Guía de Arte y Cultura: semana del 10 al 17 de febrero

ARTE

Delta. De muelle en muelle

La muestra Delta. De muelle en muelle, de la fotógrafa Grace Ratto, puede visitarse en la fotogalería del primer piso del Centro Cultural Borges. La exposición es el resultado de una investigación de 24 meses, que Ratto realizó en el Delta y su entorno. Con curaduría de Carlos Herrera.

El río, sus distintos arroyos, la lancha colectiva. La soledad. La exuberante vegetación y la singular arquitectura isleña son algunos de los temas abordados por Ratto desde su lente. La exposición se podrá visitar hasta el 26 de febrero, de miércoles a domingo de 14 a 20 h. La entrada es libre y gratuita.

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525, Buenos Aires

___________________

Todo se enciende, de Gabriela Golder

Se trata de una relectura contemporánea, en formato de instalación audiovisual, que realiza la artista sobre parte de la obra del reconocido grabador Guillermo Facio Hebequer.

Hasta el 26 de febrero. Miércoles a domingos de 15 a 20 | Entrada libre

* Museo Nacional del Grabado, Riobamba 985, 4to piso (CABA),

_______________________

Galería ArtHaus en Microcentro cuenta

- Timber - Artista: Tambor Fantasma (Bruno Lobianco y Oscar Albrieu)

Domingo 12 18:00. Sede Espacio Público / Arthaus - Bartolomé Mitre 434

_____________

Las mujeres de mi vida, por Maitena

Ocho salas ubicadas en el cuarto piso del Kirchner, en las que se puede apreciar en el recorrido bocetos y piezas originales de sus grandes éxitos como Mujeres Alteradas, Superadas y Curvas peligrosas, dibujos eróticos que fueron parte de sus publicaciones en Sex Humor, Cerdos & Peces y la Fierro y una sala dedicada exclusivamente a compartir con el público el proceso creativo con los elementos y los pasos preparatorios que hacen a las piezas definitivas de las tiras.

De miércoles a domingos de 14 a 20 h - Hasta el 21 de mayo. Cuarto piso. Sin reserva de entradas.

*CCK. Sarmiento 151

_____________

Escenas contemporáneas

Un recorrido por la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, con más de 150 obras. Esta exhibición nos propone un acercamiento al arte argentino entre los años 60 hasta principios del siglo XXI.

De miércoles a domingos de 14 a 20 h - Hasta el 22 de octubre. En la Gran Lámpara. La exposición cuenta con audioguías. Las visitas guiadas tendrán lugar de miércoles a domingos a las 16:30 h. Sin reserva de entradas.

*CCK. Sarmiento 151

_____________

Exposiciones nuevas y permanentes en el CCK

-Ciudades. Sueños y distopías

La nueva exhibición fotográfica es una invitación a repensar los lugares donde vivimos, repreguntarnos cómo y por qué vivimos de determinadas maneras, y qué problemáticas nos atraviesan, ¿qué significa habitar la ciudad?

De miércoles a domingos, de 14 a 20 h - Hasta el 5 de marzo. Quinto piso.

-La caja y la magia

A través de fotografías en diferentes formatos y documentos originales de época, la exhibición propone un acercamiento al archivo Witcomb y a la práctica fotográfica de fines del siglo XIX y mediados del XX como a la historia de este fondo, a la vez que destaca la importancia de la preservación de los archivos fotográficos para el fortalecimiento de nuestra identidad histórica colectiva. Si querés conocer más sobre el Archivo Witcomb, mirá este documental que narra el recorrido que implica su preservación.

Miércoles a domingos, 14 a 20 h - Sala 512. Hasta el 16 de abril.

*CCK. Sarmiento 151

_____________

El Bellas Artes exhibe obras de los 16 galardonados con el Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2022

El Bellas Artes exhibe obras de los 16 galardonados con el Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2022

Hasta el 26 de febrero de 2023 en las salas 37 a 40 del primer piso del Museo Nacional de Bellas Ares, de martes a viernes, de 11 a 20, y los sábados y domingos, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.

La muestra Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2022 reúne 32 obras de los 16 galardonados con el Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2022, distinción con la que el Ministerio de Cultura de la Nación reconoce el recorrido y la contribución de los más grandes creadores argentinos, como parte del Salón Nacional de Artes Visuales. Luego se sumarán a la colección del Museo, con el fin de potenciar nuevas miradas sobre la producción contemporánea, en diálogo con el acervo ya existente en la institución.

Los artistas seleccionados en la 110.ª edición del certamen son Tulio de Sagastizábal (CABA), Claudia Del Río (Santa Fe), Andrés Dorigo (Santa Fe), Cristina Fraire (CABA), Ana Gallardo (CABA), Mónica Giron (Río Negro), David Lamelas (CABA), Blanca Machuca (Tucumán), Eduardo Médici (Provincia de Buenos Aires), Lucía Pacenza (CABA), Julio Pantoja (Tucumán), Cristina Piffer (Provincia de Buenos Aires), Marcelo Pombo (CABA), Enrique Salvatierra (Catamarca), Cristina Schiavi (CABA) y

* Museo Nacional de Bellas Artes, en Av. del Libertador 1473, C. A. B. A.

——–———

Premio Salón Nacional de Artes Visuales 110.ª edición

El 110.° Premio Salón Nacional de Artes Visuales es un certamen que distingue las obras más significativas del arte contemporáneo argentino, en una propuesta que se destaca por su carácter federal, igualitario y diverso. El Premio está organizado por el Palais de Glace - Palacio Nacional de las Artes, con la colaboración del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Patrimonio Cultural, la Dirección Nacional de Museos, el Centro Cultural Kirchner y el Centro Cultural Borges.

Se realiza de manera ininterrumpida desde 1911 y año a año ofrece una escena diversa de concepciones del arte y modos de entender su práctica. El certamen se compone del Premio Salón Nacional de Artes Visuales y el Premio Nacional a la Trayectoria Artística. El Premio Salón Nacional de Artes Visuales de este año reúne 250 obras, 127 exhibidas en el Centro Cultural Borges y 123 en el Centro Cultural Kirchner. Se premian 49 obras, 6 de las cuales pasan a integrar la colección de arte del Palais de Glace – Palacio Nacional de las Artes. A su vez, el Premio Nacional a la Trayectoria Artística reconoce la trayectoria de artistas visuales que al ser distinguidxs donan al Estado nacional obras de su autoría que pasan a integrar la colección del Museo Nacional de Bellas Artes.

Hasta el 26 de febrero de 2023, de 14 a 20 h. Sexto piso

* CCK. Sarmiento 151

________________

Lo que da vida al desierto son las fuerzas primarias de la piedra

La exhibición colectiva Lo que da vida al desierto son las fuerzas primarias de la piedra es una muestra que reúne fotografía, pintura, escultura y video de 9 artistas: Ailén Ibarra, Ayelén Roppongi, Daniela Fernández Mosquera, Giselle Pissoni, Natalia Lavigna, Paula Miguez Lauría, Rocío Fernández Charro, Romina Manzoni, Victoria Crusad Ziggiotto.

Fragmento del texto curatorial escrito por Laura Romano: “Esta muestra se estructura como un viaje por el cuerpo íntimo, diverso, rebelde, fetichista, impulsivo, corrosivo, poético, terco y nostálgico de nueve artistas. Inicia en un desierto, metáfora que utilizarán como plataforma para elaborar distintos modos de sobrevivir al clima hostil. Durante el viaje, deberán encontrar y reconocer aliados: objetos, palabras y afectos que compartan las cargas y desmalecen la ruta. El final del recorrido las lleva hasta un bosque, donde el suelo húmedo y poroso funcionará como contenedor adecuado para recibir aquello que fue tomando vida en el camino, encontrando el lugar donde brotar y salir a la luz”.

La muestra podrá visitarse de jueves a sábado de 17 a 20.

* Media Galería: Luis María Drago 304, Villa Crespo.

________________

El sentido del movimiento

Vartico, Alec Franco

Bresson Realty presenta su muestra colectiva de verano de la mano de los artistas que integran el Grupo Charco, con la curaduría de Daniela Arroyo.

El Grupo Charco está integrado por Alec Franco, Laura Saint Agne, Elisa Bunge, Kalil Llamazares, Lupe Barceló, Rosario Briones y Bimbi Larraburu.

Diferentes lenguajes, operaciones y procesos artísticos se emparentan para pensar y crear sin determinar una manera de trabajo específica. Charco pivotea entre lo individual y lo colectivo; entre lo abstracto y lo figurativo; entre lo material y lo efímero; en lo múltiple y singular.

Esta exposición busca realzar los matices de una entidad colectiva pensante, dinámica y expansiva. Dar cuenta de los diferentes caminos que se emparentan por una misma búsqueda artística: devenir con lo natural y con otros. En un mundo lleno de urgencias, conflictos, fisuras, distancias entre personas y seres, la potencia se encuentra en generar parentescos a partir de las diferencias; el resquicio de construir nuevos vínculos, inesperados, creativos, para pensar y producir.

La exhibición se puede visitar en Bresson Realty, de lunes a viernes de 10 a 18 hasta el 28 de febrero.

* Bresson Realty, Callao 1880, C. A. B. A.

——–———

Por debajo de los murmullos, de Daniela Arnaudo

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires presenta la exhibición Por debajo de los murmullos de la artista santafesina Daniela Arnaudo en el Buenos Aires Museo. Será la tercera muestra de la Convocatoria Federal Son Tus Museos | Artes Visuales organizada por MuseosBA. El viernes 3 de febrero a las 17 se realizará la performance “Defensa Inutil” y charla con la artista.

Por debajo de los murmullos es una exposición que vincula el textil y lo performático. Está integrado por obras de gran tamaño y pequeño formato, todas ellas bordadas a mano sobre sábanas, pañuelos y carpetas, antiguas. Estos materiales –hoy soporte de obra– fueron heredados de la familia de la artista. También la técnica del bordado fue transmitida de generación en generación. En algunas piezas incorpora el teñido artesanal con tintes naturales, ferrites, tierras; en otras aparecen experimentaciones con la técnica de cianotipia y el sublimado artesanal.

La exhibición podrá visitarse hasta el 9 de abril, lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 horas y sábado, domingos y feriados de 11 a 20 horas. Entrada general $100 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

* Sala Querubines, Defensa 223.

__________________

Pasión de Multitudes llega al Museo Histórico Nacional

Más de 100 camisetas de diferentes clubes y de la selección, pelotas, botines, copas, medallas, fotografías, videos, figuritas, partituras, credenciales, partes de antiguos estadios y varias sorpresas en una exposición imperdible sobre la historia del fútbol argentino desde sus inicios hasta la actualidad.

Un largo recorrido de camisetas históricas, comenzando con una usada en 1901 por los jugadores del club Alumni e incluyendo las que usaron en distintos equipos los grandes ídolos del fútbol argentino a lo largo del tiempo; camisetas importantes de la selección, desde la que usó Onzari para marcar un famoso gol olímpico en 1924 hasta una de Messi en el Mundial 2014 y otra de Lautaro Martínez en la Copa América 2021, pasando por todas las décadas y los Mundiales de 1978 y 1986; pelotas de tiento de 1890 y otras de distintas épocas; butacas de estadios míticos, y cientos de objetos más forman parte de la muestra Pasión de Multitudes.

El itinerario planteado comienza con los clubes británicos, el surgimiento del fútbol criollo, su popularización y el apogeo del amateurismo hasta 1931. Desde allí, con la llegada del profesionalismo, la historia se cuenta década por década.

Otra parte importante del recorrido estará dedicada al fútbol femenino: el primer partido data de 1913 y se jugó en la ciudad de Rosario; en 1991 se realizó el primer Campeonato de Fútbol Femenino de Primera División A, y en 2019 se concretó la profesionalización. Las camisetas de Betty García, una que vistió en el Mundial México 71 y otra en Racing Club en 1978, forman parte de la exhibición.

El recorrido tiene una sala especial dedicada al mito máximo del fútbol argentino: Diego Armando Maradona. Junto a camisetas y otros objetos pertenecientes al astro, un mural del artista maradoneano SanSpiga se convierte en uno de los selfie-points de la muestra.

La historia de las selecciones argentinas (incluyendo la exhibición de sus principales trofeos) también tendrán un sector específico dentro de la exposición, al igual que la relación del fútbol con la prensa, la política, y la cultura popular. También hay salas dedicadas a los estadios y los hinchas. Y se podrá ver un recorrido audiovisual por la historia del fútbol nacional.

Pasión de Multitudes estará exhibida durante más de ocho meses, en los que se desarrollará una nutrida agenda de entrevistas públicas, charlas, debates, proyecciones de material audiovisual y algunas otras sorpresas que irán presentándose oportunamente.

Hasta el 31 de agosto de 2023.

*Museo Histórico Nacional (Defensa 1600, CABA)

_________________

Télam presenta “Coronados de Gloria”, una muestra fotográfica sobre Qatar 2022

La Agencia Nacional de Noticias Télam y el Ministerio de Cultura de la Nación presentan “Coronados de Gloria”, una exposición fotográfica de los mejores momentos vividos en la Copa del Mundo que podrá visitarse viernes, sábados, domingos y feriados entre el 12 de febrero y el 5 de marzo de 2023 en Tecnópolis.

“Coronados de Gloria” es una selección de las 10 mejores fotos de la cobertura que la Agencia Nacional de Noticias Télam realizó durante el Mundial, desde la desilusión ante Arabia Saudita hasta la coronación heroica en la definición por penales con la selección francesa y los festejos de nuestros jugadores al obtener la tercera copa.

La muestra estará disponible para todo el público y de manera gratuita en la explanada de ingreso de Av. Gral Paz de Tecnópolis, cuyo ingreso es por la av. colectora Juan Bautista de la Salle 4601, Buenos Aires.

_______________

Visitas nocturnas al Museo de Arte Popular José Hernández

Los viernes de 18:00 a 19:00 y de 19:0 a 20:00 h. Reservas. Actividad gratuita incluida en la entrada al museo.

*Museo de Arte Popular José Hernández. Av. del Libertador 2373, Palermo

__________________

Llegan al Bellas Artes tesoros del Museo Arqueológico Nacional de Taranto

taranto bellas artes

El Museo Nacional de Bellas Artes, junto con la Embajada de Italia en Argentina y el Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires, abre al público la muestra “Tesoros del Museo Arqueológico Nacional de Taranto. Griegos y otras civilizaciones antiguas del Sur de Italia”, que presentará en la sala 33 del primer piso 60 piezas exhibidas por primera vez en nuestro país.

La exposición, curada por la directora del Museo Arqueológico Nacional de Taranto (MArTA), Eva Degl’Innocenti, y el investigador Lorenzo Mancini, reunirá vasijas de cerámica, estatuillas, yelmos, monedas, joyas de oro, piezas de orfebrería y objetos vinculados con el culto a los muertos, la guerra y el ritual del teatro, pertenecientes a las colecciones de esta institución italiana, uno de los museos de su tipo más importantes del mundo.

La exposición estará organizada en cuatro secciones: Sección I - Taranto colonia espartana. De la fundación al siglo V a. C.; Sección II – De la edad “felicísima” de Taranto a la conquista romana. siglos IV-II a. C.; Sección III - Ofrendas a los dioses. Aspectos de lo sagrado en la Taranto griega.; Sección IV - Los pueblos indígenas del sudeste de Italia.

Hasta el 5 de marzo de 2023 en la sala 33 del primer piso del Museo, de martes a viernes, de 11 a 20, y los sábados y domingos, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, Ciudad de Buenos Aires.

_____________________

Muestra inmersiva sobre Leonardo Favio

El Centro Cultural Kirchner continúa con el ciclo de exhibiciones que celebran a grandes figuras de nuestra cultura, presentando en esta oportunidad el homenaje a Leonardo Favio (1938-2012) a diez años de su partida. La presente exposición es una invitación a adentrarnos en su mundo a través de archivos muy diversos, además de sus películas, cuenta con fotografías, entrevistas, guiones y material de rodaje inédito para ofrecer un recorrido dinámico de su vida y su obra.

La sala inmersiva presenta Favio, un artista popular, un recorrido de su obra, como director, cantante y actor, por medio de fragmentos de imágenes y sonidos que se repiten y dialogan para recrear un universo único, sensible y humano: el universo de Leonardo Favio. La sala Murmullos: entornos sonoros explora sus vivencias, los recuerdos y diálogos recurrentes en su filmografía y cancionero. En el espacio de la sala se trenzan las relaciones entre esos murmullos que resuenan en el aire para traernos el eco de sus creaciones y una vía sonora de ingreso a su universo personal. La sala Bitácora: huellas de un método se enfoca en la reflexión intelectual, emotiva y creativa presentes en su voz y escritura detrás de escena: guiones con anotaciones en los márgenes, casetes de temas musicales para las bandas sonoras, VHS y fílmicos de referencia, entre otros documentos que dan cuenta de los procesos de trabajo de este gran artista.

Hasta el 26 de marzo. Miércoles a domingo de 14 a 20 horas. Salas de exhibición del segundo piso.

*CCK. Sarmiento 151

_______________________

Llega al Bellas Artes el ciclo de obras espaciales de Raquel Forner

Producida junto con la Fundación Forner-Bigatti y curada por Marcelo E. Pacheco, reúne en el Pabellón de exposiciones temporarias unas 70 obras correspondientes al “ciclo espacial” de la artista argentina, exhibido por primera vez en forma integral.

El cuerpo de obra seleccionado se compone de pinturas de gran formato, litografías, dibujos y bocetos que Forner (1902-1988) desarrolló en las últimas décadas de su destacada trayectoria, a partir de su deslumbramiento y su curiosidad por el tema de la conquista del espacio, que siguió al denominado “ciclo terrestre”, donde refería los dramas de la guerra.

Habrá pinturas de las series Las Lunas, Los que vieron la Luna, Los astronautas, Los laberintos, El Apocalipsis, Piscis, Los terráqueos, Mutaciones espaciales, Del espacio, Los mutantes y Encuentro con astroseres en Ischigualasto, iniciada por Forner tras un viaje al Valle de la Luna en la provincia de San Juan, la última serie en la que trabajaría hasta su muerte, en 1988.

Podrá visitarse hasta el 26 de febrero de 2023 en el Pabellón de exposiciones temporarias del Museo, de martes a viernes, de 11 a 20, y los sábados y domingos, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473 (Ciudad de Buenos Aires).

________________

Natalia Biasioli inaugura Demasiado humano

La artista argentina Natalia Biasioli presenta su exposición individual Demasiado humano en Trilogía, el espacio de exhibiciones pop up de Home Hotel Buenos Aires, que se podrá visitar con entrada libre y gratuita de 8:00 a 21:00 en Home Hotel, hasta el 15 de marzo de 2023 inclusive.

Demasiado humano reúne un conjunto inédito de piezas escultóricas realizadas en cerámica durante los últimos dos años, que constituyen una serie concebida especialmente para la ocasión. En esta oportunidad, la artista traslada las figuras de su pintura a obras imponentes creadas en arcilla. Así, encuentra en el barro un recurso plástico en donde emerge un universo de aves.

La obra pictórica de Natalia Biasioli también estará presente en una intervención de sitio específico en donde se entrecruzan, sobre ventanales de gran escala, la naturaleza del entorno con la naturaleza de la pintura. De esta manera, la obra conquista el espacio y se hace visible desde el interior del ambiente y desde los agrestes jardines.

Quienes visiten la exhibición, podrán apreciar la obra en todos los espacios comunes de Home, multipremiado como mejor hotel boutique de Latinoamérica, que esconde uno de los jardines secretos más destacados de la Ciudad.

*Home Hotel Honduras 5860, Palermo, C. A. B. A.

_________________________

Lumen

El Museo Marco La Boca y la Fundación Tres Pinos anuncian la próxima exposición “LUMEN”, de la artista argentina Carola Zech, con el acompañamiento curatorial de María Teresa Constantín.

LUMEN agrupa un cuerpo de obra donde el concepto de colorespacioforma establece un diálogo directo con la arquitectura del museo. En este contexto, la muestra agrupa diversas materialidades, procedimientos y nuevas posibilidades con el entorno y en particular con el transeúnte del barrio de La Boca. La exhibición nos invita a imaginar distintas capas y transparencias que se adhieren al cuerpo del museo. La puerta de entrada y la lucarna como obras en sí mismas y objetos de arte contemporáneo, evidencian prismas y destellos que son activados en la corporalidad de lo senso-perceptivo. Hasta el 13 de febrero.

*MARCO- Museo de Arte Contemporáneo de La Boca. Av. Almirante Brown 1031, C. A. B. A.

__________

Nómade, la nueva exposición del Museo Nacional del Cabildo

Puede visitarse de miércoles a domingos de 10.30 a 18, con entrada libre y gratuita, en el Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo.

El Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo inaugura Nómade, una nueva exposición que recorre en clave feminista la prolífica obra de Léonie Matthis (Troyes, Francia, 1883 -Turdera, Argentina, 1952).

Con la curaduría de Jimena Ferreiro, la asistencia curatorial de Florencia Baliña y María Laura Pérez Veronesi, y el acompañamiento del equipo del Museo del Cabildo y la dirección nacional de Museos, la exhibición reúne un conjunto de pinturas, grabados, dibujos, bocetos, fotografías y documentos provenientes del acervo familiar y de las colecciones del Museo Nacional del Cabildo y del Museo Histórico Cornelio de Saavedra.

Hasta el 26 de marzo de 2023.

*Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo, Bolívar 65, C. A. B. A.

____________

Actividades de febrero en el Museo de Bellas Artes

Continuando con las actividades accesibles que ofrece el Museo todos los meses, el miércoles 15 y el domingo 19 de febrero, a las 18, se llevará a cabo la visita “Navegando en Lengua de Señas Argentina (LSA)”, en la que diferentes cuadros de grandes artistas permitirán viajar en el tiempo, conocer sus historias y apreciar sus diversas maneras de pintar. Además, el miércoles 22, a las 18, habrá recorrido destinado a la comunidad sorda e hipoacúsica por la muestra temporaria “Raquel Forner. Revelaciones espaciales. 1957-1987″.

Y para acercar a chicas y chicos al Bellas Artes, habrá nuevos encuentros de los ciclos “Sueño de una tarde en el Museo”, con narraciones de cuentos a partir de obras de la colección (sábado 18 y domingo 19 de febrero, a las 17); y “Misión espacial: Forner”, que permitirá conocer a los astronautas, astroseres y mutantes que imaginó Raquel Forner (martes 14, sábados 11 y 25, y domingos 12 y 26 de febrero, siempre a las 17).

Este mes, además, vuelven las visitas guiadas “Obras destacadas”, que ponen en foco piezas de la colección, vinculándolas con otras exhibidas para profundizar en su análisis plástico, y su contexto artístico, histórico y cultural. Los martes 14 y 28, a las 18, se ahondará en tres etapas diferentes de la producción del artista argentino Emilio Pettoruti. En tanto, Edgar Degas, Camille Pissarro, Paul Gauguin y Auguste Rodin, grandes maestros del arte francés del siglo XIX, serán protagonistas los jueves 16 y 23 de febrero, y el 2 de marzo, siempre a las 13.

Otro de los regresos de febrero es el taller de dibujo para adolescentes y adultos “Bocetos guiados”, que, en esta oportunidad, invita a trabajar en la sala donde se exhibe la muestra de Raquel Forner. Será el jueves 16 a las 18; y el sábado 18 de febrero, a las 16.30.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473

____________

Rostros del crimen

La exposición se compone de una serie de retratos de autores argentinos del policial y el género negro que podrán encontrarse en las salas Leopoldo Lugones y María Elena Walsh y en la Plaza del Lector Rayuela.

Mediante estos rostros, la muestra se propone entender la narrativa policial y de género como un modo de pensar la actualidad y reconocer a sus autoras y autores como observadores críticos de la misma. El escenario de la Biblioteca Nacional resulta ser el encuadre adecuado, puesto que los crímenes de papel encuentran aquí su lugar natural de acogimiento.

La muestra fotográfica organizada por la Biblioteca Nacional fue ideada por Damián Vives bajo la lente de Alejandro Meter y la coordinación de Nicolás Ferraro.

La muestra se puede visitar en las salas María Elena Walsh y Leopoldo Lugones y en la Plaza del Lector Rayuela de la Biblioteca Nacional hasta el 31 de marzo de 2023 de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y sábados y domingos de 12 a 19 hs. Entrada libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional. Agüero 2502, C. A. B. A.

___________________

Printing R-Evolution, 1450-1500

printing

En el décimo aniversario de su fundación, Ediciones Ampersand presentó, el 7 de diciembre en el MUNTREF, Centro de Arte Contemporáneo Sede Hotel de Inmigrantes, Printing R-Evolution, 1450-1500, una exposición que muestra el impacto de la revolución de la imprenta en el desarrollo económico y social de Europa durante la modernidad temprana. Además, con la exhibición de incunables, la muestra intenta reconstruir la circulación en el territorio argentino de aquellos primeros libros impresos.

Inaugurada en el Museo Correr y la Biblioteca Nacional Marciana de la ciudad de Venecia en 2018, Printing R-Evolution fue visitada por casi doscientas mil personas. A partir de una serie de videos que incluyen imágenes digitales de bibliotecas europeas y estadounidenses, infografías, mapas y gráficos animados, los visitantes pueden acceder a miles de datos sobre el uso de libros, fruto de años de trabajo riguroso por parte de la red internacional del proyecto 15cBOOKTRADE.

Hasta el 20 de marzo de 2023 GRATIS - Sin reserva.

PROGRAMAS CULTURALES

En el marco de la reapertura de la exposición Printing R-Evolution, 1450-1500: La revolución de la imprenta, el área de programas culturales de Ampersand presenta, en colaboración con MUNTREF, los siguientes ciclos a desarrollarse durante los fines de semana de febrero y marzo de 2023.

Se trata de programas inclusivos en diferentes formatos: desde conferencias con especialistas hasta experiencias creativas e interactivas con referentes del mundo de la impresión. Los programas cuentan con la participación de Nora Altrudi, Fabio Ares, Ro Barragán, Belleza Fiorito, Soledad Bohdziewicz, Marcela Borelli, Roberto Casazza, Marcela Coria, Alejandro Dujovne, Tomás Fadel, Gabriela Halac, Ana Mosqueda, Lorena Pradal, Eric Schierloh, Pablo Ugerman, Roberto Vega y Ral Veroni, entre otros.

SÁBADO 11 DE FEBRERO, 16 h:

- Protagonistas de la tipografía colonial de Buenos Aires. A cargo de Fabio Ares

-Raúl Rosarivo y la divina proporción de los incunables. A cargo de Pablo Ugerman

Actividad gratuita. No requiere inscripción previa. Transporte gratuito con capacidad limitada desde las oficinas de Ampersand. Consultar lugares disponibles por mensaje directo a nuestra cuenta de IG.

MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo - Sede Hotel de Inmigrantes, 3er piso .

*MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo Sede Hotel de Inmigrantes, 3er piso. Av. Antártida Argentina s/n, entre Dirección Nacional de Migraciones y Buquebus. Ingreso por Apostadero Naval. Puerto Madero, C. A. B. A.

_______________

José Bedia. Viaje circular

Luego de exhibir en MARCO hace 26 años, José Bedia regresa al Museo para mostrar su retrospectiva con obras de distintas épocas. Se trata de uno de los creadores más significativos de la escena contemporánea latinoamericana desde los años 80, cuya obra se distingue por el estudio de las comunidades primigenias bajo una perspectiva etnográfica y antropológica dentro de su proceso creativo.

La muestra incluye parte del acervo de objetos etnográficos recolectados por el artista en sus encuentros con grupos indígenas. Es la primera vez que en una exhibición de Bedia se establece una conexión entre sus obras y sus vínculos con las culturas ancestrales. Los objetos provienen de África, Oceanía, Sudeste de Asia, América del Sur y México.

Hasta el 7 de mayo del 2023

*MARCO- Museo de Arte Contemporáneo de La Boca. Av. Almirante Brown 1031, CABA

__________________________________

Exhibición Colectiva de Verano en ROSEUM Arte Contemporáneo

exhibicion colectiva verano-Naturaleza muerta de Walter Kerhart _ Acrílico s_tela _ 148 180 cm. _ Año22

La exhibición se propone disfrutar de las obras donde se observan diferentes técnicas, desde las clásicas como lo es el óleo sobre tela, dibujos, objetos escultóricos y una instalación colectiva que será compuesta por quienes la visiten y en colaboración llevar flores para construirla entre todos de manera colectiva.

Cecilia Petasne, Cristobal Berdich, Alexandra Gasparutti, Marcelo Soares Leguineche, Cristian Sabja, Walter Kerhart, Roamina Haiatzanian, Ana Engelman, Marina Ambroj, Silvana Fernández, Kuki Benski y Hugo José Martí.

Podrá visitarse durante todo el verano, hasta los primeros días de marzo 2023.

* Roseum, Perón 1719, dpto. 7 A, C. A. B. A.

______________

La casa invita | Cap. 2. “Las Fiestas”

Smart Gallery comienza el calendario de muestras 2023 con la segunda edición de una propuesta colectiva que busca mostrar a los artistas de la galería en diálogo con artistas invitados. En esta oportunidad, el eje de la exhibición se centra específicamente en las obras como imágenes anacrónicas del arte argentino, capaces de abrir lecturas que disparen en sentidos multidireccionales y nos interpelen desde su propia cualidad estética.

Con este propósito, la curadora Tamara Alarcón Castrillejo incluyó una selección de obras de artistas consagrados dentro de la historia del arte como Antonio Berni, Oscar Bony, Mildred Burton, Juan Grela y Miguel Ocampo. Dichos referentes son los convidados a esta muestra en la que compartirán sala con Natalia Cacchiarelli, Valeria Maculan, Verónica Romano, Elisa Strada, Juan Astica, Julián Prebisch, Hernán Salamanco, Andrés Sobrino y Hernán Paganini. De esta manera la galería oficia como anfitriona de este particular encuentro que los reunirá durante toda la temporada estival hasta el 10 de marzo.

La gran sala de nuestra histórica residencia afrancesada se encuentra abierta al público. En sus paredes una serie de obras de diversa procedencia, tiempo, tema y estilo se acomodan queriendo imponerse sin invadir mucho a sus vecinas. Son imágenes como objetos históricos de una reunión anacrónica de la historia del arte de nuestro país. Una fiesta dialéctica como paradigma de la interrogación histórica, para abrir un vórtice espacio temporal que muestre la exuberante complejidad del arte y nos acerque a la pregunta que ya nos hiciera Foucault y nos recordara Didi-Huberman en su magnífico texto Ante el tiempo (2015. 48): ¿Cuál es la relación entre la historia y el tiempo que nos impone una imagen?

Lunes a viernes de 13 a 19h.

*Smart Gallery - Av. Alvear 1580 - PB. CABA. +54911 23686953

_____________________

Foto y concepto

Herlitzka & Co. Presenta en la sala E la muestra Foto y concepto, exhibición de fotografía que incluye imágenes de Sara Facio, Nicolás García Uriburu, Leandro Katz, Karina Peisajovich, Alejandro Kuropatwa, David Lamelas y Claudio Perna. Se trata de imágenes simbólicamente potentes en las que los artistas plantean desafíos conceptuales y estéticos, desde distintos abordajes: como la escritura en código de Katz o la interpretación del movimiento y la luz en el caso de Lamelas. También con las coloraciones de los años setenta de Uriburu; la investigación sobre las teorías del color de la luz de Peisajovich, y los movimientos y registros de los cuerpos, en los casos de Kuropatwa, Perna y Facio.

* Herlitzka & Co. Libertad 1630

_______________

Antonio Massa. Un obrero de la fotografía

La fotogalería inaugura una exposición dedicada al autor de la emblemática fotografía de Pugliese y el Polaco Goyeneche que, a modo de estampita, protege todos los escenarios de Buenos Aires. Además, Antonio Massa retrató la intimidad de Sandro, logró captar la sonrisa de un joven Charly García y realizó la primera foto de estudio de Soda Stereo, entre muchísimas otras imágenes de la escena musical argentina a lo largo de las décadas y de géneros como el tango, el folclore, la música popular, el pop, el rock y la música urbana contemporánea, que podrán verse en esta extensa muestra que se presenta en el marco de la celebración de los 60 años del Estudio Massa, integrado por tres generaciones de fotógrafos y con uno de los más archivos más importantes del país.

Hasta el 26 de marzo de 2023. Martes a domingos de 14 a 20 horas. Entrada libre

*Fotogalería y Hall Alfredo Alcón (primer piso). Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530), C. A. B. A.

___________________________________

Matriz, exposición de Julián Pesce

Durante todo el verano podrá verse, en el Espacio de Arte AMIA la exposición “Matriz”, del artista Julián Pesce. La exhibición, con entrada gratuita, cuenta con cuatro obras “site specific”; que plantean una relación única con el espacio al ser trabajos artísticos diseñados especialmente para su locación en un lugar en particular.

“Las herramientas que utilizo para escarbar sobre las matrices son un torno eléctrico y amoladora, que le dan una vibración a la imagen que la aleja de la xilografía tradicional”, sostiene el artista a la hora de hablar de su muestra. “El hecho de ser imágenes mediadas por máquinas (dichas herramientas y la prensa calcográfica) establecen un vínculo indirecto entre el artista y las piezas terminadas. A su vez, estas herramientas traducen la vibración eléctrica en imagen. La analogía entre corriente eléctrica y caudal de agua es usual como metáfora cuando se estudia electrónica o electricidad, para entender algo que no se ve pero que se comporta de manera muy similar en términos físicos”, advierte.

De lunes a jueves de 10 a 19, y los viernes de 10 a 16, durante todo el verano. Para ingresar, solo es necesario concurrir con DNI. Entrada gratuita.

* Espacio de Arte AMIA, Pasteur 633 (entrepiso)

____________________

Salvador Costanzo. Abstracción poética

Una exposición para ver en el Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644). A un año del fallecimiento del consagrado artista plástico, la muestra presenta una selección de su producción artística, marcada por la creación plástica transmitida sobre diversos soportes y técnicas, fruto de su alma inquieta y exploradora. El equilibrio, la geometría, la abstracción y los contrastes lumínicos son algunos capítulos de la poética de su obra. Acompañan este recorrido sensorial y poético una selección de artistas visuales que transitaron junto a él diversas etapas de su vida. La muestra podrá visitarse los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h, y sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Entrada general $100 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

_______________

Tres exhibiciones para recorrer en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori

Los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h, y sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Entrada general $100 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis. Las exposiciones son:

● Julio Paz. Narrativa y legado de un imaginario infinito: muestra dedicada al artista que consta de 12 obras de gran formato donadas por el Centro de Studi de Julio Paz en Milán y obras de la colección del museo.

● Salón Manuel Belgrano: se presentan las obras premiadas de la edición 66, 65 y 64 del certamen que premia a artistas argentinos de diversas disciplinas fomentando la trayectoria, la continuidad y la práctica en el arte.

● Salón de Arte Textil: se presentan las obras premiadas de la edición 27 y 26 de uno de los más importantes estímulos a la labor de artistas textiles de todo el país.

_______________

Trayectorias

"Dislocado", por Mariano Vilela

Obras de Silvana Lacarra y Mariano Vilela.

Hasta el 18 de marzo.

*Espacio de Arte Fundación OSDE. Arroyo 807, CABA.

________________

Buenos Aires en imágenes, del río a la ciudad

Muestra en el Museo Histórico Saavedra. El museo puede visitarse los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h, y sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Entrada general $100 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

_____________

Bemberg, las ideas hay que vivirlas

Una exhibición en conmemoración al centenario del nacimiento de la guionista y realizadora María Luisa Bemberg en el Museo del Cine Pablo C. Ducrós Hicken (ubicado en Caffarena 51). La muestra está dedicada a una referente en la historia del cine y exhibe buena parte del acervo que ella donó al Museo. Una colección de retratos de la vida de la cineasta, fotografías de rodajes y proyecciones que dan cuenta de su obra. Además de las imágenes seleccionadas de su filmografía se exhiben afiches nacionales y extranjeros de sus películas y del festival “La mujer y el cine”, que promovió junto a otras importantes mujeres dedicadas al cine nacional, y viñetas de reconocidos humoristas como Landrú y Roberto Fontanarrosa. La exhibición podrá visitarse lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h, y sábado, domingos y feriados de 11 a 20 h. Entrada general $100 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación, y menores de 12 años: entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

_________________

Van Gogh Immersive Art Experience, comienza a sorprender a marplatenses y turistas

Es la oportunidad de meterse de pies a cabeza en la obra del reconocido pintor posimpresionista holandés, literalmente. Será diariamente de 17 a 23 hrs, días nublados desde las 15 y las entradas ya se encuentran en venta.

La exhibición multimedia inmersiva propone acercar a los espectadores a las obras más emblemáticas del pintor, combinando tecnología de vanguardia con piezas diseñadas a la perfección. Así, toda la superficie del salón principal está rodeada de imágenes que los sumergen al interior de las pinturas, que cobran vida fuera del marco a través de proyecciones animadas, propiciando momentos de sorpresa y emoción.

La exposición destaca la experiencia de realidad virtual, además que incluye una serie de decorados inspirados en los cuadros de Van Gogh que permiten tomar fotografías inolvidables y una sala donde las proyecciones de video, acompañadas por la banda sonora, envuelven al espectador y lo transportan a una estética contemplativa y sensorial.

*Salón Las Américas del Hotel Provincial. Av. Peralta Ramos 2502, Mar del Plata

____________________

Verano en el Parque de la Memoria

Este verano aprovechá el aire libre y la vista al río del Parque de la Memoria. Se puede visitar de lunes a viernes de 10 hs a 18 hs y los sábados, domingos y feriados de 10 hs a 19 hs. El horario de la sala Sala PAyS es de martes a viernes de 11 hs a 17 hs y los sábados, domingos y feriados de 11 hs a 18 hs. Entrada libre y gratuita

-Audioguías

Si querés conocer más sobre la historia del lugar, la construcción del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado y el complejo escultórico, podés recorrer el predio con audio-tours. Están disponibles en español e inglés.

-Visitá las exposiciones de la Sala PAyS

Mitos del futuro próximo. De este a oeste y de norte a sur.

Hasta el próximo 5 de marzo, se podrán visitar en la Sala PAyS del Parque de la Memoria las exposiciones Mitos del futuro próximo, curada por Sofía Dourron y Javier Villa, y De este a oeste y de norte a sur, de Ana Tiscornia y curada por Florencia Battiti.

-Recorré el predio en bicicleta: Vení a pasear con tu bicicleta o utilizando las eco-bicis. La estación del Parque de la Memoria es la N° 362. Recordá que no está permitido circular con bicicletas, skates, monopatines o similares por el Monumento. ¡Sí en el resto del espacio!

-CONVOCATORIA - Imágenes con historia

Seguimos convocando a familiares, amigxs y compañerxs de los detenidxs-desaparecidxs y asesinadxs a colaborar con la actualización del archivo fotográfico de la Base de Datos del Parque de la Memoria, que se puede consultar dentro de la Sala PAyS o en este sitio web. Envianos las imágenes a parquedelamemoria.monumento@gmail.com. Junto a ellas, se invita a escribir un breve relato sobre el momento en que éstas fueron tomadas.

*Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Avenida Costanera Norte Rafael Obligado 6745

__________________

Hebe de Bonafini, una madre rev/belada

El Centro Cultural Kirchner reinaugura la exposición Hebe de Bonafini, una madre rev/belada, un recorrido por la vida de la pionera en la lucha contra el terrorismo de Estado y referente de los derechos humanos.

Curada por Ulises Gorini, la exhibición fue inaugurada este año en el Centro Cultural Kirchner con la presencia de Hebe, y se reabre en homenaje a su vida y su memoria.

La exposición cuenta con el emblemático pañuelo blanco de Bonafini, la proyección del video “Los caminos de la vida” y una serie de imágenes de su archivo fotográfico que presentan su periplo vital retratándola desde sus tempranos años en aquella barriada popular bonaerense, su noviazgo y casamiento, el nacimiento de sus hijos, la vida familiar y su tránsito a la lucha política. Se exhiben fotografías emblemáticas de la historia argentina, en vínculo con la Asociación Madres de Plaza de Mayo, organismo central en el pedido de justicia por los crímenes de lesa humanidad.

La exhibición puede visitarse de miércoles a domingos, de 14 a 20 h. La actividad es gratuita y no requiere reserva previa. Hasta el 1 de marzo en la Sala 203.

*CCK. Sarmiento 151

_____________

Materiales Seoane. Entre Galicia y Argentina

Muestra gratuita en el Museo Larreta. Dedicada al artista argentino-gallego Luis Seoane, la exhibición propone un recorrido por su trayectoria y cuenta con más de noventa objetos y obras originales que incluyen óleos, cerámicas, grabados, revistas, libros y materiales de archivo. Está dividida en cuatro bloques temáticos, proponiendo un recorrido que invita a descubrir la polifacética obra de Luis Seoane. Ingreso por Av. Juramento 2291.

_______________

Yantra/Islas

Como parte del proyecto La Línea Piensa Mónica van Asperen y Martín Bolaños exhiben Yantra/Islas. La exposición se compone de dos grandes núcleos que aluden a cada artista.

La instalación Yantra cae en el abismo, de Mónica van Asperen, está integrada por una escultura en acero que dibuja en el espacio un diseño entrecortado de rectas con inserciones de planos de color. La obra se completa con un dibujo sobre el muro de un yantra –un complejo diseño geométrico que alude a las energías del cosmos y del cuerpo humano utilizada en los rituales tántricos– compuesto de triángulos yuxtapuestos y puntos negros cromáticamente irradiantes.

Por su parte, Martin Bolaños —en sus “islas”— explora diferentes modos de representación del paisaje, el conflicto naturaleza-cultura y las relaciones entre arte y ciencia, utilizando materiales como arena, enduido y acrílico.

La muestra forma parte de La Línea Piensa, un proyecto creado por Luis Felipe Noé y Eduardo Stupía destinado a visibilizar a los grandes exponentes que existen en nuestro país en materia de dibujo.

Hasta el 26 de febrero de 2023. Puede visitarse de miércoles a domingo de 14 a 20 h.

*CC Borges. Viamonte 525, C. A. B. A.

_____________

Segundo episodio de Un día en la Tierra

Un día en la Tierra

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires anuncia la apertura del segundo episodio de Un día en la Tierra, programa anual de exposiciones que despliega un discurso integral y holístico dedicado a la necesaria y urgente reflexión sobre el presente de la humanidad y su relación con el planeta. A lo largo de 2022 y en sucesivas inauguraciones, el museo presentará en todas sus salas más de once exhibiciones, hilvanadas a través de esta amplia narrativa, que incluyen tanto exposiciones colectivas de las colecciones públicas del Museo Moderno en diálogo con artistas invitados, como exposiciones individuales, mientras que las plataformas digitales del museo se desarrollarán importantes programas de contenidos artísticos, educativos y sociales.

Exposiciones vigentes:

* Delcy Morelos: El lugar del alma.

* El límite.

* Mónica Giron: Enlaces Querandí.

* Vida abstracta.

* Cristina Schiavi: Órbita cromática.

* Cuerpos Contacto.

* Cuerpos Mutantes.

* Florencia Rodríguez Giles: Sintomario.

* La Chola Poblete: Ejercicios del llanto.

* Cartón Pintado: Baile fantástico.

* Eduardo Basualdo: Pupila.

Linda Matalon: Marcas imborrables es la primera exposición de la histórica artista norteamericana en un museo de Latinoamérica, con curaduría de la directora del museo, Victoria Noorthoorn. or su parte, la joven artista salteña Florencia Sadir expone individualmente por primera vez en un museo de Buenos Aires. Con estas dos exposiciones se completa el programa anual del Museo Moderno, Un día en la tierra, dedicado a la necesaria reflexión sobre el presente de la humanidad y su relación con el planeta.

Días y horarios: Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 19:00. Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00. Martes cerrado.

Las nuevas salas se podrán visitar hasta el 28 de febrero de 2023.

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, C. A. B. A.

_________________________

Fundación Larivière abre sus puertas con la muestra Los sueños de la mujer araña

(Agustín Martínez Castro)

A partir del 15 de noviembre, con la primera muestra seleccionada de su patrimonio, “Los sueños de la mujer araña”, quedó formalmente inaugurado su nuevo espacio en el Distrito de las Artes, La Boca.

Luego de un largo proceso, esfuerzos mancomunados y la sabia tozudez de Jean-Louis Larivière, especialista en fotografía latinoamericana, la colección que lleva su nombre se transforma en un patrimonio común, accesible en el nuevo espacio que se inauguró el 15 de noviembre.

La Colección Larivière está compuesta por más de 3.000 fotografías, desde postales y fotografía vernácula a series, porfolios y obras que combinan técnicas fotográficas con otros materiales y soportes. Se pueden encontrar piezas de fines del siglo XIX hasta la actualidad. Las obras que la integran provienen especialmente de la Argentina, junto con un patrimonio fotográfico importante de México, Perú, Colombia, Chile, Venezuela y Brasil. Asimismo, Cuba, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Guatemala y Panamá tienen presencia en el conjunto general.

La gran cantidad de artistas que integran la Colección abordan –desde sus latitudes, perspectivas y propuestas estéticas– el espacio urbano y sus actores como problema central. Las fotografías de la Colección Larivière son testimonio de los procesos de modernización, las pugnas sociales y la violencia política, las identidades disidentes, la sexualidad, la noche, el consumo, los movimientos de masas, los medios de comunicación.

“Los sueños de la mujer araña” combina temáticas centrales de la colección como el ensueño cinematográfico, reflexiones sobre la feminidad, la nocturnidad y las disidencias sexuales, imágenes de la violencia política y formas de resistencia, que atravesaron Latinoamérica en el siglo XX. El curador es Alexis Fabry, experto de la fotografía latinoamericana y cofundador de Ediciones Toluca.

De jueves a domingo de 12 a 19 hs. hasta el 15 de marzo de 2023. Bono de ingreso $300.

*Fundación Larivière. Caboto 564, Distrito de las Artes, La Boca, C. A. B. A.

____________________

Tocar el velo

Segunda exhibición de Leticia Obeid en Hache, con curaduría de Marcos Krämer. En los últimos dos años, Leticia Obeid produjo un conjunto variado de obras que dan un leve giro respecto de sus proyectos anteriores. En esta oportunidad las piezas que se presentan en la exhibición se detienen en dos aspectos fundamentales de la trayectoria de la artista: el contacto y la superposición. Mediante el acto de calcar y sus derivas, Obeid construye velos, tanto visibles como invisibles, para crear dobles que acercan tiempos, geografías y universos bajo su mano y su atenta mirada. En un paseo a través de grandes dibujos, piezas sonoras y fotografías, la artista entrelaza su propia letra, su propia voz, y hasta su propio cuerpo, con la escritura de los otros. Al calor de estos cruces las piezas de esta exposición ofrecen un matiz íntimo que nos acerca a la experiencia de escribir y de leer a través de la confluencia de sentidos.

La exposición presenta manuscritos calcados de: Alfonsina Storni, Fernando Pessoa, Marcel Proust, Aurora Venturini, Clarice Lispector, Carolina Sanín, César Aira, Jane Austen, Ricardo Piglia, Charlotte Bronte, Alejandra Pizarnik, Mario Levrero, Franz Kafka, J.L.Borges, Emily Dickinson, Jane Austen, Virginia Woolf, Hanna Arendt, Norah Borges, Louisa May Alcott, G.E. Sebald, Oscar Wilde, Xul Solar, Pj Harvey, Leonard Cohen, Sylvia Plath.

Las piezas sonoras corresponden a textos grabados de autoría de la artista y de: Mladen Dolar, Fabio Morabito, Natalia Ginzburg, Mario Levrero, Silvina Ocampo, Marguerite Duras, Walter Benjamin, PJ Harvey, notas sobre René Girard y La divina comedia de Dante; traducción de pasaje de la serie Borgen, Clarice Lispector, Alfonsina Storni, Silvia Molloy, César Aira. Hasta marzo de 2023, de 17 a 21.

*Galería Hache. Loyola 32, C. A. B. A.

_____________________

FIGURITAS. Apariciones futboleras en el arte argentino

Curada por Jesu Antuña, Joaquín Barrera y Marcos Krämer. Se podrá visitar hasta el 2 de abril de 2023.

¿Cómo se vincula el fútbol con las artes visuales?, ¿cómo opera ese cruce de lo popular desde la tragedia, lo sagrado y la exacerbación de las pasiones?, ¿cuál es la relación entre la imagen del ídolo futbolístico y la construcción de la celebridad, la fama y el estrellato?, ¿cuánto soportan los cuerpos de los deportistas, qué expresan, qué cuentan, qué reflejan, qué ocultan?, ¿cómo se manifiesta la mirada pública sobre ellos?, ¿qué imaginería se reproduce a su alrededor? A través de fotografías, instalaciones, pinturas, esculturas, site specific y videos de más de cuarenta artistas, esta exposición se propone abrir estos interrogantes en una discusión que tiene como eje las contradicciones del deporte más amado por las y los argentinxs, en el que convergen los sentimientos populares, los capitales económicos y las identificaciones culturales.

Visita guiada para público general: Jueves 16 de febrero a las 18.30

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, C. A. B. A.

____________________

Ciudades. Sueño y distopía

El Centro Cultural Kirchner convocó a los curadores Julieta Escardó, Gabriel Díaz y Francisco Medail para realizar una exposición de fotografía argentina contemporánea. Luego de un extenso trabajo de investigación y relevamiento y, a partir de una producción realizada por el CCKirchner, se inaugura Ciudades. Sueño y distopía, exposición compuesta por obras de más de 30 artistas de distintas provincias del país.

Tomando como punto de partida trabajos que indagan en los proyectos de ciudad que la modernidad quiso imponer en el siglo pasado, la muestra reflexiona sobre las tensiones y conflictos que atraviesan estos espacios en la actualidad. Al mismo tiempo, abre la pregunta por las ciudades del futuro y el modo en que podemos contribuir a su reinvención.

Salas de exhibición del 5to piso. Hasta el 5 de marzo de 2023.

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, C. A. B. A.

________________

Dos inauguraciones en el Parque de la Memoria, Mitos del futuro próximo y De este a oeste y de norte a sur

Mitos del futuro próximo llega a Buenos Aires luego de haberse exhibido en el Asia Culture Center de Gwangju, República de Corea y conmemora el 40° Aniversario de la Masacre de Gwangju, también conocida como 18 de Mayo. La exposición traza un diálogo entre ese hecho histórico y la dictadura argentina. Curaduría: Sofía Dourron y Javier Villa.

De este a oeste y de norte a sur trae a la artista Ana Tiscornia desde Estados Unidos y tiene como punto de partida su vínculo con la arquitectura y la modernidad. La muestra incluye instalaciones, collages, ensamblajes, pinturas, libros y fotografías que permiten elaborar metáforas sobre los constantes ciclos de construcción, destrucción, pérdida y reconstrucción que sufre la humanidad. Es un trabajo que articula pasado y presente, arte y arquitectura, memoria y olvido, práctica y teoría. Curaduría: Florencia Battiti. Hasta el 5 de marzo de 2023.

Las exposiciones permanecerán abiertas al público de martes a domingos de 11 a 17 y sábados, domingos y feriados de 11 a 18. Entrada libre y gratuita.

*Sala PAyS (Presentes, Ahora y Siempre). Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Av. Costanera Norte Rafael Obligado 6745, C. A. B. A.

________________________

Muestras visuales en El Cultural San Martín

Acceso libre y gratuito de jueves a domingos de 15 a 21.

- La inteligencia de las flores, de Mariano Benavente. Con el propósito de darle impulso al entusiasmo con que Maurice Maeterlink se lanzó a la escritura de “La inteligencia de las flores”, ese texto pagano de comienzos del siglo XX en el que pone en consideración las múltiples expresiones de inteligencia en la naturaleza, comencé a reformular mi vieja investigación con la pintura que desde hace años tiene a las flores como elemento central, dice el artista.

- Costuras del cine nacional, de Jesica La Torre. Como si fuera una casa de muñecas, la muestra invita a un itinerario de ensueño en el que se aprecian réplicas de vestimentas lucidas por las más grandes divas de nuestras películas. Recorre desde 1914 a 1990 y a través de 23 maniquíes a escala se pueden apreciar tanto el diseño como la moldería y el trabajo de realización.

- Iluminación, de Iara Freiberg. Hija de padres argentinos, la artista Iara Freiberg nació en San Pablo. Su trabajo se desarrolló en Brasil y seguramente de ahí proviene el interés por una arquitectura modernista y el espacio público que refleja en la mayoría de sus obras. Las pinturas ilustran una arquitectura despojada, monumental, silenciosa. Los dibujos, en cambio, se centran en los detalles, rincones, pasillos y escaleras. Sus fotografías nos muestran espacios ásperos y solitarios. El uso de la proyección de formas tridimensionales en las intervenciones es recurrente y le permite generar un diálogo entre el espacio elegido y una imagen percibida, virtual.

- Escenas de una pintura, de Gustavo Navas. El sistema devora todo lo que produce y regurgita todo lo que devora. Un terreno baldío en una ciudad es adonde van a parar las cosas rotas; como las restos de un barco naufragado llamado cultura, ahí se desparraman los fragmentos de objetos descartados, despojos de la actividad humana, pero que un juego de infancia llega a resignificar rescatándolos momentáneamente del olvido absoluto, del desinterés por las cosas sin uso.

