. El próximo 15 de octubre a las 18 se inaugurará Comienzo del juego, la nueva gran exhibición con la que el Centro Cultural Recoleta conmemora los 110 años del nacimiento del escritor argentino Julio Cortázar y los 40 años de su muerte, en el marco del Año Cortázar impulsado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Comienzo del juego se extiende a lo largo de más de 1500 metros cuadrados en el espacio expositivo bautizado en 1994 como Cronopios J y C, en honor al escritor. A lo largo de las tres grandes salas, la exposición repasa la biografía, la obra y la influencia de Cortázar a través de un abordaje lúdico y al mismo tiempo riguroso, imaginando una mirada múltiple intervenida por diversas disciplinas. Estos dos espacios están conectados por un túnel o pasaje (una idea esencial de la literatura cortazariana) de más de 90 metros creado por el curador Rodrigo Alonso para la sala Cronopios como un recorrido que el visitante puede transitar a su gusto, y a través del cual desembocará en situaciones inspiradas por los títulos de sus libros. Una vez allí tendrá la posibilidad de sorprenderse con las propuestas visuales de artistas argentinos como Marta Minujín, Edgardo Giménez, Fermín Eguía, Graciela Taquini, Pablo Suárez, León Ferrari y Mildred Burton, entre muchos otros.

La exposición podrá visitarse desde el 15 de octubre hasta el 23 de marzo de 2025, de martes a viernes de 13:13 a 22, sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22, con entrada libre y sin costo para residentes argentinos.

*

Jajan´t, de Paula Castro (sala 5)

Con la curaduría de Carla Barbero, la artista presenta distintas esculturas realizadas con materiales inusuales: cañas de mimbre, pequeñas estanterías comerciales, banditas elásticas y esponjas florales son los materiales que la artista viene utilizando en los últimos años para dar forma a esculturas, pinturas e instalaciones, desde las cuales despliega una visión personal sobre el arte y el contexto.

Sensor de movimiento (sala 6)

La muestra de Noel de Cándido (Córdoba, 1985) presenta varias esculturas realizadas desde 2011 en una instalación única que propone un gran bosque mestizo entre lo natural y lo artificial. El artista trabaja con tecnología obsoleta, pantallas, minicomponentes, flippers y semáforos. Curaduría de Javier Villa.

*

Una imagen mil palabras

50 figuras de la cultura argentina eligen su foto favorita. La muestra Una imagen mil palabras, con la curaduría del escritor, periodista y traductor Guillermo Piro, presenta a 50 figuras de la cultura argentina (escritores, músicos, fotógrafos, actores, cineastas, deportistas y dramaturgos) seleccionan su fotografía favorita y explican las razones de la elección en un audio al que puede accederse por código QR.

Una imagen mil palabras podrá visitarse hasta el 2 de marzo de 2025, de martes a viernes de 13:30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22, con entrada libre y gratuita para residentes argentinos.

*

Letizia Battaglia: Crónica, vida, amor

La muestra de la legendaria fotoperiodista italiana está abierta al público en la sala 13 del Centro Cultural Recoleta. Curada por el historiador y crítico de arte contemporáneo Marco Meneguzzo, y organizada en colaboración con el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires y con el patrocinio de la Embajada de Italia, propone una selección de 89 imágenes en blanco y negro pertenecientes al Archivo Letizia Battaglia en un apasionante viaje por algunas de las obras más destacadas de la fotoperiodista siciliana.

Se puede visitar, con entrada libre y gratuita, de martes a viernes, de 13:30 a 22, y sábados, domingos y feriados, de 11:15 a 22.

*

Homenaje a Liliana Porter

Nueva exposición temporal con obras de Liliana Porter dentro de la Sala Histórica, donde se rinde homenaje a los artistas que marcaron la vida del centro cultural. Tres obras cedidas por la artista y la galería Ruth Benzacar: Situación (2014, técnica mixta), Situation with Boats (2017, acrílico y assemblage sobre libro vintage) y El cautivo - díptico (1988, óleo, assamblage), se exhiben hasta el 2 de marzo de 2025 de martes a viernes de 13:30 a 22, y sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22 h con entrada libre y gratuita para residentes argentinos.

*

Red – Infancia interrumpida

Inaugura una muestra con historias de niños y adolescentes en instituciones y hogares de tránsito el viernes 22 de noviembre a las 18, ideada por Patricia Carrascal y Rocío Irala y Hernández, con fotografías de Nora Lezano, en la Sala 13 del Centro Cultural Recoleta.

La exposición estará integrada por trece historias contadas a través de 17 fotografías blanco y negro y color de 1 m x 0,70 cm tomadas por Lezano que reflejan la experiencia de niñas, niños y adolescentes que viven en instituciones y/o hogares de tránsito. La dirección es de Patricia Carrascal, la producción general de Rocío Irala y Hernández. Participa también Flor Álvarez, hoy cantante, quien desde los tres años vivió en la calle, luego en hogares y protagonizó un proceso adoptivo que no funcionó.

Red - infancia interrumpida es mucho más que una exhibición de fotografías. Se trata de una intervención artística necesaria que busca concientizar acerca de los espacios de cuidado alternativo como pilar fundamental en la vida del niño o adolescente en el proceso de restitución de sus derechos.

Se puede visitar desde el 22 de noviembre, de martes a viernes de 13:30 a 22 y los sábados, domingos y feriados de 11:15 a 22, con entrada libre y gratuita para residentes argentinos.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

————

Instantáneas en el Subte: Un viaje entre el día y la noche

Emova, empresa concesionaria de la red de Subte de Buenos Aires, presenta una exposición fotográfica donde se representan las diferentes facetas del subterráneo, enfatizando el contrapunto entre las actividades diurnas y las nocturnas. La exposición fue curada por Ana Bonelli Zapata y Cecilia Gallardo.

Noviembre : estación Congreso de Tucumán – Línea D. Fragmentos . Los detalles se convierten en los protagonistas, e invitan a buscarlos, definirlos y descubrir el resto de su historia.

Noviembre / diciembre: estación Diagonal Norte – Línea C. Emova te conecta. Somos tu compañero de viaje. La identidad del Subte es conectar y conectarnos: estaciones, barrios, historias y deseos.

Disponible de lunes a domingo en horario de servicio. De acceso libre y gratuito.

————

Nomad, de Aaron Nachtailer

El artista neuquino radicado en París toma la Ciudad de Buenos Aires con sus instalaciones naturales y arquitectónicas.

Museo Nacional de Bellas Artes, hasta el 7 de enero de 2025.

Centro Cultural Recoleta, hasta el 7 de enero de 2025.

Museo Larreta de Arte Español, hasta el 7 de enero de 2025.

Alianza Francesa, hasta el 14 de octubre de 2025.

Nomad, del artista Aaron Nachtailer, es más que una simple exhibición, es un recorrido que invita al espectador a descubrir diversas intervenciones site-specific que transforman espacios emblemáticos de Buenos Aires en lugares de reflexión. Las obras de Nachtailer, distribuidas en museos icónicos y espacios no convencionales como la Alianza Francesa, el Centro Cultural Recoleta, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo Larreta, logran que la ciudad misma se convierta en parte del discurso artístico, tejiendo una narrativa donde el arte y la vida urbana se entrelazan.

————

Centro Cultural Borges

El Centro Cultural Borges presenta nuevas exposiciones

Un mundo que no consigue dormir

Una muestra colectiva de carácter inmersivo, que da cuenta del acontecer actual de un mundo insomne e hiperconectado. Dibujos, pinturas, obras instalativas y elementos de diseño se proyectan a lo largo de la sala, conformando un espacio oscuro que refleja la situación alterada de nuestra vida cotidiana. Artistas participantes: Basualdo Eduardo, Battistelli Leo, García Daniel, Gómez Verónica, Gordin Sebastían, Ojeda Bar Laura, Portela Cristina, Rodríguez Luis, Schufer Diana, Sirabonian Analía / Cabeza Diana y Telleria Mariana. Curaduría de Fernando Farina y Elisabet Cabeza. Entrada libre y gratuita, se puede visitar de miércoles a domingo, de 14 a 20.

* En el Espacio Berni.

*

NATURALEZA MODIFICADA, de Dora Isdatne

Una serie de dibujos y esculturas que remiten a la constante intervención humana sobre los procesos naturales. Las formas se muestran geométricas, en un esquema rígido, propio de la mecanización contemporánea. Sin embargo, hay lugar para la belleza, manifestada principalmente en las distintas gamas de colores. Inauguración: 13 de noviembre. Entrada libre y gratuita, se puede visitar de miércoles a domingo, de 14 a 20.

* Espacio circular, del primer piso.

*

ESTAR CERCA, APROXIMARSE, de Cotelito

Pinturas y murales despliegan un universo de fantasía y destellos de ternura entre seres biomórficos que se presentan como dulces e enigmáticas apariciones para que cada persona, al enfrentarse con ellas, pueda reconstruir sus propias fantasías y en unión colaborativa encontrar nuevas formas imposibles y amorosas de vivir. Inauguración: 13 de noviembre. Entrada libre y gratuita, se puede visitar de miércoles a domingo, de 14 a 20.

* Segundo piso.

*

DE LO REAL, de Fernández y Goymil

Manuel Fernández y Marcos Goymil transitan un margen de lo real, desandando la topografía de sendas ficciones instaladas en un tiempo improbable. Una exploración de esos mundos con herramientas que expanden el lenguaje a terrenos instalativos. Entrada libre y gratuita, se puede visitar de miércoles a domingo, de 14 a 20.

Espacio BOKEH (ぼけ), primer piso.

*

Filo, de Matías Maroevic y Paulo Fast

Ambos describen con imágenes directas la cara y contracara de esa clase de noche que se oculta en los pliegues de lo cotidiano, y que solo brilla bajo luces perturbadoras e imperceptibles.

