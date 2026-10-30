Cómo se escribe: 24.ª edición del Diccionario de la lengua española, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

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La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

Con ocasión de la publicación de la 24.ª edición del Diccionario de la lengua española , se ofrecen las siguientes claves de redacción.

Como título de esta obra de creación, lo adecuado es escribir con mayúscula solo la primera palabra. Todo el nombre se resalta con cursiva . En menciones anafóricas, se puede escribir diccionario en minúscula y redonda o Diccionario con mayúscula y cursiva como título abreviado. También se podría optar por la grafía en mayúscula y redonda si se entiende como una antonomasia.

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La sigla establecida de esta denominación es DLE , sin puntos ni espacios . Al corresponderse con el desarrollo de un título, escrito con cursiva , este resalte se mantiene en la sigla.

A la hora de hablar de la nueva edición de este diccionario, el ordinal correspondiente puede escribirse en una sola palabra ( vigesimocuarta , sin tilde por ser llana acabada en vocal, pues sigue las reglas generales de acentuación), que es la opción mayoritaria y preferible, o también en dos palabras ( vigésima cuarta , acentuándose cada elemento de forma independiente y concordando ambos en femenino con edición ).

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Para abreviar el ordinal, lo apropiado es usar tras el número un punto y la letra volada ª por referirse a un sustantivo femenino: 24.ª . No son adecuadas opciones como 24º edición , 24ª edición ni 24 edición .

Se llama cursiva metalingüística a la que se aplica a una expresión por estar hablando de ella misma : «La palabra palabra tiene tres sílabas», «Una de las novedades de la versión 23.8.1 fue microteatro ». Si no es posible emplear cursiva, se puede sustituir por comillas.

Cuando se alude al significado de una palabra, este se suele delimitar entre comillas simples en textos de carácter lingüístico (‘ ’). Se pueden emplear comillas angulares (« ») para citar la definición exacta del diccionario : Dicha palabra se define así : «Maroma gruesa que sirve en las embarcaciones para atar las áncoras y para otros usos» .

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En las noticias pueden aparecer referencias a las entradas , artículos , lemas y acepciones , sobre todo cuando se ofrecen las cifras que de ellos contiene la obra:

● Un artículo es cada una de las unidades que componen un diccionario (también llamadas entradas ). Se trata del elemento más general, que incluye el resto.

● El lema es la palabra que da entrada al artículo (por ello también se llama entrada de modo genérico). Cuando se consulta el diccionario, se busca a partir de estos lemas (que suelen aparecer destacados tipográficamente, por el tipo de letra, el color…, para facilitar la búsqueda).

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● Una acepción es cada uno de los significados del lema. Incluye la definición y la categoría gramatical y, de forma opcional, otros elementos, como marcas de uso y ejemplos.

¿Qué hace la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

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Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

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Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.