Los cinco discos fundamentales de Charly García, el hombre que puso en canciones los traumas, sueños y obsesiones de la Argentina

Célebre imagen de Charly García, extraída de la portada del disco "Yendo de la cama al living" publicado en 1982 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Charly García cumple 75 años y la cifra, concreta y contundente, invita a revisitar de muchas maneras la obra del hombre que conforma el ser nacional de la canción popular argentina junto a un puñado de elegidos: Carlos Gardel, Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, Astor Piazzolla, Atahualpa Yupanqui ¿Alguien más?

La vida y el corpus de canciones de Carlos Alberto García Moreno (“Charly” para la eternidad, todos los argentinos sabemos de quien se trata si apenas le decimos así) impregnan la realidad del país desde los años 70. Sus canciones son testimonios en cuatro, cinco, seis minutos de letra y música que sobrevivirán a su tiempo para ser parte de otras realidades, en otros siglos. Ha sido el rey del rock and roll, un diamante loco que brilló y puso en palabras los traumas, obsesiones, sueños y vicios de una nación entera durante más de medio siglo.

PUBLICIDAD

Esta es una de las maneras posibles de abordar el legado de uno de los artistas populares más grandes de la historia argentina. En una selección arbitraria y evidentemente limitada, estos son los cinco discos fundamentales de su obra musical, cinco álbumes que capturaron el pulso de una época y lo tradujeron en arte imperecedero a través de canciones que llevamos incrustadas en nuestro corazón. Feliz cumpleaños, Charly.

Portada del álbum "Pequeñas anécdotas sobre las instituciones" (1974), de Sui Generis

Pequeñas anécdotas sobre las instituciones (Sui Generis, 1974)

El tercer disco de Sui Generis llegó en el momento más oscuro de la Argentina previa al golpe militar que alumbró la cruel dictadura cívico militar. Tras la muerte de Juan Domingo Perón a mediados de 1974, el país quedó en manos del entorno de José López Rega y su Triple A, que instauró una feroz persecución ideológica y una censura cultural asfixiante. En ese contexto, un jovencito García de apenas 23 años diseñó una obra conceptual y ácida contra los pilares de la sociedad conservadora: el matrimonio, la justicia, el ejército y la censura cinematográfica.

PUBLICIDAD

El salto estilístico respecto a los dos primeros álbumes del dúo fue radical. El folk acústico de Vida y Confesiones de invierno cedió su lugar al reflejo de la tendencia mundial sobre rock progresivo y sinfónico, con la incorporación de Rinaldo Rafanelli en bajo y Juan Rodríguez en batería, sintetizadores Moog y teclados eléctricos. El título original del disco, Instituciones, debió ser suavizado por presión de la censura. Canciones enteras fueron prohibidas: “Juan Represión” y “Botas locas” fueron eliminadas del prensaje y reemplazadas por otros temas.

*Canción clave: “El show de los muertos”. Esa asfixia creativa anticipó el horror que vendría y convirtió al álbum en un documento profético. La pieza más inquietante del disco funciona como una premonición escalofriante del terrorismo de Estado que asomaba desde el huevo de la serpiente: un desfile macabro donde la muerte se naturaliza hasta volverse espectáculo cotidiano.

PUBLICIDAD

Portada del disco "Películas" (1977), de La Máquina de Hacer Pájaros

Películas (La Máquina de Hacer Pájaros, 1977)

En pleno apogeo del terrorismo de Estado, con desapariciones forzadas y exilio masivo, García encontró en La Máquina de Hacer Pájaros el vehículo para una resistencia cifrada en la sofisticación formal. Integrado por Oscar Moro, Carlos Cutaia, Gustavo Bazterrica y José Luis Fernández, el grupo introdujo una novedad técnica sin precedentes en la región: dos tecladistas simultáneos, profundamente influenciados por Genesis, Camel y Steely Dan (con ecos de Stevie Wonder también). Alguna vez él mismo bautizó irónicamente a la banda como “el Yes del subdesarrollo”.

Películas operó sobre la idea del cine como único escape ante una realidad insoportable (“que se puede hacer...”). Incapaz de confrontar a la dictadura de manera explícita por el riesgo de censura, tortura o desaparición, recurrió a la alegoría y la metáfora conceptual. Piezas como “Hipercandombe” funcionaron como crónicas encriptadas del terror urbano, con advertencias sobre “la paranoia, quizás nuestro peor enemigo”, retrato fiel del clima de miedo, sospecha y delación que imperaba en las calles porteñas. En el plano personal, 1977 fue el año de las rupturas definitivas: su matrimonio con María Rosa Yorio colapsó y comenzó la relación con la bailarina brasileña Zoca Pederneiras, su musa durante más de una década.

