De “El halcón maltés” a James Joyce: ciclo que recorre cinco décadas de John Huston

La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín proyectará trece largometrajes dirigidos por John Huston entre noviembre y diciembre

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Entre el detective Sam Spade y el buscador de oro que interpretó Humphrey Bogart hay una misma firma: la de John Huston, el cineasta estadounidense que convirtió el cine negro, la aventura y el drama psicológico en territorio propio durante cinco décadas. A partir del viernes 6 de noviembre, el Teatro San Martín proyectará trece largometrajes de su filmografía en un ciclo que se extenderá hasta el 4 de diciembre en la Sala Leopoldo Lugones.

La programación reúne películas realizadas entre 1942 y 1987, desde sus primeros trabajos en la Warner hasta su testamento fílmico sobre un relato de James Joyce. Detrás de la iniciativa están el Complejo Teatral de Buenos Aires y la Fundación Cinemateca Argentina, que organizan el ciclo en el marco de los 120 años del nacimiento del director.

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Un director que marcó el cine negro clásico

El recorrido arranca con El halcón maltés, el debut de Huston detrás de cámaras en 1941, con Humphrey Bogart en el papel del detective Sam Spade. Sobre esa adaptación de la novela de Dashiell Hammett, el escritor cubano Guillermo Cabrera Infante escribió: “El halcón maltés es una obra maestra y la más grata de todas las películas de Huston. Por añadidura, es la más original”.

De ese universo de atmósferas nocturnas y personajes ambiguos también participan Huracán de pasiones, protagonizada por Bogart junto a Lauren Bacall y Edward G. Robinson, y Mientras la ciudad duerme, con Sterling Hayden y una Marilyn Monroe en uno de sus primeros papeles relevantes. El propio Huston recordó en sus memorias, A libro abierto, que esa película “se convirtió en el modelo de muchas películas del género”.

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El tono cambia con La reina africana, donde Bogart y Katharine Hepburn protagonizan un drama que transcurre en un río durante la Primera Guerra Mundial. Según el propio Huston, fue su la película “que más éxito económico ha tenido”, pese a apartarse de su estilo habitual.

Esa misma búsqueda de escenarios extremos atraviesa El tesoro de la Sierra Madre, con Walter Huston, padre del director, en un papel que le valió un Oscar, y Los inadaptados, última película de Clark Gable y Marilyn Monroe antes de la muerte de ambos. A ese linaje de personajes a la deriva se suma El juez del patíbulo, protagonizada por Paul Newman, sobre quien el director confesó: “La película transmite sin duda algo sobre el espíritu del pasado”.

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El Complejo Teatral de Buenos Aires y la Fundación Cinemateca Argentina organizaron el ciclo con motivo de los 120 años del nacimiento del cineasta

El ciclo culmina con Desde ahora y para siempre, basada en el relato “Los muertos” de James Joyce e interpretada por Anjelica Huston, hija del director. Fue la última película que dirigió antes de morir y, según los críticos Bertrand Tavernier y Jean-Pierre Coursodon, representa “el final de carrera más deslumbrante” entre los grandes directores estadounidenses.

Antes de ese desenlace, la programación repone La burla del diablo, con guion de Truman Capote; La noche de la iguana, protagonizada por Richard Burton, y Ciudad dorada, drama sobre el boxeo con Jeff Bridges y Stacy Keach. El resto de la grilla lo completan Freud, pasión secreta, con Montgomery Clift en el papel del psicoanalista vienés, y Esta, nuestra vida, con Bette Davis.

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Información para el público

Ciclo: Homenaje a John Huston

Lugar: Sala Leopoldo Lugones, Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530, CABA)

Fechas: del viernes 6 de noviembre al viernes 4 de diciembre

Organizan: Complejo Teatral de Buenos Aires (dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad) y Fundación Cinemateca Argentina

Valor de las localidades:

Entrada general: $12.000

Estudiantes / Jubilados: $7.000

Venta de entradas: por boletería y web, desde una semana antes del inicio del ciclo

Programación completa:

Viernes 6 de noviembre: Esta, nuestra vida (97′), 15:00

Sábado 7 de noviembre: La reina africana (105′), 15:00

Domingo 8 de noviembre: El halcón maltés (99′), 15:00

Jueves 12 de noviembre: Huracán de pasiones (100′), 15:00

Sábado 14 de noviembre: La burla del diablo (89′), 15:00

Domingo 15 de noviembre: El tesoro de la Sierra Madre (126′), 15:00

Martes 17 de noviembre: Esta, nuestra vida (97′), 15:00 / Huracán de pasiones (100′), 18:00

Miércoles 18 de noviembre: Huracán de pasiones (100′), 15:00 / Ciudad dorada (100′), 18:00 / El halcón maltés (99′), 21:00

Jueves 19 de noviembre: Mientras la ciudad duerme (112′), 15:00 / La reina africana (105′), 18:00

Viernes 20 de noviembre: Los inadaptados (124′), 15:00 / El juez del patíbulo (100′), 18:00

Sábado 21 de noviembre: El juez del patíbulo (100′), 15:00

Domingo 22 de noviembre: La burla del diablo (89′), 15:00

Martes 24 de noviembre: El juez del patíbulo (100′), 15:00 / La burla del diablo (89′), 18:00 / Ciudad dorada (100′), 21:00

Miércoles 25 de noviembre: El tesoro de la Sierra Madre (126′), 15:00 / Los inadaptados (124′), 18:00

Jueves 26 de noviembre: Mientras la ciudad duerme (112′), 15:00

Viernes 27 de noviembre: El halcón maltés (99′), 15:00

Sábado 28 de noviembre: Esta, nuestra vida (97′), 15:00

Domingo 29 de noviembre: La noche de la iguana (118′), 15:00 / Ciudad dorada (100′), 18:00 / Freud, pasión secreta (140′), 20:30

Martes 1° de diciembre: La noche de la iguana (118′), 15:00 y 21:00 / Mientras la ciudad duerme (112′), 18:00

Miércoles 2 de diciembre: Desde ahora y para siempre (83′), 15:00 y 21:00 / Los inadaptados (124′), 18:00

Jueves 3 de diciembre: Freud, pasión secreta (140′), 14:30 y 20:30 / Desde ahora y para siempre (83′), 18:00

Viernes 4 de diciembre: El tesoro de la Sierra Madre (126′), 18:00 / La reina africana (105′), 21:00

Fuente y fotos: gentileza Departamento de Prensa CTBA.