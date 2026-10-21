Cultura

Un análisis computacional afirma que Shakespeare y Marlowe escribieron juntos “Eduardo III”, la obra anónima de 1596

El estudio realizado por las universidades de Kent y Leeds atribuye al autor de Stratford el 72 % del texto y detecta por primera vez la mano de Marlowe en los fragmentos restantes

Se halló una versión modificada de un célebre soneto de Shakespeare en una colección del siglo XVII en Oxford
Un análisis computacional de las universidades de Kent y Leeds confirmó que William Shakespeare y Christopher Marlowe escribieron juntos la obra Eduardo III - (Public Domain)
Guardar

Dos dramaturgos nacidos con pocas semanas de diferencia en 1564, William Shakespeare y Christopher Marlowe, escribieron juntos Eduardo III, una obra teatral publicada de forma anónima en 1596 cuya autoría llevaba más de cuatro siglos sin resolverse.

Así lo confirma una investigación basada en análisis lingüístico computacional que atribuye al autor de Stratford-upon-Avon 23 de los 32 fragmentos analizados —cerca del 72 % del texto— y los 9 restantes a Marlowe, el célebre autor de Doctor Fausto y, paradójicamente, de Eduardo II.

PUBLICIDAD

El estudio, adelantado por The Guardian y publicado en la Universidad de Kent, es obra conjunta de Rory Loughnane, profesor de estudios de la Edad Moderna en esa institución y editor general del proyecto editorial Oxford Marlowe, y de Brett Greatley-Hirsch, profesor de literatura renacentista y estudios textuales en la Universidad de Leeds. Ambos sostienen que la coautoría ha quedado demostrada «sin lugar a dudas».

El análisis comparó el texto con obras de diez dramaturgos de la época

En lugar de apoyarse en la lectura impresionista tradicional, los investigadores aplicaron métodos de atribución digital que evalúan la distribución de marcadores lingüísticos únicos, palabras funcionales y perfiles de vocabulario a lo largo del texto. El procedimiento dividió Eduardo III en fragmentos y los comparó con obras de diez dramaturgos cuya autoría está confirmada y que estuvieron activos entre finales de la década de 1580 y mediados de la de 1590.

PUBLICIDAD

“Lo que hace que las pruebas sean especialmente convincentes es que no nos basamos en una simple coincidencia verbal ni en una prueba estadística aislada. Distintas formas de análisis, que examinan diferentes características del lenguaje, parecen distinguir reiteradamente la escritura de Marlowe de la de Shakespeare dentro de la obra”, declaró Greatley-Hirsch a The Guardian.

Christopher Marlowe
El estudio atribuyó a Shakespeare cerca del 72 % del texto analizado y asignó a Marlowe los nueve fragmentos restantes

Uno de los indicadores empleados es el uso recurrente del término martial —relativo a la guerra— en los textos de Marlowe, una palabra que aparece con menor frecuencia en la producción de otros autores de la época. Los investigadores también evaluaron la distancia entre palabras dentro de las oraciones y la repetición de vocablos característicos de cada dramaturgo.

Las escenas de la Condesa son de Shakespeare; el final, de Marlowe

Los resultados permiten identificar qué partes de la obra corresponden a cada autor. Las escenas de la Condesa, en las que el rey Eduardo intenta seducir a la condesa de Salisbury, fueron escritas por Shakespeare. También se le atribuye un pasaje de la escena 13, cuando un oscurecimiento del cielo provoca temor en el campamento francés y el rey Juan exclama: “A sudden darkness hath defaced the sky…” (“Una oscuridad repentina ha afeado el cielo…”).

La mano de Marlowe, en cambio, se detecta en las escenas finales que involucran la captura del rey Juan y el príncipe Carlos y la rendición masiva de los franceses en Calais. Un pasaje atribuido al poeta de Canterbury reza: “Great servitor to bloody Mars in arms, / The Frenchman’s terror and his country’s fame” (“Gran servidor del sangriento Marte en armas, / terror de los franceses y fama de su patria”).

