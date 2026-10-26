Borges, el humorista: claves para “reír a carcajadas” con el gran escritor argentino durante su festival

Borges, el humorista: claves para "reír a carcajadas" con el gran escritor argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hoy abre el Festival Borges. Será su sexta edición. Seis días de charlas, espectáculos y recorridos urbanos dedicados a la obra de Jorge Luis Borges. La programación, que se extenderá hasta el sábado 31, combinará actividades presenciales en la Alianza Francesa de Buenos Aires con transmisiones virtuales gratuitas. La edición coincide con los 40 años de la muerte del escritor argentino y subraya algo singular de Borges: su humor.

El hombre que se divierte escribiendo

“Borges se divierte escribiendo y el humor es una constante en su literatura y en su vida”, le dice Sylvia Iparraguirre a Infobae Cultura. “Es el mismo humor que cultivaba su padre, el de la ironía, el escepticismo y el del sarcasmo letal. El humor Inglés. Aunque de golpe se pone bien criollo. A mí me hace reír a carcajadas Borges cuando te sorprende con esas salidas que en el fondo le quieren quitar toda pomposidad a la literatura”, agrega.

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La escritora estará hoy en la Alianza Francesa a las 18 en una mesa titulada “El humor como una de las bellas artes. Conversarán con ella el escritor y ex director de la Biblioteca Nacional Juan Sasturain y el creador de la cuenta Memes Borgeanos Alfredo de Jorge. “Te doy dos muestras de ese humor —continúa Iparraguirre—. Cuando usa palabras anacrónicas, fuera de contexto. En el cuento El acercamiento a Almotasim, que sucede en la India, en una escena callejera de un tumulto donde se enfrentan hindúes y musulmanes, dice que vuela un ‘ladrillazo’ y después, que la policía a caballo interviene repartiendo ‘rebencazos imparciales’. Acá se divierte Borges”.

“Borges es profundamente gracioso —asegura Alfredo de Jorge—, pero el suyo es un humor muy sutil. No es que, como ocurre a veces con Cortázar o César Aira, uno se ría a carcajadas incontenibles; lo que Borges provoca se asemeja más a una mueca, vinculada a la ironía, al doble sentido y a la ambigüedad. Esto se relaciona indudablemente con su particular perspectiva del mundo, caracterizada por percibir siempre la otra cara de todo fenómeno. Así, mientras la mayoría nos detenemos en una sola cara de la moneda, él señalaba que siempre había algo que estábamos obviando (al final, el ciego no era él)”.

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"Borges se divierte escribiendo y el humor es una constante en su literatura y en su vida", le dice Sylvia Iparraguirre (EFE)

“Constantemente, en medio de enumeraciones bellísimas o aparentemente solemnes —continúa—, Borges introduce elementos incongruentes que generan disonancia. Por ejemplo, al enumerar algunos de los libros que alberga La Biblioteca de Babel (esa biblioteca infinita que contiene todos los volúmenes posibles), elige títulos como Trueno peinado y El calambre de yeso”. Del mismo modo, en El Aleph, uno de sus cuentos más profundos, cuando el narrador comenta unos poemas se detiene en términos como ‘lechoso’, ‘lactario’, ‘lacticinoso’, ‘lactescente’ y ‘lechal’ (Si eso no es humor, ¿el humor dónde está?). Otro de sus resortes predilectos es la reductio ad absurdum, es decir, llevar un argumento al extremo para demostrar su invalidez universal. Lo empleaba con frecuencia para desmantelar a sus contendientes estéticos, pero también lo traslada a la ficción. Uno de los ejemplos más memorables se encuentra en Tres versiones de Judas, un relato donde el personaje argumenta que, si Dios decidió rebajarse a condición humana para salvar a la humanidad, sería erróneo suponer que eligió un camino fácil y glorioso como el de un maestro o un mártir; para que el sacrificio fuera verdaderamente infinito, absoluto y terrible, debió elegir el destino más infame y detestable posible: ser Judas Iscariote".

Por su parte, dice Sasturain: “Solo una definición: lo opuesto al humor no es la seriedad sino la solemnidad. Borges no es nunca solemne”. “El humor es uno de sus tantos rasgos de sensibilidad e inteligencia. Su mayor rasgo de inteligencia, precisamente, ha sido ser capaz de no ‘tomarse en serio’”, agrega, y finalmente concluye: “Los engrupidos carecen de humor”.

