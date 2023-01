Summertime, un festival de jazz para disfrutar en verano

SUMMERTIME 2023 FESTIVAL DE JAZZ

Entre enero y febrero, se llevará a cabo Summertime 2023, el primer festival de jazz de verano en Bebop Club, lo que constituye una oportunidad única para disfrutar de grandes figuras del género a nivel nacional e internacional.

La programación está conformada por el trombonista de Art Blackey & Jazz Messengers y Chick Corea, Steve Davis, quien se presentará junto a la Big Orchestra del trompetista Mariano Loiacono; también desde Nueva York el trío del pianista Anthony Wonsey junto con Lonnie Plaxico y Carmen Intorre Jr., y de Mississippi la diva del blues JJ Thames. Desde Brasil se suma el Trio Corrente, elogiado por varios referentes del jazz internacional y ganadores de un Grammy Latino, con Edu Ribeiro, Fabio Torres y Paulo Paulelli. De Sudáfrica, el trompetista residente en Ámsterdam James McClure se presentará junto con el equipo argentino conformado por Pía Hernández, Diana Arias y Martín Freiberg; y desde Suecia, el gran pianista Mattias Nilsson será recibido por el baterista Oscar Giunta y otros destacados músicos de la escena del jazz porteño de proyección internacional. Además nos visitan grandes músicos argentinos de renombre internacional como los pianistas Pablo Ziegler y Leo Genovese. La grilla la completan artistas locales de gran trayectoria, como Inés Estévez, Adrián Iaies y Delfina Oliver.

Este viernes, 13, y el sábado 14 de enero, en dos funciones, a las 20 y a las 22:45, se presenta Steve Davis junto con Mariano Loiácono Big Orchestra. El nacido en Massachusetts y criado en Nueva York estudió jazzcon Jackie McLean en la Hartt School of Music, quien lo recomendó con Art Blakey. Comenzó a formar parte de The Jazz Messengers en 1989. Tras la muerte de Blakey, a principios de los 90, Davis se unió a la facultad de Hartford.

Tocó en la Chick Corea & Origin, banda con la que grabó a finales de 1990 y comienzos de 2000 y ha formado parte del sexteto One for All desde sus inicios. El trombonista se presenta acompañado por la Big Orchestra, que está dirigida por el trompetista Mariano Loiácono, conformada por Mariano Loiácono en trompeta, Joaquín De Francisco, en trombón, Gustavo Musso, en saxo alto, Sebastián Loiacono, en saxo tenor, Mauro Ostinelli, en saxo tenor, Andrés Tarditti, en saxo barítono, Ramiro Penovi, en guitarra, Pablo Raposo, en piano, Mauricio Dawid, en contrabajo, Alejandro Beelmann, en batería, y Julia Moscardini, en voz.

Steve Davis

El sábado 21 , a las 20, por su parte, se presenta Adrián Iaies Trío (Adrián Iaies junto con Carto Brandán en batería y Santi Lamisosvki en contrabajo). El material que presentarán en vivo será parte del nuevo disco del trío, próximo a ser grabado, tras un intenso 2022, con conciertos a sala llena y entradas agotadas en salas porteñas. Por primera vez en la carrera de Iaies, y cumpliendo un viejo anhelo, quien está sentado en la banqueta de la batería es Carto Brandán, uno de los bateristas más experimentados y requeridos de la escena local, mientras que el contrabajista Santiago Lamisovski ya es un partenaire habitual de las formaciones del pianista.

Además de esta nueva formación, el atractivo estará puesto en el repertorio preparado para este concierto, que es casi en su totalidad música original que incluye, por un lado, estrenos y, por otra, composiciones que ya están registradas en alguno de los discos que Adrián Iaies grabó en su extensa trayectoria.

Foto de archivo de Adrián Iaies

El mismo sábado 21, pero en la función de las 22:45 –show que se volverá a presentar el 3 de febrero en el mismo horario–, se presentará la actriz y cantante Inés Estévez, con Inés Estévez Jazz Luxury Night. La acompañarán Ornella Contreras, Ezequiel Dutil, Javier Martínez Vallejos y Sebastián Valsecchi. Inés Estévez trae el brillo y la bohemia de las noches de jazz de los 40 y 50 en un paseo que va del standard tradicional a rupturas y reversiones de géneros actuales. Acompañada por una banda de excelencia invita a vivir una experiencia que combina el clima festivo propio de la época de oro del jazz, con el virtuosismo y la modernidad de las nuevas corrientes.