La rivalidad entre ambos era en realidad una relación de colaboración

“Nos hemos acostumbrado a pensar en Marlowe y Shakespeare como rivales: dos autores excepcionales, nacidos con pocas semanas de diferencia, que se labraron un nombre en el mismo mundo teatral de finales de la década de 1580 y principios de la de 1590. Pero ahora sabemos que su relación era mucho más compleja. No eran simplemente rivales ni se influenciaban mutuamente”, declaró Loughnane a The Guardian.

El hallazgo se suma a un estudio de 2016 que determinó que Marlowe fue coautor de las tres obras de Shakespeare sobre Enrique VI. Según los investigadores, la colaboración en Eduardo III, fechada en 1592, sugiere una relación de escritura más prolongada entre mediados y finales de la veintena de ambos dramaturgos.

Los resultados del análisis formarán parte de la revista Shakespeare Quarterly y del nuevo libro Shakespeare at Thirty - ¿Es Hamnet la historia real de Shakespeare, de su mujer y de sus hijos? SOCIEDAD UNIVERSAL PICTURES
Los resultados del análisis formarán parte de la revista Shakespeare Quarterly y del nuevo libro Shakespeare at Thirty - ¿Es Hamnet la historia real de Shakespeare, de su mujer y de sus hijos? SOCIEDAD UNIVERSAL PICTURES

“El descubrimiento nos ayuda a ver de otra manera al joven Shakespeare. El Shakespeare de principios de la década de 1590 no era todavía el genio nacional solitario construido por generaciones posteriores. Era un dramaturgo ambicioso que trabajaba en una industria teatral extraordinariamente colaborativa. Escribía con otros dramaturgos, aprendía de ellos, competía con ellos y alternaba entre proyectos colaborativos e independientes”, afirmó Loughnane al diario The Telegraph.

La obra no figuró en el Primer Folio y su autoría se discutía desde el siglo XVIII

Eduardo III, basada en la vida del rey plantagenet de Inglaterra y en los acontecimientos que precedieron a la guerra de los Cien Años —desde la invasión de Escocia hasta las batallas de Crécy y Poitiers—, no apareció en el Primer Folio publicado en 1623, la recopilación póstuma que reunió las obras de Shakespeare. Esa ausencia alimentó durante siglos el debate sobre quién la había escrito.

A comienzos del siglo XXI, investigaciones anteriores atribuyeron a Shakespeare el segundo acto. En 2016, Loughnane editó la obra para la edición New Oxford Shakespeare: Complete Works y reconoció que un par de escenas probablemente habían sido escritas por el dramaturgo de Stratford, pero señaló que se necesitaba más investigación. “Es la primera vez que esta hipótesis se plantea seriamente a esta escala”, aseguró el investigador.

Los resultados se publican en Shakespeare Quarterly y en un nuevo libro

Los hallazgos aparecerán en el número de invierno de Shakespeare Quarterly. Coinciden además con la publicación, a cargo de Princeton University Press, de Shakespeare at Thirty, el nuevo libro de Loughnane. El volumen, de 352 páginas y disponible desde el 20 de octubre a un precio de USD 29,95, ofrece un retrato del dramaturgo antes de alcanzar la fama: la primavera de 1594, cuando cumplió 30 años en medio de cierres por la peste, censura, agitación social e incertidumbre profesional.

La investigación cuenta con el respaldo de The Marlowe Project, una iniciativa de la Universidad de Kent que incluye actividades, proyectos digitales y exposiciones sobre la obra de Marlowe. Una de esas muestras, titulada The Making of Marlowe, permanece abierta en Canterbury hasta el 22 de noviembre.

