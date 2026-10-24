Espectacular remontada de Roma con tres tantos argentinos ante Napoli: el golazo de Soulé y el doblete de Balerdi de cabeza

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La Roma rescató un empate 3-3 ante Napoli en el estadio Diego Armando Maradona, gracias al protagonismo de los argentinos Matías Soulé y Leonardo Balerdi, este último autor de un doblete. Fue por la octava fecha de la Serie A. Los napolitanos estuvieron 2-0 y 3-2 arriba, pero en el minuto final se repusieron los capitalinos y se llevaron un punto. Lionel Scaloni está atento a futbolistas que, junto a sus compatriotas Nahuel Molina y Santiago Castro, integran una de las legiones más importantes de Argentina en un equipo europeo.

El equipo romano llegó a Nápoles después de vencer 4-0 a Slovan Bratislava en la fase de liga de la Champions League, pero quedó dos goles abajo durante el partido. Napoli se adelantó con una chilena de Zambo Anguissa y amplió la diferencia a través de Scott McTominay. La Roma encontró una vía de recuperación a partir de una modificación de Gasperini. A los 58 minutos ingresaron Balerdi, Nahuel Molina y Santiago Castro, tres futbolistas argentinos. Poco después, Soulé recibió tras una pared con Donyell Malen y definió de zurda junto a un poste para el 2-1. Fue su tercer gol en la actual Serie A.

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El descuento cambió el desarrollo del encuentro y Balerdi asumió un protagonismo inesperado en el área rival. El defensor surgido de Boca igualó a los 75 minutos, cuando aprovechó una pelota suelta y resolvió con un remate potente para el 2-2. McTominay volvió a poner a los locales al frente cerca del final y estableció el 3-2. Sin embargo, la Roma tuvo una última respuesta: a los 89 minutos, Balerdi apareció de cabeza para marcar el 3-3 definitivo.

Soulé y Balerdi, figuras y goleadores de la Roma ante Napoli (REUTERS/Ciro De Luca)

Con la igualdad, Roma llegó a 18 puntos y quedó tercera en la tabla, a una unidad de Inter de Milán y Lazio, que todavía debían disputar sus compromisos de la octava jornada. Los Azzurri se privaron de ubicarse en el sexto lugar de la tabla con las dos unidades que dilapidaron sobre el cierre del match. Los capitalinos recibirán en la próxima jornada a un encumbrado Cagliari, mientras que los napolitanos actuarán fuera de casa contra el Monza.

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Balerdi tuvo un recorrido sostenido, aunque intermitente, en la selección argentina: tras integrar los combinados Sub 20 —con los que disputó el Sudamericano 2019 y el Mundial de Polonia— y Sub 23, debutó en la mayor en septiembre de 2019. Bajo el ciclo de Scaloni volvió a ganar terreno durante las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, como una alternativa para la zaga central, y acumuló 13 presencias sin goles con la Albiceleste hasta octubre de 2026. Fue incluido en la delegación para el Mundial, pero una lesión muscular lo marginó antes del inicio del torneo y Marcos Senesi ocupó su lugar.

En tanto, Soulé construyó su vínculo con la Selección a través de los equipos juveniles: participó del Torneo Maurice Revello de 2022, integró el plantel dirigido por Javier Mascherano en el Mundial Sub 20 de Argentina 2023 y también tuvo pasos por la Sub 23. Scaloni lo había convocado por primera vez en 2021, cuando aún pertenecía a Juventus, pero debió esperar hasta el 3 de octubre de 2026 para estrenarse en la mayor: ingresó en el entretiempo de la goleada 7-0 ante Burkina Faso en el Monumental y disputó sus primeros 45 minutos con la Albiceleste.

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