Fiel a su premisa inicial en cuanto a transitar los bordes de sentido del lenguaje fotográfico, el espacio Bokeh expone la potente obra de estos dos jóvenes artistas argentinos.

Entrada libre y gratuita. Miércoles a domingo, de 14 a 20.

* En el Espacio BOKEH (ぼけ).

*

S/T #2 (EL PRIMER DÍA), Augusto Zanela

La exposición pone en escena una interpretación laberíntica del misterio de la creación. La obra desarrolla una lectura contemporánea del Génesis, que requiere ser descifrada en clave tecnológica, mediante la irrupción diferenciadora de la luz, discernida, a su vez, por la palabra.

Las propiedades reflexivas de los materiales, las características de las luces, la reverberación en las sombras, así como la concepción de textos y estructuras se amalgamarán en estos trabajos de sitio y tiempo específicos, cuyos engranajes solo se activarán con el desplazamiento de cada mirada.

Miércoles a domingo, 14 a 20. Entrada gratuita

*

Secuencial, de Marcela Astorga

Secuencial es una serie de situaciones que guardan cierta relación entre sí, que se suceden una a otra. Un continuum. Se trata de un trabajo que surge a partir de la idea de que las telas o ropas que nos cubren funcionan como una membrana protectora y que, en el roce con los cuerpos, se funden en una misma vivencia dejando impresa sus huellas. Una narrativa visual en donde cada una de sus partes se asemeja. Se despliega en el espacio modelando un paisaje dramático de opacidades y transparencias, evocando arquitecturas o construcciones donde la subjetividad del espectador aporta la reflexión. En exposición. Entrada libre y gratuita.

* Octógono, segundo piso.

*

AMANTES, Román Vitali

Una obra que se presenta como una instalación en la vidriera del Centro Cultural Borges. La pieza se construye a través de la interacción de varios sistemas y operaciones formales sintetizadas en dos elementos fundamentales: el estudio de la estructura morfológica de una cama y su relación con un manto textil que lo cubre. Entre ambos elementos habita nuestro aire: ahí descansamos, dormimos, amamos y también nos desvanecemos.

La manta se concibe como un «texto textil», elaborado mediante una técnica artesanal de tejido con 147.842 cuentas acrílicas facetadas, lo que le confiere un carácter tanto simbólico como material.

En su conjunto, la obra propone una narrativa visual que entrelaza la acción artística de Vitali con las reflexiones de Lucio Fontana sobre los cortes en la tela, el espacio y la materia. Este diálogo entre la materialidad y la intangibilidad busca explorar las tensiones entre lo que es visible y lo que está oculto, entre lo íntimo y lo universal.

* Vidrieras CC Borges (calles Viamonte y San Martín).

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, C. A. B. A.

——————–——

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Arte es educación : Programa de Exposiciones hasta diciembre de 2024 . El Museo Moderno apuesta a una pedagogía del asombro, donde el aprendizaje va de la mano de la experimentación y el juego, al desarrollo de una experiencia concebida a partir del disfrute, la sorpresa, la curiosidad o el dolor que despiertan las obras de los grandes artistas argentinos, en la convicción de que el arte es un vehículo del conocimiento, que nos permite fomentar la observación, la interrogación y el pensamiento crítico sobre nuestra realidad y sobre nosotros mismos.

Moderno y MetaModerno . Una metaexposición de las colecciones del Moderno y sus 68 años de investigaciones, hasta enero de 2026 . Esta ambiciosa exposición, que se despliega en tres grandes salas del Moderno, pone de relieve las importantes colecciones que conforman el patrimonio del museo y permite visualizar su crecimiento y sus procesos de investigación, materializados en exposiciones, publicaciones y acciones a lo largo de sus 68 años de existencia. En el primer piso (Salas C, E y F).

El aprendizaje infinito [ Arte y educación ] hasta el 23 de marzo de 2025 . Esta exposición indaga en las relaciones entre arte y educación. Se centra en las experiencias desarrolladas en la Argentina entre los siglos XX y XXI. En la planta baja (Salas A y B). La exposición colectiva otorga reconocimiento a tantos artistas maestros de Argentina. Indaga sobre la posibilidad de mejorar las formas tradicionales del sistema educativo desde las prácticas artísticas, y sobre el rol de las instituciones cuando el arte es tanto el medio como el fin. De esta manera, pone en diálogo la tradición histórica de la enseñanza de las artes y los proyectos experimentales que han tenido lugar en las últimas décadas, con el propósito de poner en el centro el aprendizaje y su capacidad infinita de generar saber. Con curaduría de Jimena Ferreiro , en colaboración con Alfredo Aracil y la participación de artistas como Andrés Aizicovich, Diana Aisenberg, Aída Carballo, Olga y Leticia Cossettini, Marina De Caro, Mirtha Dermisache y las Jornadas del Color y la Forma, Lucas Di Pascuale, Tomás Espina, Leonel Fernández Pinola, Graciela Gutiérrez Marx, Federio Klemm, Nicolás Martella & Manuel A. Fernández, Frente de Artistas del Borda, Diego Melero, Emilio Pettoruti, Amalia Pica, Emilio Renart, Eduardo Stupía, Marta Traba y Edgardo Antonio Vigo, entre otros.

Dibujar es crear mundos hasta marzo de 2025 . Esta exposición reúne obras y proyectos de ocho grandes artistas expansivos de la escena argentina actual, cada uno de los cuales ha desarrollado un cuerpo importantísimo de obras, en las cuales el dibujo ha jugado y juega un rol central a la hora de articular sus muy diversas visiones sobre el mundo contemporáneo. En el segundo subsuelo (Sala I).

Alberto Passolini: Soñar a borbotones , hasta enero de 2025 . Mural creado por Alberto Passolini (Buenos Aires, 1968). Este mural cumple una doble función: por un lado, da la bienvenida a los visitantes del museo, los invita a un recorrido por la historia del arte; por otro lado, conecta el hall de entrada del museo con la sala del subsuelo del museo donde se presenta la exposición colectiva Dibujar es crear mundos , en la que participa el artista. En los espacios comunes de planta baja y segundo subsuelo.

Martín Legón: Solo las piedras recuerdan , hasta abril de 2025 . Esta exposición construye un puente paradojal entre aquella educación formal profundamente analógica y la irrupción de una tecnología del saber que abre nuevos horizontes a la vez que, con su sola existencia, anuncia el final de aquel paradigma. Diseño museográfico: Iván Rösler. Curaduría: Francisco Lemus. Productora: Laura Roldán. En el segundo piso (Sala G).

El atardecer de los pescadores (artistas: Victoria Volpini y Delfina Estrada ), hasta enero de 2025 . Curaduría: Álvaro Rufiner. Productora: Martina Estelí Garcia. Asistentes: Carolina Favre y Nicolás Sebastián Rodríguez. En el Café Moderno.

Celina Eceiza: Ofrenda , hasta abril de 2025 . La primera exposición individual en un museo de la Argentina de la joven artista Celina Eceiza (Tandil, 1988) es un ambicioso proyecto inmersivo que fue producido por el Moderno en su totalidad. Ofrenda propone una manera de habitar el espacio como si la arquitectura fuera un cuerpo que respira espasmódicamente, se agita y cambia de estado en el pasaje de un ambiente a otro. La rigidez edilicia se desarma en la experiencia de vestir las paredes, materializada en miles de metros cuadrados de lienzo unidos a través de la acción colectiva y atemporal de coser, hasta conformar una única superficie suave y sensible a cualquier variación.

Elian Chali: Plano inesperado, hasta febrero de 2050. Invitado por el Museo Moderno a desarrollar un proyecto específico para repensar la fachada del edificio, el artista argentino Elian Chali (Córdoba, 1988) propone una pintura mural y, sorpresivamente, construye un nuevo espacio en el museo. Olas rojas, amarillas y verdes a lo largo de 330 metros cuadrados hacen aparecer un plano inesperado que, curiosamente, siempre estuvo allí.

* Av. San Juan 350, CABA.

——————–——

Los museos porteños celebran la diversidad artística de Buenos Aires

Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644, C. A. B. A.), La emancipación de las formas: Leo Vinci. Inaugura: jueves 3 de octubre . Mediante su obra, el escultor Leo Vinci propone un abordaje estético que problematiza los valores éticos, morales y culturales que atraviesan al ser humano y a los miembros de una sociedad globalizada. Aparecen temas como la cultura, la identidad, la angustia y la incertidumbre, pero también la esperanza en el futuro, siempre en constante tensión. El escenario es la contemporaneidad, con sus problemáticas, y el territorio donde todo se desarrolla y toma forma.

Mariquita Sánchez de Thompson: en primera persona , en el Museo Histórico Cornelio de Saavedra (Av. Crisólogo Larralde 6309).

Troilo, el otro Gardel del Abasto , en el Museo Casa Carlos Gardel (Jean Jaurés 735).

Wilenski, fotógrafo de artistas , en el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken (Agustín R. Caffarena 51)

La eterna búsqueda de la realidad y La ciudad a la moda , en la Casa Fernández Blanco (Hipólito Yrigoyen 1420), una de las sedes del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco .

Buenos Aires Museo (Defensa 223): Del carro al cuadro. La historia del fileteado porteño . Muestra que homenajea al fileteado porteño y propone una revisión de su historia y realidad contemporánea. Habrá material inédito perteneciente a la colección del Museo, junto a una investigación profunda que aborda la perspectiva de género dentro de este campo. La muestra destaca la presencia de las mujeres en la práctica del fileteado contemporáneo, quienes aportan una aproximación renovadora a esta práctica artística local. Se exhibirán obras de trece artistas mujeres fileteadoras, entre las que se encuentran Cecilia Calvet, Silvia Dotta y Cynthia Laura Bravo. Además, en la sala se expondrán tablas fileteadas que fueron realizadas por artistas referentes de este género original de arte local, como León Untroib, Carlos Carboni, Andrés Vogliotti, Enrique y Alfredo Brunetti, Luis Zorz, Enrique y Martiniano Arce, entre otros. Hasta noviembre de 2024.

Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291):

Adolf Methfessel. El pintor científico. A lo largo de su vida, Adolf Methfessel desempeñó un papel crucial como ilustrador científico. Recorrió la Argentina y, particularmente, la provincia de Misiones, donde retrató la vida de las poblaciones cainguá y los paisajes de la selva misionera. Esta exposición evidenciará la destacada labor que el artista suizo realizó en el continente sudamericano, con una selección de obras que denotan el imprescindible preciosismo y la rigurosidad en su estudio. Curada por Leontina Etchelecu, la muestra contará con acuarelas y óleos que funcionan como verdaderas “radiografías” de la selva misionera y la vida cotidiana de sus ocupantes Intervenciones Mínimas III. Los artistas Jacques Bedel, María Silvia Corcuera y Catalina Chervín intervendrán el espacio de la sala Escritorio. Curada por Delfina Helguera, en esta nueva edición de Intervenciones mínimas el visitante podrá hallar piezas que remiten a temas, técnicas, materialidades y planteos visuales en relación a una colección histórica.

____________________

En el Palacio Libertad

ESTE ES MI LUGAR. VIDEOARTE CONTEMPORÁNEO ARGENTINO

Este es mi lugar. Videoarte contemporáneo argentino es un recorrido por las diversas manifestaciones e investigaciones de la escena actual del videoarte, en las que se problematiza el territorio, el origen, y el lugar.

Con curaduría de Rodrigo Alonso, la exposición reúne artistas que indagan en los incomparables paisajes de la vasta geografía argentina con el fin de activar poéticamente aquello que los hace lugares significativos. En sus trabajos palpitan las bellezas y tensiones, actualidades y potencialidades de terrenos cargados de elocuencia y sensibilidad. Hasta el 22 de diciembre.

Curador: Rodrigo Alonso

Salas 203, 204, 205 y 206 - 2do piso. Sarmiento 151

_____________

Planeta Gasalla

Por primera vez, un espacio expositivo rinde homenaje a Antonio Gasalla para explorar los trazos más visuales de su humor tan gracioso como oscuro. La muestra recorre los grandes éxitos de sus entrañables y, recupera momentos poco conocidos de un Gasalla que transitó por el off, el pop art y el Di Tella. El desafío fue perderse en la parábola del artista de sótano que alcanzó el mayor éxito en el Maipo y luego en la televisión, recogiendo su lenguaje repleto de texturas, de maquillaje y de estereotipos propios y extravagantes de nuestra cultura argentina.

Hasta el 22 de diciembre en el sexto piso.

De miércoles a domingos de 14 a 20.

*Palacio Libertad. Sarmiento 151, C. A. B. A.

______________________

MÚSICA

Cuerdos Vocales Circular en el Xirgu

Fecha: Sábado 7 de diciembre. Hora: 20:00 hs. Lugar: Teatro Margarita Xirgu. Dirección: Chacabuco 875, CABA.

El grupo musical Cuerdos Vocales, ganador del Pre Cosquín 2020, presentará su innovador Concierto Circular el sábado 7 de diciembre a las 20:00 hs en el Teatro Margaritra Xirgu. El evento promete una experiencia envolvente que une tradición y modernidad en el folklore argentino.

La agrupación vocal Cuerdos Vocales, formada en 2014 por Gastón Dvoskin, se prepara para ofrecer un espectáculo único en el Teatro Xirgu. El Concierto Circular se desarrollará en un formato innovador donde los asistentes y artistas compartirán un espacio dispuesto en círculo, creando una conexión directa y personal con la música.

El grupo interpretará obras de su álbum “Sueños y Miradas” y estrenará nuevas canciones, explorando sonoridades que entrelazan la riqueza musical de Argentina y España en un formato contemporáneo.

————

TOCA DISCO, una vuelta por las raíces del dance

¿Por qué volver a la música disco en 2024? El Goethe-Institut Buenos Aires presenta el ciclo TOCA DISCO como una forma de homenajear las raíces legendarias de la Dance music. El ciclo está compuesto por cuatro módulos, TOCA DISCO RADIO, TOCA DISCO CHARLA, TOCA DISCO FIESTA y TOCA DISCO QUEER, que se desarrollarán entre el 23 de noviembre y el 3 de diciembre. Con curaduría de Pablo Schanton, y con el dúo alemán gome como invitado especial, mientras que por Argentina participarán DJs Pareja, Rumanians y DJ Violeta Alegre, el ciclo se desarrollará en la discoteca Gong, Casa Brandon y el Cultural San Martín.

TOCA DISCO, una vuelta por las raíces del dance

Programación:

TOCA DISCO RADIO

Sábado 23 de noviembre, 22 a 23 h

En el programa Discorama (FM 89.9, Radio con Vos), Mario Mengoni y Gustavo Lamas emitirán un set exclusivo del dúo alemán gome, además de hablar sobre algunos hitos de la disco en Alemania.

Discorama – FM 89.5 Radio con vos

TOCA DISCO CHARLA

Jueves 28 de noviembre, 19 a 21 h

Una noche en la que conoceremos al dúo de Hamburgo gome, compuesto por Robin y Julian, dos músicos que componen y pinchan en los clubes más importantes de Alemania, tomando siempre la Disco como punto de partida de su house festivo. Charla pública de Pablo Schanton con los DJ gome y mini dancing.

El Cultural San Martín

Paraná 310, CABA

Entrada gratuita hasta agotar la capacidad de la sala. Se retiran hasta dos entradas por persona desde dos horas antes por la boletería.

TOCA DISCO FIESTA

Viernes 29 de noviembre, 23 a 06 h

La fiesta del ciclo tendrá lugar en la discoteca del microcentro Gong. Con la organización de Fabián Verón, más conocido como Fa, factótum de fiestas dance porteñas con orientación LGBTIQ+ como La Loca y Fa got Party. Gong conserva los juegos de luces, barras, bolas de espejo, estética y efectos de la era disco en la Argentina. Habrá dos dúos de disc jockeys, uno de Alemania, los gome, y otro de Argentina, DJs Pareja. Como warm up, Rumanians, el proyecto dance de Ani Castoldi (también parte del dúo pop Ibiza Pareo).

Discoteca Gong

Av. Córdoba 634, CABA

Entrada: $ 6.000,- anticipadas/ $ 12.000 en la puerta

TOCA DISCO QUEER

Martes 3 de diciembre, 18:30 h

Como parte de FAQ 2024 (Festival de Arte Queer), Pablo Schanton dará una charla con ejemplos audiovisuales: un recorrido por los grandes hitos y hits, donde se conectaron las ganas de bailar con las luchas por los derechos de las minorías de género. Con la participación de DJ Violeta Alegre con set de disco.

Casa Brandon

Luis María Drago 236, CABA

Entrada libre y gratuita

_____________

Buenos Aires Jazz Festival

Buenos Aires Jazz Festival

Buenos Aires se prepara para recibir a destacados músicos de jazz de todo el mundo en la 17ª edición del Buenos Aires Jazz Festival Internacional, que se llevará a cabo del 21 al 24 de noviembre. Este evento, organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, contará con la participación de renombrados artistas como el pianista estadounidense Benny Green, el español Abe Rábade y el baterista italiano Roberto Gatto, quienes compartirán escenario con talentosos músicos locales.

_____________

LA CANCIÓN SIN FIN, la gran trilogía de Charly con Seba Furman & Banda

Después de dos años de presentaciones en todo el país, La canción sin fin llega por primera vez al Teatro Coliseo de Buenos Aires el domingo 24 de noviembre a las 20.

La canción sin fin es una celebración de la música de Charly García, un show único basado en el podcast homónimo LCSF, donde analizaremos los sonidos, la producción y composición de estos tres discos que quedarán en la historia para siempre. Además, se interpretarán los temas en vivo con sus arreglos originales.

Por primera vez en Ciudad de Buenos Aires los TRES DISCOS en una sola noche: Yendo de la cama al living, Clics Modernos y Piano Bar.

Un espectáculo para todas las generaciones. Para compartir y disfrutar. Banda completa e invitados especiales para un homenaje a Charly García y nuestra música argentina. Entradas a la venta.

* Teatro Coliseo, en Marcelo T. de Alvear 1125, C. A. B. A.

————

Micaela Chauque presenta Jallalla en CABA

El jueves 21 noviembre a las 21 horas será un encuentro musical entre el altiplano y el folklore, donde se valora la naturaleza, la tierra, la fauna andina y el canto como punto de vista y forma de vida. La importancia de lo propio, lo originario, resuena en la voz nítida de Micaela Chauque, una de las representantes más notorias del folklore andino contemporáneo.

Dueña de un talento incomparable, la compositora y coplista salteña, compartirá sus canciones en un encuentro musical donde se valora la naturaleza, la tierra, la fauna andina y el canto como punto de vista y forma de vida.

Junto a su voz, los sonidos de quenas, quenilla, sikus, toyo, caja y charango, evocarán los sonidos de los ancestros de nuestro norte.

Su repertorio incluye canciones como “El Saltarín”, “Alfonsina y el mar”, “Florcita de Cardón”, “Tengo bagualas y coplas”, “El Milagroso”, “Romance de viento y quena”, y nuevas como “Jallalla”, con un final de carnavalitos, “Soy de la Puna” y “Demasiado corazón”, que serán interpretadas junto a los músicos que la acompañan: Mallku Cruz Machaca (guitarra), y Mariano Velardi (percusión).

Cabe destacar que en febrero de 2023, realizó una presentación en el mítico Estadio Luna Park, junto a Kalamarka, y llevó el color y la alegría del carnaval a una verdadera fiesta.