- Alternativas, de Mariana Luz Torrecillas, Chozy - J.Castellano, Agustín de la Torre y Azul Liwski.

- Universidad, Arte y Territorio. Programa CBC+Vos/ 10 años - Extensión Universitaria CBC - UBA.

- Aquel futuro, de Tony Vacas. Esta exposición es de fotografía, de fotografía documental, social, pero también de sentimientos, emociones, experiencias, aprendizaje, de intenciones, compromisos, ideales… en un lugar y un momento, con personas especialmente significativas en mi vida y de cómo pensábamos y sentíamos el futuro, «aquel futuro».

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551, C. A. B. A.

_______________

“Alejandra Pizarnik. Entre la imagen y la palabra”, en la Biblioteca Nacional

A cincuenta años de la muerte de Alejandra Pizarnik, la Biblioteca Nacional propone una exhibición de manuscritos, dibujos y otras pertenencias que muestran algunas de las facetas menos conocidas de una de las poetas argentinas más rupturistas del siglo XX.

Para celebrar su figura a cincuenta años de su fallecimiento, se presenta un fondo documental que reproduce el laboratorio de la escritora, como sala de montaje donde se despliegan los materiales que construyeron su obra y principios de su poética. Entre los objetos más relevantes se podrán ver su máquina de escribir, manuscritos, libros subrayados y con notas al margen de sus páginas, cartas originales, dibujos, reproducciones y un cuaderno con anotaciones para sus textos.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 30 de abril de 2023, de lunes a viernes de 9 a 21 h y sábados y domingos de 12 a 19 h, con entrada libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional. Agüero 2502, C. A. B. A.

__________

Muestras en el Recoleta

TERRA INCÓGNITA

Renata Schussheim, Emilia de las Carreras, Dana Ferrari, Nazareno Pereyra y Ramiro Quesada Pons. SALA CRONOPIOS

VIRAL MURAL

Artistas: Earth Crusher, Doma, Ale Giorgga, Lu Yorlano, Elliot Tupac, Lacast, Elisa Strada, Fluorencia, Nuria Mora, Tec, Poeta, Malén Pinta, Cabaio, María Noel Silvera, Pum Pum, Unidos Crew, Valeria Calvo, Les soeurs Chevalme, Jorge Macchi y Florencia Aliberti. Curador: Rodrigo Alonso. Diseño de Montaje: Daniel Fischer (Sala 6)

TIPOS Y LETRAS

Tipografía latinoamericana en el siglo XXI. Curadores: Juan Lo Bianco y Fernanda Cozzi (Sala L)

TRAZOS BIOMATERIALES

Esta muestra agrupa proyectos e ideas que emergen de la integración de sistemas biológicos en los procesos de diseño y fabricación que, además, dan lugar a alternativas no convencionales de materialidad y funcionalidad desde, con y para la naturaleza.

Las obras exhibidas fomentan la creación de materiales y sistemas regenerativos que producen un impacto positivo en nuestro planeta. Establecen un marco para la reflexión sobre el uso de los recursos que nos lleve a cuestionar y repensar cómo diseñamos, producimos, consumimos y de qué manera lo hacemos. Curadoras: Heidi Jalkh y Marina Christe

CODIGOLUX

Es una instalación que parte de la investigación del fenómeno cromático de los solsticios y equinoccios que determinan los comienzos y finales de las estaciones. De este modo la sala irá cambiando sutilmente a lo largo del año convirtiéndose en un espacio vivo, tan dinámico y cambiante como las personas que lo habitan.

MATERIA PRIMA

Materia Prima explora e investiga el desarrollo de materiales sostenibles para proyectos textiles. La propuesta visibiliza el impacto desfavorable a nivel ambiental que tienen los procesos productivos y la industria de la moda frente a lo que propone la creación de nuevas materialidades sustentables.

La muestra es una obra colaborativa realizada gracias a la residencia de arte-ciencia SM2 auspiciada por el Centro de investigación en Arte-Ciencia de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y por El Cultural San Martín (CSM) durante el 2019. Además de ser exhibida durante el Noviembre Electrónico (Arg. 2019), ha sido seleccionada para participar del 3D Fashion Week (Perú 2020) y Powwow Fashion Tech Week (Italia 2021).

Artistas: Eliana Laura Guzmán, Franco Moraviski y Emilce Cesarini.

TECNOPOÉTICAS AMBIENTALES. MEDIALAB CCEBA. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y TECNOLÓGICAS

Esta muestra exhibe los seis proyectos ganadores de las dos convocatorias públicas de 2020 y 2021 del programa MediaLab del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), que busca apoyar la producción de obras de artistas radicados en Argentina, estimular la investigación y ser un espacio destinado a la producción, reflexión y formación en torno al arte, en intersección con la ciencia y la tecnología.

Instalación sonora, textiles electrónicos, intervención electro-lumínica, videojuego y entorno inmersivo, holografía y objetos de vidrio soplado, diseñados y producidos mediante técnicas de impresión 3D, son algunos de los variados soportes que se exploran en las obras de esta muestra.

CALLEJÓN DE LOS ELEMENTOS

Es una intervención colectiva en las paredes del Patio del Aljibe realizada por Hernán Borda (CABE), Luciano Gatti (ICE) y Mauro Gauto (SWAM), artistas urbanos con más de veinte años de trayectoria en el arte graffitero junto a tres colegas amigos: Ladyb, Mako, Membs.

Horarios del centro: Martes a viernes, de 13.30 a 22 hs. Sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 hs. Las actividades son de carácter gratuito y algunas requerirán inscripción previa. Mirá la programación completa en centroculturalrecoleta.org

::::::::::::::::::::

DANZA

I Feel You

La destacada coreógrafa argentina Constanza Macras, residente en Alemania llega al Teatro San Martín con su compañía DorkyPark para abrir la Temporada 2023 del Complejo Teatral de Buenos Aires. I Feel You, la obra que presentará, aborda sentimientos complejos como la empatía y la emoción mediados por las actuales formas de entretenimiento. Partiendo de la naturaleza del espacio digital y sus efectos en las relaciones personales, la coreografía se basa en hallazgos neurofisiológicos: la percepción de los movimientos provocados por determinadas emociones de una persona generan las mismas emociones en quien la observa. Realmente “sentimos” con la otra persona en el sentido más estricto de la palabra. Podemos “empatizar” con ella. La coreografía se convierte entonces en una búsqueda de aquello que se activa en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, como resultado de esas “reacciones espejo”.

Intérprete invitada: Constanza Agüero

Cuatro únicas funciones: del jueves 9 al domingo 12 a las 20 horas. Duración: 80 minutos. Plateas Filas 1 a 10 $ 2.500 Filas 11 a 22 $ 2.300.- Pullman $ 1.900

*Sala Martín Coronado. Teatro San Martín. (Avda. Corrientes 1530)

::::::::::

TEATRO

Aven, por Fuerza Bruta

FUERZA BRUTA construyó una nueva sala, la Sala SINPISO, en GEBA. AVEN, un lugar sin piso, es un nuevo show que busca la felicidad. Buscamos ser libres, recrear elementos y efectos de la naturaleza. Una obra lúdica y con una mirada amorosa, que busca recobrar esa belleza que ya nos es extraña y que nos emociona hasta las lágrimas. AVEN será el show más feliz del mundo, y en nuestra casa.

Entradas a la venta en www.ticketflash.com.ar

*GEBA. Julio A. Noble y Figueroa Alcorta

___________________

Brotherhood

Brotherhood es un momento en la vida de siete hermanos, el momento en que los padres comienzan su etapa de deterioro. Los siete enfrentarán la pérdida desde la vivencia que cada uno tuvo como hijo, desde los lugares que ocupan, sus propios miedos, egos, inseguridades, y vivencias. En Brotherhood la enfermedad y la muerte detonan lo establecido, la estructura, los roles, los lazos; y pondrá a prueba la fortaleza de la trama familiar. Todo lo sabido, y aquello de lo que no se habla, explotará ante ellos dejándolos expuestos a la intemperie emocional.

A veces, la sangre no tira; y por eso Brotherhood es el retrato de cada uno de nosotros...

JUEVES 20 HS. Entrada general: $3600. A la venta en PlateaNet

*Teatro Metropolitan Sura - Av. Corrientes 1343

__________________

Pajarita

Una mujer muere víctima de la indiferencia. Sueña que gana una fortuna y vive la vida de una gran señora. Es como Dorothy en el “Mago de Oz”, como Alicia en “El país de las maravillas”. La acción se da entre el sueño, la vigilia, la vida y la muerte. Pajarita se atreve a soñar de nuevo, sumergiéndose desde una mirada actual, en el mundo y la poética de Roberto Arlt. Se pregunta por el amor y homenajea al teatro argentino.

-En la Fiesta del Teatro de CABA: 19 de febrero a las 19 h en El Conti (Av. Del Libertador 8151)

-Reestreno en el Teatro del Pueblo: viernes 3 de marzo a las 20h. Funciones: viernes a las 20h. Entradas: $2500 estudiantes y jub. $2200 gral./ $2000 pasaporte vecino. Por Alternativa

*Teatro del Pueblo: Lavalle 3636 / Teléfono: 75421752

______________

Toño, el príncipe del Abasto

Se trata de un recorrido por las calles del Abasto, donde a través de un sistema de auriculares inalámbricos, el grupo asistente podrá transitar por algunos de los lugares más significativos en la vida de Antonio Castaño, Toño, un inmigrante colombiano que llegó a la Argentina después de haberse criado viviendo en las calles de su Tuluá natal.

En este caso, será el propio Toño quien nos irá revelando algunos de sus secretos más íntimos en torno a su vida y su relación con el Abasto, resignificando el patrimonio cultural y arquitectónico del barrio donde trabaja y habita.

Una historia de superación contada por su propio protagonista en el marco de una propuesta diferente y muy atractiva para ser transitada, que ya había tenido su antecedente con el Recorrido Audiodrama titulado “Zoraida. La reina del Abasto”.

Los grupos son reducidos y se sale con una guía que se encarga de señalar el recorrido y las distintas paradas. Los auriculares con provistos por la propia producción. Para conocer más a fondo a este “personaje”, se recomienda, una vez terminada esta experiencia, completarla con la que sucede dentro de la sala del Teatro El Extranjero.

Hay entradas promocionales para realizar ambas experiencias en conjunto. Esta obra surgió como parte del desarrollo de una propuesta sitespecific en el marco de una propuesta y apoyo de Abasto Barrio Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estreno: 19 de febrero a las 18.30 y la obra a las 20h. Funciones: domingos a las 18.30 y la obra a las 20h

Entrada: Recorrido $ 1.500 y Obra $2000

*Teatro El extranjero: Valentín Gómez 3378, CABA. Teléfono: 39801147

_________________

¡Ay, Camila!

Escrita por Cristina Escofet, protagonizada por Carla Haffar y dirigida por Pablo Razuk la obra cuenta -en primera persona- el punto de vista de Camila O´Gorman quien creyó en un amor prohibido y pagó las consecuencias. El personaje se hizo conocido en la recordada película argentina dirigida por María Luisa Bemberg y protagonizada por Susú Pecoraro, Imanol Arias y Héctor Alterio.

Funciones: viernes a las 20. Entrada Gral: $2500/ Dto: $2000

*Teatro El Extranjero Valentín Gómez 3380, CABA, Argentina.

_________

Canción de carnaval

Lautaro, profesor universitario, viaja con rumbo desconocido e introduce al público en su historia de pareja con Amador, alumno suyo. Ambos lograron construir un amor que sólo quienes estén dispuestos a entregarse por entero lograrían comprender. ¿Hasta dónde se puede llegar cuando el amor es tan profundo y a la vez capaz de conducirnos al deseo de ser poseídos, de fusionarnos con el otro? Lautaro, lo va a contar, entretanto baila una Canción de Carnaval.

Dirigida por Mariano Stolkiner y Sofía Rypka, la pieza fue escrita por Ignacio Torres y es protagonizada por Luciano Crispi quien encarna a Lautaro.

Funciones: sábados a las 20h. Entrada: $ 2.500,00. Compra de entradas.

*Teatro El Extranjero: Valentín Gómez 3378. Teléfono: 3980-1147

___________

La calle vacía

Humanidades visualizadas en baldosas blancas y negras. Lo que ocurra detrás de puertas y ventanas imaginarias, será de una realidad contundente. Juan Ferro y Dylan, se conocen, accidentalmente, en la estación de un Metrobus. Dos seres especiales, flotando entre la realidad y la ensoñación, sobreviviendo entre alegrías y pérdidas. Tal vez, la misma existencia se vea interpelada, sin importar tiempo y lugar.

De Hugo Asencio

Desde el 11 de febrero, los sábados 17.30 hs hasta el 1° de abril. Entrada $ 2200 en Alternativa. Duración: 60 minutos. Sala climatizada

*TEATRO EL TINGLADO. Mario Bravo 948 - CABA

___________

Los años

Los años es una coproducción entre Ruhrtriennale, Münchner Kammerspiele, HAU Hebbel Am Ufer, Künstlerhaus Mousonturm y Complejo Teatral de Buenos Aires. Con el apoyo del Goethe-Institut. Cuenta con la actuación de Mara Bestelli, Marcelo Subiotto, Bárbara Massó, Paco Gorriz y Julian Keck; músico en escena: Diego Vainer. Escrita y dirigida por Mariano Pensotti .

A partir del sábado 25 de febrero, funciones de miércoles a domingos a las 20.30 horas. Valor de las localidades: Platea filas 1 a 10 $ 2.500, filas 11 a 22 $ 2.300; pullman $ 1.900; miércoles $ 1.300. Última función: domingo 23 de abril.

*Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530).

_________________

Las caras del dolor

Una obra sobre conocer una historia, desde el género del suspenso. Una pieza que atraviesa lugares como la memoria, los miedos y la salud mental, para descubrir aquellas heridas y sombras que permanecen escondidas.

Dramaturgia y dirección: Guido Inaui Vega y Antonella Van Ysseldyk

Desde el 4 de febrero. Sábados 20.30 hs. Entrada general: $2500. A la venta en Alternativa Teatral

*El Método Kairós Teatro - El Salvador 4530

__________________

Vistiendo sombras

La soledad empuja a huir de ella a través de los otros que somos o que habitan en nosotros. La idea de la muerte, de la que en solitario no se escapa, se entrelaza con la vida y ambas se confunden. ¿En cuál de los mundos está el sujeto verdaderamente? Ni siquiera él lo sabe.

De Gustavo Andrés Rocco. Intérprete: Lucas Foresi.

Viernes 10 a las 21:30 y sábado 18 de febrero a las 19:00 horas. Las entradas se pueden conseguir través del portal Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

* Teatro Border (Godoy Cruz 1838)

___________________

Un cielo gris

Después de muchos años, Marcos acepta la invitación de su hermano Lucas para pasar unos días en su casa de campo. Sus esposas, Jimena y Carla, los acompañan. En el transcurrir de la noche, se revela una verdad que los une y los enfrenta. Un descubrimiento familiar dispara todos los fantasmas y cuentas pendientes del pasado. Lucas, Carla, Jimena y Marcos son arrojados a las arenas movedizas de un futuro incierto, donde los límites, propuestos por los valores y principios sociales, se diluyen.

La obra, ligada al realismo sucio, navega entre los fantasmas de aquellos padres cuyos hijos cometieron un acto de violencia de género, entre las relaciones familiares, el amor, la crueldad, la idea de justicia, los principios sociales y los límites de la moralidad.

De Miguel Forza de Paul, dirigida por Paula Bartolomé.

Todos los sábados de marzo a las 21 hs. y los sábados de abril a las 18 hs. Entradas: $2500 / Jub. y est.: $2200 / Alternativateatral o en boletería. Duración: 60 min. Público: +13 años

*Patio de Actores (Lerma 568, CABA).

___________________

De Interpretatione

Un intérprete pone en tensión el devenir del tiempo y las ausencias: decide salvar el tiempo a través de la confesión de sus puestas pasadas, sobre obras de Antón Chejov. ¿Cómo puede interpretarse un texto sin traicionar a su autor? El ser-en-el-mundo desplegado ante el texto: su memoria y recuerdos, su vínculo con el pasado, su presente y futuro, y la ruptura de lo cotidiano, que permitirán el desarrollo de ese ser-en-el-mundo, bajo la modalidad de poder ser.

Marcelo Savignone presenta De Interpretatione, basada en la filosofía de Paul Ricoeur. Un ensayo poético sobre la interpretación de los textos y la relación con su autor.

Las funciones son los sábados de febrero a las 22 horas. Localidades: $1500. Entradas por Alternativa

*Teatro Belisario - Av. Corrientes 1624

_____________________

Las Algas

Una actriz quiere volver a respirar poesía. Llama a un director para armar un espectáculo. Le pide que sea sobre Alfonsina Storni pero que sea una comedia.

Dramaturgia y dirección: Dennis Smith

Únicas 6 funciones desde el 4 de febrero. Sábados 20 hs. Entrada general: $2000. A la venta en Alternativa Teatral

*El Camarín de las Musas - Mario Bravo 960

_________________

Cemento

¿Qué música puede quebrarte? ¿Cuántas formas tenemos de morir? ¿Puedo morirme en tu boca? A través de distintas cartas, la obra narra una historia de desamor entre dos hombres que transcurre en los 80′s. Una banda interpreta en escena canciones reconocidas de la época. Cemento es una obra epistolar, una despedida, un poema sobre la pérdida, un viaje íntimo y doloroso hacia el pasado, cuando no existen otros tiempos posibles.

De Consuelo Iturraspe

Viernes de febrero y marzo, 20 horas. ENTRADAS

*ESPACIO CALLEJÓN (Humahuaca 3759)

________________

Mi madre, mi novia y yo

La comedia trata sobre los conflictos que tiene un joven solterón a la hora de presentar a su novia con su posesiva madre. Sebastián Presta encabeza esta desopilante comedia donde interpreta a Fernando, un eterno solterón, que por primera vez le presentará su novia (Victoria Almeida) a su avasallante madre (Graciela Tenenbaum). La noche traerá sorpresas y secretos revelados, que en medio de situaciones disparatadas, llevarán a cada uno de ellos hasta el límite. En una Noche Buena, que quizás no resulte tan “buena”, los vínculos familiares y amorosos tomarán la escena. ¿Pueden el amor de madre y el amor de pareja coexistir? Dejar el nido nunca fue fácil… pero quedarse, tampoco.

La obra estuvo nominada en 4 ternas de los premios ACE: Mejor Comedia, Mejor actriz en Comedia a Graciela Tenenbaum, Mejor actor en comedia para Sebastian Presta y Mejor dirección para Diego Reinhold.

Funciones: Miércoles 20 hs / Jueves 20 hs / Viernes 21 hs / Sábados 19.30 hs y 21.30 hs / Domingos 20 hs

Las entradas se pueden adquirir por Plateanet y en la boletería del teatro

*Sala Picasso - Paseo La Plaza

__________________

Queremos ir al Tibidabo

La obra relata la historia de Marta y Eli. Dos hermanas que de un día para otro se ven obligadas a afrontar y convivir con el Alzheimer que padece su madre. Marta, más joven, aún vive con sus padres en el domicilio familiar mientras acaba un máster en una Universidad. Eli, la hermana mayor, ya se fue hace años de la casa y tiene su vida organizada. Las dos hermanas, en un acto de ternura e inconsciencia, deciden ocultar dicha enfermedad a sus padres con el fin de mantener la felicidad de éstos. Esta decisión trae consigo situaciones complejas que las hermanas salvan como pueden, y nos dejan anécdotas y momentos de gran comicidad y otros de mayor nostalgia y tristeza.

La dramaturga catalana Cristina Clemente refleja en esta obra teatral de una forma única y original cómo la enfermedad de alzhéimer afecta directamente al entorno familiar de la persona que lo padece. Pero lo hace apostando por el buen humor ante la adversidad y con una mirada esperanzadora y optimista a pesar de todo.

Este espectáculo forma parte del evento: 11º Festival Temporada Alta en Buenos Aires (TABA).

Dirección: Natacha Delgado

Viernes 10 de marzo a las 21 h. ENTRADAS

*Timbre 4. Boedo 640

_____________

Una casa llena de agua

El jueves 2 de febrero a las 22.15 hs, se realizará en el Metropolitan Sura, la primera función de la temporada de Una casa llena de agua, la primera obra de teatro escrita por Tamara Tenenbaum, protagonizada por Violeta Urtizberea, con dirección de Andrea Garrote y producción general de Compañía Teatro Futuro.

En plena década del 90, una joven estudiante de Biología entra a trabajar como niñera en la casa de una familia acomodada. Entre peluches y frascos de compota Milena le irá contando a Angie, la bebé que cuida, su vida en tiempo real: sus miedos, sus romances, sus fantasías y el nudo en el que todas esas líneas se cruzan, la pregunta por un futuro incierto.

Jueves de febrero - 22.15 h. Entradas $3800, en venta a través de PlateaNet

*Metropolitan Sura, Av. Corrientes 1343

_______________

Pieró, un musical para toda la familia

“Pieró” es un musical lleno de canciones y magia, que toma para inspirarse a tres prototipos de la comedia dell’arte para contar con suma ternura y simpatía una historia de amor universal en un pueblito de Italia. Allí Pieró y Colombina, que se conocen desde pequeños, viven en dos casitas blancas y su latente amor espera siempre encontrarlos; pero la llegada de Palettino trunca el destino y comienzan los desencuentros. El amor ideal, el amor no correspondido, el amor en sus tantas formas, las vueltas del amor, el amor posible; la aceptación y el rechazo; la experiencia vital de amar y ser amado urden la trama en los caminos de estos bellos y divertidos personajes recreados en títeres manipulados por los intérpretes. Una chispeante propuesta musical para deleitar a grandes y chicos por igual, con música en vivo.

De Guus Ponsiöen, basado en “Perô ou les secrets de la nuit” de Michel Tournier. Dirección Gastón Marioni.

Por primera vez en idioma español, llega a la Argentina, en coproducción suizo-argentina, el estreno de un musical para toda la familia, convertido en un clásico del repertorio del teatro musical europeo, representada y aclamada en múltiples escenarios de todo el mundo. Traducida al español por Jorge Arbert, con letras de Jorge Arbert y Hernán Matorra, con dirección musical de Hernán Matorra, en versión y dirección de Gastón Marioni, presentada por Dalang&Co y PieróUnited, con el apoyo de la Embajada de Suiza.

Gabriela Genovese, Hernán Matorra, Frida León Beraud, Jorge Arbert, Julia Nardozza y Luciano Mansur interpretan una partitura exquisita que desarrolla los vericuetos y vaivenes de los personajes que se despliegan en un doble juego entre el teatro físico, el teatro musical y el teatro de títeres.

FUNCIONES: Febrero, todos los miércoles 19:00 horas / Marzo, domingos 5, 12 Y 19, 16:00 horas. ENTRADAS $ 2.500.- por PLATEANET y en la boletería del teatro.

*Teatro El Picadero. Enrique Santos Discépolo 1857

____________

Canción de Carnaval

Lautaro, profesor universitario, viaja con rumbo desconocido e introduce al público en su historia de pareja con Amador, alumno suyo. Ambos lograron construir un amor que sólo quienes estén dispuestos a entregarse por entero lograrían comprender. ¿Hasta dónde se puede llegar cuando el amor es tan profundo y a la vez capaz de conducirnos al deseo de ser poseídos, de fusionarnos con el otro? Lautaro, lo va a contar, entretanto baila una Canción de Carnaval.

Dirigida por Mariano Stolkiner y Sofía Rypka, la pieza fue escrita por Ignacio Torres y es protagonizada por Luciano Crispi quien encarna a Lautaro. La obra indaga en la pregunta: ¿Hasta dónde se puede llegar cuando el amor es muy profundo? Responder implica conocer la historia de este personaje que tiene más de una sorpresa para descubrir.

Estreno: sábado 11 de febrero a las 20h. Funciones: sábados a las 20h. Entrada: $ 2.500,00

*Teatro El Extranjero. Valentín Gómez 3378. Teléfono: 3980-1147

____________________

¡Charleston!

¡Charleston!, comedia de enredos adaptada y dirigida por Pablo Ocanto, nos cuenta sobre Dorita de la Vega, una joven moderna amante del boxeo, del cigarrillo y que además toca la batería. En 1920, mujer y batería ya parecían palabras socialmente incompatibles y un gesto soberano de rebeldía, he allí la principal característica de la bella joven. Don Remo de la Vega, padre de Dorita, intenta convencer a su hija para que contraiga matrimonio con el joven Joaquín Mattiore, quien terminó sus estudios en Europa. Esta propuesta de don Remo ha generado un verdadero alboroto en la casa de La Vega.

Divertidas situaciones que transcurrirán envueltas en muchas risas, baile, amor y desamor. Personajes muy característicos que al ritmo del Charleston cautivarán al público función tras función.

Jueves a las 21:30 horas, se presentará todo febrero y marzo. Las entradas se pueden conseguir a través de Atrapalo, Plateanet o en la boletería del teatro.

*Teatro Multiescena CPM. Av. Corrientes 1764.

____________________

Ya no pienso en matambre ni le temo al vacío

Mediante un humor que muta fácilmente en erotismo y poesía, Patricio Abadi presenta esta serie de monólogos de su autoría, donde la felicidad es una ráfaga inasible y el deseo un mecanismo tan complejo como irracional. La acción sucede en Carnevil, una carnicería existencial, donde confluyen una diversidad de personajes, frágiles, verborrágicos y pasionales.

Escrita y dirigida por Patricio Abadi

Sábados 22:30 hs. Desde el 18 de Febrero al 25 de Marzo. Entrada general: $2000. Venta online: www.timbre4.com

*Teatro Timbre 4 - Boedo 640 -

____________________

La mirada de quién

En un cuarto de algún hotel en la selva misionera, un grupo de bichos urbanos con obsesiones artísticas y vínculos enviciados, intenta llevar adelante la filmación de una película. Casi invisible, convive con ellos Anahí, una mujer nativa que ocupa la habitación como forma de protesta por una demanda de tierras. Obligados a mirarse entre sí, avanzan a los tumbos, como encerrados en una habitación caleidoscópica que mezcla todas las miradas en un punto infinito. En ese punto último donde ya no hay ley, pero sí poesía.

DIRECCIÓN: Pablo Chao. AUTORÍA: Alejandro Schiappacasse

Funciones: Jueves a las 21 horas. Localidades: $ 2.300.- generales / Con descuento $ 2.000.-Venta por Alternativa teatral

*Espacio Callejón – Humahuaca 3759 – CABA

________________

Rota

Una mujer pugna por reconstruir su existencia tras la muerte de su hijo, quien se suicidó luego de matar a su novia. En su soledad, intentará rearmar el rompecabezas de su cuerpo. De la mano del recuerdo se despliega el sin sabor de la pérdida. Al detenerse, en ese instante, vislumbra su rotura. Esta madre intentará encontrar algo de amor, de comprensión, como cualquier otra mujer. Sólo el empoderamiento de su búsqueda podrá enfrentarla con quienes la juzgan.