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Completa Iparraguirre: “En los ensayos muchas veces lo puede el humor y argumenta por el absurdo. Cómo en el caso de John Wilkins que intentó inventar un lenguaje universal. Primero Borges refuta esa pretensión por imposible. Pero al final habla de una remota Enciclopedia china que intentando lo mismo pone, en la entrada ‘animales’, cosas tan arbitrarias como ‘pertenecientes al Emperador’, ‘lechones’, ‘perros sueltos’ o ‘que de lejos parecen moscas’, entre otros variedades insólitas. Acá Borges se está riendo solo cuando escribe”.

"Lo que hace Borges con el humor es genuinamente original", comenta De Jorge (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un humor genuinamente original

“Lo que hace Borges con el humor es genuinamente original, en el sentido de que no se asemeja a casi nada preexistente y, sin embargo, está compuesto enteramente de materiales previos”, comenta De Jorge. “Como todo en la obra de Borges, el humor funciona por capas. Hay un primer estadio de acceso inmediato, constituido por ejemplo por la inserción de vocablos sorpresivos en un contexto pretendidamente solemne, tal como mencionamos antes. Por debajo, o por encima, se despliegan otros niveles, no quiero decir infinitos pero sí múltiples, que no son inaccesibles, pero que sin duda exigen un lector activo que se anime a adentrarse en el laberinto”.

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“En rigor, Borges no es un humorista. El humor está presente en su obra, pero no constituye su fin último: él no escribe ‘para’ hacernos reír. El humor es un medio, uno de tantos, para situarnos en un estado de perplejidad fantástica que nos conmueve y nos lleva a cuestionar nuestra existencia, nuestra forma de ver, de pensar y de sentir”, agrega.

Sobre el final de esta conversación, las recomendaciones. Iparraguirre elige Historia universal de la infamia. De Jorge dice que “sus textos más marcadamente humorísticos son los que coescribió con su amigo Adolfo Bioy Casares: los cuentos de Bustos Domecq y, coronando la lista, el folleto publicitario de la Leche Cuajada La Martona, una parodia genial que, eso sí, me ha arrancado carcajadas”.

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Los escritores argentinos Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un programa lleno de actividades

El programa del festival es enorme. La agenda reunirá a la novelista y ensayista estadounidense Siri Hustvedt, quien participará de una entrevista virtual con Alonso el jueves 29 a las 14. También habrá una entrevista presencial con el dramaturgo y director Mauricio Kartun, prevista para el sábado 31 a las 17.30 en la Alianza Francesa. Entre las propuestas presenciales figuran mesas sobre el humor en Borges, su amistad literaria con Adolfo Bioy Casares, el género fantástico, la influencia de James Joyce, Ginebra y las relaciones entre literatura y cine. El jueves 29, Gabriela Saidón y Ramiro San Honorio conversarán sobre Borges, Christopher Nolan y las reescrituras de La Odisea.

El ciclo virtual contará con las participaciones de la escritora mexicana Carmen Boullosa, el investigador Oswaldo Zavala, el profesor argentino Pablo Maurette, el académico español Vicente Cervera Salinas y la investigadora Luciana Colombo. Experiencia Borges, el segmento que vincula la literatura con otras disciplinas, incluirá una charla de Joaquín Fargas sobre El libro absoluto. El viernes 30, a las 20, la compañía La Funes presentará el espectáculo poético-musical La otra vereda, construido a partir de poemas de Borges. Al día siguiente, Walter Romero ofrecerá el concierto Borges y el tango: el coraje como herencia, acompañado por los guitarristas Diego “Dipi” Kvitko y Emilio “Milky” Fernández.

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La programación del sábado también contempla una caminata borgeana por Buenos Aires, coordinada por el escritor y ensayista Juan Francisco Baroffio. El martes 27 habrá una mesa sobre la amistad de Borges y Bioy Casares, con Matilde Sánchez y Daniel Guebel, seguida por un encuentro dedicado a la relación del autor con Ginebra. El miércoles 28, Silvia Utges, Mónica Cuello y Guillermo Martinz analizarán los vínculos entre Borges y Joyce a partir de los temas del heroísmo y la traición en la historia irlandesa. Más tarde, Luisa Valenzuela, Juan Mattio y Ricardo Romero debatirán sobre el legado del escritor en el género fantástico.