* El Centro Cultural Torquato Tasso, en Defensa 1575, CABA. Teléfono +54 11 4307-6506.

::::::::::::::::::

DANZA

VII Festival Internacional de Danza Independiente COCOA FIDIC EXPANDIDO 2024

Este año el encuentro que reúne a coreógrafos consagrados y emergentes de la escena de la danza contemporánea se realizará en cuatro sedes: el Centro Cultural Rojas, el Centro Cultural de la Cooperación, el Cultural San Martín y el Palacio Libertad, del 28 de noviembre al 1° de diciembre llega la VII edición del Festival Internacional de Danza Independiente COCOA- FIDIC expandido.

Las entradas de las obras tienen un costo de $7500. El resto de las actividades son gratuitas.

En el FIDIC Expandido 2024 se materializa en la convergencia de la danza, el arte y la sustentabilidad, creando un espacio donde la creatividad, la conciencia ambiental y la diversidad cultural se entrelazan en un diálogo enriquecedor.

Sedes: Centro Cultural Rojas (Av. Corrientes 2038, C. A. B. A.); Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.); Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551, C. A. B. A.); Palacio Libertad (Sarmiento 151, C. A. B. A.).

Programación

OCM , de Luz Comissolli , el viernes 29 de noviembre , en el Centro Cultural Rojas , hall, de 19:00 a 19:45 .

Arquitectura de la succión , de Luana Albeniz y Mirar al río: Tango para no olvidar , de Tatiana Sandoval Gutiérrez , el viernes 29 de noviembre , en el Centro Cultural Rojas , Sala Batato Barea , de 20:00 a 21:00 .

Tres orillas , de Gabriela Romero y Nicolás Diab y BLANCO [1] , de Valeria Martinez , el viernes 29 de noviembre , en el Centro Cultural Rojas , Sala La Cancha , de 21:30 a 22:30 .

Taller Cuerpo, movimiento y tecnología. Fusiones IN-posibles , a cargo de Fabian Kesler y Liliana Tasso , el sábado 30 de noviembre , en el Centro Cultural de la Cooperación , Sala Solidaridad , de 10:30 a 13 . Taller gratuito con inscripción previa.

Mover el espacio , de Jor Camacho ; Enrrolle Mental , de Cecilia Madorno y La Migrante , de Tania Ruiz Gambini , el sábado 30 de noviembre , en el Centro Cultural Rojas , Hall, de 19:00 a 19:45 .

Revueltas , de Adriana Barenstein , el sábado 30 de noviembre , en el Centro Cultural Rojas , Sala Batato Barea , de 20:00 a 21:00 .

No se llama , de Julia Gómez , el sábado 30 de noviembre , en el Centro Cultural Rojas , Sala La Cancha , de 21:30 a 22:30 .

Danza híbrida , de Mariana Bellotto , y Conferencia performática “¿QUÉ ES EL CONTACTO IMPROVISACIÓN?” , de Cristina Turdo , el domingo 1 de diciembre , en el Palacio Libertad , Terraza de la Ballena , de 16 a 18 .

Fenomenal, Rompeforma 1989-1996 , de Merian Soto y Viveca Vázquez , videodanza documental Pioneras de las Danza experimental en Puerto Rico , mesa coordinada por Magy Ganiko - Susana Szperling . Invitada: Mág. Carla I. Godreau , en el Centro Cultural San Martín , Sala de Cine Graciela Borges , de 14 a 15:30 .

Proyección Videodanza Selección FIDIC 2024 ; Ascendente , de Valen Camus ; END - Esto No es Danza , de Rosario Ruete ; Entre Orixás , de Dinah Schonhaut ; Madre de Dios , de Melanie Alfie y Andrea Isabel Mindreau ; TERRITORIO E X P A N D I D O , de Florencia Ferrero ; Moverse también puede ser una forma de habitar , de Alejandra Jennifer Cerrotta ; Henko , de Florencia Giardino ; Cartografía de Lucha: mujeres en movimiento , de Sabrina Bastoni ; IDILIO , de Luana Albeniz y CAOSMOSIS , de Valeria Fariña y Lucia Herrera , en el Centro Cultural San Martín , Sala de Cine Graciela Borges , de 19 a 20 .

Retrospectivas y archivos en videodanza: Un recorrido por mundos singulares y de aporte artístico invaluable , con Brenda Angiel , Silvina Szperling , Margarita Bali y María José Goldín , en el Centro Cultural San Martín , Sala de Cine Graciela Borges , de 20 a 21:30 .

Cierre del festival, en el Centro Cultural San Martín, Sala de Cine Graciela Borges, de 21:30 a 22.

::::::::::

TEATRO

Jardín fantástico, de Agostina Luz López

Tras el éxito de esta temporada suman funciones de esta obra tan especial. Un grupo de adolescentes decide dejar de lado sus familias para reunirse en una casa-jardín con el fin de inventar y experimentar una nueva forma de vivir juntas.

Jardín fantástico es una escritura en voz alta de este grupo de estudio, un diario íntimo colectivo donde se postulan pensamientos adolescentes sobre qué es la amistad, la familia y el amor.

Una instalación en un espacio real que utiliza la fantasía para ensayar nuevas realidades que se proponen como alternativas frente a este mundo herido.

Nuevas funciones: sábados 2, 9, 16 y 30 de noviembre y domingo 17 de noviembre. Sábados 9, 16 y 30 de noviembre y domingo 17 de noviembre, a las 19; y sábado 2 de noviembre a las 18:30. Se suspende por lluvia.

* Zelaya, en Zelaya 3134, C. A. B. A.

————

Que hablen otras partes de mí

ünica función en CABA, el sábado 30 de noviembre a las 19. Mención especial a ensamble actoral Fiesta Provincial de Teatro de Entre Ríos 2024

Una producción del grupo entrerriano Salida de Emergencia protagonizada por Johanna Buiatti y Yasú Peltzer, con dramaturgia de Gastón Díaz y dirección de Tamara Honigman. Un melodrama en el que fragmentos de la vida de Gloria, una actriz de los años dorados del cine argentino, se despliegan cada vez que ella hace carne sus recuerdos. El presente de Gloria tiene forma de entrevistas: un periodista le hace preguntas sobre su vida. Sus respuestas nos llevan con ella a recorrer su historia a través de su empañado y fantasioso filtro. Así, veremos a una Gloria niña, vulnerada por el maltrato de su madre; a una joven actriz que conoce el éxito de la mano de su director –y único amor– Leopoldo Vicente; y a una mujer adulta, desdibujada, víctima de un accidente que marcará su carrera artística y su visión para siempre. Edad sugerida: a partir de trece años

* Palacio Libertad, Sala Federal, Sarmiento 151, C. A. B. A.

————

De-Sastrería argentina, de Adriana Pulvirenti

Obra de teatro-documental que narra la historia de dos sastres de medida fina a través de diferentes sucesos históricos nacionales. Únicas 4 funciones 10, 17 y 24 de noviembre a las 19, y 1 de diciembre.

Sinopsis:

Ricardo y Humberto, son padre e hijo y sastres de medida Fina. Como representantes de un oficio artesanal y de antaño deben lograr adapatarse al contexto socioeconómico argentino desde los años de la dictadura hasta los tiempos de pandemia; a la vez que el paso del tiempo hace de las suyas en sus cuerpos, mentes y relación.

De-Sastrería argentina está contada desde el punto de vista de quienes parecieran no ser los protagonistas de LA HISTORIA argentina, pero que como cada uno de nosotros, lo son.

Dramaturgia: Adriana Pulvirenti; actúan: Gonzalo Carosio, Jorge Estevez; participación especial: Dana Ancillotti, Adriana Pulvirenti; vestuario: Sastrería Pulvirenti; peinados: Dana Ancillotti; maquillaje: Dana Ancillotti; video: Julia Lombardo y Alejandra Tabullo; música original: Martín Schober; música en vivo: Luciano Benotto; stage manager: Dana Ancillotti; diseño gráfico: Pamela Pulvirenti; asistencia: Demian Bernardo; producción y dirección: Adriana Pulvirenti.

* ESPACIO ABIERTO, Carabelas 255, C. A. B. A.

————

Muñeca o el naufragio, con dramaturgia de Irene Almus y dirección de Mariana Giovine

Corre el año 1941. En un teatro de la mítica avenida Corrientes, un grupo de actores ensaya Muñeca, de Armando Discépolo. Durante este proceso saldrán a la luz, con humor y patetismo, los celos, envidias y amores de sus integrantes. Todo esto confluirá en un final inesperado donde ficción y realidad se mezclarán en un final sorprendente.

Funciones: Domingos a las 19. Entrada general: $10.000 / 20% desc estudiantes y jubilados / 2x1 Club La Nación. Compra online.

* Espacio Experimental Leónidas Barletta - Av. Roque Sáenz Peña 943, C. A. B. A.

—————

Piedra infinita, de la Grotesca Conspirativa, versión libre sobre La Tragedia de Julio César, de W. Shakespeare

Con dramaturgia de Andrés Mangone. Estreno para público y prensa: domingo 6 de octubre a las 20. Funciones: domingos a las 20.