Escrita por Natalia Villamil, con actuación de Raquel Ameri y dirección de Mariano Stolkiner.

Obra ganadora del Premio a la Producción del CTBA+Banco Ciudad. Texto ganador del Primer Premio de Autoras del INT. Premio ACE “Mejor actriz en obra para un solo personaje”. 3 nominaciones Premios Luisa Vehil. Declara de Interés por la Defensa y Promoción de los Derechos de la Mujer por la legislatura de CABA

Funciones: Martes a las 20:30, hasta el 21 de marzo. Localidades a través de Plateanet Valor de localidades: $ 3.600.- (Ver promociones)

*Paseo La Plaza – Sala Picasso. Av. Corrientes 1660

________________

Fiesta en el jardín

Basada en los cuentos de Katherine Mansfield, Fiesta en el jardín es una obra sobre el presente de quienes nacimos en los noventa. De una generación que intenta construir una mejor manera de vivir el momento y avanza con miedo a que todo termine dejándola afuera de esa fiesta cuyas luces siempre brillan lejos. Haciendo equilibrio entre el deseo de libertad y el miedo a la soledad, nuestra generación se asoma a un agujero negro en el que Mansfield, cien años atrás, también vio perderse a sus contemporáneos.

Dirigida por Mora Monteleone y María Sevlever

Viernes y sábados a las 21h hasta el 11 de febrero. Sala 3. Duración: 80′. Entrada: $1500 a través de tuentrada.com.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1151

______________

Love me

Esta obra es la continuación de Fuck me y se presentará los sábados y domingos de febrero a las 21 h, en el Centro Cultural 25 de Mayo. Estas dos versiones y las anteriores son parte del proyecto “Recordar para vivir”, basado en construir una obra inacabable sobre mi vida en la que yo soy mi propio objeto de investigación. Reserva de entradas desde la web.

*CC 25 de Mayo. Triunvirato 4444

______________

Amores de plaza

Cuatro historias de amor que se enlazan en una plaza porteña, donde un sin fin de personajes te harán disfrutar de una experiencia romántica, acompañada de risas y un maravilloso juego musical. ¡Te esperamos!

La obra Amores de plaza es una producción de Guilarte Producciones y La Pata Rota que acercan esta historia de entremeses escrita por los hermanos Alvarez Quintero y Marian Fernandez. En el mes del amor, es ideal para disfrutar una exitosa comedia romantica que te conquistará de principio a fin.

En su segunda temporada, realizaran solamente dos funciones, domingos 19 y 26 de febrero, a las 20:00 horas. Las entradas están a la venta a partir de $2.000. COMPRA TUS ENTRADAS

* Teatro La Mueca (Jose A. Cabrera 4255, CABA).

_______

Lola Mora, un ángel audaz

Los últimos días de Lola Mora anciana, enferma y pobre. Esa mujer cuya vida estuvo guiada, por la pasión, el deseo, la curiosidad y el hacer contra todo prejuicio moral o de género, termina sus días sola en una habitación. Y allí… la memoria que vuelve y se apersona en momentos cruciales, en conversaciones esenciales.

La obra aborda temas de urgencia nacional, invisibilizados no sólo de la agenda pública, sino de los debates en el propio campo cultural. La vejez para el Estado. La vejez en el arte. Las condiciones de trabajo y de supervivencia del artista en Latinoamérica. La autonomía económica y social del género femenino. Las consecuencias personales derivadas de un Estado que no asume el rol social del arte.

Dirección escénica de Leandra Rodríguez

Domingos a las 20 h. hasta el 5 de marzo. Entrada gral: $ 2.000. Estud y Jub. $ 1.000. Reservas. Duración: 85 minutos

*Teatro Payró. San Martín 766 - CABA

__________________

Ciclo de Artes Escénicas de la CNB junto al Instituto Nacional del Teatro

Por segundo año consecutivo, la Casa Nacional del Bicentenario y el Instituto Nacional del Teatro presentan este ciclo de espectáculos para disfrutar en el patio de la Casa. Tres obras teatrales provenientes de Provincia de Buenos Aires y de CABA, que realizarán funciones al aire libre, a la hora de la caída del sol.

Las funciones se llevarán adelante el sábado 25 de febrero y viernes 3 y 10 de marzo a las 19. El ingreso se realizará por orden de llegada.

PROGRAMACIÓN

-Sábado 25 de febrero. INESTABLE, DE SUTOTTOS

Este espectáculo del dúo Sutottos toma como eje el miedo y sus derivados; paranoias, fobias, obsesiones y ansiedades. Una puerta mal cerrada o la humedad en una pared son puntos de partida que conducen a la neurosis y que terminan atrapándonos en nuestros propios temores. Inestable es una sucesión de estados de ánimo que nos hace confundir los límites entre lo real y lo irreal.

-Viernes 3 de marzo. UNA

UNA es una voz que cuenta. El pretexto es una banal observación que viene de afuera: la constatación de un detalle físico de por sí insignificante que se transforma en un evento único y perturbador para analizar las dudas de la existencia.

¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo los veo? ¿Cuántos personajes somos? Abandonar las cien mil máscaras para ponerse UNA. Pero la transformación esconde un riesgo: en la búsqueda del uno nos descubrimos ninguno.

-Viernes 10 de marzo. LO ÚNICO ÉPICO AQUÍ LO HEMOS ROBADO

“Cuando sea grande quiero comprar esa empresa de ladrillos de plástico, para construir universos que floten en el fin del mundo”. Es una obra episódica que intenta desentrañar la idea de un posible fin del mundo desde una dramaturgia poética y la construcción de imágenes mediante el uso de objetos particulares.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985.

_____________________

Dan Breitman presenta su nuevo unipersonal

Dan Breitman llega al Paseo La Plaza protagonizando su nuevo musical “Yo quería un musical, y qué?”, escrito por Dan Breitman, Darío Jalfin y Virginia Magnago. Una historia autorreferencial que cuenta los avatares de un niño expresivo que soñaba con ser Judy Gardland o Barbra Streisand mientras sus compañeros jugaban al fútbol. Una gran historia para reír y emocionarse, atravesada por bellas canciones. En piano, Darío Jalfin.

Jueves a las 22:15 hs. Localidades: desde $ 3800.- en la boletería del teatro o por Plateanet.

*Teatro: Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza. Corrientes 1660

_________________

Caos hospitalario

Un hospital con estrafalario personal, un día cualquiera donde la mala atención es su día a día, su sala de emergencia recibe la ingrata visita de dos ladrones (uno de ellos herido), una mujer a punto de dar a luz, un vendedor ambulante, una señora furiosa (dueña de un almacén), un constipado, un grupo de piqueteros, entre otras inoportunas visitas.

La alerta tras la cercana llegada de la supervisora sanitaria preocupa al personal médico y la presencia de un policía altera los nervios de los ladrones. Una doctora con días sin dormir tratará de poner orden en todo este caos, ¿lo logrará? ¿O se quedará dormida?

Esta comedia escrita y dirigida por Pablo Ocanto promete arrancarte risas de inicio a fin. Cada personaje se permite introducir al espectador en su imaginación a lo largo de cada trama para mostrarle su “visión de la realidad”, y mediante el proceso podremos experimentar múltiples sensaciones a través de todos los sentidos. ¿estás listo para vivirla?

Viernes de febrero a las 21:15 horas. Las entradas se pueden conseguir por Plateanet, Atrapalo o en las boleterias del teatro.

* Teatro Multiescena CPM (Av. Corrientes 1764).

____________________

La última cinta de Krapp

Un vacío existencial y la espera constituyen dos tópicos esenciales que en esta época se han potenciado hasta el paroxismo. Un personaje desesperado que intenta llenar su vacío.

Autoría: Samuel Beckett. Dirección general: Guillermo Ghio

DOMINGOS A LAS 20 HS. Hasta el 5 de marzo. Entrada general: $1500. A la venta en Alternativa Teatral

*Belisario, Club de Cultura - Av. Corrientes 1624

________________

Mono

A comienzos del siglo pasado, un mono es atrapado y arrancado de su hábitat natural, en el noroeste de África y llevado como prisionero a Hamburgo para ser exhibido en un zoológico. Con mucho esfuerzo logra una hazaña sin igual: llega a tener la formación media de un europeo intelectual. MONO es la adaptación del cuento “Informe para la academia” publicado por Franz Kafka en 1917.

Versión y dirección: Beto Brown. Traducción: Marcos Valls. Actúa: Marcos Valls

La obra participó en el Festival Temporales Teatrales de Puerto Montt 2022 (Chile), en el Festival Internacional de Teatro de Matízales 2022 y en el Festival de Teatro y Música COMFAMA San Ignacio 2022 (ambos en Colombia). En su gira por Uruguay ya visitó Libertad, Fray Bentos, Paysandú y Canelones, entre otras ciudades.

VIERNES 10 y 17 DE FEBRERO 21 HS / SÁBADOS 11 y 18 DE FEBRERO 21 HS. Entrada general: $2000. A la venta en Alternativa Teatral

*Ítaca Complejo Teatral - Humahuaca 4027

____________________

Vuelve Dalia Gutman con Tengo cosas para hacer

Tengo cosas para hacer, es un show contado por una mina normal, con un cuerpo normal, que le pasan cosas normales, y eso lo hace diferente. En este espectáculo Dalia cuenta en voz alta ese diálogo interno que tiene permanentemente con ella misma, y comparte en el escenario todo su delirio: Habla de su vida acelerada, del disfrute, los estándares de vida perfectos pero imposibles de alcanzar, la culpa, la relación con su cuerpo, el complejo y apasionado vínculo con su madre y su hija, la experiencia de ser mujer, los baños públicos, la autoestima, el sexo, y esa lista interminable de cosas que quiere hacer. También nos invita a conocer “GutmannDalia”, un mundo un tanto negador pero hermoso, donde todos podemos ser felices. El show finaliza con el musical de una mina común, que quiere ser feliz a pesar de su neurosis. Es que la propuesta del show es esa: ir al teatro a divertirnos, reírnos de nuestras vidas, alivianarnos, y pasar una noche ESPECTACULAR.

SÁBADOS 21 HS – Venta por Plateanet

*Teatro Maipo – Esmeralda 443, CABA

________________

La Falcón

Es un musical de tango en formato de café concert, ambientado en los años 20 y 30, e inspirado en la vida amorosa de la gran cancionista Ada Falcón, uno de los hitos de las voces femeninas de la música popular argentina, y en su romance secreto con Francisco Canaro. “La emperatriz del tango” con sus luces y sombras, en un viaje a través del tiempo y de sus tangos.

Dirección general: Cintia Miraglia

Funciones: Domingos a las 18 hs. Localidades: $ 2.500.- (Promo 2 x $ 4.000.- las primeras diez reservas). Jubilados y estudiantes: $ 2.000.-

*Teatro El Extranjero - Valentín Gómez 3378 – Abasto. +54 911 4862 7400

_________________

La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus

El protagonista se encuentra en una casa perteneciente a su adinerada familia, ubicada en la cima de un cerro, en la que ha permanecido por los últimos 24 años, trabajando en la tesis que le permitirá graduarse como Filólogo, un Hombre de Letras. Esta tesis intentará confirmar aquel planteo de William Burroughs del año 1966 en el que afirmaba que “el lenguaje es un virus”.

Con esta premisa, el humor atravesará todo el espectáculo, como principal desafío de creación y de metodología narrativa para intentar acercarse a tamaña trama, utilizando y teatralizando elementos retóricos tales como la paradoja, la metáfora, la paronomasia y la dubitación, entre otros.

Contrariamente a los proyectos anteriores donde abundaban los recursos tecnológicos de este combo humorístico (Digital Mambo, Hombres Delay y Digitales anónimos), en este caso han elegido el minimalismo absoluto como recurso escénico respecto de la narrativa. Un hombre adulto, solo, viviendo en un lugar aislado de toda civilización, acompañado por un loro y un sinfín de artefactos y elementos antiguos que parece amar.

Autores: Diego Carreño y Gabriel Wolf. Con: Diego Carreño

Funciones: Viernes a las 22:00 hs. Entrada General: $2000 en boletería del teatro o por Alternativa Teatral Duración: 60 minutos

*El Camarín de las Musas. Mario Bravo 960. CABA

_____________________

Madres

La comedia más divertida sobre la maternidad que fue nominada a 3 premios ACE: Mejor Musical, Mejor actuación femenina en musical por Sabrina Garciarena y Mejor coreografía por María Maxwell continúa en el teatro Metropolitan Sura los días viernes de febrero a las 22 hs en su tercer año consecutivo en cartelera.

Protagonizada por Sabrina Garciarena, Viviana Puerta, Anita Martínez y Laura Conforte.

Funciones: viernes 22 hs y sábado a las 21.30h. Entradas a la venta por Plateanet o en la boletería del teatro.

*Teatro METROPOLITAN SURA. Av. Corrientes 1343

_____________________

La vida extraordinaria

Dos vidas normales. Sin grandes premios, historias trágicas, aventuras inolvidables. Aurora y Blanca son amigas toda la vida. Ambas son de Ushuaia. Aurora es docente, se muda a Buenos Aires, se casa, tiene un hijo, un amante, un marido. Y escribe poesía. Blanca es modista, vive con su madre, su madre se muere, tiene un novio, luego otro, luego otro, siempre sufre. Y también escribe poesía. Dos vidas ordinarias. La amistad y la literatura como la aparición de lo extraordinario. Quizás un milagro. Como la vida.

Una creación de Compañía Teatro Futuro. Valeria Lois y Lorena Vega. Dramaturgia y dirección: Mariano Tenconi Blanco. Música original: Ian Shifres. Narración: Cecilia Roth. Músicos en vivo: Teo Lopez Puccio y Elena Buchbinder

Funciones: sábados a las 22 h y domingos 21 h. Entradas en venta a través de Plateanet. Anticipadas con descuento: $2800 | Generales: $4000

*Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857

__________________

Escritor fracasado

De Roberto Arlt, con la actuación de Diego Velázquez. Dirección: Marilú Marini. Escritor Fracasado es una producción del Teatro Nacional Argentino- Teatro Cervantes.

Lunes 21:00hs

*Espacio Callejón. Humahuaca 3759

____________________

Plantas de interior

Seis personajes peculiares agrupados en un pequeño departamento de microcentro establecen imperceptibles lazos de amor en pequeños gestos cotidianos. A lo largo de un año, algunos de ellos crecen en forma desmedida, otros permanecen inmutables, y otros se dejan marchitar. Plantas de interior es una obra que habla de los pequeños cambios en la vida de las personas, cambios que sólo son perceptibles con el paso del tiempo. Habla del amor que está presente entre ellos, aunque a veces, no lo demuestren lo suficiente.

Desde el 17 de febrero. VIERNES 23.15 HS. Entrada general: $2000. A la venta en Alternativa Teatral. Hasta el 10 de marzo

*Timbre 4 - Boedo 640

______________________

La Madonnita

La historia de LA MADONNITA transcurre a principios del siglo XX en un altillo caluroso del Parque Lezama. Un hombre saca fotos a su mujer y luego las comercializa entre la clase trabajadora inmigrante. En un contexto socioeconómico de crisis, la obra dispara con astucia la pregunta por la mujer, como enigma y objeto de intereses sexuales y económicos.

A través del grotesco criollo, la pieza pone de manifiesto la construcción de posibles masculinidades y a la vez evidencia distintos tipos de violencias ejercidas sobre las mujeres. El personaje de “La Madonnita” se construye como agente pasivo que observa ese mundo opresivo al cual está destinada. La obra pone en primer plano la fricción entre deseo, sexo y poesía con todo el talento de la pluma de Mauricio Kartún.

Interpretada por Natalia Pascale, Fito Pérez y Darío Serantes. Dirección de Malena Miramontes Boim

Funciones: domingos de marzo y abril a las 19.30h. Localidades: $2000 (descuento estudiantes y jubilados $1800) disponibles en Alternativa teatral y boletería del teatro.

*Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027, Abasto, CABA

________________

Los nacimientos

Se trata de una obra escrita por Marco Canale y dirigida por Canale y Javier Swedzky. Con ella se da comienzo a la temporada teatral 2023 del Teatro Nacional Cervantes.

Los Nacimientos narra cómo un grupo de mujeres mayores de la Villa 31 monta una obra de teatro en la que atraviesan América para regresar al lugar donde nacieron antes de morir. Impulsadas por un director –del otro lado de la ciudad– y por María, una anciana boliviana que sueña con reencontrarse con su madre, a la que no ve desde hace sesenta años.

Con la participación de Ramona Escalante, Adelaida Franco, Marta Giménez, Marta Huarachi, Candelaria Ospina, Roberta Reloj, María Rojas, Paula Severi, Flora Solano, Beatriz Spitta, Francisca Vedia, Marco Canale, Javier Swedzky, y el músico sesionista José Tolaba, esta pieza teatral es también la reconstrucción de la desconocida historia de la Villa 31. Desde su origen en 1930 hasta las demoliciones masivas de la dictadura cívico-militar, las topadoras de Domínguez en los años noventa, la entrada del “paco”, el complejo proceso de urbanización, y las pequeñas memorias y luces que tejen esa gran historia olvidada.

Los Nacimientos es así la vida de once mujeres, sus conflictos, canciones y lenguas. El amor por las casas que construyeron, el encuentro con sus muertos a través del pan de los difuntos y su descubrimiento del teatro y el cine (cuyos universos se cruzan) a los 70 y 80 años. ¿Cuáles son los conflictos y potencias que pueden surgir del encuentro entre dos caras de la ciudad que no suelen mirarse? La obra busca ser, en medio de todas las contradicciones, la construcción de una fuerza.

Hasta el 12 de febrero, de jueves a domingo, a las 20 h. Localidades: 900 pesos. Disponibles en Alternativa Teatral y en la boletería del teatro a partir del 1 de febrero. Descuentos a jubilados y estudiantes.

*Teatro Nacional Cervantes. Libertad 815

____________________

Las cautivas

El espectáculo de la Compañía Teatro Futuro estrenado en el Teatro de la Ribera y repuesto en la sala Casacuberta del Teatro San Martín el año pasado, se presenta ahora en el Teatro Metropolitan Sura. En la reescritura que realiza Mariano Tenconi Blanco del clásico de Echeverría, Lorena Vega y Laura Paredes llevan adelante una travesía por la pampa para narrar una historia de amor que se vuelve metáfora de libertad, de literatura, de ficción.

Dramaturgia y dirección: Mariano Tenconi Blanco. Elenco: Laura Paredes y Lorena Vega. Músico en escena: Ian Shifres

Sábados y domingos a las 17.30 horas. Duración: 70 minutos. Localidades a la venta en www.complejotetaral.gob.ar

*Teatro Metropolitan Sura. (Avda. Corrientes 1343)

_____________

Los Miedos

Es un espectáculo teatral siempre distinto. En esta obra el director se encuentra en escena junto a un grupo de artistas compuesto por músicos, actrices, actores e iluminador creando situaciones que no sabemos hacia dónde desembocarán. Más que un show de improvisación es un contacto con lo imprevisible.

En cada función nacen y mueren escenas permanentemente, siempre diferentes, que proponen compartir junto con el público presente, abordándolas con la única certeza de llegar a estadios vitales dentro del escenario. Los Miedos más que un show de improvisación es un contacto con lo imprevisible.

Dirección: Ale Gigena

SÁBADOS 21 HS. Entrada general: $2000. Descuentos para jubilados y estudiantes. A la venta en Alternativa Teatral

*Caras y Caretas 2037 - Sarmiento 2037

___________________

Othelo

Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare, Othelo. En una puesta totalmente despojada de realismo cotidiano.

Adaptación y dirección: Gabriel Chamé Buendia

SÁBADOS 22 HS hasta el 18 de marzo. Entrada general: $3600. A la venta en PlateaNet

*Teatro Metropolitan Sura. Av. Corrientes 1343

______________

La traducción [Prueba 8]

Años 60. Alemania Occidental. Las hermanas Meier son las herederas de una familia perteneciente a la burguesía industrial. Interpeladas por los movimientos latinoamericanos, las hermanas crean un grupo revolucionario y pasan a la clandestinidad.

Escrita y dirigida por Matías Feldman.

Martes a las 20 hs desde el 14 de febrero hasta el 4 de abril. Duración: 120 minutos. ENTRADAS

*Teatro Metropolitan. Corrientes 1343

______________

El funeral de los objetos

La raza humana es la única capaz de sentir amor u odio por un objeto. Todos tenemos objetos y nos constituyen cada vez un poco más. En un mundo en donde la relación con los otros es cada día más compleja, los objetos nos son funcionales como fieles servidores no solo de nuestros sueños y deseos, sino también de nuestras frustraciones, fracasos, miedos e inseguridades. Un grupo de personas bastante particulares y desconocidas entre sí, se dan cita para formar parte de un funeral extraño luego de ver el anuncio en un folleto del subte.

El Funeral de los objetos es una obra de teatro musical que indaga sobre las relaciones entre los sujetos y los objetos. ¿Acaso los objetos nos constituyen? ¿Acaso lo material se nos impone en nuestra subjetividad? Qué pasa con los objetos perdidos o con la incorporación de estos. ¿Acaso podemos en este mundo capitalista y materialista ser situados como objetos? ¿Acaso los objetos nos desnaturalizan?... ¿Acaso yo soy un objeto para los demás?

SÁBADOS y DOMINGOS 21:45 hs

*Centro de Arte Radio City - Sala MELANY. San Luis 1750, Mar del Plata

_____________

Hablar así no es hablar

Un viaje improvisado a Australia reunirá a un grupo de cinco amigos de la infancia, que ahora se encuentran repartidos por el mundo, conectados por videollamada. Nuevas emociones aparecen y hacen temblar los vínculos que los unen ¿Qué es mejor? ¿Dejar el corazón bajo llave o arriesgarse por los deseos? Lo que saben de ellos y lo que creen de los otros no siempre coincide con la realidad… ¿Y si patear el tablero trajera peligrosas consecuencias?

La obra musical Hablar así no es hablar cuenta con la dirección de Milagros Fabian y Paz Garces, quienes además son las autoras de esta original historia. La música es creación de Mariam Rujana, la cual es interpretada por una orquesta en vivo y 8 jóvenes artistas conforman el talentoso elenco.

SÁBADOS DE FEBRERO 19:30 HORAS. Las entradas se pueden conseguir a través del portal Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

*Teatro Border. Godoy Cruz 1838

::::::::::::::::::::

CINE

Ciclo de Cine Ambiental

Todos los domingos hasta el 19/3, desde las 17 h en el Museo de Arte Popular José Hernández. Junto a colectivo #OjoVerde, conformado por organizaciones y personas que, a través de producciones audiovisuales, generan un espacio de reflexión y discusión sobre problemáticas socioambientales y de derechos humanos, se podrá disfrutar de la mejor selección de cine ambiental. Programación.

*Museo de Arte Popular José Hernández. Av. del Libertador 2373, Palermo

__________________________

El tiempo perdido, de María Álvarez

Un grupo de personas se reúne desde hace dieciocho años, en un bar de Buenos Aires, a leer una y otra vez el mismo libro: “En busca del tiempo perdido” de Marcel Proust. Atravesando sus recuerdos y emociones, con gran sentido del humor, el grupo le da a la novela un significado nuevo y personal.

El documental ganó el Premio a la Mejor Película de la Competencia Argentina en el Festival de Mar del Plata y fue exhibido, entre muchos otros espacios y festivales internacionales, en la prestigiosa sala FILM FORUM de Nueva York.

Todos los sábados de febrero· 22 h Comprar entradas

*MALBA CINE · Av. Figueroa Alcorta 3415 · CABA

________________

Cine en el Cultural San Martín

-El ciclo Rockorella presenta: Juansebastián (Diego Levy, 2019)

Viernes 10 de febrero a las 20.30h. Luego de la proyección habrá una charla entre el director Diego Levy y la periodista Corina González Tejedor. Plaza de las Américas. Duración: 70′. Acceso gratuito hasta agotar la capacidad.

Esta película es un viaje íntimo al mundo de Juan Sebastián Gutiérrez, “Juanse”. Al frente de su banda Los Ratones Paranoicos recorrió el mundo y vendió miles de discos. A partir de una experiencia mística decidió dejar los excesos del rock y se convirtió en un fanático seguidor de Jesucristo. Sin embargo, nunca abandonó la música porque para él “el rock es su evangelio”. La película sigue a Juanse en su vida cotidiana y familiar, en la iglesia, en los escenarios, e incluso lo acompaña a visitar al Papa Francisco, pero sobre todo se sumerge en la cabeza de este gran artista que va en contra de lo establecido y que parece necesitar cambiar de forma siempre una vez más.

-El ciclo El Cultural de Culto presenta: El joven Frankenstein (Mel Brooks, 1974)

Jueves 16 de febrero a las 20.30h. Plaza de las Américas. Duración: 105′. Acceso gratuito hasta agotar la capacidad.

El joven doctor Frederick Frankenstein, un neurocirujano norteamericano, trata de escapar del estigma legado por su abuelo, quien creó años atrás una horrible criatura. Pero, cuando hereda el castillo de Frankenstein y descubre un extraño manual científico en el que se explica paso a paso cómo devolverle la vida a un cadáver, comienza a crear su propio monstruo.

-Proyección especial: Argentina, 1985 (Santiago Mitre, 2022)

Viernes 17 de febrero a las 20.30h. Plaza de las Américas. Duración: 140′. Acceso gratuito hasta agotar la capacidad.

Inspirada en la historia del fiscal Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y su joven equipo jurídico, quienes se atrevieron a acusar, a contrarreloj y bajo constante amenaza, a los altos mandos de la sangrienta dictadura militar argentina (1976-1983) en el llamado Juicio a las Juntas de mediados de los años ‘80. Una batalla de David contra Goliat, con los héroes menos esperados.

*Cultural San Martín. Sarmiento 1551

__________________

Ciclo Espacio Documental

Los sábados de febrero se podrá disfrutar de este ciclo único de cine documental en el Centro Cultural Recoleta. Este incluye estrenos de distintas películas nacionales del género. La programación se renueva mes a mes. El ciclo es organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de BA Audiovisual junto a la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y la Fundación Santander Argentina.

*CC Recoleta. Junín 1930

____________

Cine en la Casa del Bicentenario

-Pelota Pulpo

En el marco de la exposición FIGURITAS. Apariciones futboleras en el arte argentino, el domingo 12 de febrero a las 20 se lleva adelante esta función especial de cine en la Casa.

PELOTA PULPO (2018) 63 min / Guión y dirección: Nacho Losada

Una vez al año, desde hace una década, un grupo de amigos se reúne a jugar a la pelota. En aquella esquina que los vio crecer, inauguran una nueva placa conmemorando el encuentro y con una pelota pulpo dan comienzo al partido de fútbol. Las distintas entrevistas construyen la historia que los lleva a mantener su amistad por más de 50 años. Finalmente, en una procesión popular los amigos entregan un símbolo de su niñez a la magnitud de una fogata para fundirse en la eternidad.

