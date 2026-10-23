Tip de la RAE: Día de las Bibliotecas, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

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La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Ante la celebración del Día de las Bibliotecas el 24 de octubre, se ofrecen un conjunto de claves de redacción lingüísticas relacionadas.

El sustantivo biblioteca es común, por lo que se escribe en general con minúscula : «La biblioteca del barrio tiene nuevos libros». Sí es adecuada la mayúscula si forma parte del nombre oficial de una de ellas («Biblioteca Pública Municipal Ana María Matute»), así como en la denominación del nombre de la efeméride ( Día de las Bibliotecas ).

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Los nombres de estos centros solo se escriben con mayúsculas iniciales en los términos significativos y no es necesario destacarlos entre comillas . Así, lo adecuado es, por ejemplo, «La presentación de libro será en la Biblioteca Pública Municipal Gloria Fuertes».

Los títulos de libros y otras obras de creación en español se delimitan con cursiva y solo llevan mayúscula en la primera palabra y en los nombres propios ( Ensayo sobre la ceguera , Queda la noche , El retrato de Dorian Gray …).

Estos verbos homófonos se diferencian en el sentido: hojear puede ser , según el diccionario académico, ‘mover o pasar ligeramente las hojas de un libro o de un cuaderno’ o ‘pasar las hojas de un libro, leyendo deprisa algunos pasajes’ , entre otras cosas; por su parte, ojear tiene las acepciones de ‘lanzar ojeadas a algo’ y ‘mirar superficialmente un texto’ , entre otras. Así pues, quien toma un libro y va pasando las hojas lo hojea (tal vez también para ojearlo ), pero quien está sentado a su lado y solo lee por encima lo que tiene aquel simplemente lo ojea (y no lo hojea ).

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Para aludir a la pequeña tarjeta que permite sacar libros de la biblioteca, entre otros posibles servicios, son válidas las formas carnet (plural carnets ) y carné (plural carnés ) . Además, en algunos lugares se emplean el verbo carnetizar y el sustantivo carnetización .

Para hablar del carácter gratuito de los servicios que ofrecen muchas bibliotecas, el sustantivo adecuado es gratuidad y no gratuitidad .

El sello que se estampa en un libro para indicar la propiedad se conoce como exlibris . Esta forma univerbal es preferible a la escritura en dos palabras, un ex libris , que también es válida . Con este sentido, ninguna de las dos opciones lleva comillas ni cursiva .

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De acuerdo con la ortografía académica, el nombre de las distintas estancias de edificios como las bibliotecas no requiere mayúsculas : «Presenta su cuento en la sala infantil», «Puedes conectarte en la sala multimedia»…

En referencia a las listas de libros que se proponen a una biblioteca para que se adquieran, la forma indicada es desideratas , pues desiderata es singular , aunque proceda de un plural neutro en latín, según el Diccionario panhispánico de dudas .

La persona que se dedica a narrar cuentos, o el propio espectáculo, es el cuentacuentos , en una sola palabra . No son apropiadas las formas cuenta-cuentos ni cuenta cuentos .

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Si se usa shhh (con más o menos h ) como onomatopeya para pedir silencio, no necesita comillas ni cursiva : «¡Shhh! Estamos en una biblioteca». También pueden usarse otras formas como chist , chis o chitón .

¿Cuál es la función de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

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Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

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Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.