Infiltrados en un indeterminado bucle de la historia nacional, seis conspiradores y una actriz intentan deshacerse de los personajes de una misión que les fuera encargada por una dirección político-artística que ya ni recuerdan, allá, en un punto de la traza espacio-temporal-húmedo-pampeana, del cual fueron desconectados para evitar los peligros del doble actor converso, tan común en nuestros días. Si bien la misión, cuyo fin era destruir toda herencia, mediante el uso deliberado de un serrucho, encubiertos en la ejecución de una obra teatral pantalla, estaba prácticamente concluida, el proceso de escape y despresurización de la representación es, como sabemos, crítico, doloroso y de riesgos mortales. Por lo pronto, lo que se alcanza a ver es que hay uno que sostiene a duras penas un supuesto Julius, para que los otros, traidores de toda estirpe y calaña, operadores hilanderos arañas de discursos ponzoñosos, actores rastreros sin código, es decir, Senadores, provoquen a cada rato una pedrada misteriosa contra su cuerpo real, surgida del pozo ciego de una bambalina temeraria. Sí, como lo oyen, contra el cuerpo real del compañero enmascarado en el déspota que ellos mismos engendraron para sus fines dramático-carreristas. Así las cosas, piedra infinita al cuerpo del actor... Por suerte, y como de costumbre, hay una actriz en el plan de operaciones que sostiene una línea de conducta programática, infunde el terror a los olvidos de la letra, y se carga en sus espaldas las tareas concretas para mantener la vida y la llama de la existencia de este asunto. Y bla, bla, bla…

* Belisario Club de Cultura, en Av. Corrientes 1624, C. A. B. A.

————

Perdón que no te crea, de Beatriz Bialylew

Dirección de Mariana Cumbi Bustinza. Música en vivo de Facundo Salas. Actúan: Fer Cantarella, Mauricio Minetti y Adriana Pregliasco. Cuando Eugenia se dio cuenta que hacía más de veinticinco años que su novio, Raimundo, la tenía en standby a la espera de lo que tanto deseaba, ella cambió la llave de su departamento y se aferró a su gata como si ésta fuera una hija. Al tiempo su gata muere dejando a Eugenia en una situación de extrema fragilidad y Raimundo, aprovechó para instalarse nuevamente en su vida. Atrás habían quedado sus infidelidades, pero la mezquindad que siempre lo caracterizó seguía intacta.

Funciones: viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa teatral.

* Teatro El tinglado, en Mario Bravo 948, C. A. B. A.

————

Habitación Macbeth (Versión para un actor), de Pompeyo Audivert sobre Macbeth de W. Shakespeare

A través del cuerpo de un actor (encontrado en la fosa del teatro), las Brujas Fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth, para el goce, deleite, y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como El Público.Actuación y dirección Pompeyo Audivert // Música original de Claudio Peña. Temporada 2024. Funciones en octubre: sábados a las 19 y domingos a las 21. Entradas: desde $ 18.500, a través de PlateaNet.

* Teatro Metropolitan, Sala 1, en Av. Corrientes 1343, C. A. B. A.

————

La celebración, una comedia para los que vendrán, de Juano Villafañe y Manuel Santos Iñurrieta

Una comedia cargada de humor y poesía, que en tono festivo nos sumerge en un encuentro entre amigos, que debe iniciarse una vez que lleguen todos los invitados. La celebración, como su nombre lo indica, es un homenaje y una invitación al encuentro festivo – reflexivo. Es un llamado a recuperar esas reuniones, sin la tiranía del reloj, sobre arte, política, la vida, los oficios y los sueños.

La celebración podrá verse en la Sala Solidaridad del Centro Cultural Floreal Gorini, a partir del viernes 27 de septiembre, todos los viernes a las 20. Funciones: viernes de octubre y noviembre a las 20.

Un elenco conformado por Irene Almus, Eduardo Calvo, Alfredo Castellani, Diana Kamen, Sergio Lumbardini y la música Martina Greiner, bajo la dirección de Manuel Santos Iñurrieta, son los protagonistas de esta celebración. Las y los esperamos para celebrar la amistad, el encuentro y las utopías.

* Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

————

La negación de la negación: Una hermenéutica chejoviana, de Marcelo Savignone

Funciones: martes y sábados a las 20 hs.

Un teatro dentro del propio teatro. Una narración que sabe ser ficción y que se aleja de cualquier intento de verdad. La interpretación como un ejercicio de la historia, que desde Nietzsche hasta nuestros días ha dado cuenta de que ya no hay hecho solo interpretaciones.

* Belisario Club de Cultura, en Av. Corrientes 1624, C. A. B. A.

————

Perplejo, de Marius von Mayenburg

Todos los viernes y sábados a las 21, se presenta la obra Perplejo, en la sala 3 del Centro Cultural San Martín. Las entradas pueden adquirirse personalmente en las boleterías o de manera online en entradasba.buenosaires.gob.ar .

El texto es de Marius von Mayenburg, y está protagonizada por Ceci Cavallero, Pablo Cusenza, Guillermo Mariscal, Tona Passarelli, con la dirección de Pablo Cusenza y Guillermo Mariscal. El diseño de escenografía es de Lara Stilstein, diseño de vestuario de Tona Passarelli, diseño de iluminación a cargo de José Binetti y música original de Alessio Tiracchia y Hernán Vaché.

Viernes y sábados a las 21 hs.

* Sala 3 del Centro Cultural San Martín, Paraná 310 (esquina Sarmiento), C.A.B.A.

————

Las criadas, de Jean Genet

En esta puesta, está dirigida por Darío Serantes, y se presenta los viernes a las 22. Las entradas se consiguen a través de Alternativa.

Juego de roles, ceremonia secreta, perversa. Clara y Solange van hasta el límite y más allá, son capaces de todo, ellas creen. Ritual diabólico, preparadas para el crimen, adoran a la Señora, la envidian, husmean en sus cosas, como perras en celo, como huérfanas vagando por las calles, sin nada. Sólo con su odio. Mientras tanto, la Señora se luce, se pavonea, disfruta del dolor ajeno, goza con la tortura, resplandece con su risotada de triunfo. Quererse en la esclavitud no es quererse.

Funciones: Viernes a las 22. Hasta fines de octubre.

* Teatro Ítaca Complejo Teatral, en Humahuaca 4027, CABA.

————————

Felices Fiestas, Reina

Con dramaturgia de Marcelo Saltal y dirección de Gustavo Reverdito se presenta los domingos a las 18.

Felices Fiestas, Reina sucede durante las horas de verano cercanas a las fiestas en algún lugar del interior del país. Allí se desencadenan los conflictos en los vínculos entre una madre y su hijo; una nieta, hasta ese momento desconocida, que acaba de llegar; el recuerdo de su marido ya muerto y un amor oculto que lucha por salir a la luz.

* Teatro Payró - San Martín 766, C. A. B. A.

————

COLECTIVO, de Laura Fernández

Se presenta los domingos a las 20 hs., con dirección y puesta en escena de Diego Brienza. Con Mercedes Ferrería, Agatha Fresco, Pía Gentile, Eugenia Ghiselli, Claudia Mac Auliffe, Majo Ñañez, Analía Sánchez, Andrea Varchavsky. Músicos en escena: Manuel Eguía, Gabriel Gonzalo García.

Domingos a las 20 hs.

* Área 623, Pasco 623, C. A. B. A.

__________________

Alcira Gijena: Todos estamos rotos

Alcira Gijena es un pueblo perdido en el dudoso límite entre Bs. As. y La Pampa. Esa tarde, el paso del Paris Dakar Latinoamérica, sacará a la luz los pactos invisibles que descargan su furia sobre una mujer, la mujer del intendente.

Dirigida por Paula Sánchez, y escrita y actuada por la compañía Muchitas Munay, la obra se presenta el primer sábado de cada mes, a las 21:30 en Café Artigas (Gral. José Gervasio Artigas 1850,CABA), con entrada a la gorra. Reservas por IG @alciragijenaobra y @cafe.artigas

Funciones: sábado 5 de octubre, sábado 2 de noviembre y sábado 7 de diciembre.

______________________

Coto de caza, de dos cazadores

Dos amigos que se conocen hace años, unidos por la pasión de la caza, van a pasar un fin de semana a una mansión en el lago Traful.

Entre copas se cuentan la vida y, en el fondo, hay más de lo que creen. Un pasado compartido y años de mentiras. Una venganza que se sirve muy fría, como el invierno de la Patagonia.

Dramaturgia y dirección Víctor Chacón

El texto que ganó la primera mención de la Feria de Dramaturgias 2020 (FeDras) en Buenos Aires y de Teatro Virtual (Te.Vi.) en Lima. Además de contar con la publicación en papel de la editorial Policarpo Q.

Funciones Domingos a las 20:15hs

*Espacio Polonia: Fitz Roy 1477 - Palermo

_________________

Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin

¿Cómo relatar los recuerdos sin escenificarlos? ¿Y cómo hacerlo, sin recurrir a los personajes que los encarnan? En los recuerdos de Villa del Parque, los muertos viven, y proponen la discusión sobre sus vidas. Y los vivos, envejecen, quizá sin resolver esas vidas…

Una obra de añoranzas y ausencias presentes en la que Tito Cossa invita a viajar hacia la magia, a través de la honda espesura de la memoria, ese frágil cristal, que confunde y borra los límites entre la realidad y la fantasía.

Protagonizada por Stella Matute, Amancay Espindola, Claudio Pazos, Daniel Dibiase, Leonardo Odierna y Brenda Fabregat. Dirección de Norberto Gonzalo

Sábados a las 17 hs.

*Teatro: La Máscara. Piedras 736 (San Telmo)

_______________________

Los invisibles

En Los Invisibles, Laferrere aborda con lúcido sarcasmo la práctica del espiritismo. Se vale para ello de un drama familiar en donde todos sus integrantes se someten con docilidad al padre de familia, quien resulta ser el legítimo intermediario con los espíritus que vagan por esta vida. Esa ceguera colectiva trae aparejada la ruina económica de la familia y la definitiva pérdida de la cordura. La sinrazón se apodera sin piedad de todos los personajes, y los hechos de carácter fantástico se suceden sin continencia alguna.