- Lockdown Diaries

A lo largo de un año y medio, Jeff Zorrilla filmó obsesivamente escenas de su vida cotidiana durante la pandemia. Aunque rápidamente toma la forma de diario, la película también muta hacia otras formas, como la epistolar, pero siempre desde el collage, desde la superposición y yuxtaposición de figuras, colores y luces. Narrada desde ese sentir melancólico y familiar que aporta la textura del 16mm, Lockdown Diaries explora miedos, ilusiones, desilusiones y especialmente grandes cambios en la vida de Jeff y su familia. Desde la incertidumbre de aquel marzo de 2020, pasando por varias crisis existenciales hasta llegar finalmente a un cambio radical en el proyecto de vida, la película nos lleva por un montaje vertiginoso, conscientemente caótico y a la vez íntimo sobre una de las tantas vidas afectadas por estos tiempos extraños que aún tratamos de entender.

El sábado 11 de febrero a as 19.30, Kino Palais y CNB Cine presentan una función especial con Lockdown Diaries, el nuevo largometraje de Jeff Zorrilla filmado durante la pandemia, rodado íntegramente en 16 mm. En esta oportunidad, el director y su familia estarán presentes en la proyección para charlar con el público sobre la experiencia de hacer un “home movie”.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985.

________

Festival Internacional de Cine Cannábico

La Casa vuelve a ser sede del FICC: conversatorios, debates, talleres de cultivo, gastronomía, exposiciones de arte, espectáculos y mucho más, entre el 15 y el 19 de febrero de 2023.

El FICC surge con la necesidad de ampliar las perspectivas culturales desde un enfoque social y comprometido hacia la temática del cannabis, a través del audiovisual como herramienta poderosa de transformación social, generador de conciencia, reflexiones y comportamientos.

Las obras que se exhiben de todas partes del mundo, contribuyen a superar prejuicios, brindando herramientas e información tanto sobre los usos del cannabis como acerca de las problemáticas que rodean el tema: salud, justicia y derechos humanos.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985.

__________________

En la Sala Lugones

-Trenque Lauquen

Estreno del cuarto largometraje de la realizadora argentina Laura Citarella, que tuvo su lanzamiento mundial en el Festival de Cine de Venecia, punto de partida de un nutrido recorrido por festivales internacionales, entre otros los de San Sebastián, Londres, Nueva York, Viena y Mar del Plata, donde resultó ganadora del Premio al Mejor Largometraje de la Competencia Latinoamericana. A partir del viernes 10 de febrero, siete únicas funciones.

-Amor -el cine de Wong Kar Wai-

Siete largometrajes del genial cineasta hongkonés, en copias restauradas 4K aprobadas por el director de fotografía, Christopher Doyle. Se verán sus títulos más celebrados como Con ánimo de amar, Happy Together y Chungking Express. Del jueves 16 al martes 28 de febrero.

Entrada general $ 900 Estudiantes y jubilados $ 500.- A la venta desde 5 días antes del comienzo del ciclo

*Sala Leopoldo Lugones. Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

___________________________

En el Cine Gaumont

13/2/2023 UN NOVIO PARA MI MUJER 20:00 Juan Taratuto COMEDIA ROMANTICA

09/02/2023 al 15/02/2023 EL NIDO 12:30 Mattia Temponi TERROR

09/02/2023 al 15/02/2023 EL METODO TANGALANGA 14:15 Mateo Bendesky COMEDIA

09/02/2023 al 15/02/2023 PINTANGO 14:15 Rodolfo Pastor ANIMACION/COMEDIA

09/02/2023 al 15/02/2023 LAS FIESTAS 16:30 Ignacio Rogers DRAMA

10/02/2023 al 12/02/2023 y 15/02/2023 (excepto jueves lunes y martes) EL METODO TANGALANGA 18:30 Mateo Bendesky COMEDIA

10/02/2023 al 12/02/2023 y 15/02/2023 (excepto jueves lunes y martes) PINTANGO 18:30 Rodolfo Pastor ANIMACION/COMEDIA

09/02/2023 al 12/02/2023 y 15/02/2023 (excepto lunes y martes) EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER 20:45 Jorge Gaggero DOCUMENTAL

09/02/2023 al 12/02/2023 y 15/02/2023 (excepto lunes y martes) EL METODO TANGALANGA 22:30 Mateo Bendesky COMEDIA

09/02/2023 al 12/02/2023 y 15/02/2023 (excepto lunes y martes) PINTANGO 22:30 Rodolfo Pastor ANIMACION/COMEDIA

09/02/2023 al 15/02/2023 ARGENTINA, 1985 13:15 16:00 Santiago Mitre HISTORICA

09/02/2023 al 15/02/2023 LINA DE LIMA 18:45 María Paz Gonzáles DRAMA

09/02/2023 al 15/02/2023 ZOO – EL DERECHO ANIMAL 20:30 Ernesto Gut DOCUMENTAL

09/02/2023 al 15/02/2023 BAJO MI PIEL MORENA 22:15 José Celestino Campusano DRAMA

09/02/2023 al 15/02/2023 LAS PREÑADAS 12: 15 18:00, 22:00 Pedro Wallace DRAMA

09/02/2023 al 15/02/2023 ALGO QUE PASO EN AÑO NUEVO 14:00 Jorge Pinarello TRERROR/COMEDIA

09/02/2023 al 15/02/2023 EL UCUMAR 16:15 Octavio Revol Molina TERROR

09/02/2023 al 15/02/2023 CANAL 54 20:00 Lucas Larriera DOCUMENTAL

Boleto Oficial Cinematográfico: Público general: $200.-. DESCUENTOS Jubilados y pensionados: $ 100.- Estudiantes terciarios y universitarios: $ 100.- Afiliados de A.A.A., SADOP, ATE, UPCN, SUTERH, AEFYP y SICA: $ 100.-. Personas con certificado de discapacidad: 10% del valor del BOC. Empleados del INCAA: 10% del valor del BOC.

* COMPLEJO GAUMONT, Av. Rivadavia 1635, C.A.B.A.

________________________________________________

Cine + performance en la Terraza

Durante todo febrero, la Terraza del Centro Cultural 25 de Mayo, ubicado en el corazón de Villa Urquiza, se convierte en el epicentro de las noches de verano. Con espectáculos y propuestas culturales gratuitas de miércoles a domingos, este año la programación del espacio gira en torno al amor y las nuevas formas de pensar la ternura. Todos los jueves a las 20 h tendrá lugar allí un ciclo especial que comenzará con la performance de danza Morir de amor, dirigida por Daniela García, antes de cada proyección. El 16/2 será la proyección de Errante Corazón de Leonardo Brzezicki; donde Santiago (interpretado por Leonardo Sbaraglia) es un hombre quebrado emocionalmente que parece no tener ningún tipo de eje. Totalmente a la deriva en su vida personal, vive con Laila, su hija adolescente. Lo que parece ser un verano caótico entre Argentina y Brasil, termina siendo un punto de inflexión en sus vidas y en su relación. Una historia de emancipación y de un hombre que busca amar y ser amado. El 23/2, finalmente, se podrá disfrutar de El libro de los placeres, de Marcela Lordy, una adaptación libre de la novela homónima de Clarice Lispector. Es un drama erótico basado en un juego de seducción, situado en una era de amores líquidos y apatía emocional, que narra el encuentro entre Lóri y Ulisses y los desafíos personales que ambos enfrentan en la aceptación del amor.

__________________

Películas de género, vanguardistas y animadas

Los domingos 12 y 26 de febrero a las 20 h, el Centro Cultural Recoleta se convertirá en sede del Asterisco Festival Internacional de Cine LGBTIQ+, que proyectará una selección de películas que abordan diversas temáticas como las relaciones, la diversidad de género y los cuerpos entre otras. Las entradas se podrán retirar en la boletería del espacio una hora antes de cada función. La actividad fue pensada para mayores de 13 años. A su vez, los días 5 y 19 de febrero se podrá disfrutar allí de Amor Animal: un ciclo que reúne cortometrajes animados vanguardistas, autorales e independientes de los últimos años, que abordan la temática del amor. Dirigido al público joven y adulto, este ciclo impulsa voces diversas y hace hincapié en directores y artistas excepcionales que desafían los límites y saltan al vacío. La cartelera del Recoleta continúa con la proyección de Antiguos Modernos; una película de Lucía Kaplun que retrata la década del 70, pleno auge del hippismo mundial, el autoconocimiento, el auto sostén, la revolución interior y la vida en la naturaleza. En el film, Patricio y Cristina migran desde Buenos Aires al refugio patagónico de El Bolsón. Después de vivir diez años y tener tres hijos, deciden regresar a la capital. Lucia, la menor de la familia, intenta conocer las razones que determinaron que sus padres abandonaran el proyecto hippie. Y, por último, la proyección de Todas esas decisiones, de Juan Ignacio Zevallos, película que atraviesa una aventura en el Medio Oriente que el cineasta emprende para visitar a un hermano y filmar una masiva peregrinación en Irak.

_________________

Cine para toda la familia, al aire libre y en espacios verdes

Cine Móvil, el ciclo de la Ciudad que convierte parques, plazas y espacios no convencionales de todos los barrios en una gran sala de cine argentino a cielo abierto, vuelve con una oferta especial para toda la familia. Febrero será en homenaje a otro de los inolvidables actores de nuestro país: Guillermo Francella. El viernes 17 de febrero a las 20.30 h en el Parque Rivadavia de Caballito, Mi obra maestra. Una comedia dramática de Gastón Duprat donde Arturo (Francella) es un galerista encantador e inescrupuloso y Renzo (Luis Brandoni), un pintor hosco y en decadencia. Si bien los une una vieja amistad, no coinciden en (casi) nada. El galerista intenta por todos los medios reflotar la carrera artística de su amigo, pero las cosas van de mal en peor. Hasta que una idea loca y extrema aparece como una posible solución.

Los días 3 y 24 de febrero a las 20.30 h en el Parque Rivadavia, y el 9 de febrero a las 20.30 h en la Plaza Benito Nazar, se proyectará El robo del siglo de Ariel Winograd. Esta película de suspenso policial basada en hechos reales, cuenta la historia de un grupo de ladrones que asaltaron una sucursal de un banco en Argentina de forma muy inteligente. Sus protagonistas intentarán escapar con millones de dólares, con más de tres centenares de policías diseminados por el lugar.

Para coronar el mes, se proyectará la comedia romántica Corazón de león, de Marcos Carnavale, el jueves 16 de febrero en el mismo horario, en la Plaza Benito Nazar. En este film Ivana (Julieta Díaz) recibe la llamada de alguien que encontró su celular perdido con intenciones de devolverlo. Es León Godoy, un arquitecto de gran renombre con una personalidad arrolladora: simpático, galán y carismático. En la charla telefónica que mantienen se establece una química y ambos sienten un inmediato interés. Coordinan una cita e Ivana, al verlo, queda perpleja. León es todo lo que ella percibió, pero mide 1,36m. Es el hombre perfecto, pero… ¿logrará conquistarla?

::::::::::::::::::::::::::::::

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Las partes perdidas

Alguien se despierta en medio de la noche, inquieto por las imágenes de un viaje lejano. No está seguro de lo que pasó. Los rostros de la gente de un pueblo pequeño se mezclan en uno solo. Sueños, recuerdos e historias convergen abrazándose con fuerza a la duda de los acontecimientos vividos.

El New York Times presenta el cortometraje Las partes perdidas, del director tandilense Iñaki Dubourg, en la selección de su plataforma gratuita Op-Docs. Estará disponible a partir del 7 de febrero para todo el mundo en Op-Docs, la plataforma de cortos documentales de The New York Times.

______________

Vuelve el ciclo “Verano en cortos” por Canal Encuentro

Canal Encuentro, el canal educativo y cultural del Estado argentino, vuelve a emitir el ciclo Verano en cortos, los martes a las 22:00 (estrenos). Repeticiones: Miércoles a las 18:30 h/ Jueves a las 7:30 h/ Viernes a las 12:00 h/ Sábados a las 20:00 h

Verano en cortos es un ciclo de películas argentinas, de ficción y no ficción, dirigidas por cineastas que apuestan al noble formato del cortometraje, que propone una profunda capacidad expresiva para la narración de grandes historias. Una elección política y estética para representar nuestra identidad cultural audiovisual. Se trata de una propuesta que reúne cortos argentinos cuyas temáticas se centran en el verano. AVANCE

-9 VACUNAS. 2012. Comedia. 16 min

Verano en Buenos Aires. Diego es mordido por un perro. Melina, por una gata. La rabia exige nueve vacunas. Los despojados pasillos de un hospital público se convierten en testigos de un encuentro que día a día convierte cada pinchazo en una expectativa. Diego tiene tiempo y solo quiere perder el miedo.

-ATARDECER. 2015. Drama. 12 min

Una mujer mayor, luego de perder a su marido de toda la vida, sale de vacaciones a un sitio donde solía veranear con él. Allí, convive con otras huéspedes del hotel, desconectándose, por momentos, de su duelo.

-FUERA DE TEMPORADA. 2017. Drama. 23 minutos (estreno 10 de enero)

Vera y Bruno tuvieron un romance en el pasado. Años después se encuentran en una quinta donde van a pasar el fin de semana con amigos comunes. Vera está soltera, pero Bruno es el novio de Sofía, la hermana de su amiga Flor.

-LAS FLORES. 2018. Drama. 16 min (estreno 17 de enero)

Hace días que Ana no habla. Permanece en silencio. Quienes la rodean se adaptan a su nueva condición. De repente, Ana le pide a María, su amiga, un favor.

-LOS POSIBLES. 2019. Drama. 10 min 40 s

Dos chicas dialogan sobre cómo las casualidades generan una cadena única de acontecimientos que convierte a los sujetos en un producto del azar. A medida que reflexionan, se imaginan en otros cuerpos, otras circunstancias en las que podrían haber nacido y vivido. Los personajes que ellas inventan van irrumpiendo a lo largo de la conversación, mezclando la realidad de su presente con las realidades imaginadas.

-HIJAS DEL RÍO. 2013. Drama. 23 min 42 s (estreno 24 de enero)

El calor azota la ciudad de Viedma. Mientras su madre se prepara para recibir visitas, Magda y su amiga, Jochi, se van a pasar la tarde al río. Es su último día juntas, antes de que Magda se vaya a estudiar a otra ciudad.

-LA VENDEDORA DE LIRIOS. 2020. Ficción. 18 min (estreno 31 de enero)

Jacinta y su nieta Indira son migrantes bolivianas que se verán dificultadas por problemas raciales que aún existen en Argentina.

-MAÑANA LOS RESTOS. 2017. Drama. 14 min

Un hombre está a punto de terminar su jornada laboral. Uno de sus compañeros de trabajo está quitando algunas pinturas antiguas. Su camino a casa desde el trabajo no será el mismo.

Además, entre los títulos que se emitirán, se incluirán los siguientes:

-LA REINA. 2013. Drama. 18 min 21 s

Su traje es blanco y marrón y lleva un casco de cuatro kilos. Le tuvieron que sacar peso porque no lo soportaba, se le caía la cabeza. Pero ahora no quiere que se lo saquen más porque su cabeza está preciosa.

-PROHIBIDO PRIVADA. 2017. Documental. 24 min 34 s

Se acerca el verano en Mar del Plata y los balnearios comienzan a preparar sus instalaciones. Parece que esta temporada va a haber menos espacio público en las playas de la ciudad. Al sur de La Feliz, en la reserva educativa Verde Mundo –último sistema de médanos virgen de la zona–, una asamblea vecinal se organiza y resiste, protegiendo este espacio.

-CREMA DEL CIELO (tesis ENERC 2017). 2018. Comedia. 15 min

Nicolás debe llevar la singular heladería que pertenecía a su abuelo hacia Golondrinas. Pero Teo, su pequeño hermano, se inmiscuye en el viaje alterando no solo sus planes, sino también su manera de ver el mundo.

-LA REAL (tesis ENERC 2018). 2018. Ficción. 14 min

Romina es una manicura y una artista emergente del hiphop. Su éxito asegurado la hará transitar por un redescubrimiento.

-EL CUMPLEAÑOS DE DARCY. 2014. Documental. 6 min

Darcy Hugo Becker es un hombre al que la vida, lo sociedad y su familia le dieron la espalda, inclusive cuando estuvo muy enfermo; pero la chacra de la familia Procopio, en plena selva misionera, se convierte para él en un paraíso terrenal, logrando romper las barreras del mundo que lo rechazó.

__________________________

Llega Inventar Pakapaka pregunta

Pakapaka, la señal infantil del Estado argentino, presenta Inventar Pakapaka pregunta, una serie de entrevistas a distintas personalidades realizadas exclusivamente por niños y niñas. En esta temporada todos los entrevistados y entrevistadas están relacionados/as desde distintas aristas con la temática de la identidad. Será todos los jueves a las 20:30, en simultáneo, en la pantalla de la señal y en YouTube (repite los sábados a las 21:30).

En esta edición participaron, como entrevistadores y entrevistadoras, un grupo de chicos y chicas de entre 7 y 12 años que se habían anotado para ser parte del Consejo Inventar Pakapaka 2022. Los/las invitado/as fueron figuras de distintos ámbitos con experiencias fuertemente ligadas a la identidad.

:::::::::::::::::::

MÚSICA

Febrero en el Centro Cultural Borges

-Viernes 10 de febrero, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla. EN CONCIERTO. Noelia Recalde presenta “Mi Propia Casa”

Noelia Recalde presenta su segundo álbum solista. Creado en el contexto de aislamiento total, a partir del encuentro de Noelia con Ariel Polenta, la obra despliega ocho temas originales que conforman una potente foto de época.

-Sábado 11 de febrero, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla. JAZZ EN EL BORGES: Nicolás Guerschberg trío

Los temas elegidos para este concierto suenan con destellos de jazz, tango y algo de música clásica y contemporánea y son, sobre todo, expresiones musicales libres y sentidas que esquivan cualquier categorización. Imperdible.

-Domingo 12 de febrero, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla. TANGO EN EL BORGES: RAM Trío

El trío integrado por Horacio Romo (bandoneón), Pablo Agri (violín) y Emiliano Messiez (piano) ofrecerá un concierto de tango con obras compuestas por cada uno de sus integrantes y arreglos musicales de piezas clásicas.

-Miércoles 15 de febrero, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla. EN CONCIERTO: Paula Trama

Paula Trama presenta un recorrido por sus canciones en modo acústico, versiones de temas de todos sus discos junto a su banda Los Besos y también algunos temas inéditos.

-Viernes 17 de febrero, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla. EN CONCIERTO: La Ferni & Nahuel Quipildor - Folclore en Transición

Folklore en Transición es una propuesta que busca resignificar obras del Cancionero Popular Argentino bajo una perspectiva transfeminista y, a la vez, busca dar vida a las nuevas obras que el Colectivo Travesti Trans No Binarie viene forjando. Visibilizando la diversidad de identidades y las problemáticas de un colectivo que existe, resiste y construye desde la belleza un mundo más libre para todxs.

-Domingo 19 de febrero, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla. TANGO EN EL BORGES: Quinteto Revolucionario presenta “Celebración Piazzolla”

Quinteto Revolucionario es la formación oficial de la Fundación Astor Piazzolla, reconocido por Laura Escalada de Piazzolla y la crítica especializada como los intérpretes más representativos del legado de Astor Piazzolla. Celebración Piazzolla será un concierto especial, una selección de composiciones que reflejan el sesgo más tanguero y vanguardista del gran Astor.

Todos los conciertos tienen entrada gratuita con reserva previa. Capacidad limitada.

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525, Buenos Aires

________________________

La Orquesta Estable del Teatro Colón, gratis en el Anfiteatro del Parque Centenario

El viernes 17 de febrero a las 20:00 horas, la Orquesta Estable del Teatro Colón, con dirección musical del maestro Silvio Viegas, se presentará en el escenario del Anfiteatro del Parque Centenario al aire libre y de manera gratuita. En el marco del ciclo Colón en la Ciudad, el programa musical estará conformado por las oberturas de I Vespri Siciliani de Verdi e Il Guarany de Gomes; la suite de La Bella Durmiente de Tchaikovsky y Los Preludios de Liszt.

La entrada será libre y gratuita por orden de llegada a partir de las 19:00 horas y hasta agotar la capacidad del anfiteatro.

*Anfiteatro Eva Perón. Leopoldo Marechal 832

____________________

Los Amados: “Ardientes Gardel y Le Pera”

Los Amados presentan por primera vez un concierto con repertorio íntegramente argentino basado en las bellas canciones que compusieron juntos Carlos Gardel y Alfredo Le Pera. Con ritmos latinoamericanos de boleros, salsas y cha,cha,chá, su impronta tropical y el delicado humor que los caracteriza, Los Amados recorren los clásicos de las películas del Morocho del Abasto como Cuesta abajo, Soledad, Melodía de arrabal, Rubias de New York, Caminito Soleado, Volver, Lejana Tierra Mía, Sol tropical, El día que me quieras y muchos otros, que son el sentir y la identidad de la música nacional.

Un espectáculo para divertirse y emocionarse con el cancionero que en aquellos años 30 elevó a la Argentina a lo más alto de la música mundial.

FUNCIONES: todas a las 21 horas. FEBRERO: Sábados 4, 11 y 18, Viernes 24.

Entradas en venta. Valor de las entradas: $ 4000.- / $ 3500.- / $ 3000.-

*Auditorio de Belgrano. Virrey Loreto 2348 - Esquina Av. Cabildo

____________________________

Tardes de diamante

Todos los domingos de febrero en el Centro Cultural Recoleta. Llega una nueva edición del ciclo que reúne a distintos músicos como Rolando Bruno, Ivo Ferrer, Barrio Lindo, Nimsay y Acuaros junto a Villa Diamante, que anfitriona estos encuentros. Esta propuesta invita a gozar de los atardeceres de verano en la terraza con una amplia oferta sonora que va de la cumbia al indie pop, pasando por los cantos medicinales, en un paisaje variopinto de géneros musicales. Programación completa.

*CC Recoleta. Junín 1930

_____________

Orquesta Fernández Fierro

(Fuente)

La orquesta que revolucionó la escena del tango con su impactante sonoridad y puesta en escena arranca la temporada 2023 con su ciclo de shows de todos los miércoles en su propia sala, el Club Atlético Fernández Fierro (CAFF), verdaderas celebraciones del tango actual y vital.

Miércoles 8, 15 y 22 de febrero a las 21hs. Entradas $2000 en efectivo en boletería y anticipadas por TicketHoy

*CAFF, Bustamante 772, CABA

___________________

Disney 100 en concierto

El Teatro Colón y Disney presentan Disney 100 en concierto, un espectáculo que celebra los 100 años de Disney a través de algunas de sus canciones más icónicas. Con la interpretación en vivo de la Orquesta Académica del Teatro Colón, el espectáculo es un recorrido musical y visual por algunos de los más grandes éxitos de Walt Disney Animation Studios. El espectáculo ya es un éxito en ventas y por localidades agotadas se agregan nuevas funciones.

Disney 100 en Concierto es la quinta coproducción del Teatro Colón y Disney, que llega luego del éxito de Disney en concierto: Sinfonía de Películas (2019), Star Wars: Una nueva esperanza (2020), Magia y Sinfonía (2022) y Star Wars: El Imperio Contraataca en concierto (2022).

Bajo la dirección musical del Maestro Thiago Tiberio y la interpretación de la Orquesta Académica del Teatro Colón, este espectáculo contará con 30 artistas entre cantantes, bailarines, acróbatas y reunirá a más de 20 de los personajes más entrañables como Mickey Mouse, Minnie Mouse, Goofy, Elsa y Anna de FROZEN: UNA AVENTURA CONGELADA, Aladdín y Jazmín, Mary Poppins, La Cenicienta, Blancanieves y La Sirenita, entre otros. Los vestuarios y utilería serán desarrollados en conjunto con los talleres del Teatro Colón.

Del 10 al 23 de febrero de 2023

Las localidades se encuentran a la venta en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 horas y los domingos de 9:00 a 17:00 horas. También se pueden adquirir por internet ingresando aquí

*Teatro Colón. Cerrito 628

___________________

Sesiones en el CIAM de Tecnópolis

El jueves 29 de diciembre en el Canal de YouTube de la TV Pública se estrenó un nuevo capítulo del ciclo Sesiones en el CIAM de Tecnópolis creado por el Centro de Investigación en Audio y Música del Parque Tecnópolis.

Este ciclo audiovisual presenta, cada semana, diferentes sesiones de grabación de temas musicales de grandes artistas argentinos, en la sala Mercedes Sosa del CIAM, rescatando el oficio de la grabación en estudio y la particular dinámica creativa de cada artista.

Las sesiones invitan a ser parte de la intimidad de la grabación de un tema musical haciendo foco en las particularidades de cada propuesta musical, buscando rescatar la espontaneidad del encuentro e incluyendo momentos de revisión y relatos de los artistas en la consola, así como descripciones sobre los recursos técnicos, estilísticos, armónicos y relatando los orígenes de las distintas obras.

El Centro de Investigación en Audio y Música es la usina de creación, experimentación, estudio y promoción de la música argentina en el predio de Tecnópolis, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Está integrado por dos estudios de grabación, sonido y edición musical de vanguardia. El CIAM lleva distintas líneas de acción: charlas, capacitaciones, grabaciones y convocatorias federales.

Próximos Capítulos

-Gisela Magri / Nosotras movemos el mundo. Después del giro. Estreno: Jueves 16 de febrero

__________________

Alex Pandev presenta “La vida no viene sola”

Un show furiosamente hormonal y parisino para pasarla bien. Luego de estrenarse con éxito el 4 de enero pasado, continuará presentándose TODOS LOS MIÉRCOLES DE FEBRERO, 21HS

Con mucha locura de Alex y la participación de Riki Proz en piano, bajo la mirada de Lía Jelín (Toc Toc). Entradas: desde $1600.- A la venta por lavidanovienesola.com

*Borges 1975. Palermo (CABA)

___________________

Gastón Massenzio presenta Canciones y Versiones

Luego de una admirable y extensa trayectoria, el cancionista inicia el año 2023 con una presentación en vivo en la que rendirá un homenaje a sus canciones y a las obras de otros artistas que él admira.

Gastón Massenzio, en piano, guitarra y voz. Claudio Lafalce, en guitarra. Invitado especial Mariano Fernández Bussy, en voz

Jueves 9 de marzo, 20h. Valor de la entrada: Desde $1.400

*Bebop Jazz Club. Uriarte 1658 C.A.B.A. info@bebopclub.com.ar

________________________

Canciones son amores

Todos los viernes a la noche de febrero, el Centro Cultural Recoleta invita a escuchar buena música en la terraza. El ciclo Canciones son amores presentará recitales que van del pop al rock con artistas como Rosario Ortega, el dúo cordobés VALDÉS y el icónico grupo indie Viva Elástico, entre otros músicos destacados de la escena nacional. Programación completa.

