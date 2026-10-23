Científicos identificaron el cielo de 1889 que pudo inspirar La noche estrellada de Van Gogh

La forma de la Luna creciente en el cuadro contradice la cronología tradicional que situaba la obra a mediados de junio de 1889

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Un estudio publicado en la revista científica Scientific Reports plantea una posible clave para entender el cielo de La noche estrellada, una de las pinturas más conocidas de Vincent van Gogh.

La investigación, realizada por un equipo surcoreano, indica que la Luna, Venus y un grupo de estrellas que aparecen en la obra se parecen a los que podían verse antes del amanecer del 22 de julio de 1889 sobre Saint-Rémy-de-Provence, en el sur de Francia.

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La investigación no plantea que Van Gogh pintara todo el cuadro durante una sola madrugada.

Lo que sugiere el análisis es que el artista observó una parte de ese cielo real y la incorporó después a una escena modificada por su imaginación, sus recuerdos y su forma personal de pintar.

Una infografía resume la investigación de la Universidad Kyung Hee que vincula los astros de La noche estrellada con el cielo visible en Saint-Rémy-de-Provence el 22 de julio de 1889 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, los historiadores del arte situaron la realización de La noche estrellada en junio de 1889. Una carta que Van Gogh envió a su hermano Theo el 18 de junio menciona un nuevo estudio de un cielo con estrellas, por lo que se consideró una referencia probable a la pintura.

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Pero hay un problema. En las madrugadas de mediados de junio, la Luna tenía una forma más redondeada y mostraba más de la mitad de su superficie iluminada. La obra, en cambio, muestra una Luna creciente muy delgada.

El equipo liderado por Elijah Jeong-hyun Kim, investigador de la Universidad Kyung Hee y director de la empresa surcoreana de telescopios SLLAB, comparó las posiciones de los cuerpos celestes en distintas fechas de 1889. El mejor resultado apareció alrededor del 22 de julio: entonces, la Luna tenía un aspecto similar al de la pintura y se ubicaba cerca de Venus.

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Un grupo de cinco estrellas coincide con las Híades

El investigador Elijah Jeong-hyun Kim lideró la comparación de las posiciones astronómicas de la Luna y Venus durante 1889 (Imagen cedida por el autor del estudio Elijah Kim da Universidad de Kyung Hee en Corea del Sur y de la empresa de estudios sobre el espacio, SLLAB)

La clave principal está en las estrellas ubicadas en el centro del cuadro. Los investigadores sostienen que podrían representar a las Híades, un cúmulo estelar con forma de V situado en la constelación de Tauro.

Para probarlo, compararon cinco estrellas pintadas por Van Gogh con las posiciones reales de las Híades. Aplicaron una técnica matemática que permite ajustar el tamaño, la orientación y la ubicación de un patrón para medir su parecido con otro. Según el estudio, la coincidencia con las Híades fue más precisa que con otras combinaciones posibles.

El resultado también aparece en un dibujo a pluma realizado por el artista después de terminar la pintura. En ese trabajo, la inclinación del grupo de estrellas respecto del horizonte se aproxima aún más a la reconstrucción del cielo de julio.

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La vista desde el sanatorio fue reconstruida con dibujos y fotografías

Un análisis matemático identificó una coincidencia entre cinco estrellas de la pintura y el cúmulo de las Híades en la constelación de Tauro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Van Gogh pintó La noche estrellada mientras permanecía en un sanatorio de Saint-Rémy-de-Provence. Desde allí podía observar el paisaje antes del amanecer. Sin embargo, el cuadro no reproduce esa vista de manera exacta: el pueblo, las montañas y el ciprés fueron modificados para crear una composición propia.

Para reconstruir qué podía haber visto el pintor, los investigadores viajaron a Francia en 2019. Fotografiaron paisajes relacionados con sus dibujos y analizaron cómo encuadraba edificios, montañas y otros elementos del entorno.

Después compararon esa reconstrucción con simulaciones del cielo de 1889. Entre las fechas revisadas, el 22 de julio reunía varias coincidencias: la forma de la Luna, la posición de Venus y la ubicación de las Híades dentro del campo visual que habría tenido Van Gogh.

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Los registros meteorológicos de la época también sugieren que el cielo pudo haber estado suficientemente despejado para observar esos objetos celestes. El equipo revisó, además, las cartas del artista y referencias a las cigarras, que consideran más compatibles con las temperaturas de julio que con las de junio.

Los registros meteorológicos y las cartas del pintor sobre las cigarras respaldaron la probabilidad de un cielo despejado en julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta cuestiona una parte de la cronología habitual sobre la obra. Van Gogh atravesó episodios de enfermedad durante su estadía en el sanatorio, y algunos especialistas los ubican hacia mediados de julio. Si esa fecha fuera correcta, sería más difícil sostener que observó el cielo el 22 de julio.

Los autores del estudio creen que ese episodio pudo haber comenzado más tarde, hacia el final del mes. Sin embargo, reconocen que no se conservan registros médicos que permitan establecer el día exacto.

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Por eso, la investigación no busca fijar una única noche como origen absoluto de La noche estrellada.

Su aporte principal es mostrar que el cielo de la pintura parece basarse en observaciones reales, aunque Van Gogh lo transformó en una imagen que no pretendía ser una copia fiel del paisaje.