Autor: Gregorio De Laferrere. Dirección: Eleonora Maristany

Funciones sábados 21 hs. Entradas: $5000 – Jubilados y estudiantes $3000 – Pase vecino $2500

*Teatro el Popular: Chile 2080, Balvanera, CABA

________________

Proyecto conejos

Proyecto Conejos es una performance multidisciplinaria de artes escénicas que explora desde la actuación, elementos del biodrama, ilusionismo, danza teatro, música y del arte audiovisual. Un proyecto interpretado por Francisco Cerbino, Sol Ricci y Jonas Volman que propone indagar ¿por qué los magos no quieren que se sepan los secretos?, ¿hay forma de inhabilitar una ilusión develando su mecanismo secreto?, ¿qué es lo que se mueve detrás del secreto?

FUNCIONES SÁBADOS 20 hs.

Dirigida por Julieta De Simone y Andrés Molina.

* Teatro Ñaca (Julián Álvarez 924, Villa Crespo)

____________

Vincent, el loco rojo

Vincent, el loco rojo, plantea un Van Gogh que irrumpe en la escena teatral moderna. Aparece para sumar a su extensa y reconocida obra, al hombre que fue Vincent, descarnado, frágil, sensible, violento y lleno de ilusiónes, para contar sus desamores, su pasión por la pintura, sus traumas de infancia y la frustración por no haber podido vender en vida, viendo que hoy es uno de los artistas más reconocidos de la historia.

Un unipersonal con Joaquin Berthold. Dramaturgia y dirección: Flor Berthold

SÁBADOS 20:30 HORAS

* Teatro El Grito (Costa Rica 5459, Palermo)

———————

Inestable

Inestable de SUTOTTOS es una comedia sobre los miedos. Es sábado por la noche y hay que pasarla bien, pero Cesar y León no se animan a salir a la calle. Inestable toma como eje el miedo y sus derivados; paranoias, fobias, obsesiones y ansiedades. Una puerta mal cerrada o la humedad en una pared son puntos de partida que conducen a la neurosis y que terminan atrapándonos en nuestros propios temores. Inestable es una sucesión de estados de ánimo que nos hace confundir los límites de lo real.

La obra, que estrenó en la Bienal Arte Joven 2015, está protagonizada por el dúo integrado por Andrés Caminos y Gadiel Sztryk, que durante casi veinte años de trabajo y con ocho espectáculos estrenados delineó una impronta personal en su modo de hacer humor.

_________________

Gómez-Brothers. Vodevil en tiempos de guerra

Corren los ¨alarmantes¨ años 40´, en el momento en que Norteamérica confirma su participación en la segunda guerra mundial. José quiere sostener su legado familiar en el vaudeville ya acabado, realizando actuaciones en lugares decadentes como su propia vida... Juan, el menor, ya consciente de la situación desea un cambio drástico que logra con las tropas aliadas.

Celos, envidia, manipulación, aceptación, perdón y amor son puntos claves en esta relación.

Protagonizado por Nicolás Armengol y Diego Bros, el espectáculo dirigido por Emiliano Samar cuenta con músicos en vivo. Describe la incertidumbre vivida por dos artistas frente en un momento bisagra del mundo y del esplendor de los medios de comunicación.

Sábados, 22:30 hs.

*TEATRO EL EXTRANJERO Valentín Gómez 3378

_______________

DORA. Un ingrediente especial

Dora es una abuela que pasa la mayor cantidad de tiempo en su cocina comedor, rodeada de sus muebles y artefactos más preciados: su horno y su mesa; el altar ideal para recibir y dar amor a cualquiera que llegue a esa casa. Todos entran y salen de su hogar, cuál puerta giratoria y Dora está allí para recibir todos los vaivenes. Su hija Marina y el hijo del encargado del edificio, Alejandro, son quienes revolucionan la rutina de Dora, cada uno a su manera. Una tarde, la visita de su nieta preferida, Carla, y una confusión propia de la vejez dan el puntapié a un sinfín de discusiones y conflictos familiares. Actúan: Cristina Maresca, Graciana Urbani, Rocío Gomez Wlosko y Braian Ross.

De: Martin Goldber

Funciones: Lunes a las 20:30 hs.

Espacio Callejón. Humahuaca 3759. CABA

___________________

Los pájaros

La pieza se construye a partir de los pensamientos de Aldo, que se ligan con el recorrido de la ruta que fue atravesando en su moto y con el trayecto migratorio de Los Pájaros. Estas tres capas van confluyendo, y nos revelan su mundo interior, su propia experiencia, para terminar fundido en la nada, en el absoluto, en el salar.

Unipersonal dirigido por Juan Ignacio González y protagonizado por Marcelo Subiotto, con dramaturgia de Juan Ignacio González e Ignacio Torres.

Lunes de noviembre a las 20.

* Teatro del Pueblo, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

______________________

Oh Dios mío!

Oh Dios mío! cuenta la historia de un encuentro muy particular: el de una psicóloga y un nuevo paciente que requiere una sesión de terapia con urgencia, y es nada más ni nada menos que “Dios”. Una propuesta reflexiva que habla de la fe, de sus límites, de los afectos y las necesidades de la existencia humana. Un apasionado debate entre dos modos de pensar y entender la vida. Un encuentro entre dos lógicas: la racional – científica y la teológica espiritual. Una invitación a descubrir ¿Qué pasaría si Dios acudiese a una sesión de terapia?

Una comedia dramática de la autora israelí Anat Gov. Con puesta y dirección de Carlos Kaspar. Y las actuaciones de Lili Popovich y Juan Pagliere.

Domingos a las 18 h

*Nün Teatro. Ramírez de Velasco 419

_____________________

Juramos no morir de amor

Tres mujeres, una artista conceptual, una feminista bolchevique y una mujer salida de una novela de Marguerite Duras, se despiertan en un lugar inclasificable y se ponen a conversar. Ana Mendieta, Inessa Armand y Lola V. Stein, salen una y otra vez del sueño para intercambiar palabras, para seguir pensando la condición femenina, la necesidad de amar libremente y de pisar fuerte las calles del mundo.

A partir de lo vivido buscan alumbrar nuevos modos de articular el deseo y así entran en diálogo con el presente que socava los estereotipos de género y de orientación sexual. Los relatos y las discusiones van desplegando amores, encuentros y desencuentros, rupturas y violencias y van destilando un compromiso repetido desde el título, el jurar no morir de amor.

De Ana Rodríguez de Arana. Dirección general: Laura Yusem, Ana Alvarado

Domingos 18 hs.

* Teatro ITACA. Humahuaca 4027

__________________

Tácito imperfecto

La paradoja nos atraviesa, convivimos con ella. Somos paradoja. Desde el título mismo, “Tácito imperfecto” contiene ya las contradicciones mecánicas de lo paradójico, lo tácito, algo que por sobreentendido ya sucedió y lo imperfecto, un tiempo verbal que señala condición de futuro.

En un ámbito paradójico, una conferencia sobre el tiempo, plagada de historias, citas apócrifas y combinado con la “clownidad”.

De Enrique Federman. Supervisión de dramaturgia de Mauricio Kartun

Sábados a las 21 hs.

*Beckett Teatro. Guardia Vieja 3556. Almagro

_________________

Mariquita Sánchez de Nadie

En esta pieza se recrea, con el carisma y la entrega de Rafaela Gamba, un suceso ficcional en uno de los días claves en la historia de Mariquita Sánchez. Mientras se prepara para entonar por primera vez las estrofas del Himno Nacional recibe una visita por demás inesperada: Lucía Thompsón. El encuentro entre ambas producirá que tiemble la mismísima tierra patria, poniendo en riesgo el destino que la propia Mariquita creía tener escrito. Una experiencia intimista y audaz que nos invitará a recorrer la revolución interna del instinto y la fantasía sexual.

Espectáculo unipersonal basado en el cuento “Mariquita Sánchez” del libro “Pollera Pantalón, cuentos de género”, de Paula Jiménez España (ed. La mariposa y la iguana)–

Viernes a las 20:30 h hasta el viernes 8 de diciembre

* Sala: Teatro Polonia, Fitz Roy 1477

______________

“Secretos a la luz” es una comedia dramática, un policial paranormal con una orquesta que acompaña la pieza a cada momento, creado por Nilda Bona con dirección de Francisco Civit; se presenta todos los sábados a las 19:30 horas en Andamio 90 (Paraná 662, CABA). Las entradas se pueden adquirir en la plataforma Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

La dramaturgia de Gilda Bona es abordada nuevamente por Francisco Civit. Esta dupla vuelve a darse varios años después de su último trabajo que fue la galardonada “24 horas viraje”, que cosechó premios y nominaciones como los Trinidad Guevara, Premio Municipal, Premios Ace, Teatro Del Mundo y otros tantos.

CINE

El nuevo novio de Lucía (Argentina-México-Reino Unido, 2024), una película de Matías de Leis Correa

Se podrá ver en el Cine Gaumont desde el 28 de noviembre hasta el el miércoles 4 de diciembre en funciones diarias a las 20:30.

SINOPSIS: Santiago y Ana regresan a Argentina desde España para dar a luz a su primera hija. Una cena de bienvenida con amigos y familia desvela secretos del pasado y reaviva tensiones, llevando a todos a confrontar sus heridas y esperanzas en una noche llena de revelaciones. 92 minutos, calificación SAM13. Con Victorio D’ Alesssandro; Julia Dorto; Diego Alfonso; Guido Botto Fiora; Candela Iriarte; Santiago Magariños; Miguel Di Lemme; Andrea Ferratti; Matías De Leis Correa; Lorena Cuevas Solagaistua; Jano Sanvicente y Frank Maldonado.

* Cine Gaumont - Av. Rivadavia 1635, C. A. B. A.

————

El proceso (Argentina-Francia, 2023), de Sandra Gugliotta

Se podrá ver en el Cine Gaumont desde el 28 de noviembre hasta el el miércoles 4 de diciembre en funciones diarias a las 19:30; Cine Municipal Eco Select, en La Plata, del domingo 1 de diciembre al miércoles 4 a las 18.

