Cultura

Una cámara de fotos, libros y hasta una corbata de gala: el Instituto Cervantes recibió objetos de Borges y María Kodama

La Caja de las Letras sumó a su acervo pertenencias personales vinculadas con el autor argentino y la escritora, en un acto con representantes culturales de ambos países

El Instituto Cervantes recibió objetos de Borges y María Kodama
El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri hace uso de la palabra en el acto en España (Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires)
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El Instituto Cervantes de Madrid incorporó este martes a su Caja de las Letras objetos personales de Jorge Luis Borges y María Kodama, en un homenaje realizado a 40 años de la muerte del escritor argentino. La corbata que Borges usó al recibir el Premio Cervantes y la cámara fotográfica de Kodama forman parte de los materiales depositados.

El acto integró la programación de Buenos Aires en Madrid, una iniciativa del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires que reúne durante octubre actividades de literatura, cine, teatro, música y tango en distintos espacios de la capital española.

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La antigua cámara acorazada del Instituto Cervantes, destinada en el pasado a resguardar bienes materiales, conserva actualmente legados de figuras de la cultura en español. En esta ocasión, los objetos se distribuyeron en dos cajas para reflejar las trayectorias de Borges y Kodama, además de la vida intelectual que compartieron.

El Instituto Cervantes recibió objetos de Borges y María Kodama
Laura Novoa y Damián Rovner en el acto homenaje a Borges (Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires)

El depósito dedicado a Jorge Luis Borges incluye una corbata gris que llevó al recibir el Premio Cervantes, libros, fotografías, documentos y publicaciones relacionadas con sus vínculos con España. Entre los materiales de Kodama hay una cámara fotográfica asociada a los viajes que realizó con el autor y al libro Atlas, junto con libros y otros documentos de su trabajo como escritora, traductora y conferenciante.

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Participaron el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el secretario de Estado de Cultura de España, Jordi Martí Grau; el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia; y la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes. También asistieron María Victoria y Mariana Kodama, sobrinas de María Kodama y representantes de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges.

El Instituto Cervantes recibió objetos de Borges y María Kodama
El Instituto Cervantes recibió objetos de Borges y María Kodama (Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires)

Macri destacó el lugar de la ciudad en la obra del escritor y señaló que sus calles, barrios, patios, bibliotecas y personajes integran una geografía transformada por Borges en literatura de alcance universal. Ricardes sostuvo que el legado del autor funciona como un puente cultural con España y permite acercar al público madrileño expresiones de la cultura porteña.

Después del acto protocolar, el Instituto Cervantes organizó una actividad abierta al público sobre la obra de Borges y el trabajo de preservación desarrollado por María Kodama. El coloquio reunió a García Montero, al investigador Lucas Adur y a la editora Carolina Reoyo González.

La programación incluyó Las milongas de Borges, interpretadas por Marcelo Balsells y César Angeleri, además de una lectura de poemas a cargo de Laura Novoa, con acompañamiento musical de Damián Rovner. La jornada abordó la relación del autor con España, país relevante durante sus años de formación y su acercamiento a las vanguardias literarias.

El Instituto Cervantes recibió objetos de Borges y María Kodama
Los objetos que recibió el Instituto Cervantes de Borges y Kodama (Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires)

La agenda dedicada al escritor continuará en la Fundación Ortega-Marañón con la muestra Borges: el otro, el mismo, que podrá visitarse hasta el 6 de noviembre. La exposición reúne primeras ediciones, correspondencia, fotografías, libros, discos, pinturas y otros materiales relacionados con su trayectoria.

Buenos Aires en Madrid seguirá con actividades hasta fines de octubre. El programa prevé presentaciones literarias y musicales, funciones de teatro, proyecciones de cine argentino y una jornada de tango y milonga el 24 de octubre en la terraza del Centro Cultural Casa de Vacas, en el Retiro madrileño.

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