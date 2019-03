Dansker utiliza imágenes de 2008 y registros mucho más actuales, pero siempre con el mismo dispositivo: una serie de lentos travellings que cubren el fenómeno en términos físicos y voces en off que dan cuenta de su dimensión espiritual. La directora está allí y está en serio, no de modo turístico, no de manera utilitaria, y por eso su retrato de ese país que no podemos no mirar cala muy profundamente, asombra, atrapa y asusta.