Rembrandt llega al Met con obras nunca vistas en EE.UU., una colaboración con el Louvre y una pregunta que nadie se había hecho

"El juramento de los bátavos", de Rembrandt, circa 1661, es una de las varias obras que llegarán al Met y que se cree que nunca se han visto en los Estados Unidos

Guardar

Rembrandt rara vez necesita presentación. Sin embargo, varias obras de este artista de la Edad de Oro holandesa nunca han llegado al público estadounidense, una situación que cambiará el año que viene con una nueva exposición en el Museo Metropolitano de Arte, organizada en colaboración con el Louvre, según anunció el Met el jueves.

Al menos tres obras de Rembrandt nunca antes vistas en Estados Unidos (Betsabé con la carta del rey David, El juramento de los batavos y Mujer bañándose en un arroyo) se expondrán junto a más de 120 pinturas, grabados y dibujos procedentes de más de 40 prestadores en la exposición Rembrandt y los antiguos, que se inaugurará en noviembre de 2027. La exposición se trasladará al Louvre en marzo de 2028.

PUBLICIDAD

Joanna Sheers Seidenstein, conservadora de dibujos y grabados europeos del Met, está organizando la exposición junto con Blaise Ducos, conservador de pintura holandesa y flamenca del Louvre. Seidenstein afirmó en una entrevista que la exposición explora la fascinación de Rembrandt por la Antigüedad, trazando lo que ella describió como “esta relación entre tradición e innovación y esta idea del pasado como lente para el presente”.

Añadió que una de sus obras favoritas de Rembrandt es Betsabé, que plasma el dilema moral de la protagonista mientras reflexiona sobre la citación que ha recibido del rey. Seidenstein la calificó como “una obra maestra de la pintura y una de las representaciones más conmovedoras que el artista ha hecho de las emociones y la interioridad psicológica”. El Met también ha tomado prestado del Museo Nacional Romano un relieve antiguo, conocido por Rembrandt a través de un grabado, que inspiró el ritual del lavado de pies en Betsabé.

PUBLICIDAD

La obra "Betsabé sosteniendo la carta del rey David", de 1654, también llegará al Museo Metropolitano de Arte

El Louvre se perfiló rápidamente como un socio natural —ya se habían celebrado exposiciones conjuntas anteriormente—, como Valentin de Boulogne: Más allá de Caravaggio y Fundido en bronce: la escultura francesa desde el Renacimiento hasta la Revolución. El Met posee 20 pinturas atribuidas a la propia mano de Rembrandt, 11 dibujos y cientos de impresiones de sus grabados.

Para Rembrandt y los antiguos, el Met aportará cuatro pinturas, tres dibujos y 11 grabados, mientras que el Louvre prestará dos pinturas y dos dibujos del artista.

Entre las aportaciones del Met se encuentra Aristóteles con un busto de Homero, que salió del museo por última vez hace 56 años.

“Aristóteles con un busto de Homero”, 1653, perteneciente a la colección del Museo Metropolitano de Arte

Aunque se trata de la mayor exposición de Rembrandt en el Met en 20 años, el arte neerlandés ha ocupado un lugar central desde su fundación en 1870, al igual que Nueva York —que en su día fue el asentamiento neerlandés de Nueva Ámsterdam— mantiene profundos lazos con los Países Bajos. Esto hace que la perdurable relevancia del artista forme parte de una historia cultural mucho más larga.

PUBLICIDAD

La obra de dos artistas contemporáneos también ofrecerá al público estadounidense una nueva perspectiva en el Met el próximo año, coincidiendo con el inicio en serio de las obras de construcción de su ala Tang de Arte Moderno y Contemporáneo. El museo anunció el jueves que el encargo de la fachada —que invita a los artistas a transformar sus nichos a lo largo de la Quinta Avenida en un espacio expositivo— recae en Danh Vo, el artista de origen vietnamita que vive y trabaja en Berlín y Ciudad de México.

La obra de Vo utiliza objetos para poner de manifiesto las historias y las estructuras de poder que estos encierran. En 2018, el Guggenheim acogió una retrospectiva de su trayectoria, Danh Vo: Take My Breath Away. (Vo tiene una exposición individual en curso en White Cube Nueva York hasta el viernes).

PUBLICIDAD

Danh Vo, a quien se le adjudicó el diseño de la fachada del Museo Metropolitano de Arte en 2017

“Es uno de los pensadores más agudos sobre la historia y sobre cómo los objetos la conservan, y eso es precisamente lo que hace el Met”, afirmó David Breslin, conservador del Met a cargo del arte moderno y contemporáneo. “Recontextualizamos los objetos y las historias para hacerlos más palpables y cercanos a nuevos públicos”.

Ese enfoque impregna la práctica escultórica de Vo. En We the People (2014), creó una réplica en cobre de la Estatua de la Libertad, dividida en 250 fragmentos, invitando a los espectadores a replantearse los ideales de libertad. Para Lot 20. Two Kennedy Administration Cabinet Room Chairs (2013), Vo despojó del cuero a dos sillas originales de la sala del Consejo de Ministros de John F. Kennedy, dejando al descubierto los materiales subyacentes en una crítica a la guerra de Vietnam.

PUBLICIDAD

El Met —que actualmente expone cuatro esculturas de Liu Wei, un artista afincado en Beijing, hasta el 8 de junio de 2027— confiere a los artistas encargados de su fachada un grado inusual de libertad creativa, señaló Breslin. “Hay una cierta valentía en quitarnos esto de las manos y decirle a un artista: “Esto depende de ti””.

Esa libertad es fundamental para la creatividad de Vo. “Lo único que me preocupa es poder hacer lo que quiera”, afirmó Vo en una entrevista.

Vo aún no ha revelado sus planes para la fachada, que se inaugurará el 16 de septiembre de 2027. “No tengo ninguna idea”, dijo. “Es un espacio muy difícil de abordar”.

PUBLICIDAD

Sandra Mujinga, a quien se le adjudicó el proyecto del Gran Salón del museo para 2027

El Met también ha anunciado que Sandra Mujinga, nacida en Goma (República Democrática del Congo) y criada en Noruega, será la autora de su Great Hall Commission de 2027. La obra anterior de Mujinga abarca la escultura, el texto, la performance y los medios digitales, y a menudo explora temas políticos. Su instalación se podrá ver a partir del 4 de noviembre de 2027.

Entre Rembrandt, Vo y Mujinga, la temporada de 2027 del Met reunirá a artistas e ideas de siglos y continentes muy distintos en un diálogo renovado, invitando al público a ver historias conocidas desde perspectivas desconocidas. “Si nuestro público empieza a sentir que sabe lo que va a pasar a continuación”, afirmó Breslin, “ni yo ni el museo estamos haciendo nuestro trabajo”.

PUBLICIDAD

Fuente: The New York Times.

Fotos: La Real Academia Sueca de Bellas Artes, a través del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York; Museo del Louvre, París, a través del Museo Metropolitano de Arte, Nueva York; Foto de Mathieu Rabeau/RMN-GP; Museo Metropolitano de Arte, Nueva York; Nick Ash; Tove Sivertsen.