La actriz se lanzó como cantante de jazz con su propia formación en 2017 luego de transitar durante dos años el género tras una experiencia previa combinada con su vasta carrera en la actuación. En 2018 lanza su primer álbum, NUDE, nominado a los Premios Gardel como Mejor álbum de jazz. Desde entonces transita los mejores clubes y festivales de jazz, con giras nacionales e internacionales y propuestas tan eclécticas como coherentes con sus características fundacionales: singularidad, calidad y fusión de géneros que a su vez honran la esencia del jazz.

La banda histórica en este caso será levemente modificada con la incorporación de la pianista Ornella Contreras y Javier Martínez Vallejos en batería y Ezequiel Dutil en contrabajo. Se suma Sebastián Valsecchi en guitarra y algunos invitados sorpresa.

Foto de archivo de Inés Estévez

Ya en febrero, la agenda se hace más nutrida, continuando el jueves 9, a las 22:45, con la presentación de James McClure Quartet. James McClure nació y creció en Ciudad de Cabo, Sudáfrica, donde comenzó su viaje musical desde una temprana edad. Desde 2015 vive en Ámsterdam, ciudad en la que ha trabajado profesionalmente como músico, compositor y artista de grabación. Ha tocado en Sudáfrica y Europa con una gran variedad de proyectos y grupos, desde la música clásica al jazz, música improvisada, groove, reggae al dub, afrobeat y punk a proyectos interdisciplinarios con bailarines. Se desempeña regularmente con su trío Mungo Bungo y su cuarteto Vulture Forest y el colectivo Katom. En este oportunidad, James McClure, en trompeta y composición, se presenta junto con Pía Hernández, en piano, Diana Arias, en contrabajo, y Martín Freiberg, en batería.

El viernes 10 y el sábado 11 de febrero, a las 20, es el turno de Pablo Ziegler Jazz Tango & Masae Shiwa (Pablo Ziegler, piano, composición, arreglos, Walter Castro, bandoneón, Horacio Mono Hurtado, contrabajo, y Masae Shiwa, teclado), ganador de los premios Grammy, que vuelve a la Argentina para presentar y experimentar nuevas combinaciones sonoras a través de sus composiciones de la nueva música de Buenos Aires.

Por décadas, Ziegler, pianista, compositor y arreglador argentino, ganador de los premios Grammy, ha sido una de las figuras más importantes en el Nuevo Tango Argentino, el vibrante híbrido musical del tango tradicional, jazz americano y el arte musical europeo. Luego de pertenecer al legendario quinteto de Astor Piazzolla por diez años, siendo parte de las icónicas grabaciones “Tango: Zero Hour”, “La Camorra” y “Central Park Concert”, lideró sus propios grupos por más de veinticinco años, refinando y reimaginando los límites del tradicional tango moderno. Los años más recientes lo han visto en el Carnegie Hall, el Royal Albert Hall, el Vienna Konzerthaus, el Muziekgebouw, Bozar, entre otros. Su álbum Jazz Tango ganó el premio Grammy por mejor disco de latin jazz, y Bajo Cero ganó el Latin Grammy por mejor álbum de tango, además de haber sido nominado para varias veces más para los Latin Grammy. Como director artístico también ganó el Echo Klassik Award con su CD Rojotango. Pablo Ziegler reside en Nueva York, es artista Steinway y ciudadano honorario de la Ciudad de Buenos Aires y de la ciudad de New Orleans.

El sábado 11 de febrero, en la función de las 22:45, se podrá disfrutar del show Oscar Giunta recibe a Mattias Nilsson (Special Project. Argentina & Suecia), proyecto conjunto de dos de las principales figuras del jazz sueco y argentino, en un primer encuentro sobre el escenario de este supergrupo que promete expandirse por los continentes en 2023, ya que también explorarán el jazz de muchos continentes como Europa, América Latina y Estados Unidos.

