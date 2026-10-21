Cultura

La Filarmónica de Berlín vuelve a la Argentina después de 26 años y su último concierto en el Teatro Colón se podrá ver gratis por streaming

Este viernes 23, el conjunto dirigido por Kirill Petrenko interpretará obras de Brahms y Strauss en una velada que podrá seguirse online desde la web del coliseo lírico porteño

Integrantes de una orquesta están de pie con sus instrumentos en el escenario frente a las butacas vacías de un auditorio
El Teatro Colón transmitirá en vivo y de forma gratuita el concierto de la Filarmónica de Berlín a través de su sitio web oficial.
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El último de los tres conciertos que la Berliner Philharmoniker ofrecerá en el Teatro Colón podrá seguirse en vivo y de forma gratuita a través de la página web oficial del coliseo lírico porteño. La transmisión por streaming del viernes 23 de octubre a las 20 permitirá a quienes no consiguieron entradas presenciar desde cualquier punto del país, el regreso de una de las orquestas más prestigiosas del mundo a Buenos Aires, tras una ausencia de 26 años.

Bajo la batuta del maestro ruso Kirill Petrenko, director titular y artístico de la formación alemana desde 2019, el programa de la velada reúne dos pilares del repertorio sinfónico. La primera parte estará dedicada al Concierto para piano y orquesta n.° 1 en re menor, de Johannes Brahms, compuesto entre 1854 y 1859, una obra que combina el protagonismo del solista con una escritura orquestal de gran envergadura. La parte solista quedará a cargo del pianista islandés Víkingur Ólafsson, quien hará con esta presentación su debut en la Argentina.

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Ólafsson, reconocido por un repertorio que abarca desde la música barroca hasta la contemporánea, reemplazó al pianista Daniil Trifonov, previsto originalmente para la gira pero obligado a cancelar su participación por una lesión. El islandés participa en dos de las tres funciones porteñas: la del miércoles 21 y la del viernes 23 de octubre.

Kirill Petrenko
El maestro ruso Kirill Petrenko dirige la Filarmónica de Berlín desde 2019. El programa del viernes incluye obras de Brahms y Strauss

La segunda mitad del concierto estará consagrada a Also sprach Zarathustra (Así habló Zaratustra), op. 30, de Richard Strauss, poema sinfónico de 1896 inspirado en la obra filosófica homónima de Friedrich Nietzsche. La pieza se convirtió en una de las páginas más reconocibles del repertorio orquestal, sobre todo por su célebre introducción, asociada también a la película 2001: Odisea del espacio de Stanley Kubrick.

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La Filarmónica de Berlín vuelve al país luego de 26 años

Fundada en 1882, la Berliner Philharmoniker forjó su identidad sonora a través de directores como Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan, Claudio Abbado y Simon Rattle. La última vez que tocó en la Argentina fue en el año 2000, justamente bajo la dirección de Abbado. Desde 2019, Petrenko conduce una formación reconocida por la riqueza de sus colores y su capacidad para conjugar la personalidad de cada intérprete con una poderosa identidad colectiva.

La gira internacional de 2026, que se extiende hasta el 25 de octubre, incluye escalas en Nueva York, Colombia, Brasil y Argentina. En Buenos Aires, la orquesta ofrece tres conciertos en el Teatro Colón desde este miércoles 21 con dos programas diferentes. El jueves 22, el repertorio cambia de eje con las Variaciones Enigma, de Edward Elgar, y la Sinfonía n.° 4 en fa menor, de Piotr Ilich Chaikovski.

La etapa sudamericana de la gira quedará documentada en una producción audiovisual para la televisión pública alemana. Con el streaming del viernes, el Teatro Colón abre una ventana para que el público de todo el país acceda al cierre de esta visita, que vuelve a posicionar a la sala porteña en el circuito internacional de las grandes orquestas del mundo.

[Fotos: prensa Berliner Philharmoniker]

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