SINOPSIS: El Proceso sigue el histórico juicio a los directivos de France Télécom por el acoso laboral que llevó al suicidio de varios empleados, y ofrece un testimonio conmovedor y único sobre la lucha de las víctimas por justicia, en la segunda parte de un díptico iniciado con Retiros Involuntarios. 70 minutos, calificación SAM13.

* Cine Gaumont - Av. Rivadavia 1635, C. A. B. A.

* Cine Municipal Eco Select, C.C. Islas Malvinas, calles 19 y 51, La Plata, Buenos Aires.

————

Ciclo Néstor Frenkel

Un ciclo del Centro Cultural Borges dedicado al director argentino Néstor Frenkel, cuya obra -predominantemente documental- cuenta también con una producción ficcional que mantiene su estilo fresco, lleno de humor y de personajes desopilantes, siempre con una mirada penetrante y respetuosa de la realidad que representa.

Cronograma

Del 7 al 10 de noviembre, a las 18, Amateur, dirección: Néstor Frenkel. Producción: Sofía Mora.

Del 14 al 17 de noviembre, a las 18, El gran simulador, dirección: Néstor Frenkel. Producción: Sofía Mora.

Del 21 al 24 de noviembre, a las 18, Los Ganadores, dirección: Néstor Frenkel. Producción: Sofía Mora.

Del 28 al 1 de diciembre, a las 18, Todo el año es navidad, dirección: Néstor Frenkel. Producción: Sofía Mora.

Entrada libre y gratuita.

Sala Alberto Williams.

*

EL COSO, de Néstor Frenkel

Un documental que recupera la figura de Federico Manuel Peralta Ramos. No alcanzan los testimonios de quienes lo conocieron ni el registro de su imagen y su voz para dar cuenta de quién fue este artista único, absolutamente comprometido en la creación de una obra efímera y a la vez eterna.

* Sala Artefacta, segundo piso.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, C. A. B. A.

::::::::::::::::::::::::::::::

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Canal Encuentro estrena el ciclo Cine Entre Ríos

Se exhibe los sábados y domingos a las 22.

Canal Encuentro estrena el ciclo Cine Entre Ríos, una selección de películas entrerrianas que refleja la vasta y creciente producción cinematográfica de esta provincia. Con la voz en off para las presentaciones de los films del actor Mauricio Dayub.

Forman parte del ciclo las siguientes películas, muchas de ellas pertenecen a reconocidos realizadores entrerrianos: Jesús López (2021), de Maximiliano Schonfeld; Las Delicias (2022), de Eduardo Crespo; Vendrán lluvias suaves (2018), de Iván Fund; El gurí (2015), de Sergio Mazza; Matria (2022), de Jimena Chaves; Vuelo nocturno (2017), de Nicolás Herzog; La tercera orilla (2014), de Celina Murga; e Istmo (2018), de Estefanía Santiago.

Este ciclo se desarrolla gracias a la colaboración del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER).

Sábado 30 de noviembre

La tercera orilla (2014). Duración: 92 min. Dirección: Celina Murga

Sinopsis: Nicolás, un joven de 17 años, se cuestiona sobre su familia. Su padre tiene una vida paralela y no lo reconoce socialmente, pero ha decidido que el joven sea su sucesor y lo presiona para que siga sus pasos. Nicolás lo odia y le teme porque es testigo de la violencia en su entorno.

Diciembre

Domingo 1 de diciembre

Istmo (2018). Duración: 59 min. Dirección: Estefanía Santiago

Sinopsis: Istmo es una película-ensayo dentro del género documental, que se estructura a partir de un recorrido por diversos recursos de material de archivo (super-8, VHS, recortes de diario y fotografías), material grabado y algunas escenas de orden performativo. En la película se articulan dos relatos: el del padre de la directora, que habla acerca de los hechos históricos que vivió la vieja Federación, con sus recuerdos y sus efectos (sueños, el arraigo a los objetos personales); y el de la directora, en el cual propone una construcción poética a partir de los recuerdos de su padre, material de archivo y su exploración de las experiencias que se vinculan a su memoria heredada.

Acerca del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER),

La sexta edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) tendrá lugar entre el 11 y el 15 de diciembre de 2024 en la ciudad de Paraná, organizada por el Gobierno de la Provincia y el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER)).

————

ACTIVIDADES

Encuentros magistrales de literatura infantil y juvenil

En el marco del ciclo de clases magistrales de literatura infantil y juvenil, organizado por la Biblioteca del Congreso de la Nación junto a la Secretaría de Cultura de la Nación, en articulación con la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina (ALIJA), se invita a participar del encuentro ¡Luz, Cámara… Lectura!: Narrativas en Movimiento en los Libros-Álbum, a cargo de Claudia Cadenazzo y Gabriela Burin.

Sobre el encuentro: En este encuentro magistral se explorará cómo los autores de libros-álbum utilizan lenguajes de la fotografía, el cómic y el cine para construir productos culturales y cómo estos recursos impactan en las prácticas lectoras y en la construcción de sentidos. A través de la lectura compartida, las disertantes compararán y analizarán el uso de la gramática visual en distintos medios, poniendo en diálogo libros-álbum, fotografías, páginas de cómic y fragmentos de cortos animados y películas. También analizarán cómo texto e imagen interactúan para narrar historias, jugando con la secuencialidad, el ritmo, el silencio, el tiempo y el diseño gráfico. Esta clase está dirigida a profesionales de la educación, la salud, aficionados a la literatura infantil y juvenil, comunicación audiovisual y cómic, docentes y cualquier persona interesada en los diferentes lenguajes narrativos y visuales. Al finalizar, los participantes recibirán conceptos clave y recursos adicionales para profundizar lo aprendido.

Entrada libre y gratuita, con inscripción previa en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeIwsaHRaiO4K3mrYFJPYxWO6m9Lt-gmz6z7o8jnDzg4957w/viewform. Para ingresar al Espacio Cultural es necesario presentar documento de identidad. Se transmitirá por el canal de YouTube de BCN.

Lunes 2 de diciembre, a las 16.

* Auditorio Leonardo Favio: Espacio Cultural BCN, en Alsina 1835, C. A. B. A.

————

Cierre de Presente Continuo 2024, el programa de formación de arte, ciencia y tecnología

Este año, 25 artistas, pensadores, curadores, investigadores de las ciencias exactas, sociales y humanidades, científicos y tecnólogos participaron del programa organizado por las fundaciones Bunge y Born y Williams. Los participantes de Misiones, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Buenos Aires y CABA, presentarán cinco prototipos de proyectos en los que trabajaron en grupo durante el año en una exposición que abrirá sus puertas el viernes 29 de noviembre, de 19 a 23 horas, y permanecerá abierta el sábado 30 de noviembre y el domingo 1° de diciembre, de 17 a 23 horas, en Planta Inclan.

Presente Continuo es un programa federal de formación interdisciplinaria, con una duración de dos años, para la producción de obras, ideas, descripciones y narrativas, y está destinado a artistas, pensadores, curadores, investigadores de las ciencias exactas, sociales y humanidades, científicos y tecnólogos de todo el país. Está organizado por Fundación Bunge y Born y Fundación Williams, y cuenta además con la colaboración de Fundación Andreani y el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA). En 2024, visitaron el programa tres referentes internacionales: Marcela Armas (México), Oscar Santillán (Ecuador, Países Bajos) y Mónica Bello (España, Suiza), quienes brindaron workshops para los becarios y clases magistrales abiertas al público.

Durante el primer año del programa los becarios participan de un espacio de formación y producción con referentes en la vanguardia global, con quienes analizan y discuten el futuro del arte y el devenir de la humanidad en un mundo atravesado por la tecnología y su impacto en distintas problemáticas. En simultáneo, durante siete meses, los becarios trabajaron en el diseño y prototipado de obras y se conformaron grupos que abordaron, en forma interdisciplinaria, el uso e impacto de nuevas tecnologías como Inteligencia Artificial, la cibernética, perspectivas no-humanas, entre otras.

La exposición 2024 abrirá sus puertas el viernes 29 de noviembre de 19 a 23 horas, y estará abierto el sábado 30 de noviembre y el domingo 1° de diciembre, de 17 a 23 horas, en Planta Inclan (Inclan 2661, Parque Patricios, CABA). Además, contará con una programación especial del colectivo de mujeres Amplify D.A.I. e intervenciones por parte de los becarios. Y formará parte de un circuito con otros espacios culturales del barrio, como Hito, CheLA y Casa Belgrado.

Los cinco proyectos expuestos serán

Argentoratum: Una obra creada a partir de la experiencia que vivió el grupo en la navegación del río más contaminado de Argentina (Matanza-Riachuelo), durante la visita de la artista mexicana Marcela Armas. El producto final es una escultura en madera de gran tamaño (180 cm x 60 cm, con una profundidad irregular de hasta 120 cm), modelada a partir de la fotogrametría de las imágenes tomadas durante el recorrido, con las que construyeron modelos 3D de la geografía costera. Luego, con la implementación de Inteligencia Artificial, durante la visita de Oscar Santillán se generaron nuevas capas de material. frente al problema. La escultura sonora-visual representa los sedimentos de la obsolescencia, e invita al espectador a reflexionar sobre la intersección entre lo antiguo y lo moderno, y sobre cómo las tecnologías emergentes están cambiando nuestra percepción del arte y del mundo.

