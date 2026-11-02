Cultura

Cómo se escribe: júnior y yúnior, con tilde, se pronuncian diferente

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

PUBLICIDAD

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

La voz júnior , con tilde en español, se pronuncia con el sonido de la j , mientras que, si se pronuncia yúnior , lo indicado es la grafía con y y con tilde .

Sin embargo, aunque en la escritura es mayoritario el uso de júnior , en la lectura muy a menudo se utiliza el sonido /y/, que solo corresponde a yúnior . Por otro lado, en los medios de comunicación escritos se encuentran abundantes ejemplos de júnior sin tildar, como los siguientes: «Logra 14 medallas en el regional absoluto, junior e infantil», «¿Qué perfil “junior” se busca en 2026?» o «Presenta a los integrantes de su programa junior para 2026».

El Diccionario panhispánico de dudas señala que la grafía júnior se articula /júnior/ , mientras que yúnior , también adecuada , refleja la pronunciación etimológica (/yúnior/) y lo apropiado es que la escritura de ambas se distinga según sea la lectura. Las dos se escriben en redonda, sin necesidad de resaltes, llevan tilde según las reglas de acentuación ortográfica por ser palabras llanas acabadas en consonante distinta de -⁠n o -⁠s y son preferibles al término inglés junior .

Como indica la mencionada obra, el empleo de esta voz de origen latino se ha incrementado por influencia del inglés en referencia a deportistas y profesionales de menor categoría o experiencia que otros. También, detrás de un nombre propio, sirve para distinguir a una persona de un pariente de mismo nombre y más edad ( Matías Prats júnior/yúnior ), sentido con el que en español, para un padre y un hijo, se utiliza tradicionalmente hijo ( Matías Prats hijo ).

En consecuencia de lo dicho con anterioridad, en las frases del principio lo apropiado habría sido emplear la forma correspondiente a la pronunciación ( yúnior o júnior ), que sea cual sea lleva tilde: «Logra 14 medallas en el regional absoluto, júnior/yúnior e infantil», «¿Qué perfil júnior/yúnior se busca en 2026?» y «Presenta a los integrantes de su programa júnior/yúnior para 2026».

Por último, cabe añadir que son plurales válidos júniors y júniores y yúniors y yúniores , todos asimismo con tilde.

¿Qué hace la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaRAEFundéuCómo se escribeDudas del españolÚltimas actualizacionesRAE y OrtografíaConsultas de la Lengua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Piotr Kropotkin, geógrafo ruso: “Cada progreso de la humanidad tiene su origen en la conjunción del trabajo del pasado y del presente, ¿con qué derecho alguien se lo apropia y dice: esto es sólo mío y no de todos?”

Un recorrido por la vida del “príncipe anarquista” y el contexto de fin de siglo en el que dinamitó las bases de la propiedad privada. La historia de la pregunta que condensa toda su filosofía política y científica, y que hoy nos persigue

Piotr Kropotkin, geógrafo ruso: “Cada progreso de la humanidad tiene su origen en la conjunción del trabajo del pasado y del presente, ¿con qué derecho alguien se lo apropia y dice: esto es sólo mío y no de todos?”

Roberto Rosas, el herrero mágico con más de 1.000 obras en el mundo y un legado vivo en las personas mayores de ‘Guías por un día’

En el marco de la Semana del Arte, mediadores mayores tienden un puente generacional entre la comunidad y el patrimonio público: la reapertura del oratorio del Hospital de Emergencias de Rosario para visitar la obra “El sol en el maizal” recupera una monumental pieza oculta y reivindica el valor del arte como espacio de encuentro y memoria colectiva

Roberto Rosas, el herrero mágico con más de 1.000 obras en el mundo y un legado vivo en las personas mayores de ‘Guías por un día’

Un presidente novato, protección estadounidense, la CIA... mi novela más al ras de la actualidad

“Cualquier parecido con la realidad es culpa de la realidad”, dice Jorge Fernández Díaz. Pero en *El hombre que quería matar a Pérez Reverte* —con la CIA, el mileísmo y el escritor español de por medio— la ficción puede sonar verdadera

Un presidente novato, protección estadounidense, la CIA... mi novela más al ras de la actualidad

El cáliz que Juan Carlos Pallarols regalará al papa León XIV: realizado con restos de la guerra de Malvinas, tardó 10 meses en forjarlo y colaboraron 1 millón de personas

El gran orfebre argentino fundió restos de municiones del conflicto de 1982 en una pieza de oro, plata y bronce destinada al pontífice. “Mi familia le ha hecho un cáliz a cada uno de los papas que hubo desde hace 150 años hasta hoy”, afirma

El cáliz que Juan Carlos Pallarols regalará al papa León XIV: realizado con restos de la guerra de Malvinas, tardó 10 meses en forjarlo y colaboraron 1 millón de personas

La belleza de la semana: retrato de Gabriele Münter, de ser pionera a pasar al olvido por ser la "amante de Kandinsky"

Fue cofundadora de Der Blaue Reiter y compañera de uno de los artistas más influyentes del siglo XX, pero vivió a su sombra durante años. Sin embargo, a ella se le debe que hoy sobreviva gran parte de la obra del artista ruso

La belleza de la semana: retrato de Gabriele Münter, de ser pionera a pasar al olvido por ser la "amante de Kandinsky"

DEPORTES

AFA publicó los audios del VAR de las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate

AFA publicó los audios del VAR de las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate

Jack Alexy rompió el récord mundial de los 100 metros libre y pone la mira en Beijing

Pisada para dejar a dos rivales en el camino y gran definición: el espectacular gol de Messi en la victoria del Inter Miami

Franco Colapinto habló tras no sumar puntos en el Gran Premio de México de F1 por una penalización: “Es difícil de entender”

Lali Esquivel y la decisión de finalizar su ciclo en Gimnasia, junto al recuerdo imborrable de Maradona: “Nunca imaginé cerrar mi etapa así”

TELESHOW

Cris Morena celebró la primera victoria de Valentín Yankelevich en el TC2000 con un mensaje lleno de emoción

Cris Morena celebró la primera victoria de Valentín Yankelevich en el TC2000 con un mensaje lleno de emoción

Beto Casella habló de la posible conducción de Intrusos tras el final de la dupla de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich

El vestido minimalista de boda que eligió Lali Espósito para su casamiento: las imágenes del look que es sensación

Marta Fort mandó al frente a Nazareno Casero: “Nos tiroteamos”

Valentín Yankelevich logró su primera victoria en el TC2000 y se la dedicó a su mamá Romina Yan: “Es nuestro momento”

INFOBAE AMÉRICA

Piotr Kropotkin, geógrafo ruso: “Cada progreso de la humanidad tiene su origen en la conjunción del trabajo del pasado y del presente, ¿con qué derecho alguien se lo apropia y dice: esto es sólo mío y no de todos?”

Piotr Kropotkin, geógrafo ruso: “Cada progreso de la humanidad tiene su origen en la conjunción del trabajo del pasado y del presente, ¿con qué derecho alguien se lo apropia y dice: esto es sólo mío y no de todos?”

Vivir y trabajar sin miedo es un derecho humano esencial

Tres militares murieron durante un curso de buzo táctico en Uruguay: el entrenamiento nocturno que terminó en tragedia

El mito vikingo del fin del mundo pudo nacer de una catástrofe climática real que mató a la mitad de Escandinavia

Francia afronta una nueva semana de tensión social ante la amenaza de nuevos bloqueos estudiantiles en escuelas y universidades