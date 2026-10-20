Política

Imágenes de la televisión chilena muestran actos de vandalismo contra homenajes argentinos en el cementerio de las Malvinas

Placas, rosarios y figuras religiosas dedicadas a los combatientes de 1982 aparecen destrozadas y tiradas fuera del predio de Darwin

El informe de la TV de Chile sobre los actos de vandalismo en el cementerio de Darwin
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Placas recordatorias, rosarios, cintas y figuras religiosas dedicadas a los soldados argentinos muertos en la guerra de 1982 aparecieron vandalizadas y fuera del perímetro del Cementerio de Darwin, en las islas Malvinas, según registró un equipo del canal Teletrece, de Chile, que viajó al archipiélago a principios de octubre.

El periodista Samuel Rojas Terán llegó hasta el cementerio donde descansan 249 combatientes argentinos y filmó los objetos acumulados entre los pastizales, detrás de la cerca blanca que rodea el predio y a espaldas de la Cruz Mayor. El material incluye piezas de cerámica rotas, pulseras, listones deteriorados y placas de metal. Una de las ofrendas que más atención generó fue un reconocimiento colocado en abril de 2026 por una emisora de Comodoro Rivadavia con la inscripción: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. Malvinas nos une”.

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Según describió el propio periodista, al momento de registrar el lugar aún quedaba pegamento en el marco donde las placas habían estado adheridas, lo que indica que fueron arrancadas de su emplazamiento original al pie de la cruz.

“Algunas de las placas que probablemente traen los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá; por eso es que son lanzadas acá porque eso es considerado una ofensa y una provocación acá”, sostuvo Rojas Terán en el informe.

En diálogo con radio Rivadavia, el periodista amplió el hallazgo: “Gran parte de las placas que estaban ahí decían por lo menos Malvinas, yo eso lo pude constatar”. Y precisó que había algunas muy recientes, con fechas de 2026. También advirtió que en las islas la mera mención pública del nombre Malvinas puede acarrear consecuencias: “Incluso podría llevarte a ser detenido en las islas si es que profesas o dices algo relacionado con eso al aire libre”.

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Una persona inclinada junto a una hilera de cruces blancas en un cementerio, cubierta con una manta con los colores de la bandera argentina
Una persona cubierta con la bandera argentina rinde homenaje ante las cruces del Cementerio de Darwin durante una visita de excombatientes a las islas Malvinas.

El Cementerio de Darwin se encuentra a unos cuarenta minutos de Stanley (Puerto Argentino), en una zona abierta y aislada. El acceso es libre, aunque existen instrucciones sobre cómo comportarse en el predio. El predio fue construido en 1983 por orden de las autoridades británicas, bajo la dirección del coronel Geoffrey Cardozo, quien exhumó los cuerpos dispersos en los campos de batalla y los trasladó al lugar para darles sepultura.

La Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur asumió el cuidado del sitio y, con el apoyo del empresario Eduardo Eurnekian, llevó adelante entre 2001 y 2004 una reconstrucción que incluyó el cambio de cruces y lápidas y la instalación de un cenotafio con los nombres de los 649 argentinos caídos en el conflicto. El cementerio fue declarado Lugar Histórico Nacional por el gobierno argentino en 2008.

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Las placas vandalizadas en el cementerio de Darwin

Hasta el momento no se pudo determinar quién retira las ofrendas ni bajo qué instrucción. Según el informe de Teletrece, una empresa local contratada por familiares de los caídos argentinos se encarga del mantenimiento del sitio. Al momento de la visita, empleados de esa firma estaban pintando rejas y emparejando el terreno, pero no le dieron información sobre el destino de las placas.

De las 232 tumbas, 121 permanecieron durante décadas sin identificación, con la inscripción “Soldado argentino solo conocido por Dios”. En 2017, tras un acuerdo diplomático entre Argentina y el Reino Unido firmado con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), un equipo de 14 especialistas forenses de seis países exhumó, analizó y tomó muestras de ADN de los 122 cuerpos enterrados en esas sepulturas. El trabajo, conocido como Plan Proyecto Humanitario, permitió identificar 115 soldados. Una segunda fase, realizada en 2021, sumó otras identificaciones. Hasta la fecha, solo quedan siete combatientes sin nombre.

El cementerio es el principal lugar de memoria para familiares, excombatientes y delegaciones que viajan periódicamente al archipiélago para dejar flores, cartas, placas y otros objetos de homenaje.

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