El internacionalmente aclamado y premiado pianista sueco Mattias Nilsson, con más de miles de conciertos en treinta y tres países alrededor del mundo, se ha establecido como uno de los músicos de su instrumento más personales y conocidos de Suecia con su propia voz. Ha actuado en escenarios como L’Olympia, London Palladium, Auditorio Alfredo Kraus, Sala Palatului, Birmingham Symphony Hall y festivales como Varna Summer International Jazz Festival, Jazzaldia, Jazz San Javier, Copenhagen Jazz festival, Fest Jazza Koprivnica, Taichung Jazz Festival. Por su parte, el anfitrión, el consagrado artista, baterista y líder de banda Oscar Giunta, es una de las grandes figuras del jazz argentino de relieve internacional, y en sus cuarenta años de carrera artística y musical, ha erigido una monumental historia en este ámbito, que lo ha transformado en una de las figuras centrales de la música argentina de las últimas décadas, con miles de conciertos y tours en su haber liderando o coliderando sus propias agrupaciones a su nombre y con míticos conciertos junto al Wayne Shorter Quartet, John Patitucci, Danilo Perez, Dave Holland, Chris Potter, Dave Liebman, Herbie Hancock, Dave Holland, Miguel Zenón, Eddie Daniels, Paquito De Rivera, Brandford Marsalis Quartet, Billy Cobham, Philip Catherine. Ha sido nominado en los premios Gardel 2021 por mejor álbum de jazz (por Apaláp!) y posee varias nominaciones a los premios Grammy. Es ganador del Latin Grammy 2021 por ser el mejor álbum de tango con Tinto Tango. Sus tours alrededor del mundo son suceso de público y crítica especializada. Actualmente lidera el Oscar Giunta Supertrio! #OGSt! y colidera Swing Summit Trío y URMG.

Foto de archivo de Oscar Giunta

El Trío Sin Tiempo, conformado por Leo Genovese (piano), Mariano Otero (bajo y contrabajo) y Sergio Verdinelli (batería) se reúnen nuevamente para tocar en Buenos Aires en este concierto exclusivo en Bebop Club, el domingo 12 de febrero a las 20. El trío se reúne cada vez que Genovese viene a la Argentina desde Nueva York para grabar y realizar giras. En cada oportunidad presentan nuevas músicas de autoría propia. La formación ya posee dos discos: Sin tiempo (2020, Ears and Eyes Records) y Ritmos de agua (2021, 577 Records). Varios de los temas de estos discos sonarán en esta oportunidad.

Foto de archivo de Leo Genovese (Facebook Leo Genovese)

El miércoles 15 de febrero a las 20, y el jueves 16, a las 20 y a las 22:45, JJ Thames presenta Mississippi Blues Diva. Desde Estados Unidos llega esta cantante de soul & blues de tan solo treinta y ocho años. Con una gran presencia escénica y una interpretación vocal increíble, JJ Thames es una de las cantantes más destacadas de la escena actual, estará acompañada por Cruxados Blues Band.

El viernes 17 y el sábado 18 de febrero, en las dos funciones (20 y 22:45), regresa Mariano Loiácono, pero esta vez junto con VSP Trío, una de las formaciones más activas de la ciudad de Nueva York. Conformado por Anthony Wonsey en piano, Lonnie Plaxico en contrabajo y Carmen Intorre Jr. en batería, tres de los músicos más importantes de la escena de jazz de Nueva York, que tocan en todos los clubes de jazz y realizan giras por Europa y América. Un trío explosivo y a la vez delicado, que combina swing con groove. Se presentan por primera vez en la Argentina junto con el trompetista Mariano Loiácono.

Para cerrar el festival de verano a pura música, se presentará el sábado 25 de febrero, a las 20, Delfina Oliver Quinteto con Jazz on Broadway. La cantante comienza el año con una nueva edición de su espectáculo basado en un exquisito repertorio de standards de jazz relacionados al mundo del teatro musical americano de Broadway y a las películas de Hollywood, cuyas bandas sonoras fueron compuestas por los más grandes autores de lo que hoy conocemos como “jazz”, interpretados desde el lenguaje musical del género. Delfina se presentará en formato de quinteto acompañada por Andrés Hayes en saxo, Pablo Raposo en piano, Mauricio Dawid en contrabajo, y Sebastián Groshaus en batería, con composiciones de George Gershwin, Cole Porter, entre otros, en un show inspirado en la icónica serie de álbumes On Broadway, del baterista Paul Motian, interpretados con el particular estilo de la cantante y su grupo, que proponen una mirada distinta y original sobre este repertorio temático.





* Bebop Club, en Uriarte 1658, C. A. B. A. Las entradas para el festival pueden adquirirse desde $1400 a través de www.bebopclub.com.ar o por boletería, de martes a domingos de 17 a 20.