Temas Relacionados

William ShakespeareChristopher MarloweTeatroLenguajeNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Galería NN, un puente entre la periferia y el mercado: el espacio platense llegó a San Telmo sin abandonar su misión de formación

Desde La Plata, la galería dirigida por Facundo Belén y Virginia Martín llevan una década acompañando artistas emergentes. La apertura en San Telmo no cambia esa misión, pero sí amplía el escenario donde se juega

Galería NN, un puente entre la periferia y el mercado: el espacio platense llegó a San Telmo sin abandonar su misión de formación

Las enseñanzas de Patti Smith en Asturias: "Dejen los teléfonos y las redes sociales, amen la naturaleza y escuchen a Jimi Hendrix"

La cantante y poeta estounidense que recibe este viernes el Premio Princesa de Asturias de las Artes, vive una intensa semana de actividades culturales y sociales en el norte de España

Las enseñanzas de Patti Smith en Asturias: "Dejen los teléfonos y las redes sociales, amen la naturaleza y escuchen a Jimi Hendrix"

Woody Allen filma su nueva película en las calles de la "elegante y muy hermosa" Madrid

El director estadounidense inició el rodaje de su película número 51 en la capital española, que busca consolidarse como un polo cinematográfico internacional

Woody Allen filma su nueva película en las calles de la "elegante y muy hermosa" Madrid

La Filarmónica de Berlín vuelve a la Argentina después de 26 años y su último concierto en el Teatro Colón se podrá ver gratis por streaming

Este viernes 23, el conjunto dirigido por Kirill Petrenko interpretará obras de Brahms y Strauss en una velada que podrá seguirse online desde la web del coliseo lírico porteño

La Filarmónica de Berlín vuelve a la Argentina después de 26 años y su último concierto en el Teatro Colón se podrá ver gratis por streaming

El hospital romano que prescribe arte contra el cáncer: ruinas antiguas, música elegida por el paciente y la promesa de reavivar las ganas de vivir

El programa Isola.ART suma exposiciones, recorridos por monumentos y proyecciones durante la radioterapia para acompañar a pacientes oncológicos en un hospital de la isla Tiberina

El hospital romano que prescribe arte contra el cáncer: ruinas antiguas, música elegida por el paciente y la promesa de reavivar las ganas de vivir

DEPORTES

El Como de Nico Paz goleó 4-1 al Manchester United y sumó su segundo triunfo en la Champions League

El Como de Nico Paz goleó 4-1 al Manchester United y sumó su segundo triunfo en la Champions League

Dos clásicos, un viaje de 5.000 kilómetros y 11 partidos en 56 días: el desafiante fixture de Boca para intentar ganar cinco títulos en 2026

Tras anunciar que no le renovarán el contrato en Liverpool, Alexis Mac Allister volvió a hablar sobre su futuro

El golazo bajo la lluvia de Nico Paz ante el Manchester United al minuto del partido por Champions League

¿Por qué a mí?“: el desolador descargo del candidato a ganar el Balón de Oro que se rompió los ligamentos y el mensaje de consuelo de Cristiano Ronaldo

TELESHOW

“El amor no se divide, se multiplica”, el tierno mensaje de la China Ansa para Rafi, su hijo que cumplió un año

“El amor no se divide, se multiplica”, el tierno mensaje de la China Ansa para Rafi, su hijo que cumplió un año

Las claves del fenómeno de BTS en Argentina: el rol de ARMY, canciones que son himnos y el sueño de una generación

Diego Peretti enfrentó las versiones de una supuesta pelea con Hernán Casciari y se desligó del escándalo de Orsai

María Becerra cerrará la Marcha del Orgullo en Buenos Aires: “Bancando los trapos como siempre”

Reapareció Cecilia Milone tras su denuncia contra Nito Artaza: "Hay que elegir el momento para contarlo"

INFOBAE AMÉRICA

Dengue en Panamá suma 740 casos adicionales en una semana y supera los 10,400 contagios

Dengue en Panamá suma 740 casos adicionales en una semana y supera los 10,400 contagios

Centros clandestinos, El Chipote y La Modelo: el mapa de tortura documentado en Nicaragua

“Queremos crear una red de mujeres que puedan sostenerse”: UNIDAS impulsa emprendimientos con capacitación y mentoría

Retiran 23 frascos de inyecciones para la diabetes y tratamientos metabólicos por problemas de esterilidad

Las enseñanzas de Patti Smith en Asturias: "Dejen los teléfonos y las redes sociales, amen la naturaleza y escuchen a Jimi Hendrix"