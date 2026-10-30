Chico Buarque, músico brasileño: “Es necesario desconfiar siempre de las cosas fáciles” (@ChicoBuarque)

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En un mundo dominado por el algoritmo que premia la respuesta rápida, el consumo efímero y la complacencia intelectual, vale la pena detenerse ante esta frase: “Es necesario desconfiar siempre de las cosas fáciles”. Pertenece a Francisco Buarque de Hollanda, universalmente conocido como Chico Buarque, quien la pronunció en una histórica y reveladora entrevista para la edición brasileña de la revista Rolling Stone, concedida al periodista Paulo Terron, publicada originalmente en noviembre de 2011.

Aunque originalmente el aforismo aludía al rigor y al sufrimiento que le demanda el intrincado proceso de la escritura —tanto musical como literaria—, la frase trasciende el taller del creador para convertirse en una declaración de principios que resume de manera perfecta todo su pensamiento y su trayectoria. Para entender el peso de esta desconfianza hay que bucear en su biografía y en el contexto de su producción. Chico Buarque no es un creador que busque el camino pavimentado.

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Cuando la dictadura militar brasileña intentó silenciarlo en los años setenta, la salida fácil hubiera sido el exilio definitivo o la llanura de la canción romántica inofensiva. En lugar de eso, eligió la sofisticación del doble sentido y la metáfora punzante. Alumbró así himnos de la resistencia como el disco Construcción (Construção) o la censurada pieza teatral Calabar: el elogio de la traición (Calabar: o Elogio da Traição), demostrando que la complejidad poética era el único refugio frente a la brutalidad del régimen.

En tiempos donde las certezas se fabrican a golpe de clic, la mirada de Chico Buarque es una invitación a dudar de la superficie y a rescatar el valor de la profundidad (@ChicoBuarque)

Esta misma filosofía rige su madurez como novelista. Su debut literario con Estorbo (Estorvo) y su posterior consagración mundial con la novela Leche derramada (Leite Derramado) —ganadora del prestigioso Premio Jabuti— son la prueba empírica de su rechazo al cliché. Aunque el imaginario popular de internet suele asociar erróneamente su famosa frase a estos textos de ficción, lo cierto es que la idea rige la estructura misma de sus libros: no son lineales ni complacientes.

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En Leche derramada (Leite Derramado), el lector debe adentrarse en los desvaríos y lagunas mentales de un aristócrata centenario atrapado en una cama de hospital. La importancia de este libro radica precisamente en su renuncia a la comodidad; es una radiografía descarnada sobre la decadencia de las élites y la distorsión de la memoria histórica de Brasil. Al igual que en la posterior El hermano alemán (O Irmão Alemão), desafía al lector a desconfiar de las narrativas oficiales y de los recuerdos edulcorados.

Por lo tanto, la idea de desconfiar de lo sencillo condensa el núcleo ideológico de su obra. Para el autor carioca, lo que se presenta de manera simple suele camuflar un mecanismo de control, una verdad a medias o un facilismo comercial. El arte verdadero, parece decirnos el ganador del Premio Camões, requiere fricción, duda y trabajo. En tiempos donde las certezas se fabrican a golpe de clic, la mirada de Chico Buarque es una invitación a dudar de la superficie y a rescatar el valor de la profundidad.

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Francisco Buarque de Hollanda, conocido mundialmente como Chico Buarque, nació el 19 de junio de 1944 en Río de Janeiro, Brasil0 (Foto: Frans Schellekens/Redferns)

¿Quién es Chico Buarque?

Francisco Buarque de Hollanda, conocido mundialmente como Chico Buarque, nació el 19 de junio de 1944 en Río de Janeiro, Brasil, en el seno de una familia con una fuerte impronta intelectual, siendo hijo del célebre historiador y sociólogo Sérgio Buarque de Hollanda. Desde mediados de la década de 1960, se consolidó como uno de los pilares de la Música Popular Brasileña (MPB) junto a figuras como Caetano Veloso, Gilberto Gil y Tom Jobim. Pero poría decirse que su carrera estuvo no fue solo musical.

Estuvo profundamente marcada por su firme resistencia cultural frente a la dictadura militar brasileña, un compromiso político y estético que lo obligó a exiliarse en Italia a finales de los sesenta y que plasmó en composiciones históricas como el álbum Construcción (Construção, 1971) o el tema “Cálice”. A sus 82 años, el autor continúa activo, residiendo en su natal Río de Janeiro. En las últimas décadas, su figura pública se agigantó de manera gracias a su consagración en el ámbito de la literatura.

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