PUBLICIDAD

*Canción clave: “No te dejes desanimar”. En ese cruce de devastación íntima y horror colectivo, se erige como un mantra de supervivencia emocional, una balada que le susurra al oyente la necesidad de resistir cuando todo alrededor se derrumba (por cierto, aplica con feroz actualidad en 2026).

Portada del álbum "Bicicleta" (1980), de Serú Girán

Bicicleta (Serú Girán, 1980)

Para el comienzo de una década con aires futuristas (legado inconsciente de Orwell), la dictadura militar comenzaba a mostrar signos de declive, pero el aparato represivo seguía activo y la censura obligaba al rock a hablar en clave. Serú Girán —los “Beatles argentinos”, con David Lebón, Oscar Moro y el joven prodigio Pedro Aznar— entregó en Bicicleta la obra cumbre de la alegoría política del rock argentino. “Canción de Alicia en el país” apeló a los personajes de Lewis Carroll para detallar asesinatos, complicidad de jerarcas y el absurdo de la sucesión presidencial de facto, todo ante las narices de los censores (“el asesino te asesina”)

PUBLICIDAD

El disco consolidó la madurez de un cuarteto que había pulido su sonido a lo largo de tres álbumes previos. Combinó la sofisticación armónica del jazz-rock con una sensibilidad pop que lo volvía accesible sin resignar profundidad. La producción alcanzó un equilibrio que ni el debut homónimo ni la acidez urbana de La Grasa de las Capitales habían logrado del todo.

*Canción clave: “Desarma y sangra”. Aportó la fragilidad interior ante el agobio de la represión: una balada que personifica a la censura y la vigilancia como un “ángel vigía” que lo observa todo. En esos tres minutos de piano y voz, García condensó el miedo y la ternura de toda una generación que aprendía a sobrevivir entre silencios forzados.

PUBLICIDAD

Clics modernos (1983)

Un viaje a Nueva York y los aires democráticos que todo lo envolvían, modificaron para siempre la genética del rock latinoamericano. Instalado en Manhattan, absorbido por el hip-hop, la new wave y los grafitis del Soho, García convocó al ingeniero Joe Blaney, alquiló los legendarios estudios Electric Lady fundados por Jimi Hendrix e incorporó la revolucionaria caja de ritmos Roland TR-808. El resultado fue una obra de estética vanguardista, despojada de los recargos sinfónicos y volcada al pop-rock de ritmos bailables.

El disco se publicó el 5 de noviembre de 1983, apenas días después de las históricas elecciones del 30 de octubre que consagraron a Raúl Alfonsín como presidente. Sobre bases bailables que invitaban a la celebración, García deslizó la crítica más dolorosa a los secuestros clandestinos en “Los dinosaurios” y a la brutalidad policial en “Nos siguen pegando abajo”. La portada, fotografiada junto a un grafiti espectral del artista Richard Hambleton, simbolizaba a los desaparecidos. Hoy es un hito urbano en pleno Manhattan, lugar de peregrinaje para argentinos en la Gran Manzana.

PUBLICIDAD

*Canción clave: “No soy un extraño”. Fue la declaración de principios de un artista que regresaba transformado, con el pelo corto y una nueva paleta sonora, pero con la misma urgencia poética de siempre. La canción opera como un puente entre el Charly de la resistencia alegórica y el de la celebración democrática, entre el músico que habló en clave y el que por fin podía nombrar las cosas sin miedo.

La portada de "La hija de la lágrima"

La hija de la lágrima (1994)

En Barcelona, García presenció una riña callejera donde una anciana golpeó a un hombre y le gritó: “No te olvides nunca que yo soy la hija de la lágrima”. Esa frase surrealista desató la concepción de una vasta ópera-rock que marcó un quiebre metodológico definitivo en su carrera. El álbum saturaba al oyente con texturas superpuestas, extensos pasajes instrumentales y ruidos analógicos, con el pelo teñido de rubio platino en homenaje al recientemente fallecido Kurt Cobain.

PUBLICIDAD

El contexto era el de la Argentina menemista de los 90, consolidación del modelo neoliberal, convertibilidad y frivolidad mediática. García, con sus adicciones en escalada y un deterioro personal cada vez más visible, se negó a componer hits complacientes. Sin embargo, la inercia de su genio le permitió colar éxitos radiales enormes pese a la densidad experimental del disco.

*Canción clave: “Chipi chipi”. Sencilla y naíf, irrumpió en la calle como un estribillo adictivo e inexplicable, una melodía que se adhiere al cerebro y no se va: la prueba de que ni siquiera en el momento de mayor caos creativo y personal García podía evitar escribir una canción popular perfecta: “la canción sin fin”.