BotU : A partir de la lectura del ensayo “Sobre los finales del sueño: sombras en el resplandor de un mundo 24/7″ de Jonathan Crary, el grupo de trabajo reflexionó sobre el sueño y su inutilidad productiva, eso que lo transforma en un espacio de resistencia frente a una sociedad productivista extrema. La instalación consiste en un espacio híbrido que combina elementos visuales, escultóricos y performativos. El espectador es invitado a sumergirse en el universo de un bot creado con inteligencia artificial de código abierto y entrenado a partir de 101 sueños recopilados por el grupo. Los distintos nodos de la instalación ofrecen: performances en vivo, donde actores relatan algunos de los sueños que forman parte del entrenamiento del bot, hasta artefactos visuales o escultóricos que materializan los sueños como una escultura de hielo que se derriten a medida que BotU continúa soñando o videos proyectados en las paredes de la sala.

Chuelo : Es una instalación multipantalla a partir de aparatos recuperados, como celulares y tablets, que permiten ver videos y escuchar sonidos. Se trata de pantallas de distintos tipos y tamaños montadas a diferentes alturas. En las mismas, se podrán ver videos generados con Inteligencia Artificial a partir de imágenes de archivo sobre la historia del Río Matanza, otras del recorrido del grupo por la cuenca e imágenes futuras (especulaciones sobre otra realidad posible). Trabajar con tecnología obsoleta fue una decisión para poner en circulación aparatos que quedaron atrás en la carrera tecnológica y no contribuir al problema sobre el que se piensa la obra: el aceleracionismo monotecnologicista.

La llorona : A partir del recorrido por la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, el grupo creó una pieza artística que cuestiona la relación de los seres humanos con el agua y el vínculo histórico con los objetos técnicos. La obra es una estructura ovoidal con un ecosistema que se autoerosiona, realizado con barro, moho, arcilla, microplástico, motores y lágrimas. Cuenta con una estructura hecha con mangueras y alambres que crean un sistema (órganos, venas y arterias) por donde el agua barrosa circula, y un protocyborg que produce un movimiento acuoso lento, casi imperceptible, pero constante, que perfora la superficie creando poros y exudando fluidos hacia el exterior.

RCN_5: La obra es un organismo en el que conviven y se relacionan tecnologías mecánicas, electrónicas, digitales, bacterianas y vegetales. Se trata de una cápsula en la que anida un sistema bioquímico donde las materialidades del río (Riachuelo) continúan sus evoluciones vitales. Cuenta con un sistema de control y sensado que chequea los desarrollos en la convivencia del barro, el agua, el fruto del ricino (planta de la rivera del río) y las bacterias. Los datos detectados generan visualizaciones de las mutaciones potenciales del Ricino. Además, hay pantallas que muestran publicidades de una empresa ficticia llamada TECSA (Tecnologías en Energías Combustibles y Saneamiento SA), y gráficos en tiempo real sobre una supuesta criptomoneda (Mbói Tu’i), cuyo desempeño se relaciona con el deterioro ambiental del Riachuelo. El espectador es invitado a intervenir mediante un pedido de amparo, hecho por una entidad (no real) para proteger al río. Quien lo hace recibe una cantidad fija de la criptomoneda, que al mismo tiempo se vuelve un termómetro del valor de las acciones de la empresa TECSA.

* Planta Inclan, Inclan 2661, C. A. B. A.

————

Presentación del libro La dinámica curatorial en la Argentina: Estudios sobre curaduría, 2002-2017

Se llevará a cabo el martes 3 de diciembre a las 18:30, en el AUDITORIO ARTHAUS, presentan Eugenia Garay Basualdo (autora), María José Herrera (prólogo del libro), Florencia Battiti, Adriana Lauría, María Teresa Constantín y Laura Casanovas. Con entrada libre y gratuita.

En el AUDITORIO ARTHAUS, en Bartolomé Mitre 434, C. A. B. A.

————

Presentación del libro Quién es noche

Luego de su debut literario, la escritora Andrea Cruz continúa presentado su libro Quién es noche, en el que combina narraciones diversas que discurren entre universos oníricos y reales.

La nueva cita con la traductora y especialista en Emily Dickinson, será el viernes 29 de noviembre a las 18:30 en la Biblioteca de la Fundación Biró. El encuentro será con entrada libre y gratuita.

* Biblioteca de la Fundación Biró, en Crámer 475, C. A. B. A.

————

Colón fábrica

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas.

Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

::::::::::::::::::::

INFANTILES

CANCIONES PEQUEÑAS, con Jesica Mara

CASA GERBERA presenta este sábado 30 de noviembre a las 15:30 este show de música para primera infancia. Experiencia lúdica, música, poesía y juego para vincularnos con la diversidad de las artes. Actividad arancelada: Adulto + bebe $12.000, 2 adultos + 1 bebe: $18.000. Duración: 45 minutos aprox. Edad recomendada: 3 meses a 3 años. Consultas:+54 9 11 5574-9604; casagerbera.actividades@gmail.com

* Casa Gerbera, en Estados Unidos 4167, C. A. B. A.

————

Pequeño editor crea la comunidad Pequeño editor

En ella hacen “una selección de esa agenda de tiempo compartido”. Aquí, algunas de las actividades propuestas.

Para conocer más sobre Pequeño editor comunidad, ingresá acá.

Paz Tamburrini: Paseos de papel, ilustraciones, recortes y texturas

Muestra de arte. La artista visual Paz Tamburrini combina diferentes técnicas como el paper cut y el plegado en papel para inventar mundos vegetales tridimensionales, estructuras inmersivas y juegos de luces que invitan a jugar y a ser parte. Es GRATIS y promete dejar a todos con la boca abierta. De martes a domingos de 14:00 a 19:00, hasta el 30 de noviembre. Entrada libre y gratuita. Recomendado para todas las edades. Museo del libro y de la lengua, Av. Gral. Las Heras 2555, C. A. B. A.

————

Julio Cortázar: Instrucciones para viajar

La Sala Leopoldo Marechal presenta la muestra Julio Cortázar: Instrucciones para viajar, organizada por el Centro de Literatura Infantil y Juvenil de la Biblioteca Nacional. El escritor e ilustrador Istvan Schritter invita a construir un libro acordeón a partir de las historias del autor.

Julio Cortázar: Instrucciones para viajar exhibe un conjunto de manuscritos originales del autor presentados en torno a un recorrido lúdico y fantástico compuesto por instrucciones de juego. Cortázar viaja en tiempo y espacio cuando traduce, cuando escribe cartas desde distintos puntos del globo, pero también con los diversos personajes y universos que construye. La muestra comienza con la sala Instrucciones para leer, de la mano del cuaderno de trabajo de Cortázar, donde fue apuntando Rayuela, junto con capítulos de la novela que nunca fueron publicados. Continúa con la sala Instrucciones para explorar, un repaso por su oficio de traductor y su don epistolar, sus cartas con amigos, colegas y editores. Por último, la sala Instrucciones para jugar, donde, además de una reconstrucción de la biblioteca de Cortázar, se exhiben las ilustraciones realizadas por Isol sobre algunos cuentos del escritor.

La muestra no plantea un orden cronológico y los diferentes espacios pueden recorrerse en un orden distinto, incluso inverso al que se propone. Las instrucciones son sólo una primera indicación de juego.

La exposición propone tanto un primer acercamiento a la obra de Cortázar para chicos y jóvenes como un recorrido por pequeños tesoros que convoca a los más conocedores de la obra del autor.

Julio Cortázar: Instrucciones para viajar se puede visitar hasta el 30 de noviembre de 2024 de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y sábados y domingos de 12 a 19 hs. en la Sala Leopoldo Marechal de la Biblioteca Nacional, en Agüero 2502, CABA.

———————

GESTUAL | LENGUA DE SEÑAS

INFANCIAS CODA Y CREATIVIDAD

¡Empezamos! Nos juntamos con la premisa de JUGAR todo el año. Y, ¿sabés qué? ¡todavía podés sumarte!¿Por qué? Porque nos gusta encontrarnos, compartir y construir, con las ganas de cada unx, un espacio donde el juego y el arte nos habite. En simultáneo, madres, padres, tías, tíos, abuelxs comparten e intercambian experiencias y van descubriendo su propio espacio.

¿Qué nos une a todxs? La lengua de señas y nuestras muchas formas de comunicarnos. Mundo sordo y mundo oyente están en juego y movimiento.Actividad coordinada entre CODA Argentina y Viajeres del Aire Andariega, con la organización de GESTUAL y AReA623. Los materiales lúdicos son posibles gracias a la juegoteca Lekotek Argentina.

Edad sugerida de los niños: 4 a 11 años.

1° sábado de cada mes. 10:30 h Pasco 623, CABA - Inscripción obligatoria

Encuentro de familias oyentes que acompañen familiares sordes: inscripción aquí.

Encuentro de padres y madres sordes con hijes oyentes: inscripción aquí.

________________________

GRUPO DE TITIRITEROS DEL TEATRO SAN MARTÍN

Dirección artística: Adelaida Mangani

Pulgarcita

Pablo Del Valle, inspirado en el cuento de Hans Christian Andersen

Un día, tal vez por un misterio, o por un capricho de la Madre Naturaleza, nace, en el seno de una flor del irupé, un pequeño y mágico ser. Es una niña muy pequeñita a la que llamaron Pulgarcita. La niña, que es muy curiosa e inteligente, vivirá todo tipo de aventuras y peripecias. Debido a su extraño origen y a su tamaño diminuto, el mundo de la naturaleza le será muchas veces hostil y peligroso, y otras veces fascinante y atractivo. Atravesará dificultades y desilusiones, pero también conocerá la amistad y la solidaridad. Aprenderá que la compasión y el amor pueden iluminar el camino y guiarnos a la salida desde los lugares más oscuros. Y finalmente, ya segura de sí misma, podrá volar hacia la libertad.

Sábados y domingos a las 15 horas

Duración: 50 minutos

Localidades: $ 3.000 menores de 12 años $ 1.500

Cultural San Martín. Sala A

(Avda. Sarmiento 1551)

__________________

Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

*Usina del Arte. Caffarena 1

_______________