*CC Recoleta. Junín 1930

_____________

Bebop Club presenta Summertime 2023, su primer festival de jazz de verano. Una oportunidad única para disfrutar de grandes figuras del género a nivel nacional e internacional durante enero y febrero en el escenario del clásico venue porteño.

-VIERNES 10 Y SÁBADO 11 DE FEBRERO – 20 H. PABLO ZIEGLER JAZZ TANGO & MASAE SHIWA

Pablo Ziegler, ganador de los Premios Grammy, vuelve a Argentina para presentar y experimentar nuevas combinaciones sonoras a través de sus composiciones de la nueva música de Buenos Aires. Pablo Ziegler (piano, composicion, arreglos), Walter Castro (bandoneon), Horacio “Mono” Hurtado (contrabajo), Masae Shiwa (teclado).

-SÁBADO 11 DE FEBRERO – 22.45 H. OSCAR GIUNTA RECIBE A MATTIAS NILSSON (Special Project. Argentina & Suecia)

Proyecto conjunto de dos de las principales figuras del jazz sueco y argentino, en un primer encuentro sobre el escenario de este supergrupo que promete expandirse por los continentes en 2023, ya que también explorarán el jazz de muchos continentes como Europa, América Latina y Estados Unidos.

-DOMINGO 12 DE FEBRERO – 20 H. TRÍO SIN TIEMPO Genovese - Otero - Verdinelli

Leo Genovese (piano), Mariano Otero (bajo y contrabajo) y Sergio Verdinelli (batería) se reúnen nuevamente para tocar en Buenos Aires en este concierto exclusivo en Bebop Club. El trío de estos tres grandes músicos del Jazz se reúne cada vez que Leo Genovese viene desde Nueva York a nuestro país, para grabar y realizar giras. En cada oportunidad presentan nuevas músicas de autoría propia. El trío ya lleva dos discos: Sin tiempo (2020, Ears and Eyes Records) y Ritmos de agua (2021, 577 Records). Varios de los temas de estos discos sonarán en estas dos presentaciones en Bebop Club.

-MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO – 20 H Y JUEVES 16 DE FEBRERO - 20 H Y 22.45 H. JJ THAMES. Mississippi Blues Diva

Desde Estados Unidos llega la gran cantante de Soul & Blues. Con solo treinta y ocho años, una gran presencia escénica y una interpretación vocal increíble, JJ Thames es una de las cantantes más destacadas de la escena actual. Acompañada por Cruxados Blues Band.

-VIERNES 17 Y SÁBADO 18 DE FEBRERO - 20 H Y 22.45 H. VSP TRIO + MARIANO LOIÁCONO Anthony Wonsey - Lonnie Plaxico - Carmen Intorre Jr

VSP Trio es una de las formaciones más activas de la ciudad de Nueva York. Conformado por Anthony Wonsey en piano, Lonnie Plaxico en contrabajo y Carmen Intorre Jr en batería, tres de los músicos más importantes de la escena de jazz de Nueva York, tocan en todos los clubes de jazz y realizan giras por Europa y América. Un trío explosivo y a la vez delicado, que combina swing con groove.

-SÁBADO 25 DE FEBRERO - 20 H. DELFINA OLIVER QUINTETO: JAZZ ON BROADWAY

La cantante Delfina Oliver comienza el año con una nueva edición de su espectáculo basado en un exquisito repertorio de standards de jazz relacionados al mundo del teatro musical americano de Broadway y a las películas de Hollywood, cuyas bandas sonoras fueron compuestas por los más grandes autores de lo que hoy conocemos como “jazz”, interpretados desde el lenguaje musical del género. Delfina se presentará en formato de quinteto acompañada por los destacados músicos del género: Andrés Hayes en saxo, Pablo Raposo en piano, Mauricio Dawid en contrabajo, y Sebastián Groshaus en batería.

*Bebop Club: Uriarte 1658, Palermo (CABA). Entradas desde $ 1400 a través de www.bebopclub.com.ar o por boletería, de martes a domingos de 17 a 20

______________________

Ciclo Enciende en Tai Teatro

En el mes de la mujer, los domingos al atardecer, tendrá lugar Enciende, un ciclo de conciertos cuyo nombre está inspirado en una canción recopilada por Leda Valladares.

Las anfitrionas de este proyecto son Cecilia Zabala y María Ezquiaga, quienes en dúo versionan canciones propias y de compositores que las inspiran, mezclando el minimalismo pop y elementos de la música popular.

Participarán artistas de renombre con propuestas personales, como María Pien (12/3), Gaby Comte con Rocío Giménez López (19/3) y Mariana Bianchini (26/3), transformando cada encuentro en una experiencia única.

Todos los domingos de marzo a las 19 h. Entrada $1500. Reservas: musicaentai@gmail.com

*Tai Teatro. Charlone 1752

_____________

Xime Monzón Band

Xime Monzón es una armónicista y cantante argentina con una destacada trayectoria que a la llevado a participar de incontables festivales de nuestro país, Brasil, México, Chile y Uruguay. Su último lanzamiento, My Harp My Soul, ha sido editado por el renombrado sello discográfico brasileño Chico Blues Records.

Se presenta en Thelonious Club el 16 de febrero a las 20 hs. adelantando material que formará parte de su gira por Europa en septiembre del 2023.

Integrantes: Xime Monzón (voz y armónica). Anita Fabiani (techado). German Pedraza (batería). Mauro Bonamico (bajo). Federico Verteramo (guitarra). Invitados Especiales: Junior Binzugna y Marcelo Ariño.

*Thelonious Club. Nicaragua 5549

_________

Corazón acústico

Todos los viernes de febrero en el Centro Cultural Recoleta. Un ciclo desenchufado e intimista con fechas dobles para disfrutar de artistas como Seba Ibarra, Perro Segovia, Tarsitano, Mila Farrás, Candelaria Zamar, entre otros. Una oportunidad para escuchar a dos músicos en escena ofreciendo sus distintos paisajes sonoros y emocionales. Programación completa.

*CC Recoleta. Junín 1930

____________

Pablo Comas

Presentará su nuevo single “La escollera” el sábado 11 de marzo a las 21hs junto a “La perla irregular” y su banda “La liga de la injusticia”. Entradas a la venta a través de Passline.

*Lalalá (Alvarez Thomas 1541, CABA)

___________________

Festival Nuestro: artistas y hacedores culturales mendocinos se presentarán en la Ciudad de Buenos Aires

El Anfiteatro del Parque Centenario será escenario de múltiples propuestas encabezadas por artistas, DJ y musicalizadores de Mendoza. Con acceso gratuito, vecinos y turistas podrán disfrutar el próximo sábado 11, a partir de las 20 h, de este gran evento impulsado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad.

El comienzo y la finalización del show estará a cargo de DJ MAMI, mientras que a lo largo de la jornada pasarán por el escenario Eve Calletti, Feli Ruíz y Yuls. En caso de lluvia, el evento se reprogramará para el domingo 12 de febrero.

*Anfiteatro Eva Perón. Leopoldo Marechal 832

_____________

Los Caballeros de la Quema

Se presentan por primera vez en el Luna Park para celebrar los 25 años de “La Paciencia de la Araña” (disco con el que vendió más de 120.000 unidades) y que contiene los hits “Avanti Morocha”, “Oxidado” “Raja Rata” y “Madres” entre otras canciones.

13 de abril. Entradas a través de Ticket Portal.

*Estadio Luna Park. Av. Eduardo Madero 470

__________

God Save The Queen

Liderados por Pablo Padín, con un parecido único tanto vocal, como visual a Freddie Mercury, el grupo de origen rosarino, suma Dani Marcos en el Rol de Brian May, a su formación original de Matías Albornoz en batería y Ezequiel Tibaldo en bajo.

4 de marzo. ENTRADAS

*Teatro Gran Rex. Corrientes 857

_____________

Desierto y agua

Desierto y Agua te propone una experiencia trascendental. Continúa presentando su último álbum YUYO con un live set donde fusiona música electrónica con instrumentos ancestrales andinos. Pioneros en Latinoamérica en este tipo de fusiones, propone un viaje donde la fertilidad de las raíces a través del instrumentos como el erke de 5 metros de largo, ronroco, trutruca, quenas, toyos se expande en combinación con sonidos electrónicos actuales y con máscaras ancestrales y futuristas, remarcan la importancia de la soberanía de los recursos naturales y del sentido del amor a la tierra. Un viaje chamánico tan actual y antiguo como la misma Pacha Mama en un show deslumbrante.

SÁBADO 18 DE MARZO DESDE LAS 20HS. Anticipadas $2.500

*La Tangente: Honduras 5317 - Palermo, Buenos Aires

___________________

Elvira Sastre llega con “Yo no quiero ser recuerdo” Argentina Tour

La poeta y escritora Elvira Sastre regresa a nuestro país bajo el marco de “Yo No Quiero Ser Recuerdo” - Argentina Tour (que ya fue un éxito en España y México). Elvira Sastre ofrece junto a su músico, Manu Míguez, un espectáculo difícil de definir. «Yo no quiero ser recuerdo» no es un recital al uso, no es un concierto de un músico: es una explosión de dos artes que, sin límites, confabulan a favor de un espectador que, anhelante y dispuesto, siempre sale del espectáculo siendo otro.

Buenos Aires, Teatro Ópera Orbis | 6 de mayo 21 hs

Córdoba, Quality Espacio | 11 de mayo 21 hs

Rosario, Plataforma Lavardén | 12 de mayo 21 hs

_____________________

Festival Refresco

Llega a Niceto Club la primera edición del Festival Refresco. Con más de 25 propuestas musicales entre bandas y DJ, el festival se llevará a cabo los días 4, 11, 17, 24 y 25 de febrero a las 20 h. Una grilla fresca y diversa, con nombres como Barco, Dani Umpi, Gativideo, Mujercitas Terror, Proyecto Gomez Casa o Cube Catz, que encabezan la nueva generación musical argentina. El festival busca ofrecer variedad de estilos y propuestas para todos los gustos. Cada fecha contará con un after party en Niceto Bar. PROGRAMACIÓN

Las entradas tienen un valor promocional (Early Birds) de $2000. Se pueden adquirir a través de Passline o en puerta el día del evento.

* Niceto Club Niceto Vega 5510

_________________

Noches de verano en el Cultural San Martín

Conciertos a partir de las 20h. Acceso libre y gratuito.

El viernes 10, la original dupla de Martín Leguizamón y Darío Jalfín nos brinda un recital en la Sala A. Por su parte, el icónico ciclo Jazzología inicia su 39º temporada junto a The Dixieland Friends el sábado 11. Y finalmente, Tono Barberán se presenta el domingo 12 con su show Íntimo, en el que nos deleita con música del litoral en formato trío.

*Cultural San Martín. Sarmiento 1551

_________________

Los hermanos franceses Isaac & Nora por primera vez en Argentina

Con tan sólo 14 y 11 años respectivamente, junto con su padre Nicolás, se han convertido en un fenómeno viral global y desde el salón de su casa han conquistado al público de medio mundo con sus dulces versiones que resignifican y actualizan algunas de las canciones más icónicas de Latinoamérica. Lo que empezó como un juego doméstico y un método educativo impartido por sus padres se ha convertido en un éxito mundial. Hoy, sus videos acumulan orgánicamente decenas de millones de reproducciones y, en redes sociales, millones de seguidores. Entre sus fans se encuentran figuras como Omara Portuondo, Alejandro Sanz, Manu Chao, Natalia Lafourcade, Mon Laferte y un larguísimo etcétera.

El 10 de marzo se estarán presentando en Argentina, en el Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348). Entradas a través de EntradaUno

_____________________________

CUARTETO DE NOS

Nueva fecha en el Movistar Arena: 13 de MAYO de 2023 21 HS. ENTRADAS

*Movistar Arena. Humboldt 450

________

Catupecu Machu

Tras haber agotado velozmente las entradas del show del 9 de diciembre en el Estadio Obras, Catupecu Machu anuncia su presentación en el Movistar Arena para el día sábado 24 de junio de 2023.

_____________________

METO Fest- Edición 01

#MusicaEnTusOjos. Alquimia de música + dibujos en vivo + cine + virtualidad

Presenta por primera vez en Argentina: DADDY G-Dj Set (Massive Attack)

MIÉRCOLES 22 DE MARZO/ TEATRO VORTERIX

Entradas a la venta en: https://www.allaccess.com.ar/

*Teatro Vorterix. Fco. Lacroze 3455

___________________

Zaz

El próximo 22 de abril de 2023, vuelve ZAZ a Latinoamérica, y por supuesto que Argentina será uno de los países elegidos. Zaz, la gran artista francesa, se presentará en Córdoba (Quality Estadio, el 19 de abril), en Rosario (Metropolitano, 21 de abril) y en Buenos Aires (Luna Park, 20 de abril). Entradas a la venta por Ticketportal y en la boletería del Luna Park.

::::::::::::::::::::

ACTIVIDADES

Festival Poesía Ya!

Del 3 al 12 de febrero, Anne Boyer, Ellen Bass, Leo Masliah, Humberto Tortonese, Beatriz Vignoli, Teuco Castilla, María Teresa Andruetto, Alicia Genovese, Osvaldo Bossi, Ivonne Bordelois, Jorge Boccanera, Naty Menstrual serán algunos de las y los artistas consagrados que participarán del Festival de Poesía más grande del continente y que convoca a la vez a toda una generación de poetas noveles. Este año las sedes serán el Centro Cultural Kirchner, el Centro Cultural Borges, la Casa Patria Grande y el Museo Histórico Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo.

El 3 de febrero a las 19 h la fiesta de apertura fusionará baile y lecturas en una gran celebración popular en la explanada del Centro Cultural Kirchner. A partir de allí y durante diez jornadas se sucederán homenajes dedicados a Susana Thenon, Estela Figueroa, Irene Gruss y a otras destacadas figuras, clases magistrales, talleres de lectura y escritura, recorridos poéticos entre las sedes, feria editorial y fanzinera permanente, presentaciones de libros, foros de lectura en voz alta, encuentros que conjugarán la poesía con música, artes visuales, audiovisuales, performáticas y otras artes combinadas.

También viviremos el lanzamiento de la tercera edición del Premio Nacional de Poesía Storni (a libro inédito) que entre su primera y segunda edición contó con la participación de más de 4000 libros postulados. El lanzamiento contará con la presencia del ministro de Cultura, Tristán Bauer, y allí se presentará una antología editada por Eudeba que reúne una selección de los libros ganadores de las dos primeras ediciones.

_____________________

Festival De Mil Amores en Tecnópolis

El parque temático del Ministerio de Cultura de la Nación continúa con la cuarta edición de los Atardeceres en Tecnópolis, que cada fin de semana dedica su programación a una temática especial. Del 11 al 13 de febrero será el turno el de De Mil Amores -por el Día de las y los enamorados- donde desde todas las actividades se celebrará el amor en sus mil formas.

Tocarán La Delio Valdez, Seven Kayne, Villa Diamante y Dj Lia Ghara. Habrá Freestyle a cargo de Millo Moya. Los Amados presentarán Ardiente y Erica Rivas junto a Martín Rechimuzzi ¿Qué pasa hoy acá? También estará la obra Orlando tropieza de nuevo.

Las infancias podrán disfrutar de los shows de Pim Pau, Melocotón Pajarito, Nilocos y Anda Calabaza y los espectáculos de La Posta, Los Ludic, les Ivans H2Olga y las acrobacias de Duo un Pie. Y del campamento literario, con un montón de propuestas, y del Club de Verano de Pakapaka. Y, como durante todo Verano en Tecnópolis, habrá talleres, deportes y juegos interactivos. Toda la programación se encuentra en www.tecnopolis.gob.ar/agenda

Actividades destacadas

Viernes 10/2 17:30 Show de la banda infantil Melocotón Pajarito 19:00 Obra infantil La Posta 20:30 Dario Zztajnszrajber y Luciana Peker darán la charla abierta “Deconstruir el amor ¿Es posible el encuentro amoroso?” Sábado 11/2 17:30 Show de la banda infantil Anda Calabaza 19:00 Erica Rivas junto a Martín Rechimuzzi ¿Qué pasa hoy acá? 20:00 La Delio Valdez Domingo 12/2 18:00 Show de la banda infantil Pim Pau 20:00 Los Amados

*Tecnópolis. JB de Lasalle 4601 y Av. de los Constituyentes 1908

___________________

Alboroto Festival

Se viene la segunda edición de Alboroto Festival con un seleccionado de artistas de circo, música, comida rica y, sobre todo, amistades de la casa. Del 4 al 27 de febrero. Viernes, sábados y domingos en QueTren Club Cultural, un club de barrio -con cancha y todo- para disfrutar de manera distendida, con sillas y lonas para echarse y ser parte de una experiencia diferente.

Producido por Circo Alboroto, una compañía de circo devenida familia. “Hace más de quince años que hacemos contenidos para familias que buscan, como nosotros, aprender y entender todo de vuelta, no sólo para incentivar infancias más libres, sino también para encontrar formas singulares de transitar la ma/paternidad.

PROGRAMACIÓN

-Sangría, sábados 11 y 25 de febrero, 22 hs

-Varieté Pistas de circo, viernes 17 de febrero, 21 hs

-Veranito con Vuelta Canela, sábado 18 de febrero, 1730 y 1930 hs

-Cuerpx, viernes 24 de febrero, 21 hs

Entradas entre 1500$ y 2000$ de acuerdo al espectáculo, por Alternativa Teatral.

*QueTren Club Cultural, Olazábal 1784, Barrio Chino, CABA. @quetrenquetren

_________

Telescopios en el Planetario

Los sábados y domingos a las 20 h, de manera gratuita, se puede disfrutar de estas visitas únicas al Planetario. Los telescopios son instrumentos maravillosos, y al mismo tiempo, de uso mucho más complejo de lo que se suele creer. Generalmente, los telescopios son más grandes y ópticamente más “potentes” que los binoculares. Y la razón principal es sencilla: tienen lentes o espejos de mayor diámetro. Y por eso, pueden colectar más luz de los astros. Un factor que se traduce en imágenes más brillantes y detalladas. En suma, un buen telescopio nos permitirá ver una amplísima variedad de astros: la Luna, el Sol (con los cuidados del caso), planetas, asteroides, cometas, estrellas, estrellas dobles, cúmulos estelares, nebulosas, y hasta lejanas galaxias (probablemente, los “blancos” astronómicos más difíciles y tentadores para cualquier astrónomo aficionado). Actividad gratuita con ingreso por orden de llegada.

*Planetario Galileo Galilei. Av. Sarmiento s/n

_______________________

Eterna Social Club

Los miércoles de febrero vuelve el Eterna Social Club, un ciclo de entrevistas presenciales y gratuitas organizado entre la librería Eterna cadencia y Fundación Filba.

Con la periodista cultural Lala Toutonian como entrevistadora, todos los miércoles a las 19 son una invitación a desconectar de la cotidianeidad y a disfrutar de estos encuentros en la renovada terraza de la librería Eterna Cadencia (dato importante: el bar estará abierto).

-Miércoles 15, 19 h: Margarita García Robayo

-Miércoles 22, 19 h: Marcelo Figueras

*Eterna Cadencia. Honduras 5574

_______

Verano en San Isidro

Hasta el domingo 19 de marzo, bajo la producción y organización de la Secretaría de Cultura y Ciudad de San Isidro.

Por Los Barrios, siempre a las 20, levantará su telón en Beccar (Juan B. Justo y Av. Centenario). El sábado 28, PAN, fundado por Santiago Vázquez, creador también de La Bomba de Tiempo, que llenará de percusión con señas el Puerto de San Isidro (Primera Junta al 1000). Mientras que el sábado 4 de febrero la movida se trasladará a La Horqueta (Blanco Encalada al 2300) con improvisación rítmica a cargo de La Grande, entre remixes en vivo imperdibles.

El sábado 11 de febrero, a las 17, Parador Konex en San Isidro, un clásico devenido en una de las movidas jóvenes más importantes de la región que, como siempre, desembarcará en el Centro Municipal de Exposiciones (Del Barco Centenera y el río, San Isidro). Sobre el escenario, del hip hop de The Magic Fingers, ganador del Premio San Isidro Te Escucha 2022, al pop y la electrónica de Clara Cava. Para cerrar, Nafta, una banda que combina R&B, el neo-soul y el soul clásico, que está dando que hablar y arañó con su disco debut los casi dos millones de reproducciones en YouTube. Además, talleres para toda la familia a cargo de la artista María Bresanello, ganadora del Premio Artes Visuales Municipio de San Isidro “Kenneth Kemble” en la categoría para vecinos de nuestro municipio, food trucks, área de calmastyle y mucho más.

Fiesta popular por excelencia, el Carnaval llegará el domingo 19 de febrero, desde las 19, al corsódromo de Boulogne (Av. Avelino Rolón y Olazábal, ahí nomás del túnel), donde las murgas de San Isidro celebrarán al Rey Momo con un desfile lleno de color, música, baile y fantasías.

El Bicicine, siempre a las 21 y organizado junto con la Fundación Cinemateca Argentina, comenzará a desplegar su pantalla de gran porte el miércoles 22 de febrero en la Playa de Pacheco y el río, en Martínez, con Coda, Señales del corazón (subtitulada). Una peli de 2021 con algo de romance juvenil, algún apunte social sobre la precarización laboral, ciertos pasos de comedia y un claro mensaje: que los sueños pueden cumplirse.

El jueves 23, la Plaza Castiglia (Don Bosco y Garibaldi, San Isidro) se convertirá en un cine a cielo abierto cuando se proyecte Cómo entrenar a tu dragón (doblada al español). La primera de una saga que comenzó en 2010 y terminó en 2019, y tiene como protagonista a Hipo, un tímido adolescente que debe demostrarle a su padre y a todo el pueblo que puede ser un guerrero, aunque él prefiera ser amigo de los dragones antes que matarlos.

El viernes 24, la pantalla iluminará al Parque Público de Villa Adelina (José M. Moreno y Colombres) con Mamma Mia! (subtitulada), una comedia que transcurre en una isla griega y con una joven que invita a su boda a tres examantes de su madre soltera ¿la banda sonora?, del inolvidable grupo ABBA.

El sábado 25, el ciclo cerrará en el mismo escenario con Heidi (doblada al español). Una historia basada en la aclamada novela homónima de Johanna Spyri y sobre esa niña huérfana criada en las montañas suizas por su abuelo y que un día es llevada a la ciudad por una tía para que sea educada por una familia rica.

Para los amantes del baile, la Plaza 9 de Julio (Monseñor Larumbe y Necochea, Martínez) será el lugar indicado. Todos los domingos, hasta el 19 de marzo, la tradicional cita de Tango y Milonga. A las 19.30, para aprender los secretos del 2x4 con el Morocho Gustavo Gutiérrez y su staff de profesores, y a las 20, la milonga. Para agendar, el domingo 5 de febrero subirá al escenario la Orquesta Tango Bardo y Analía Goldberg Sexteto, y el domingo 5 de marzo le tocará a la Orquesta Romántica Milonguera.

Además, citas de Folclore con pañuelos al viento, el sábado 28 de enero y el sábado 25 de febrero, a las 19; y todos los viernes, desde el 3 de febrero, y de 19 a 22, a mover las caderas con las clases de salsa, bachata y otros ritmos latinos a cargo de un experto en ritmos latinos y caribeños, el chévere Wilson Díaz, cubano de nacimiento y de San Isidro por adopción.

En caso de mal tiempo, las funciones pasan al día siguiente, salvo en el caso de Bicicine que pasa al domingo 26 de febrero. También, en caso de lluvia, se reprograma la Orquesta Tango Bardo / Analía Goldberg Sexteto al domingo 26 de febrero, la Orquesta Romántica Milonguera al domingo 19 de marzo, y las dos citas de folclore al sábado siguiente. La programación se puede consultar en cultura.sanisidro.gob.ar

_____________________

Parador Konex en San Isidro

Parador Konex en San Isidro, una cita para los más jóvenes, entre música en vivo, talleres de arte, área de relax, food trucks y cierre con Nafta, una banda que se las trae. Con vista y aires de río, Parador Konex en San Isidro ya tiene todo listo para que este encuentro de gente joven por excelencia en San Isidro sea una verdadera fiesta.

El 11 de febrero desde las 17.

Subirá al escenario The Magic Fingers, la banda ganadora del Premio San Isidro Te Escucha 2022, con sus sonidos urbanos, mucho hip hop y voces rapeadas, destellos de funk, soul, rock y hard rock. Luego, Clara Cava, que llegará con sus beats electrónicos, algo de pop e influencia jazzera.

Pero el Parador es mucho más que música. Es ponerse también en acción. Para eso, los talleres de la destacada artista María Bressanello, ganadora de la Beca Residente del Premio Artes Visuales Municipio de San Isidro “Kenneth Kemble”, dirigida a vecinos de nuestro municipio.

De 17 a 20, toda una invitación a producir imágenes y poesías en torno a paisajes de nuestra ribera desde distintas miradas y técnicas, como un mural colectivo de papel y un collage sobre papel para llevar a casa hasta la creación de diapositivas en miniatura que serán proyectadas sobre la pared, entre otros. La idea, entones, será ponernos a pensar cómo se construye ese paisaje bien nuestro desde distintos elementos, plantas, animales, costas, río, cielos...

En otro sector del amplísimo predio y bien a tono con el espíritu del festival, el área Calma Style para el bienestar, el disfrute y el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Un espacio para bajar varios cambios, relajarse y tomar contacto con nuestro ser interior a través del yoga, la meditación, los mantras y los masajes, el tarot y la astrología.

Un festival que fomenta el encuentro con familia y amigos, y que también tendrá, como siempre, un patio de comidas iluminado por lucecitas al caer el sol. Un pintoresco espacio abastecido por food trucks que saben, como nadie, cómo atender al comensal del mejor modo.

+ En caso de lluvia pasa al domingo 12 de febrero

* Centro Municipal de Exposiciones (Del Barco Centenera y la costa). San Isidro

________

Llega “Verano en Tecnópolis” con actividades culturales gratuitas

Tecnópolis, el parque temático del Ministerio de Cultura, reabre sus puertas el 3 de febrero con la cuarta edición de los Atardeceres en Tecnópolis. Hasta el 5 de marzo, las y los visitantes volverán a disfrutar de los espacios interactivos, las atracciones icónicas y propuestas artísticas para todas las edades. El Parque abrirá viernes, sábados, domingos y feriados de 16 a 22 horas. La entrada es libre y gratuita, sin reserva previa.

