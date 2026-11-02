Cómo se escribe: júnior y yúnior, con tilde, se pronuncian diferente

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

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La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

La voz júnior , con tilde en español, se pronuncia con el sonido de la j , mientras que, si se pronuncia yúnior , lo indicado es la grafía con y y con tilde .

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Sin embargo, aunque en la escritura es mayoritario el uso de júnior , en la lectura muy a menudo se utiliza el sonido /y/, que solo corresponde a yúnior . Por otro lado, en los medios de comunicación escritos se encuentran abundantes ejemplos de júnior sin tildar, como los siguientes: «Logra 14 medallas en el regional absoluto, junior e infantil», «¿Qué perfil “junior” se busca en 2026?» o «Presenta a los integrantes de su programa junior para 2026».

El Diccionario panhispánico de dudas señala que la grafía júnior se articula /júnior/ , mientras que yúnior , también adecuada , refleja la pronunciación etimológica (/yúnior/) y lo apropiado es que la escritura de ambas se distinga según sea la lectura. Las dos se escriben en redonda, sin necesidad de resaltes, llevan tilde según las reglas de acentuación ortográfica por ser palabras llanas acabadas en consonante distinta de -⁠n o -⁠s y son preferibles al término inglés junior .

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Como indica la mencionada obra, el empleo de esta voz de origen latino se ha incrementado por influencia del inglés en referencia a deportistas y profesionales de menor categoría o experiencia que otros. También, detrás de un nombre propio, sirve para distinguir a una persona de un pariente de mismo nombre y más edad ( Matías Prats júnior/yúnior ), sentido con el que en español, para un padre y un hijo, se utiliza tradicionalmente hijo ( Matías Prats hijo ).

En consecuencia de lo dicho con anterioridad, en las frases del principio lo apropiado habría sido emplear la forma correspondiente a la pronunciación ( yúnior o júnior ), que sea cual sea lleva tilde: «Logra 14 medallas en el regional absoluto, júnior/yúnior e infantil», «¿Qué perfil júnior/yúnior se busca en 2026?» y «Presenta a los integrantes de su programa júnior/yúnior para 2026».

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Por último, cabe añadir que son plurales válidos júniors y júniores y yúniors y yúniores , todos asimismo con tilde.

¿Qué hace la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

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Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

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La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.