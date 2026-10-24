Cultura

El Museo Moderno reúne dos tiempos de la fotografía argentina con adquisiciones en Pinta BAphoto

Cuatro obras de dagurke y Daniel Mitlag, dos artistas de diferentes estilos y generaciones, ingresan al acervo de la institución porteña durante la 22.ª edición de la feria dedicada a la imagen

Composición de dos imágenes: una lámina curva de espuma blanca y la espalda de una persona con una cacatúa ninfa posada en la cintura del pantalón.
Obras de dagurke y Daniel Mitlag fueron adquiridas por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires durante la edición 2026 de Pinta BAPhoto (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires incorporó cuatro fotografías a su colección a partir de la 22.ª edición de Pinta BAphoto. Las adquisiciones comprenden dos obras de la serie Como Deus Manda (2025), de dagurke, y otras dos de Il Limbo (2012-2013), de Miguel Mitlag. La compra se realizó con el apoyo de la Asociación Amigos del Moderno y reunió producciones de dos generaciones y procedimientos distintos de la fotografía argentina. Las obras de dagurke fueron presentadas por la galería cordobesa María Wonda, mientras que las de Mitlag estuvieron en el espacio de Gachi Prieto.

La incorporación se produjo en el marco de la feria dedicada a la fotografía que se desarrolla en La Rural, en Buenos Aires, hasta el 25 de octubre. Las cuatro imágenes pasarán a formar parte del patrimonio público del museo junto con el resto de su colección de arte moderno y contemporáneo. Las piezas seleccionadas de dagurke no llevan título individual y pertenecen a Como Deus Manda, una serie realizada en 2025. En el caso de Mitlag, el Moderno adquirió dos trabajos de Il Limbo, producidos entre 2012 y 2013. La operación reúne obras realizadas con más de una década de distancia.

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dagurke, una obra ligada a la observación urbana

dagurke es el nombre artístico de Agustín Sargiotto, artista y diseñador industrial oriundo de Córdoba. Su producción fotográfica se vincula con recorridos por la ciudad, escenas cotidianas, cuerpos, objetos y señales que registra, en gran medida, con un teléfono celular.

Museo Moderno - adquisiciones Pinta BA Photo 2026
El artista cordobés Agustín Sargiotto desarrolla su proyecto visual dagurke a partir de registros urbanos con teléfono celular.

El artista estudió fotografía en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. En 2018 publicó el libro DAGURKE®, editado por Paripé Books, compuesto en su mayor parte por imágenes tomadas con celular. El volumen reunió 500 fotografías organizadas alrededor de los ejes amor, tristeza y basura. Su trabajo circuló primero en plataformas digitales y luego se trasladó a libros, exposiciones y ferias. La serie Como Deus Manda, de la que proceden las dos obras incorporadas por el museo, forma parte de su producción reciente.

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Miguel Mitlag combina fotografía y cine documental

Nacido en Buenos Aires en 1969, Miguel Mitlag trabaja entre la fotografía y el cine. Estudió dirección en la Universidad del Cine y se formó en fotografía con Alberto Goldenstein; también participó de clínicas con Jorge Gumier Maier y de talleres del International Center of Photography de Nueva York entre 1991 y 1992.

Museo Moderno - adquisiciones Pinta BA Photo 2026
El artista Miguel Mitlag elabora escenas construidas para la cámara y reside actualmente en la ciudad de Berlín.

Sus imágenes parten de espacios y objetos dispuestos para la cámara, con atención a los materiales, el color y la composición. En etapas iniciales fotografió lugares existentes e introdujo pequeñas modificaciones; más tarde desarrolló escenas construidas, una línea que atraviesa sus proyectos fotográficos. Mitlag vive y trabaja en Berlín, Alemania.

Con las dos piezas de Il Limbo, el Moderno incorpora a su acervo una etapa de la producción de Mitlag fechada entre 2012 y 2013, mientras que las obras de Como Deus Manda incorporan una serie realizada en 2025 por dagurke.

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