Festivales temáticos

Cada fin de semana Tecnópolis celebrará con festivales temáticos: De Mil Amores -por el Día de las y los enamorados- (10 al 12/02), Carnavales -en el fin de semana largo, del 17 al 21/02-, Suena Tecnópolis -atardeceres dedicados a la música en vivo, del 24 al 26/02, con una nueva edición del Festival Futurock, y el cierre de la edición, en el marco del ciclo Nosotras Movemos el Mundo, del 3 al 5/02.

Para las infancias también habrá espectáculos de teatro, música, circo y clown de la mano de La Pipetuá, Los Raviolis, Canticuénticos, Pim Pau, Laura Migliorisi, La Posta, Dúo Karma, Los Cazurros, Melocotón Pajarito, Anda Calabaza, Les Ivans, Ni Locos, Las Magdalenas, Mariana Baggio, Koufequin, Los Rockan, Pequeño Pez, Ligeros de equipaje, Cien volando, Valor Vereda, Bigolates de Chocote, Borde Verde, Vuelta Canela, Tiburón XXL.

Recitales y danza

Además, se presentarán recitales de La Delio Valdez, Massacre, 2 Minutos, MYA, Mario Luis, Taichu, Lara91k, Agarrate Catalina, Jambao, Tita Print, Onda Sabanera, Antonio Birabent, Campedrinos, Villa Diamante y muchos más. También habrá charlas con Dario Sztajnszrajber, Dadatina, Mujeres que no fueron tapa, Fabricio Ballarini y Matías Cadaveira, y una edición especial de Saliendo que es eléctrica con Pedro Rosemblat y Martín Rechimuzzi.

En el marco del programa Danza en Tecnópolis, habrá propuestas en el Domo y se inaugurará una nueva sala de danza con una programación seleccionada, a partir de una convocatoria abierta, entre ellas: Tango para Todxs de Johana Copes, House of Bravía: Kiki Ballroom, GRUB de Ana Frenkel, El Ángulo Muerto de Lucía Gianonni, sábados de Folclore y domingos de Matriz Afro. También volverá el Espacio Freestyle con representantes de la escena local.

Tecnópolis busca despertar vocaciones en las infancias y enseñar a través de la experiencia. Con ese objetivo, en la edición de verano inaugurará nuevas atracciones: Ciencia en Movimiento, un espacio con experimentos lúdicos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y del CONICET; un Campamento Literario y la Plaza de Arte a Cielo Abierto con talleres permanentes, entre otras propuestas.

Además, los organismos públicos renovarán sus espacios interactivos con experiencias para aprender y disfrutar en familia durante el verano. Como siempre, las y los visitantes podrán disfrutar de los espacios verdes, las fuentes de agua y los paseos por el Humedal de Tecnópolis, donde, en articulación con Parques Nacionales, se realizan visitas guiadas para aprender sobre la flora y fauna autóctona. Como siempre, el Parque seguirá brindando servicios a sus visitantes. En el vacunatorio amigable podrán acceder a las vacunas del Calendario Nacional. También continuará funcionando el Vacunatorio contra el COVID19 y la zona de trámites y servicios.

En el Polo Deportes y Expresiones Urbanas, a cargo del Ministerio de Turismo y Deportes, se podrá disfrutar del Skatepark, la Palestra, las canchas de Básquet 3x3 y tenis de mesa. Además, habrá nuevas disciplinas: Strike 360, Bádminton, Tenis, Tiro con arco, Tenis de mesa y eventos especiales con referentes destacados del ámbito deportivo nacional. La Pista de Patín se convertirá en una roller party con djs, performance y clases abiertas. Por su parte, el Laboratorio de Artes Electrónicas de Tecnópolis volverá en su versión itinerante con performances y proyecciones de obras de artistas experimentales de la escena local.

*Tecnópolis. Av. Juan Bautista de la Salle 4500 y Av. de los Constituyentes 2220.

__________________

Actividades especiales en el Casco Histórico de la Ciudad

Este emblemático espacio contará con distintas propuestas gratuitas de miércoles a domingos de 18 a 22 h, inspiradas en los edificios históricos del ecosistema cultural del área. Se realizará el recorrido temático “Paisajes del pasado” a cargo de José Díaz Diez (@fotos.antiguas.ba), con foco especial en el paisaje histórico del Casco, los sábado 11/2 a las 18 h. El punto de partida será el Buenos Aires Museo (Defensa y Alsina); y además “La Ruta del Libro en el Caso Histórico”, un recorrido guiado con el proyecto cultural-editorial La Ruta del Libro (@larutadelibro) para conocer el pasado y el presente de la cultura impresa del Casco Histórico.

_____________

AMIA Cultura presentó su programación para febrero y marzo

El área de AMIA Cultura dio a conocer la agenda de febrero y marzo, que incluye -entre otras propuestas- el concierto de jazz de Bernardo Baraj (jueves 23 de febrero, a las 20), el espectáculo de “Woody Allen Night por París Jazz Club” (jueves 2 de marzo, a las 20) y la obra de teatro “El Golem de Praga” (jueves 9 de marzo, a las 20).

La programación también incluye la presentación de la ópera “La Traviata” (jueves 16 de marzo, a las 19), y el show musical “Pobre diabla”, con un repertorio de canciones de reconocidas telenovelas que serán presentadas por los artistas Alina Gandini y Matías Mango.

Además, ya se puede reservar una vacante para participar del curso presencial sobre coaching y comunicación efectiva, que dictará Laura Museri (martes 7 de marzo, a las 18.30).

La agenda de verano también ofrece, en formato virtual y gratuito, las películas “Una pastelería en Notting Hill” (Reino Unido), “Transit” (Alemania), “Cold War” (Polonia), “Mis tardes con Margueritte” (Francia), “Varsovia 44″ (Polonia) y “Belle y Sebastián” (Francia).

Por otro lado, se podrá pedir cupo para las capacitaciones y conferencias que se dictarán de manera virtual:

-”Kabalá: El misterio de las Sefirot”

Durante cuatro encuentros, los participantes podrán conocer el significado y la particularidad que tiene la “energía única” según la Kabalá. Inicio: Martes 7/2. 4 clases. Docente: Sebastián Cardemil Muchnik

-”Grandes obras de la literatura fantástica”. En este espacio se analizará la narrativa de las principales obras de la literatura fantástica del siglo XIX. Inicio: Miércoles 8/2. 4 clases. Docente: Cecilia Lasa

-”Historia del Arte: Neoclasicismo y Romanticismo”. “Nuestro recorrido abarca dos movimientos totalmente opuestos, cada uno entendido como expresión legítima de su época”, adelantaron los organizadores del curso que se realiza en alianza con UMSA. Inicio: Jueves 9/2. 4 clases. Docente: Nora Tristezza

-”Yo acuso y el antisemitismo francés”. Espacio para el análisis del artículo que publicó el intelectual Émile Zola, en defensa de Alfred Dreyfus y dirigido al presidente de Francia, que conmocionó no sólo al país, sino al mundo occidental. Inicio: Jueves 16/2. Docente: Natalio Steiner

-”Jaim Bialik: 150 años de su nacimiento”. “Esta conferencia, en conmemoración del 150° aniversario del nacimiento de Jaim Najman Bialik, el poeta nacional del pueblo judío, incluirá los aspectos más relevantes de su vida y de su bellísima y perdurable obra”, adelantaron desde AMIA Cultura. Inicio: Jueves 23/2. Docente: Baruj Zaidenknop

-”Literatura del siglo XIX”. Un recorrido por distintos géneros de la literatura europea del siglo XIX. Inicio: Miércoles 1/3. 4 clases. Docente: Julieta Sbdar Kaplan

-“Hebreo”. Las personas interesadas podrán optar por la cursada en el nivel básico, medio o avanzado. Inicio: Lunes 6/3. 6 clases. Docente: Daniel Danilewicz

-”Grandes imperios de la historia”. “En esta capacitación se analizará la historia de diversos pueblos que tuvieron la ambición y lograron el dominio de sus vecinos, extendiendo sus fronteras a la escala global de su tiempo”, explicaron los organizadores. Inicio: Martes 7/3. 5 clases. Docente: Laura Berna

-”Arte y cultura oriental”. Recorrido por la producción artística en Asia, atravesada por el pensamiento y la tradición de su cultura milenaria. Inicio: Miércoles 8/3. 4 clases. Docente: Cecilia Latorre

-”Marx: Vida, obra y legado”. Conferencia diseñada para profundizar acerca del legado del filósofo Karl Marx. Inicio: Lunes 20/3. Docente: Sebastián Sancari

____________________

Figuritas. Gran kermesse

Un encuentro multidisciplinario para celebrar el fútbol. El sábado 11 de febrero de 15 a 20.30, en el marco de la exposición FIGURITAS. Apariciones futboleras en el arte argentino, invitamos a disfrutar de una jornada lúdica y celebratoria de ese deporte tan popular que nos atraviesa cultural, social y emocionalmente a los y las argentinxs: el fútbol.

PROGRAMACIÓN

-16 a 18:30 HS. Patio. TORNEO DE METEGOL

Dieciséis equipos divididos en cuatro grupos mixtos entre artistas, curadores y público general. De 15 a 16 y desde las 18.30, los juegos estarán disponibles para una serie de amistosos que durarán hasta la finalización del evento. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

-15 a 20 HS. PB. FLICA PRIMERA EDICIÓN

La Feria de Libros de la Casa (FLICA) se desarrolla por primera vez y su impronta inaugural será la de reunir diversas editoriales de literatura contemporánea. Ediciones Al Arco, Paisanita Editora, Conejos, Obloshka y Policarpo Q son algunas de las que nos acompañarán para charlar de libros, llevarse algunos y leer leer leer.

-18.30 a 19.30 HS. Piso 2. QUISIERA LEER AL DIEGO PARA SIEMPRE

Durante el mundial de 1986 Diego Armando Maradona publicó veinte columnas de carácter epistolar en el Diario Tiempo Argentino que se convirtieron en la literatura más esperada de esos días. Desde la Casa Nacional del Bicentenario convocamos a Alejandro Apo a ponerle voz a estos relatos a modo de invocación.

-16 a 20.30 HS. RADIO ABIERTA CASo

Radio CASo nos acompañará transmitiendo en vivo con una programación pensada especialmente.

-19.30 a 20.30 HS. Patio. DJ

Cerramos la jornada con música y baile en el patio de la CNB.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985.

_______________

Verano en la Usina del Arte

Hasta el 21/2, de martes a domingos de 12 a 20 h, hay en este espacio una programación con propuestas de arte, shows, música, teatro, magia, deportes, talleres, juegos en familia, actividades sustentables para chicos y chicas de todas las edades. Más información en Vivamos Cultura.

____________

Microcentro cuenta

Una propuesta que busca centrar la mirada en ese espacio reconocido por ser un faro cultural, social, gastronómico y turístico. A partir de la iniciativa, del 2 al 12 de febrero, desde las 18 horas y con acceso gratuito, se podrán disfrutar activaciones artísticas, performances e instalaciones visuales y de diversas disciplinas, que se desplegarán entre Avenida Santa Fe y Avenida de Mayo, por un lado, y entre Avenida 9 de Julio y El Bajo, por el otro.

__________________

Propuestas artísticas participativas en el Palacio de las Aguas Corrientes

AySA te invita durante el mes de febrero y en forma gratuita, a participar de variadas propuestas artísticas participativas en el Palacio de las Aguas Corrientes, Viamonte 1951, CABA.

Durante el mes de febrero, AySA abre las puertas del Palacio de las Aguas Corrientes para ofrecer talleres y experiencias participativas con los artistas de las muestras que actualmente están exhibidas en las salas de muestras temporales del Palacio: “Un río en el Palacio” y “Huellas del Agua”. Además propone el ciclo Tardes de Verano en el Palacio que consta de actividades brindadas por nuestro equipo educativo para que los niños y niñas, de entre 4 y 10 años, participen junto a sus familias de una jornada recreativa y, a través del juego, aprendan sobre la importancia del cuidado del agua como recurso vital de nuestro planeta.

AySA Cultura te propone participar de Talleres de Técnicas Experimentales Gráficas (grabado, estampa, impresión) de la mano de Dardo Fabián Flores, artista de la Muestra “Un río en el Palacio” y de Experiencias participativas con los artistas de la Muestra “Huellas del Agua”, Ariana Jenik y Martín Parselis.

Sobre Tardes de Verano: La propuesta comienza con una visita guiada adaptada, recorriendo las muestras artísticas que están instaladas en los tanques del Palacio, “Un río en el Palacio” y “Huellas del Agua”, continúa con juegos sobre el cuidado de los ríos, una proyección especial y finaliza con un taller sorpresa, para el que las niñas y niños deberán llevar una botellita plástica vacía de 500 ml.

Martes y jueves de febrero de 15 h.

Sobre los TALLERES: Taller de Técnicas Experimentales Gráficas (grabado, estampa, impresión) de la mano de Dardo Fabián Flores, artista de la Muestra UN RIO EN EL PALACIO. La propuesta incluye los materiales de trabajo.

Miércoles 15 y miércoles 22 de febrero, 15 a 16.30 h.

Sobre las EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS: En la Muestra HUELLAS DEL AGUA hacé sonar tu dibujo junto a los artistas Ariana Jenik y MartínParselis. HUELLAS DEL AGUA es una instalación sonora interactiva donde los públicos podrán escuchar los sonidos de sus propias obras dibujadas a través de una batea muy particular.

Sábado 11 y sábado 25 de febrero, 16.30 h.

**Los cupos son limitados. Inscripción previa en museo_del_agua@aysa.com.ar. Ante cualquier duda, podés consultar la agenda completa de actividades en: http://www.lobuenodelagua.com.ar

Visitas guiadas al Museo del Agua: Horario: lunes a viernes a las 11.30 y a las 15 h, sábados 11 y 25 de febrero a las 15 h. Solo con reserva previa en museo_del_agua@aysa.com.ar

* Palacio de las Aguas Corrientes, Viamonte 1951, CABA.

_______________

Visita guiada 360° al Teatro San Martín

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que el Teatro San Martín cuenta con una nueva visita guiada. Se trata de un recorrido en formato virtual de “diseño universal”, es decir pensado para todos los públicos con o sin discapacidad. Fue filmado con cámaras 360° y conduce al espectador a los espacios más significativos del Teatro; entre otros, las salas, los talleres y las áreas técnicas, en los cuales se recrea su funcionamiento y actividad habitual.

La visita está íntegramente interpretada en lenguaje de señas (LSA), además de contar con subtítulos en español e inglés y descripciones integradas en el guión, y se suma a todas las actividades programadas para las Vacaciones de invierno. En este caso se puede disfrutar ingresando a www.complejoteatral.gob.ar. No hace falta acercarse al Teatro, basta con acceder desde un dispositivo y disponerse a explorar este emblemático espacio artístico, lleno de historia y de sorpresas.

A lo largo de la visita se recorren la boletería, el Hall Alfredo Alcón, el Hall y la Sala Martín Coronado, el Hall y la Sala Casacuberta, el Hall y la Sala Cunill Cabanellas, el Hall y la Sala Leopoldo Lugones, los sectores de Sastrería, Escenografía, Maquinaria y Carpintería, y el Centro de Vestuario.

_________________

Vuelven las Visitas Guiadas al Teatro Colón

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir de manera online y presencial en la Boletería del Teatro. El primer coliseo guarda secretos en cada rincón y vivir esta experiencia es conocer una porción de su historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al recorrer la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado, los visitantes pueden absorber detalles asombrosos sobre la arquitectura, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.

Las visitas, que se realizarán todos los días y tendrán una duración aproximada de 50 minutos, comenzarán a las 11:00 horas y saldrán cada 15 minutos. La última visita se realizará a las 16:45 horas. También habrá dos visitas diarias en inglés que tendrán lugar a las 13:00 y 15:00 horas.

Habrá distintos tipos de tarifa para Discapacitados acompañante, Discapacitados, General, Jubilados, Menores de 7 años, Pase Cultural, Residentes en Argentina y Estudiantes Residentes.

Las entradas para discapacitados junto a un acompañante, jubilados, pase cultural y estudiantes residentes sólo se podrán adquirir en la boletería del teatro presentando el certificado correspondiente. Las escuelas pueden solicitar su visita escribiendo a escuelasvisitas@buenosaires.gob.ar.

Las entradas ya se pueden adquirir online a través de www.teatrocolon.org.ar y en la Boletería del Teatro Colón ubicada en Tucumán 1171 de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas. Los medios de pago serán efectivo, tarjeta de crédito (sólo en 1 pago) y tarjeta de débito. Ante cualquier duda, escribir a visitasguiadas@buenosaires.gob.ar o comunicarse al 4378-7100

____________________

La pasión según Leonardo Favio

La Biblioteca del Congreso de la Nación realizará un homenaje al gran artista y cineasta argentino. “La pasión según Leonardo Favio”, una muestra que podrá ser visitada en forma libre y gratuita de lunes a viernes de 9 a 20 h en el Espacio Cultural BCN (Alsina 1835) y en la Sala Pública de Lectura BCN (H. Yrigoyen 1750) de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el 15 de febrero del año 2023.

La propuesta alude a la “pasión” como acto desbordante que identifica a Leonardo Favio a lo largo de su vida, enfocándose en las conexiones con sus creaciones en el cine, en su faceta de director. Se interpreta a la pasión en su formación ecléctica y autodidacta, en su devoción religiosa (ninguna específica), en su admiración por el peronismo al que incorpora en forma de mito en gran parte de su obra como cineasta, e incluso él mismo volviéndose pasión fundamental de nuestra cultura popular.

Estarán presente Jorge Rafael Candia Capello, músico y compositor nacido en el Paraguay. Compuso junto a Favio 32 canciones. Coautor de la música de “Nazareno Cruz y el lobo”, que presentará más tarde. Coproductor de “Soñar, soñar”.

La muestra se presenta en “estaciones”, proponiendo un recorrido por su vida y sus creaciones cinematográficas a través del material cedido por el Archivo Audiovisual Municipal del Museo Leonardo Favio de la Municipalidad de Avellaneda. Las estaciones incluyen Detrás de escena, una colección de fotografías de su tarea como director de cine; Filmar, filmar, material audiovisual con entrevistas y escenas de sus películas.

Entre estas estaciones también se encuentra Conservación, un espacio destinado al trabajo que se está realizando en el Archivo Municipal de Avellaneda con todo el material cedido por la familia de Favio. Por último, El altar de Favio, una estación que contiene objetos referentes al universo personal del artista.

______________________

Encuentros en el Cultural San Martín

-Café sola, curado por Azul Araya y Tatu Glikman. Domingo 19 de febrero a las 17h. Plaza de las Américas. Duración: 120′. Acceso libre y gratuito.

Un nuevo encuentro del ya consolidado ciclo de poesía nos invita a compartir una tarde de domingo junto a artistas de las letras, quienes nos leen textos de su autoría.

*Cultural San Martín. Sarmiento 1551

__________________

Visitas guiadas al Teatro San Martín

Vuelven las visitas guiadas al San Martín, que ofrecen la posibilidad de aproximarse a la intimidad del gran teatro de Buenos Aires. Recorrer sus escenarios, visitar sus camarines y talleres de realización son sólo algunos de los atractivos de estas visitas que permiten al público descubrir el teatro “desde adentro”

Se ofrecen dos tipos de visitas, ambas de una duración aproximada de 60 minutos, con cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Teatro Fábrica”: Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Duración aproximada: 60 minutos/ Cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Lúdica”: Destinada a adolescentes, la visita propone descubrir los secretos detrás de la escena del San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Una recorrida por los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del teatro. En esta experiencia lúdica ideada para los y las más jóvenes, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio Teatro.

Reservas para instituciones y consultas, únicamente por mail a visitas@complejoteatral.gob.ar

TURNOS CON RESERVA PREVIA PARA INSTITUCIONES: Martes y Jueves a las 10, 12 y 14 hs./ Miércoles a las 12, 14 y 16 hs./ Viernes a las 12, 14 hs./ Viernes 16 hs exclusivamente en idioma inglés.

HORARIOS PARA PÚBLICO GENERAL: Sábados y domingos a las 12, 14, 16 y 18 hs.

Duración: 90 minutos

Valor de las localidades: Instituciones privadas $150 por persona; Instituciones educativas públicas: Sin cargo; Estudiantes y Jubilados $200; Público general $350

*Teatro San Martín. Av. Corrientes 1530

_________________

Visitas guiadas al Centro Cultural Kirchner

Todos los fines de semana se pueden realizar visitas guiadas para conocer la historia y las características del edificio, su arquitectura y sus espacios. El recorrido tiene una duración de 45 minutos. Los cupos son limitados y solo con reserva previa a través de la web, desde el jueves anterior a las 12 h.

Sábados y domingos, 14:30 y 15:30 h - Hall Central. Sarmiento 151

__________________

Colón fábrica

(foto: Juanjo Bruzza)

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas.

Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

::::::::::::::::::::

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Se abre el Concurso literario: “La novela del verano”

El premio consiste en la publicación de la obra ganadora con el sello El Gran Pez Editor, y 100.000 pesos en concepto de adelanto de derechos de autor.

La obra elegida, que será literatura para leer en vacaciones, formará parte de la colección La novela del verano. El jurado está compuesto por tres escritores y editores: Carlos Ríos, Marina Yuszczuk y Andrés Gallina.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 21 de marzo de 2023.

El concurso literario La novela del verano, que se lanza por primera vez, se realizará de manera anual con el objetivo de encontrar cada año una novela ideal para leer en verano: en la playa, en la sierra, a orillas del río o en el centro mismo de la ciudad. El certamen es organizado por la librería marplatense El Gran Pez, que acaba de presentar su sello editorial. El premio consistirá en la publicación de la novela y 100.000 pesos en concepto de adelanto de derechos de autor.

Para más información se puede consultar en las redes de la librería.

¿Cómo participar?

Quienes deseen participar, deberán enviar dos archivos al correo electrónico lanoveladelverano@gmail.com: un archivo que contenga la obra firmada con seudónimo, con una extensión mínima de 200 páginas, configuradas en cuerpo 12, interlineado 2. Los archivos de texto admisibles serán: .doc, .docx, y .rtf.

El otro, con los siguientes datos: seudónimo, nombre y apellido, teléfono de contacto y dirección postal. La autora o autor puede elegir que la obra sea publicada bajo el nombre propio o bajo el mismo seudónimo con que se presentó a concurso. En este último caso deberá aclararlo en este archivo con la leyenda: “En caso de que esta novela resulte premiada, será publicada bajo seudónimo”.

_______________________

Está abierta la convocatoria para la 4ta. Semana de Cine Latinoamericano

La Semana de Cine Latinoamericano es de carácter NO COMPETITIVO y se llevará a cabo durante siete días consecutivos con sede en el Centro Cultural San Martín (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) del 11 al 16 de julio de 2023. El programa estará integrado por alrededor de 30 producciones audiovisuales.

Las obras seleccionadas podrán participar de un encuentro con exhibidores y programadores para ampliar su recorrido. También tendrán la posibilidad de ser proyectadas en el Ciclo Itinerante que se hace anualmente: en 2018 la muestra fue en Florianópolis (Brasil); en 2019 en La Paz (Bolivia) y en 2020 fue en Asunción (Paraguay). En 2023 será en París.

La convocatoria está abierta a través de FilmFreeway y Festhome hasta el 9 de abril. La inscripción es gratuita para las producciones argentinas.

________________________

Abrió la convocatoria IBERMEDIA 2023

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), ente público no estatal en la órbita del Ministerio de Cultura, y el programa IBERMEDIA anuncian la apertura de la convocatoria IBERMEDIA 2023 de ayudas al cine y el audiovisual iberoamericano.

En esta nueva convocatoria se facilitará aún más la solicitud de ayudas a la coproducción del cine y el audiovisual iberoamericano modificando sus Bases para permitir a los coproductores “presentar declaraciones juradas o declaraciones responsables sobre los documentos y contratos del plan de financiación”.

De la convocatoria podrán participar productores de España, Portugal y Latinoamérica. Para acceder a las Bases y Formularios de inscripción de cada convocatoria ingresa aquí. El plazo límite para la presentación de propuestas es el lunes 13 de marzo a las 11.59 am (mediodía) según el horario de la sede de la empresa productora mayoritaria solicitante. Para más información podes ingresar a la web de IBERMEDIA.

____________________

Laboratorio de creación escénica en LSA. El cuerpo de la comedia

El Teatro Nacional Cervantes (TNC) abre la convocatoria para participar del Laboratorio de creación escénica en LSA. El cuerpo de la comedia, que se llevará a cabo de marzo a noviembre, de manera presencial y gratuita en la sede del Teatro.

Accedé en este link al video de la Convocatoria: Lab de creación en LSA. El cuerpo de la comedia.

La finalidad de este Laboratorio de creación es el entrenamiento y producción de formas ficcionales y escénicas en LSA a través de la indagación de posibilidades del cuerpo poético, inspiradas por la Comedia del Arte. Se abordan prácticas de movimiento, entrenamiento específico, ejercicios de improvisación teatral y reflexiones sobre la creación y el versionado escénico de textos de la dramaturgia universal en LSA.

Está dirigido a personas oyentes y sordas, mayores de 18 años hablantes de LSA, con experiencia previa en disciplinas escénicas (teatro, danza, performance, narración).

Los interesados podrán inscribirse aquí. Se sugiere leer atentamente las bases y condiciones de participación aquí. La convocatoria estará abierta hasta el 13 de marzo inclusive.

*Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815 - CABA).

___________________

Abrió la convocatoria “Creación circense en clave iberoamericana”

El Instituto Nacional del Teatro (INT), organismo del Ministerio de Cultura, dio comienzo a la convocatoria “Creación circense en clave iberoamericana” creada por la Central del Circ, de Barcelona, que cuenta con el apoyo del Programa Iberescena y se dirige a compañías profesionales de circo, inmersas en un proceso de creación basado en la investigación artística y de autoría propia. La fecha límite para inscribir los proyectos será hasta el 10 de abril de 2023.

La Central del Circ-Fábrica de Creación de Circo de Barcelona es un espacio para la creación de espectáculos de circo que pone a disposición de las y los artistas recursos para el entrenamiento, el ensayo, la creación, la investigación y la formación continua. Gracias al apoyo del Fondo de Ayuda para las Artes Iberoamericanas, IBERESCENA abre la presente convocatoria con el objetivo de reforzar los intercambios existentes con América Latina y de proporcionar recursos y apoyo a proyectos singulares de creación de una pieza de circo contemporáneo.

La inscripción está abierta hasta el 10 de abril de 2023 inclusive mediante el siguiente formulario. Para más información podés ingresar en la web de Iberescena.

_______________________

Audiciones abiertas para “Benito de La Boca”

El Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, invita a participar de las audiciones abiertas a todos aquellos que quieran integrar el elenco de Benito de La Boca.

Se trata del musical sobre la vida de Quinquela Martín, el gran pintor argentino de uno de los barrios más característicos de Buenos Aires, que se estrenará en el mes de mayo en el Teatro de la Ribera, justamente la sala que Quinquela donó a los vecinos de su barrio.

