Un Monet de 56,2 millones de dólares rompe el récord de la obra más cara subastada en Francia

La pintura Iris de Claude Monet se convirtió en la obra más cara adjudicada en una subasta en Francia tras alcanzar 50 millones de euros - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una feroz puja de 45 minutos entre seis coleccionistas internacionales cerró el miércoles la venta de Iris, un óleo de gran formato de Claude Monet, por 50 millones de euros (56,2 millones de dólares) en la sede de Sotheby’s en París. El precio final casi duplicó la estimación máxima prevista y convirtió la pieza en la obra de arte más cara jamás adjudicada en una subasta en Francia.

La pintura, que retrata flores y follaje del célebre jardín de Giverny tal como los capturó el maestro impresionista entre 1924 y 1925, fue adjudicada a un comprador privado de Asia que participó por vía telefónica a través de Jen Hua, vicepresidente de la casa de subastas. Los organizadores habían fijado un rango estimado de entre 22 y 30 millones de euros, pero la intensidad de la competencia entre los postores elevó la cifra muy por encima de cualquier pronóstico, según informó The Art Newspaper.

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Un comprador privado de Asia adquirió el óleo Iris por vía telefónica después de una puja de 45 minutos en Sotheby’s París - REUTERS/Abdul Saboor

La sesión formaba parte de la dispersión de la colección reunida por Jeanne Schlumberger, heredera de una de las fortunas más prominentes de la industria de servicios petroleros. La totalidad de los lotes encontró comprador, y la recaudación alcanzó los 74,4 millones de euros (83,7 millones de dólares), el monto más alto registrado en una subasta de bellas artes de Sotheby’s París. Casi tres cuartas partes de las obras se vendieron por encima de sus estimaciones máximas, un indicador que refleja la solidez de la demanda por piezas con procedencia distinguida y largo historial en manos privadas.

Monet acaparó la atención de la velada con cuatro lienzos. Además de Iris, la obra Saule pleureur ou L’Arbre de feu, una representación de los sauces llorones de Giverny, se adjudicó por 9,7 millones de euros (10,9 millones de dólares). Otros dos cuadros completaron la serie: La Seine à Vernon, Arbres (1894) alcanzó los 4,3 millones de euros (4,8 millones de dólares), mientras que La Maison à Travers les Roses cerró en 2,5 millones de euros (2,9 millones de dólares).

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La subasta de la colección de Jeanne Schlumberger recaudó 74,4 millones de euros con la venta de la totalidad de sus lotes - REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Los cuatro óleos compartían un recorrido singular. Todos pasaron directamente de Monet a su hijo Michel antes de ser adquiridos por la marchante Katia Granoff. Schlumberger comenzó a coleccionar con seriedad en la década de 1950 y trabajó de forma estrecha con Granoff en un momento en que las últimas pinturas de Monet no gozaban del prestigio que ostentan en la actualidad. En 1958, según los registros de Sotheby’s, Schlumberger habría colaborado en la financiación de la compra que Granoff realizó de obras provenientes del estudio de Michel Monet, lo que dio a la galerista acceso a piezas que con el paso de las décadas se transformarían en algunas de las más codiciadas del artista.

Pero la noche no fue solo de Monet. La obra La Cueillette des Prunes de Pierre Bonnard, que no se había exhibido desde 1956, se vendió por 2,5 millones de euros (2,9 millones de dólares), más del triple de su estimación máxima de 800.000 euros y un récord para el artista en una subasta celebrada en Francia. También destacó Rêve d’Orient, una pieza sobre papel de Gustave Moreau, que alcanzó 1,4 millones de euros (1,6 millones de dólares) y estableció un nuevo récord en subasta para un dibujo del artista. En el terreno escultórico, La Valse, un bronce de 1905 de Camille Claudel, cerró en 832.000 euros (935.000 dólares), más del doble de su precio estimado mínimo.

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El cuadro Saule pleureur ou L’Arbre de feu de Claude Monet se vendió por 9,7 millones de euros en la capital francesa - REUTERS/Abdul Saboor

Un episodio aparte rodeó a tres pinturas tempranas de Paul Cézanne que figuraban originalmente en el catálogo. Las obras, declaradas recientemente tesoros nacionales franceses, fueron retiradas antes de la puja tras negociaciones entre la familia Schlumberger y la ciudad de Aix-en-Provence, localidad natal de Cézanne. Sotheby’s confirmó el jueves que el municipio tiene previsto adquirir las pinturas con destino al Museo Granet, con el respaldo del Ministerio de Cultura de Francia. “Las obras, recientemente declaradas tesoros nacionales franceses, habían sido retiradas tras conversaciones entre la familia Schlumberger y la ciudad de Aix-en-Provence”, precisó la casa de subastas en un comunicado recogido por The Art Newspaper.

La subasta representó un arranque contundente para el calendario de ventas de Sotheby’s en la capital francesa, que continuó el viernes con sesiones dedicadas al arte moderno y al surrealismo.

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