La inscripción se realizará hasta el 10 de febrero a las 23:59h (cierre definitivo).

Se seleccionarán actrices y actores con experiencia escénica, buena predisposición al trabajo en grupo y facilidad para memorizar textos. Es fundamental que tengan habilidad y versatilidad en el manejo expresivo del cuerpo y de la voz.

________________

Convocatoria 2023 de exhibición y residencia de arte en Media Galería

Media Galería, el proyecto de exhibición e investigación artística independiente nacido en Buenos Aires que tiene sede en Villa Crespo, abrió su segunda convocatoria 2023 para artistas, curadores e investigadores que quieran realizar proyectos en su espacio.

Podrán participar artistas, curadores e investigadores de todas las disciplinas que quieran realizar un proyecto que se relacione con las artes y que residan o se encuentren en Buenos Aires al momento de realizar el proyecto.

La aplicación puede implicar trabajo en residencia en el espacio, la realización de una exhibición y/o actividades que consideren relacionadas al proyecto.

La convocatoria está abierta hasta marzo del 2023. Para más información o consultas: infomediagaleria@gmail.com / WWW.MEDIAGALERIA.COM.AR / @MEDIAGALERIA. Luis María Drago 304, Villa Crespo, CABA.

________________

Red Federal de Teatros: ya pueden sumarse salas y espacios escénicos de todo el país

El Ministerio de Cultura, junto con el Teatro Nacional Cervantes, promueve la Red Federal de Teatros para fortalecer a salas teatrales y espacios escénicos de gestión pública, universitarias, de colectividades o gremiales en todo el territorio nacional.

Podrán integrar la RED teatros estatales (provinciales, municipales), universitarios, gremiales y de colectividades, pertenecientes a personas jurídicas sin fines de lucro, que no sean susceptibles de recibir los beneficios contemplados por la Ley Nacional del Teatro Nº 24.800 y su Decreto Reglamentarios N°991/97.

Para los espacios que integren la RED FEDERAL DE TEATROS se lanzarán diversas convocatorias que se comunicarán oportunamente: subsidios para equipamiento, adecuación de salas, programas de formación técnica, fomento a la producción, entre otras líneas.

Podrán inscribirse, a través de sus coordinadores/as o directores/as, salas y teatros de gestión pública, gremial o de personas jurídicas sin fines de lucro que no estén amparadas por la Ley Nacional del Teatro Nº 24.800.

Ingresar a la plataforma somos.cultura.gob.ar, registrarse en el Registro Federal de Cultura: primero, como “persona humana/trabajador/a de la cultura”; y luego registrando el “espacio cultural” del que se es responsable, consignando información sobre la sala que postula.

Completados ambos Registros, podrán solicitar su adhesión a la RED FEDERAL DE TEATROS ingresando a “Convocatorias” dentro de la misma plataforma. Allí deberán consignar información técnica sobre la sala y adjuntar la información respaldatoria correspondiente.

Fechas de la convocatoria: La convocatoria está abierta de forma permanente. Por dudas y/o consultas sobre esta convocatoria, podés escribir a redfederaldeteatros@teatrocervantes.gob.ar

::::::::::::::::::::

CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

Programación educativa de Amigos del Bellas Artes

Este verano, la programación educativa de Amigos del Bellas Artes te invita a viajar a otros tiempos y a un sinfín de lugares para descubrir nuevos modos y aproximarse al arte y a la literatura del Medioevo, el Barroco, el Renacimiento y las vanguardias.

En todas las épocas, la humanidad se ha fascinado con la idea de viajar y ha concebido la posibilidad de llegar a lugares y tiempos inesperados, lo que la ha enfrentado con sus propios límites, aunque también eso mismo le ha permitido examinar, comprender, o incluso diseñar e imaginar esos otros territorios.

En cada momento estos viajes han asumido perfiles distintos: los hay alrededor de la tierra o en el tiempo -cuando los avances permitían hacerlos o soñarlos-, los hay con paisajes exóticos y descubrimientos. Todos ellos quedaron plasmados en las obras de artistas y en las ficciones de escritores, así como en las pantallas de cine, alimentando imaginarios que ya son infinitos y cuya dimensión simbólica nos ha permitido conocer, reconocer, aprender, resignificar y por qué no soñar con tiempos y lugares remotos.

TALLERES PRESENCIALES Y ONLINE. VER INFORMACIÓN DETALLADA E INSCRIBIRSE

CONSULTAS: Lunes a viernes de 10:00 a 19:00h. (+54 9 11) 6914-4913 (solo mensajes). (+ 54 11) 4804-9290. (+ 54 911) 6680-7423 / 5973-4198. info@amigosdelbellasartes.org.ar

*Amigos del Bellas Artes. Figueroa Alcorta 2280

______________________

Talleres HUMANA

Domingos a las 17 h en la Usina del Arte. Estos talleres proponen un recorrido participativo e interactivo tomando como eje rector nuestros propios cuerpos y hábitos de consumo. A través de los distintos núcleos planteados en torno al hábitat y medioambiente, estos espacios desafían nuestra creatividad e invitan a reflexionar sobre la relación con nuestro planeta. Más información.

*Usina del Arte. Caffarena 1

_________________

Curso “La nueva narrativa de América Latina”, coordinado por Nicolás Hochman

Este curso propone leer una serie de textos de ficción latinoamericana publicados a partir de 2010, haciendo hincapié en algunas de sus voces disruptivas más fuertes, pero no por eso más representativas. Si bien las lecturas posibles son inabarcables, vamos a tomar como muestra dos textos introductorios, y otros catorce publicados por escritores latinoamericanos, de distintas nacionalidades, para utilizarlos como una excusa introductoria; un pretexto para leer y discutir qué está pasando hoy con la narrativa en la región.

Consta de dos módulos de cuatro encuentros cada uno, a desarrollarse por Zoom los lunes de febrero y marzo, de 19:00 a 20:30 (horario de Argentina), y tiene como objetivo leer y reflexionar sobre algunas de las voces más disruptivas aparecidas en la narrativa latinoamericana en los últimos diez años. Está destinado a todo público, sin necesidad de lecturas o formación previa.

La duración es de 4 u 8 encuentros. Los participantes eligen si quieren hacer el primer módulo, el segundo, o ambos. Para residentes en Argentina, el costo es de $7.000 por mes. Abonando los dos meses al inicio, $10.000 (transferencia bancaria o MercadoPago). Para residentes en el extranjero, USD 50 por mes. Abonando los dos meses al inicio, USD 70 (mediante Western Union o MoneyGram). Descuento para estudiantes y jubilados del 20%, presentando un certificado que lo demuestre.

La carga de lectura por semana es de aproximadamente 20 páginas, 10 por cada uno de los textos. Los enviamos nosotros. No son libros completos, sino cuentos o fragmentos breves, siempre sugiriendo que intenten comprar los libros para fomentar la industria del libro y las fuentes laborales. No hay evaluación de ningún tipo. El objetivo es poder conversar de los textos y que estos a su vez nos llevan a otras lecturas. Se otorga certificado.

Por más información e inscripción: taller.heteronimos@gmail.com

__________________

Clínica de obra dramatúrgica

A cargo de Judit Gutiérrez, dramaturga y directora de teatro.

Trabajo personalizado, virtual, presencial mixto con la posibilidad de coordinar la frecuencia de encuentros de 90 minutos y horarios. El pago de la clínica se realiza cada 4 encuentros. El tiempo lo pone el escritor, depende de su propio proceso de trabajo.

Horarios abiertos a demanda a partir del 15 de febrero de 2023. Informes e inscripciones: teatrogira@gmail.com

___________________

Talleres de actuación y creación escénica

-HACER COSAS CON PALABRAS (alianzas productivas entre los cuerpos y los textos). JUEVES 9, 16, 23 y 30 de MARZO – 19 a 22 hs. Arancel: $ 7000

-TALLER DE ACTUACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA. Anual. JUEVES de 19 a 22. A partir de ABRIL. Arancel: $7500

+ INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: vicoroland@gmail.com

*El Taller de Omar. Fitz Roy 1243 (Chacarita).

________________

Taller de historieta y dibujo

A cargo de Sebastián Cantero, para adolescentes y adultos. Información e inscricpción talleres.vinetas@gmail.com

*La casa de viñetas sueltas. Cabrera 6030

__________________

Talleres de Escritura FILBA

El Laboratorio de escrituras Filba es un ciclo de formación que cuenta entre sus docentes a los más destacados autores e ilustradores de Argentina.

La mayoría de los talleres son virtuales, por Zoom. En 2023 tendremos algunas clases magistrales en formato bimodal: presencial en la Alianza Francesa (Av. Córdoba en CABA) y en streaming (por Zoom, con posibilidad de participar virtualmente).

-CLAUDIA MASIN: Taller de lectura y escritura

Taller teórico-práctico acerca de una de las cuestiones más controvertidas de la escritura poética: cómo escribir un poema de amor. Público destinatario: Personas interesadas en la escritura de poesía (tanto principiantes como gente con más recorrido).

Martes de marzo de 18 a 20 h. 4 encuentros por Zoom. Modalidad: virtual. Costo: 9500 ARS

________________

Programa de verano 2023 de Entrepalabras

❖ TALLERES DE ESCRITURA

✔ Movimiento de partículas: lenguas en contacto /Taller de poesía y traducción. Coordina: Silvana Franzetti

Este taller propone abordar con los participantes el proceso de traducción de poesías (lectura, producción y reflexión) y la modalidad de traducción en colaboración. Está destinado a quienes cuenten con conocimientos acerca de poesía y traducción, y busquen profundizar tanto en su práctica como en su reflexión. El objetivo de este taller es la ejercitación de diferentes estrategias de traducción y el intercambio de saberes entre participantes.

Cursada: 4 clases asincrónicas (de febrero a marzo) / inicio: 10/2

✔ Interrogue a sus cucharitas / Taller de escritura de ficción con material autobiográfico. Coordina: Natalia Zito

Este taller busca recorrer los recursos básicos para contar una historia, a través del desarrollo de una herramienta clave para la escritura literaria: la observación. Está destinado a un público en general interesado en escribir literatura.

Cursada: 4 clases asincrónicas (de febrero a marzo) / inicio: 10/2

✔ Palabras de humo en el cielo /Jam de escritura por zoom. Coordina: Gabriela Saidon

Este taller desafía a escribir sin pensar ni revisar. Apunta a valorar el aspecto más lúdico de la escritura y aflojar la expresión. Se trabajará a partir de una consigna o de una lectura y se les dará un tiempo a los participantes para que escriban un texto que luego leerán en clase. No hay notas ni evaluaciones, ni tarea para el hogar; sí se le dará importancia a la escucha grupal y se verán técnicas de escritura a partir de esos breves relatos o poemas a construir. Está destinado a todos los que tengan interés en experimentar con la escritura creativa; no es necesario tener experiencia previa sino ganas de largarse a expresar y compartir con otras personas la propia producción.

Cursada: 4 clases por zoom- (entre febrero y marzo:): a partir del 10/2 a las 18 hs.

✔ Viajar y contar / Taller de escritura de relatos de viaje. Coordina: Inés Indart

Este taller propone seleccionar fotos de los archivos de celulares y de imágenes en las computadoras, que serán el punto de partida (o de llegada) para la escritura creativa de relatos de viaje. Tendrán a disposición una “mochila” virtual cargada con sugerencias de lectura, crónicas de viajero/as y relatos de viaje y algunas películas que narran viajes significativos.

Cursada: 4 clases asincrónicas (de febrero a marzo) / inicio: 10/2

❖ TALLERES DE LECTURA

✔ Gabriel García Márquez / Los tiempos del amor. Coordina: Andrés Russo

Este taller propone a los participantes abordar algunas claves de lectura para profundizar en la novela El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, así como en otros textos del autor relacionados con esta. Está destinado a lectores en general.

Cursada: 4 clases por zoom los lunes de 18.30 a 20.30 (ARG) (entre febrero y marzo) / inicio: 13/2.

✔ A caballo del Martín Fierro: reescrituras salvajes. Coordina: Alejandra Rodríguez Ballester

Este taller propone una lectura del poema nacional que tome en cuenta las circunstancias de su contexto de escritura tanto como sus resonancias en el presente. En un recorrido por algunas ficciones que se inspiraron en él y lo reescribieron con audacia imaginativa, se invitará a un ida y vuelta entre el poema y los textos actuales, que demuestran una vez más, su vigencia. Está destinado para un público interesado en el tema, pero no necesariamente entendido ni experto en letras.

Cursada: 6 clases entre febrero y marzo (tres por zoom los jueves 9/2, 23/2 y 16/3 a las 18.30 ARG) y tres clases asincrónicas con propuestas a resolver en el campus virtual. / inicio: 9/2

Informes e inscripción: escuela@entrepalabras.org. www.entrepalabras.org

::::::::::::::::::::

INFANTILES

Verano en el Museo Moderno

En estas vacaciones, vení a disfrutar de encuentros con artistas invitados, espectáculos en vivo y variadas experiencias para toda la familia. Hasta el domingo 12 de febrero, te esperamos con propuestas innovadoras, accesibles y gratuitas. Este verano 2023, prepárate para vivir una experiencia única. ¡No te lo pierdas!

-Murales en acción. Taller de mural y mapping a cargo de Gon World

¿Podemos darle vida a un mural? Te invitamos a descubrir nuevas tecnologías aplicadas a las artes visuales. Junto a Gon World, vamos a pintar y digitalizar nuestras propias creaciones. Sábado 11 de febrero, de 16:00 h a 18:00 h. INSCRIPCIÓN DESDE EL 10 DE ENERO

-Visitas en familia. Recorridos interactivos

Te invitamos a participar, junto a tu familia, de un recorrido dialogado a cargo del equipo educativo, para despertar nuestra creatividad a partir de las exhibiciones del programa anual Un día en la Tierra. Vení a descubrir la diversidad de nuestra colección y las obras de artistas invitados que la componen. Luego realizarás tu propia creación. Sábados 4 y 11 y domingos 5 y 12 de febrero a las 15 h. Orientado a niños y niñas de 6 años en adelante. Hall de ingreso. Actividad presencial y gratuita. No requiere inscripción previa.

-Sensaciones modernas. Espacio de exploración continua a cargo del equipo educativo. Acompaña ReMIDA BA*

Muchos sentidos se activan al visitar un museo. ¿Qué percibimos cuando tocamos lanas, papeles, telas y otros elementos? Los materiales de descarte pueden ser recursos muy valiosos. Vení a explorar nuestros espacios y animate a construir una nueva relación estética y creativa con ellos. ¡Sumate a disfrutar las tardes del Moderno!

*ReMIDA BA: Centro de reutilización creativa de la Ciudad de Buenos Aires. Es un espacio de creación y experimentación que pone en diálogo la creatividad y la sustentabilidad.

Viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de febrero, de 15 a 17 h. Orientado a niños, niñas y familias. Sala Yapeyú –Actividad gratuita. No requiere inscripción previa

-Cuenta conmigo. Taller de dibujo a cargo de Fausto Valiente

En esta mágica historia de verano, tú y yo ya no estamos solos. Te invitamos a construir entre todos un cuento de aventuras y dibujar junto a Fausto Valiente tu propia historieta. Viernes 10 de febrero, de 11.30 a 13.30 h. Orientado a niños y niñas de 9 a 13 años. Sala Supervielle – Inscripción previa AQUÍ

-Transformaciones fantásticas. Taller de experimentación científica a cargo del Club de Ciencias Didarte

¿Ciencia y arte juntos? Claro que sí. De la mano del Club de Ciencia Didarte, te invitamos a ser parte de un gran experimento. Con pigmentos naturales vamos a transformar los colores y texturas. Vení a descubrir los secretos de algunas sustancias increíbles. Viernes 10 de febrero, de 16 a 18 h. Orientado a niños y niñas de 6 a 9 años. Sala Supervielle – Inscripción previa AQUÍ

-Museo bailable. Taller de baile urbano a cargo del equipo educativo

¿Alguna vez has bailado en un museo? ¿Te gustaría descubrir qué movimientos podrían inspirarte las obras de arte que hay allí? En este taller de danza urbana, vamos a aprender diferentes poses, líneas y giros para movernos con mucha actitud y divertirnos un montón. Sábado 11 de febrero, de 11.30 a 13.30 h. Orientado a niños y niñas de 9 a 13 años. Auditorio – Inscripción previa AQUÍ

-Con aroma a tierra. Atelier sensorial inspirado en la obra de Delcy Morelos, a cargo de Eva Cuevas

Tocar, oler, sentir. Te invitamos a sumergirte en el universo de la tierra, esencia de la obra de Delcy Morelos, en la exhibición El lugar del alma. Vení a participar de este espacio de exploración sensorial pensado desde la pedagogía Reggio Emilia. Sumate a modelar al son de la baguala. Domingo 12 de febrero, de 11.30 a 12.30 h. Orientado a niños y niñas de 12 meses a 3 años. Sala Supervielle – Inscripción previa AQUÍ

-Gelsomina Blablablá. Espectáculo teatral en clave de clown a cargo de Compañía Gestual

Gelsomina Blablablá es una obra de teatro en lengua de señas argentina (LSA) para toda la familia. Una historia de diversidad y aceptación de lo otro, de lo extraño, de lo que no siempre alcanzamos a comprender. Un recorrido por la diferencia y la alteridad. Domingo 12 de febrero. 16:00 h a 17:00 h INSCRIPCIÓN A PARTIR DE FEBRERO

*Museo Moderno. Av. San Juan 350

_________________________

BA Playa

Esta edición de Buenos Aires Playa llega con actividades recreativas en áreas especialmente pensadas para que el público de todas las edades, disfrute de la playa sin salir del entorno urbano. Se trata de una propuesta ideal para que vecinos y vecinas aprovechen los espacios verdes junto a sus amigos, y de tardes especiales para toda la familia. Se podrá disfrutar de la propuesta hasta el 26 de febrero en dos sedes: el Parque de los Niños y el Parque de la Ciudad, de martes a domingo, entre las 10 y las 20 h, con entrada gratuita. Cada jueves, uno de los dos parques presentará “Tardes de Cine” con películas para disfrutar bajo las arboledas. Y los viernes habrá “Tardes de Música” en las que diversos DJs musicalizarán la puesta del sol. Habrá bicicleteros en el acceso de ambos parques para quienes deseen llegar en bicicleta, y además un estacionamiento gratuito para los autos, con capacidad limitada.

Cada parque contará con los siguientes espacios: iUpiiiii Playero, Playa Kids, Playa Mayor, Zona Recreativa, Escenario Principal, Zona Picnic con los tradicionales foodtrucks y kioscos, y áreas comunes. iUpiiiii Playero es un espacio pensado para la primera infancia, que potencia y estimula la curiosidad, la sorpresa y el juego. Ofrece un universo de texturas y colores para que los más pequeños disfruten en un sector personalizado. A su vez, Playa Kids es un área especialmente pensada para chicas y chicos de 4 a 12 años, con juegos, actividades recreativas y deportivas para que puedan divertirse, expresarse y jugar. Allí también habrá talleres de arte, lectura, shows infantiles, percusión y circo en articulación con el Ministerio de Educación. Ambos predios contarán con espacios para el desarrollo de actividades deportivas y educativas, juegos, shows de música, humor, teatro y danza, además de diversos talleres y clases. Más información .

____________

Escuelita de Skate

Todos los sábados y domingos en Bajo Autopista de la Usina del Arte (Caffarena 1), esta novedosa propuesta invita a niños y niñas de entre 8 y 12 años a descubrir el mundo del skate, uno de los deportes más emocionantes, sorprendentes y acrobáticos. La actividad propone aprender los primeros pasos para lograr deslizarse entre tablas y ruedas. La escuelita está a cargo de profesionales que, comprometidos con guiar y cuidar a los más chicos en el aprendizaje, impulsando la amistad y confianza a través del deporte, los acompañan en cada paso para aprender y descubrir lo más apasionante del mismo. Más información .

_________________

Propuestas para las infancias en el CCK

Para recorrer el Centro Cultural Kirchner con las y los niños, la publicación digital Corazón de Ballena te acompaña con una serie de actividades para que descubran el edificio. La planta baja del centro cultural esconde historias del pasado, misterios olvidados y muchos futuros posibles. ¡Descubran sus secretos! Ver

En La Gran Lámpara hay animales extraños y maravillosos creados por artistas argentinos que forman parte de la exhibición “Escenas contemporáneas”. ¿Se animan a encontrarlos? Ver

*CCK. Sarmiento 151

_____________________________

Pakapaka abre la convocatoria para el Consejo Inventar Pakapaka 2023

El Consejo Inventar Pakapaka es un espacio de participación para chicos y chicas, de 7 a 11 años, que se reúnen virtualmente todos los meses con el propósito de imaginar, analizar y crear Pakapaka. Este equipo nació en 2021 y, durante las dos primeras ediciones, participó de distintas propuestas, que incluyeron el diseño de personajes, una campaña contra la violencia entre pares y un manifiesto acerca de la forma en la que los medios representan los cuerpos de las infancias.

Este año, 2023, el Consejo Inventar Pakapaka estará compuesto por veintiún chicos y chicas que serán elegidos por sorteo asegurando representación federal y equidad de género.

Podrán anotarse chicos y chicas de cualquier parte del país, que tengan entre 7 y 11 años. No hace falta tener formación o experiencia en medios de comunicación.

Para anotarse hay que completar este formulario hasta el 28 de febrero. Una vez cerrada la convocatoria, se procederá a realizar un sorteo, del cual resultarán los veintiún consejeros y consejeras, asegurando representación federal y de género. Quienes queden seleccionados serán contactados por el equipo del Consejo Inventar Pakapaka. El mandato de los consejeros y consejeras será por un año, extendiéndose el proceso de abril a diciembre.

___________________

Hora de pintar

En el jardín del Museo Histórico Sarmiento los esperamos para pintar dibujos entregados por APN (Administración Parques Nacionales), con lápices y crayones. Se suspende por lluvia. De 11 a 18 h de martes a domingos.

* Museo Histórico Sarmiento. Cuba 2079

__________________

La pieza inaugural

Recorrido teatral por la Torre Monumental de la plaza de Retiro. Miércoles a sábados, 18:00 a 19:00 h (4 a 7 años) y 19:00 a 20:00 h (8 a 12 años). Actividad gratuita incluida en la entrada al museo. Capacidad limitada. Reservá tu lugar

*Torre Monumental. Av. Dr. José María Ramos Mejía 1315, Retiro.

___________________

Infancias en el Anfi

Los viernes en el Anfi están pensados para los más chicos. El Anfi da comienzo al ciclo Infancias en el Anfi. Hasta el viernes 10 de febrero, las puertas estarán abiertas para compartir las tardes en familia junto a las Hermanas Misterio, Cote te Canta y Magdalena Fleitas.

La primera fecha se presentará el espectáculo de Las Hermanas Misterio, Perdiendo el Tiempo: Trini y Rubí, luego de descubrir que no hay preguntas por responder, se lanzan a una aventura detrás del tiempo. Sorpresivamente caen dentro de un juego de azar que las llevará por agujeros negros, desconocidas dimensiones y laberintos musicales. Una vez más, invitan al público a ser parte de este periplo musical, que con humor y astucia harán de este juego, un viaje único interactuando con los niños y niñas.

*Anfiteatro Eva Perón. Lillo y Marechal

__________________

Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

*Usina del Arte. Caffarena 1

_______________

¡Llega el Club de Verano 2023 a Pakapaka!

En enero, Pakapaka lanza su Club de Verano 2023: un espacio con actividades y propuestas para acompañar a las infancias durante sus vacaciones. Así, tanto en las redes de Pakapaka como en la pantalla, podrán encontrar juegos, desafíos e ideas que irán variando día a día.

Este verano nuestros cuerpos cuentan

Durante el 2022, los chicos y las chicas del Consejo Inventar Pakapaka reflexionaron acerca de la forma en que sus cuerpos suelen ser representados y presentaron el manifiesto Nuestros cuerpos cuentan, con una serie de consignas acerca de cómo les gustaría verse en los medios.

A partir de este material, Pakapaka elaboró la campaña “Este verano nuestros cuerpos cuentan”, con ocho micros animados que invitan a disfrutar y jugar sin la presión de los estereotipos físicos que suelen pesar sobre los cuerpos de las infancias.

¡La propuesta será que las familias puedan compartir fotos en momentos en los que se sus integrantes sientan libres, cómodos y contentos!

Los ocho micros fueron ilustrados por Mey Clerici y locutados por las chicas y los chicos del consejo. Podrán verse durante enero en la pantalla y en las redes de Pakapaka.

Estreno de serie de micros: Mapa de sueños

Pakapaka empieza el año soñando con una serie coproducida con el Consejo Federal de Televisoras Públicas. Se trata de micros documentales en los que chicos y chicas de todo el país nos cuentan cómo es la casa, el barrio, el país y el mundo de sus sueños.

La serie presenta ilustraciones de Verónica Escalante y podrá verse en la pantalla de Pakapaka y las redes del canal durante todo el mes.

Pódcast: ¿Cuándo llegamos?

El verano es un momento ideal para escuchar pódcast y compartirlos con amigos y amigas. Pakapaka recomienda ¿Cuándo llegamos?, una serie para viajar por el país desde donde estemos.

________________________________

Llega el Club de Verano de Pakapaka a Tecnópolis

Hasta el domingo 5 de marzo inclusive, todos los viernes, sábados, domingos y feriados de 16:00 a 22:00

Este año, el parque Tecnópolis inicia la cuarta edición de Atardeceres en Tecnópolis – Verano 2023. En este marco, la señal infantil dará comienzo al Club de Verano de Pakapaka: un espacio para jugar, aprender y divertirse junto con Zamba y Nina en las vacaciones de verano.

Con la misma lógica con que funcionan los clubes o las colonias, este parque incluirá actividades al aire libre para disfrutar en familia o con amigos y amigas. ¡Cuenta además con talleres, un recorrido por la historia de la mano de San Martin y Juana Azurduy, juegos gigantes, estación de maquillaje y shows con Zamba y Nina para sacarse fotos y mucho más!

Días y horarios: viernes, sábados, domingos y feriados de 16:00 a 22:00

En el parque habrá lo siguiente: Las postales de la historia / Estación de maquillaje / A jugar / Un espacio para descansar / Toboganes / Talleres

¡Vení a cantar y bailar! El escenario será el punto de encuentro para compartir música, shows y diversión. Una programación pensada para todas las edades. Tardes de karaoke para cantar los hits de Mundo Zamba, el show de La posta para bailar con Emi Larrea y Lu Schmidt, El desafío de verano de Zamba y Nina, con la conducción de Caro y Sol, con un gran final con las botargas. ¡Los chicos y las chicas van a poder sacarse fotos con Zamba y Nina!

___________________

* Enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com

Seguir leyendo